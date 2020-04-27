Київ створив план виходу з карантину, але його мають хвалити Кабмін і Рада, - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влада міста підготували план дій щодо ослаблення карантинних обмежень, проте йього має схвалити Кабінет міністрів України і Верховна Рада.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Київ, як я говорив, готується до послаблення обмежень і відновлення економіки міста. Ми вже підготували необхідні для цього рішення, і є план послідовних дій. Але не всі важливі і необхідні кроки - у повноваженнях місцевої влади. І є рішення, які в компетенції уряду та Верховної Ради", - сказав Кличко.

Він висловив упевненість, що уряд і парламент мають невідкладно збільшити розмір бюджетних програм на відкриття підприємницької діяльності.

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"Сьогодні в держбюджеті закладені кошти максимум на 8,5 тис. майбутніх підприємців. А таких має бути щонайменше 100 тис. Ця програма буде спрямована насамперед на тих, хто втратив роботу. І українців, які повернулися з-за кордону і готові створювати бізнес та робочі місця", - наголосив Кличко.

Він також наполягає на необхідності створення державної кредитної програми для виробників із нульовою ставкою.

"Так ми зможемо не лише відновити виробництво, а й використати кризу для імпортозаміщення та збільшення експорту", - упевнений Кличко.

Міський голова Києва наголосив, що вважає за необхідне надати органам місцевого самоврядування низку нових повноважень - зокрема, право регулювати розмір і базу оподаткування місцевих податків і зборів за видами діяльності, не чекаючи на новий бюджетний рік.

"Цей перелік може бути довший. Але ми зараз говоримо про необхідні та реальні кроки, які можна і треба здійснити на найближчих засіданнях парламенту і уряду. Тому що бізнес має працювати. А люди - заробляти. Економіка в кризі, з якої її треба витягувати. І це потрібно робити невідкладно. Сьогодні не до політики і не до популізму та рейтингів. Сьогодні час оперативних рішень і конкретних дій", - наголосив Кличко.

Він нагадав, що уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня й оприлюднив етапи його майбутніх послаблень. Проте столична влада має зауваження до запропонованого плану дій. Пропозиції та план дій столиці буде оприлюднено вже цього тижня.