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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Україна наполягає на поверненні "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ, - Кулеба

Україна наполягає на поверненні

Бортові самописці літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий в Ірані 8 січня 2020 року, мають повернути в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом.

"Глава МЗС окремо підкреслив, що наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців до України, з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії", - повідомляє пресслужба МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без країн-партнерів угоди з Іраном у справі про загибель літака МАУ не буде, - глава МЗС Кулеба

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Автор: 

Іран (2069) МАУ (823) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Ирану плевать на величие нашего лидера
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27.04.2020 12:53 Відповісти
+3
Ножкой топнули, бесхребетные?
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27.04.2020 12:53 Відповісти
+3
прокидывают величайшего ****** современности, ждут пока скажет даю 24 часа, возвращай.Те
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27.04.2020 13:07 Відповісти
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Ирану плевать на величие нашего лидера
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27.04.2020 12:53 Відповісти
Настаивает в колено-локтевой позе
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27.04.2020 12:57 Відповісти
Ножкой топнули, бесхребетные?
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27.04.2020 12:53 Відповісти
Так хотя-бы отзовите посла.
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27.04.2020 12:54 Відповісти
что Иран, что паРаша - это фактически одна и та же страна...., так что бой будет долгим, а закончиться он должен в Гааге....
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27.04.2020 12:54 Відповісти
Не смей равнять государство аятолл, где духовность не простой слоган и где на второй день признали вину, с государством узурпаторов власти, впадающих в несознанку в подобных случаях
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27.04.2020 13:11 Відповісти
отбитые фанатики...., что те, что другие....
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27.04.2020 13:19 Відповісти
так а толку що визнали та вибачились? Де компенсації за загиблих? Де повернуті обламки літака? Це власність нашої держави.
Такої імпотенції від нашої влади вже давно не було.
Якось відвикнув я від такої безхребетності
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27.04.2020 13:27 Відповісти
еженедельно слышим эту мантру от МИДа - требуем от Ирана вернуть черные ящики сбитого самолёта...
Это уже как ритуал заклинания.
Все знают, что Иран никогда не отдаст эти черные ящики, даже в МИДе знают это. Но статус обязывает постоянно бубнить эту мантру.
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27.04.2020 12:59 Відповісти
ну то треба виносити питання або на рівень ООН або на регулюючі органи цивільної авіації.
Треба об'єднуватись з канадцями іншими державами чиї громадяни були на тому літаку.
Висувати не просьби а вимоги.
Скільки можна чекати? Вже 4 місяці сплинуло.
Не бажають співпрацювати - треба обмежувати їх у правах, а не сидіти склавши руки
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27.04.2020 13:31 Відповісти
Владі профанів ніхто нічого не дасть. МВФ теж.
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27.04.2020 13:06 Відповісти
прокидывают величайшего ****** современности, ждут пока скажет даю 24 часа, возвращай.Те
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27.04.2020 13:07 Відповісти
Надо было "настаивать" через СовБез ООН сразу после теракта, как советовала опытный дипломат, знакомый с "публикой Ближнего Востока", ЛАНА ЗЕРКАЛЬ. Но нашему оманскому турЫсту было недосуг! А теперь можно настаивать хоть до усрачки. И нет гарантии, что рашисты не помогли бородачам безвозвратно угробить начинку "черных ящиков".
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27.04.2020 13:17 Відповісти
с вазелином не разговаривають

просто посылают
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27.04.2020 13:39 Відповісти
послєднєйє украінскойє прєдупрєждєнійє
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27.04.2020 13:56 Відповісти
И Ирану пох шо и на чем настаивает зеленый МИД.
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27.04.2020 14:24 Відповісти
 
 