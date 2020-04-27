Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії: "Є докази, що перші вибухи були не з-під землі"
Версія про те, що пожежа на арсеналі в Балаклії в 2017 році була викликана вибухом закладених в землю зарядів, була відкинута в прокуратурі.
Про це заявив в Facebook колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.
"Коли, з подачі одного з керівників підрозділів ДБР, та з ініціативи Давида Арахамії була утворена ця ТСК, я зібрав всю слідчу групу - слідчих СБУ, що розслідують цю справу з самого початку, прокурорів що здійснюють її процесуальне керівництво, експертів КНДІСЕ, що робили всі офіційні експертизи і більше трьох годин заслуховував результати розслідування, в тому числі і висновки у кожній версії, яка були у слідства. Так от версія "закладок у ґрунт" була повністю відкинута. Зробити багатокілограмові закладки на території арсенала, щоб це ніхто не помітив неможливо. Є і інші докази, щодо того що перші вибухи були не з під ґрунту.Зі всією повагою відношусь до експертів харьковського інституту СЕ ім. Бакаріуса, але аж ніяк не розумію навіщо заплутувати і так не просте розслідування.Передзвонив, до речі в прокуратуру, запитав, може, в них щось змінилося з того часу? - ні, нічого, вони і самі в прострації від цих заяв", - заявив Чумак.
Нагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.
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Дальше можно не читать.
«Воронка образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, Пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия»
Займайся, ЗЁбчику.
Даже следы от гусениц заметны.
Но новых зе-эспердов это не смущает.
ну никак не получается его выгородить )))))
Какие другие если Чумак не привел вообще никаких доказательств. Заряды заложили не скрытно, иа при свидетелях и это есть в материалах. Просто свидетели и те, кто закладывал теперь сцуть посадки, вот и пишут бредятину.
Чи може ви бачили ті докази, що зібрали слідчі стосовно вибухів і там (за вашими словами) "Чумак не привел вообще никаких доказательств" (с)? Чи ви вважаєте, що Арахамія та адвокат янеовоча внесли до справи якісь інші докази, крім тих що були? Тоді питання: а де ж вони були раніше? Якщо ні - то які підстави для ваших заяв? Може надасте посилання на документи слідства, де, як ви кажете, немає "вообще никаких доказательств"?
Помнится, наши бойцы ССО проверили, как это "невозможно" и "заминировали" муляжами всю территорию арсенала - и их так никто и не заметил. Потому не нужно этого бреда про "невозможно" - склад охранялся парой калек, которые физически не могли бы обеспечить мониторинг всего периметра, даже если бы у них возникло подобное желание.
А новость о том, что наши бойцы ССО провели такую проверку арсенала, печаталась тут на Цензоре года 2 тому назад.
В карманах !!!
https://www.youtube.com/watch?v=n_9rl610ZlA
Да и в принципе - вопрос тупой - в твоем стиле - чтобы закопать 2кг заряд много ли земли нужно куда-то отбросить?
== Именно об этом Арахамия и сказал, что незаметно сделать такие закладки невозможно...
И ещё, кто тот таинственный свидетель, который сообщил, что первые взрывы были не из-под земли?
И в прокуратуре и за барабанами.
Специалист широчайшего профиля.
Так как рты ЗАКРЫТЬ свидетелям могли очень быстро и просо !
"Со всем уважением отношусь к экспертам Харьковский института СЭ им. Бакариуса, но отнюдь не понимаю зачем запутывать и так не простое расследование." Источник: https://censor.net/n3191787
Нда, ви, касапські боти "на раз" палитеся...
Так комиссия и не утверждает, что никто не заметил закладок, а наоборот, "тонко намекает", что это было сделано персоналом заведения без особой секретности от "своих".