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Новини Агресія Росії проти України Вибухи на складі в Балаклії
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Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії: "Є докази, що перші вибухи були не з-під землі"

Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії:

Версія про те, що пожежа на арсеналі в Балаклії в 2017 році була викликана вибухом закладених в землю зарядів, була відкинута в прокуратурі.

Про це заявив в Facebook колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

"Коли, з подачі одного з керівників підрозділів ДБР, та з ініціативи Давида Арахамії була утворена ця ТСК, я зібрав всю слідчу групу - слідчих СБУ, що розслідують цю справу з самого початку, прокурорів що здійснюють її процесуальне керівництво, експертів КНДІСЕ, що робили всі офіційні експертизи і більше трьох годин заслуховував результати розслідування, в тому числі і висновки у кожній версії, яка були у слідства. Так от версія "закладок у ґрунт" була повністю відкинута. Зробити багатокілограмові закладки на території арсенала, щоб це ніхто не помітив неможливо. Є і інші докази, щодо того що перші вибухи були не з під ґрунту.Зі всією повагою відношусь до експертів харьковського інституту СЕ ім. Бакаріуса, але аж ніяк не розумію навіщо заплутувати і так не просте розслідування.Передзвонив, до речі в прокуратуру, запитав, може, в них щось змінилося з того часу? - ні, нічого, вони і самі в прострації від цих заяв", - заявив Чумак.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - "слуга народу" Арахамія. ФОТО

Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії: Є докази, що перші вибухи були не з-під землі 01

Нагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Автор: 

ТСК (376) розслідування (2279) експертиза (218) Чумак (121) Балаклія (280)


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Топ коментарі
+15
Т.е., ты, не прочитав больше ни строчки, совсем не понимая, после этого - о чём речь, начал обсуждать?
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27.04.2020 13:11 Відповісти
+15
Потому ты и зелекторат, в отличие от "порохоботов", т.к. дальше не читал до второго тура выборов про 47 миллионов Долларов США в офшор на Кипре, про виллы, про Зеро в бюджет Украины во время войны...
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27.04.2020 13:20 Відповісти
+7
Все просто: винним повинен бути не просто "папєрєднік", а головнокомандувач! Бо, в порівнянні з ним, нинішній - навіть не "нуль", а "абсолютний нуль" (-273 по цельсію)
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27.04.2020 13:12 Відповісти
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"Об этом заявил в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2858417204227485&set=a.226846340717931&type=3 Facebook бывший заместитель генерального прокурора"

Дальше можно не читать.
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27.04.2020 13:06 Відповісти
Т.е., ты, не прочитав больше ни строчки, совсем не понимая, после этого - о чём речь, начал обсуждать?
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27.04.2020 13:11 Відповісти
Да! Потому что бывшие - ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ лица.
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27.04.2020 13:14 Відповісти
Это как бы есть Аваков бывший, а есть Аваков нынешний - всё зависит от прыти в отношении смены обуви.
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27.04.2020 13:16 Відповісти
Потому ты и зелекторат, в отличие от "порохоботов", т.к. дальше не читал до второго тура выборов про 47 миллионов Долларов США в офшор на Кипре, про виллы, про Зеро в бюджет Украины во время войны...
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27.04.2020 13:20 Відповісти
Ігор Даун - в спам!
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27.04.2020 13:54 Відповісти
А він ще не всі літери вивчив🧐
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27.04.2020 13:15 Відповісти
ДА,вы посмотрите на ДЕГЕНЕРАТИВНУЮ морду арахамия-дебил -заде,что он не пукнет ---ВСЕ В ЛУЖУ !!!!!!!!!!!
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27.04.2020 13:39 Відповісти
Хорошая попытка, но теперь Чумаку и прочитавшим все строчки порохоботам, осталось объяснить откуда взялись эти воронки на территории арсенала и можно вернуться к версии БПЛА.
Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії: "Є докази, що перші вибухи були не з-під землі" - Цензор.НЕТ 5386 «Воронка образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, Пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия»
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27.04.2020 14:28 Відповісти
Долго же пришлось копать и в карманах выносить, наверно со времён ЮВТ подкоп делали.
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27.04.2020 14:35 Відповісти
Товарищ сержант КГБ РБ, а вот это прокол с вашей стороны. Этот "подкоп" действительно со времен ЮВТ. Именно тогда один кучерявый, в то время, председатель СНБО попался первый раз на контрабанде оружия. Ну тот который в слезах и соплях бегал к куму. А потом была история с "Фаиной"....... Ты почитай книгу Обамы, там много интересного на эту тему.
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27.04.2020 18:44 Відповісти
Гарна спроба, але тепер ЗЁхам доведеться надати відомості звідки це фото, довести його справжність, а також довести дату й місце зйомки і факт того, що наведена цитата стосується саме обговорюваних вибухів у обговорюваному арсеналі. Про неназваного автора наведеної цитати я взагалі не кажу.
Займайся, ЗЁбчику.
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27.04.2020 14:40 Відповісти
Это вырыто спец техникой уже после взрывов.
Даже следы от гусениц заметны.
Но новых зе-эспердов это не смущает.
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27.04.2020 14:41 Відповісти
"Это вырыто спец техникой уже после взрывов" Ню-ню...
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27.04.2020 14:52 Відповісти
То же самое можно сказать и о твоём комментарии.))
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27.04.2020 13:14 Відповісти
так обычно ольгинцы пишут..."ах, этот...дальше можно не читать"...Как, кстати, там пагодка сичас?
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27.04.2020 13:37 Відповісти
так эти дегенераты во всём дегенераты куда не влезут такой бред начинают нести их по тестам на шизофрению принимают на госдолжности . кто дебильней того и тянут вверх
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27.04.2020 13:08 Відповісти
Всё верно, надо такой бред нести, чтобы верили, а они не умеют.
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27.04.2020 13:09 Відповісти
Хоть я Яроша и не люблю, но тут он прав на 1000%

Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії: "Є докази, що перші вибухи були не з-під землі" - Цензор.НЕТ 4960
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27.04.2020 13:29 Відповісти
Повесят на погибших взрывы, и концы в воду.
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27.04.2020 13:09 Відповісти
Понти не пройшли.
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27.04.2020 13:11 Відповісти
таки лосик! )))
ну никак не получается его выгородить )))))
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27.04.2020 13:11 Відповісти
"Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно. Есть и другие доказательства относительно того, что первые взрывы были не из-под земли. "
Какие другие если Чумак не привел вообще никаких доказательств. Заряды заложили не скрытно, иа при свидетелях и это есть в материалах. Просто свидетели и те, кто закладывал теперь сцуть посадки, вот и пишут бредятину.
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27.04.2020 13:12 Відповісти
В чьих материалах это есть?
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27.04.2020 13:15 Відповісти
Так і проти Кузьменко, Дугарь, Ріфа немає ніяких доказів, а вони під арештом!
Чи може ви бачили ті докази, що зібрали слідчі стосовно вибухів і там (за вашими словами) "Чумак не привел вообще никаких доказательств" (с)? Чи ви вважаєте, що Арахамія та адвокат янеовоча внесли до справи якісь інші докази, крім тих що були? Тоді питання: а де ж вони були раніше? Якщо ні - то які підстави для ваших заяв? Може надасте посилання на документи слідства, де, як ви кажете, немає "вообще никаких доказательств"?
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27.04.2020 13:23 Відповісти
https://censor.net/news/3179136/*************************************************************************************************** Смотрим на дату........
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27.04.2020 13:37 Відповісти
Все просто: винним повинен бути не просто "папєрєднік", а головнокомандувач! Бо, в порівнянні з ним, нинішній - навіть не "нуль", а "абсолютний нуль" (-273 по цельсію)
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27.04.2020 13:12 Відповісти
Тобто невідомо звідки ДБР вирішила, що там були закладена вибухівка! Тоді де результати експертизи, яка би це підтвердила?
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27.04.2020 13:13 Відповісти
Её нет, есть экспертизы, которые дают совершенно другую версию, включая данные Украэроруха. А решил сейчас великий эксперт Арахамия по фоткам, о чем собственно сам и написал.
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27.04.2020 13:32 Відповісти
Якщо нема експертизи, яка би підтверджувала підземні вибухи, то не варто слідчим про це говорити! Сам же Арахамія не повинен перевищувати свої повноваження і втручатися у слідство. У правовій державі після таких заяв йдуть у відставку.
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27.04.2020 13:36 Відповісти
Увы, "эксперт" Арахамия не в курсе, что входит в его полномочия. Корона сползла на глаза и закрыла обзор.
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27.04.2020 13:39 Відповісти
От не розумію де він набрався такого досвіду проводити слідство?
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27.04.2020 13:40 Відповісти
А он "и пахарь и жнец и на дуде игрец "
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27.04.2020 13:51 Відповісти
как говорил Труба - "экспертиза будет. наш эксперт по звонку из ОП подтвердит всё, что угодно".
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27.04.2020 13:44 Відповісти
Справа у тому, що справжній експерт не буде підписувати липу, бо втратить репутацію. А експертизу несправжнього експерта одразу побачать, бо треба правильно описувати результати дослідження, на якому базується експертиза. Тому Трубі труба, а експерту експертиза.
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27.04.2020 13:49 Відповісти
"Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно"

