Україна наполягає на поверненні "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ, - Кулеба

Бортові самописці літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий в Ірані 8 січня 2020 року, мають повернути в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом.

"Глава МЗС окремо підкреслив, що наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців до України, з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії", - повідомляє пресслужба МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без країн-партнерів угоди з Іраном у справі про загибель літака МАУ не буде, - глава МЗС Кулеба

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.