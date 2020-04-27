Україна наполягає на поверненні "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ, - Кулеба
Бортові самописці літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий в Ірані 8 січня 2020 року, мають повернути в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом.
"Глава МЗС окремо підкреслив, що наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців до України, з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії", - повідомляє пресслужба МЗС.
Раніше ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
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Такої імпотенції від нашої влади вже давно не було.
Якось відвикнув я від такої безхребетності
Это уже как ритуал заклинания.
Все знают, что Иран никогда не отдаст эти черные ящики, даже в МИДе знают это. Но статус обязывает постоянно бубнить эту мантру.
Треба об'єднуватись з канадцями іншими державами чиї громадяни були на тому літаку.
Висувати не просьби а вимоги.
Скільки можна чекати? Вже 4 місяці сплинуло.
Не бажають співпрацювати - треба обмежувати їх у правах, а не сидіти склавши руки
просто посылают