Помнится, наши бойцы ССО проверили, как это "невозможно" и "заминировали" муляжами всю территорию арсенала - и их так никто и не заметил. Потому не нужно этого бреда про "невозможно" - склад охранялся парой калек, которые физически не могли бы обеспечить мониторинг всего периметра, даже если бы у них возникло подобное желание.
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27.04.2020 13:19 Відповісти
А землю они куда отбрасывали, когда муляжи закапывали?
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27.04.2020 13:23 Відповісти
З'їли і понадкусювали🤫
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27.04.2020 13:27 Відповісти
а там шо, нужно тонны земли выкопать?
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27.04.2020 13:28 Відповісти
Нет, конечно, как собачка пару раз присыпал ногой и можно уверенно сказать, что взрыв был из под земли, а если мёдом сверху полить, то был из под мухи.
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27.04.2020 13:31 Відповісти
Минируют не землю, дурачек, а боеприпасы, часть которых просто лежит штабелями. И подкопы при этом не строят.
А новость о том, что наши бойцы ССО провели такую проверку арсенала, печаталась тут на Цензоре года 2 тому назад.
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27.04.2020 15:26 Відповісти
Я знаю, що цю землю продали у вазонах на нелегальному ринку за півціни🙄
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27.04.2020 13:38 Відповісти
землю, шо належить народу !
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27.04.2020 15:03 Відповісти
ты что, не смотрел "Побег из Шоушенка" ?

В карманах !!!

Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії: "Є докази, що перші вибухи були не з-під землі" - Цензор.НЕТ 352
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27.04.2020 13:32 Відповісти
Да, а ещё - Голый пистолет
https://www.youtube.com/watch?v=n_9rl610ZlA
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27.04.2020 13:38 Відповісти
Йому замість мізок засипали, бо голова-то - пуста.
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27.04.2020 13:58 Відповісти
Это ты у них спрашивай, а не у меня.
Да и в принципе - вопрос тупой - в твоем стиле - чтобы закопать 2кг заряд много ли земли нужно куда-то отбросить?
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27.04.2020 15:24 Відповісти
Ну здесь ты не прав, эта пара калек постоянно делает облет территории на очень малой высоте, что бы их радары подрывников не засекли.
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27.04.2020 13:37 Відповісти
Арахамию надо точно проверять и тщательно у психиаторов. Такие морды в телевизоре плохо влияют на детей.
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27.04.2020 13:21 Відповісти
(Так вот, версия "закладок в почву" была полностью отвергнута. Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно. Есть и другие доказательства относительно того, что первые взрывы были не из-под земли.Источник: https://censor.net/n3191787) ====

== Именно об этом Арахамия и сказал, что незаметно сделать такие закладки невозможно...
И ещё, кто тот таинственный свидетель, который сообщил, что первые взрывы были не из-под земли?
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27.04.2020 13:23 Відповісти
Это у Арахамии свидетель, а у остальных вот это https://censor.net/news/3179136/*************************************************************************************************** При этом не от пАпередников, а буквально пару месяцев назад.
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27.04.2020 13:35 Відповісти
Основной версией следствия по взрывам в Балаклее является диверсия.Источник: https://censor.net/n3179136...Которую никто не расследовал, а выводы всяких комиссий, вместе с экспертизой о беспилотнике - отмазка
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27.04.2020 14:06 Відповісти
Перечитайте, что написали.
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27.04.2020 14:16 Відповісти
Основной версией следствия по взрывам в Балаклее является диверсия...Которую никто не расследовал, а выводы всяких комиссий, вместе с экспертизой о беспилотнике - отмазка
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27.04.2020 14:33 Відповісти
А он не сказал зачем?))
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27.04.2020 14:32 Відповісти
АраХамія спец у всьому. Не спортеся з ним...
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27.04.2020 13:27 Відповісти
Краще не перекладайте його прізвище!🤐
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27.04.2020 13:29 Відповісти
Агрохімія
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27.04.2020 13:37 Відповісти
Видели мы этого Чувака, пардон, Чумака.
И в прокуратуре и за барабанами.
Специалист широчайшего профиля.
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27.04.2020 13:32 Відповісти
А кто сказал, что закладывали скрытно? Все свои , скрывали недостачу по приказу начальства.
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27.04.2020 13:36 Відповісти
Если "версия "закладок в почву" была полностью отвергнута. на основании лишь "Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно", - то это можно считать эту версию ОСНОВНОЙ !

