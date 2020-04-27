Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії: "Є докази, що перші вибухи були не з-під землі"

Версія про те, що пожежа на арсеналі в Балаклії в 2017 році була викликана вибухом закладених в землю зарядів, була відкинута в прокуратурі.

Про це заявив в Facebook колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

"Коли, з подачі одного з керівників підрозділів ДБР, та з ініціативи Давида Арахамії була утворена ця ТСК, я зібрав всю слідчу групу - слідчих СБУ, що розслідують цю справу з самого початку, прокурорів що здійснюють її процесуальне керівництво, експертів КНДІСЕ, що робили всі офіційні експертизи і більше трьох годин заслуховував результати розслідування, в тому числі і висновки у кожній версії, яка були у слідства. Так от версія "закладок у ґрунт" була повністю відкинута. Зробити багатокілограмові закладки на території арсенала, щоб це ніхто не помітив неможливо. Є і інші докази, щодо того що перші вибухи були не з під ґрунту.Зі всією повагою відношусь до експертів харьковського інституту СЕ ім. Бакаріуса, але аж ніяк не розумію навіщо заплутувати і так не просте розслідування.Передзвонив, до речі в прокуратуру, запитав, може, в них щось змінилося з того часу? - ні, нічого, вони і самі в прострації від цих заяв", - заявив Чумак.

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Нагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.