Так как рты ЗАКРЫТЬ свидетелям могли очень быстро и просо !
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27.04.2020 13:42 Відповісти
Все, что надо знать про порохобота Чумака:

"Со всем уважением отношусь к экспертам Харьковский института СЭ им. Бакариуса, но отнюдь не понимаю зачем запутывать и так не простое расследование." Источник: https://censor.net/n3191787
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27.04.2020 13:50 Відповісти
Чумак - порхобот?

Нда, ви, касапські боти "на раз" палитеся...
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27.04.2020 15:08 Відповісти
Своїм "долбоклюйством" вони скоро більшу половину "Слуги народу" у "порохоботи" переженуть...
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27.04.2020 15:15 Відповісти
до речі, ця інфа - на тему нашої суперечки в іншій темі, від агрохімії... Щоб загодя заложити в попередньо зроблене обвалування підривний заряд, а потім зверху на нього - снаряди, це ж яким вже диверсантом потрібно було бути... Навіть Чумак не вірить...
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27.04.2020 15:25 Відповісти
Дуже легко... "Пластид", у вигляді тонкої пластини, близько 1-1,5 см, з приєднаним детонатором і радіоприймальним пристроєм, просовується між яшиками, або у вертикальну щілину, або горизонтальну.(ящики мають на дні і кришці поперечні ребра - для вентиляції, в тому числі... "Закритий" простір посилює детонуючий ефект... (Більше версій писать не буду, бо це вже буде "інструкція для теракту"... Учив я колись такий курс - "інженерні **********". Туди входили і прийоми мінування об"єктів - мостів, складів, трубопроводів і подібного...)...
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27.04.2020 15:43 Відповісти
А смысл под землю закладывать? такой взрыв только снаряды по сторона раскидает и все...Чтоб рвануло надо еще постараться, это не бычок в сухую траву кинуть..
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27.04.2020 14:12 Відповісти
Если-бы первый случай на арт-складах был расследован как положено ,а не для прикрытия задницы своим пацанам, возможно последующих можно было избежать ..
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27.04.2020 14:15 Відповісти
Да это просто вырванный контекст какой-то!
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27.04.2020 14:30 Відповісти
Царьова ретранслюєш, касапа придурошна?
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27.04.2020 15:21 Відповісти
мля, який песец з вами, касапами... з вашими "істочнікамі"...
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27.04.2020 15:41 Відповісти
А таварищ Путен приказал, что из-под земли!
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27.04.2020 14:42 Відповісти
Над Балаклеей был беспилотник и ушел в сторону рф. Для любителей окопов из за поребрика - этот факт зафиксирован.
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27.04.2020 15:09 Відповісти
Ну чого спорити--гірський цап сказав,що є ями після підривів,значить там ще при янику заклали міни. Смішно слухати таку експертизу.
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27.04.2020 15:12 Відповісти
Напевно нікого не здивує та ситуація, коли всі собаки, які бігають в урядовому кварталі стануть сліпими. Це про те, що коли Арахамія виступає, він часто позичає в сірка очі.
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27.04.2020 16:02 Відповісти
Две экспертизы одинаковых институтов ,но разные.Обе равноценны,а могут быть ещё несколько..Суд должен установить истину.А Чумак -бовкнул невпопад.Политика -дело тонкое и плохо.,что политики вершат суд.Плохо ,что и Суды -никчемные,заполитизированные. Из побрехенек знаю,что и Бокариуса со времён савка был заангажированный деньгами,некоторые тёмные людишки ещё при савке проворачивали свою тёмные делишки.В споре 2х институтов в суде должна родиться истина.Сосед выиграл дело о ДТП,когда на экспертизу Бокариуса предъявил экспертизу Донецкого НИИ судовых экспертиз. но это было задолго до войны.
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27.04.2020 16:09 Відповісти
" Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно.Источник: https://censor.net/n3191787"

Так комиссия и не утверждает, что никто не заметил закладок, а наоборот, "тонко намекает", что это было сделано персоналом заведения без особой секретности от "своих".
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27.04.2020 16:31 Відповісти
 
 