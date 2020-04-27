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Новини Коронавірус і карантин
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Київ створив план виходу з карантину, але його мають хвалити Кабмін і Рада, - Кличко

Київ створив план виходу з карантину, але його мають хвалити Кабмін і Рада, - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влада міста підготували план дій щодо ослаблення карантинних обмежень, проте йього має схвалити Кабінет міністрів України і Верховна Рада.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Київ, як я говорив, готується до послаблення обмежень і відновлення економіки міста. Ми вже підготували необхідні для цього рішення, і є план послідовних дій. Але не всі важливі і необхідні кроки - у повноваженнях місцевої влади. І є рішення, які в компетенції уряду та Верховної Ради", - сказав Кличко.

Він висловив упевненість, що уряд і парламент мають невідкладно збільшити розмір бюджетних програм на відкриття підприємницької діяльності.

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"Сьогодні в держбюджеті закладені кошти максимум на 8,5 тис. майбутніх підприємців. А таких має бути щонайменше 100 тис. Ця програма буде спрямована насамперед на тих, хто втратив роботу. І українців, які повернулися з-за кордону і готові створювати бізнес та робочі місця", - наголосив Кличко.

Він також наполягає на необхідності створення державної кредитної програми для виробників із нульовою ставкою.

"Так ми зможемо не лише відновити виробництво, а й використати кризу для імпортозаміщення та збільшення експорту", - упевнений Кличко.

Міський голова Києва наголосив, що вважає за необхідне надати органам місцевого самоврядування низку нових повноважень - зокрема, право регулювати розмір і базу оподаткування місцевих податків і зборів за видами діяльності, не чекаючи на новий бюджетний рік.

"Цей перелік може бути довший. Але ми зараз говоримо про необхідні та реальні кроки, які можна і треба здійснити на найближчих засіданнях парламенту і уряду. Тому що бізнес має працювати. А люди - заробляти. Економіка в кризі, з якої її треба витягувати. І це потрібно робити невідкладно. Сьогодні не до політики і не до популізму та рейтингів. Сьогодні час оперативних рішень і конкретних дій", - наголосив Кличко.

Він нагадав, що уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня й оприлюднив етапи його майбутніх послаблень. Проте столична влада має зауваження до запропонованого плану дій. Пропозиції та план дій столиці буде оприлюднено вже цього тижня.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3527) план (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
План виходу ізкарантину має кодову назву "Кретин-карантин"🐸
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27.04.2020 13:19 Відповісти
+4
Питання лише в тому, що не підуть по їхньому плану. Підприємці говорять, що частина вже не хоче відновлювати бізнес, бо не вірять владі.
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27.04.2020 13:25 Відповісти
+4
Карантин нигде и никогда не касался здоровых людей. Он либо ограничивал больных (с ярко выраженными симптомами), либо малую территорию с подтвержденным неконтролируемым очагом распространения.

То, что происходит в 2020 году, это ноу-хау от политиков! Именно от политиков, а не от врачей или ученых.
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27.04.2020 13:38 Відповісти
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Слончак с подружкой план составлял?
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27.04.2020 13:15 Відповісти
Киев создал план выхода из карантина, но его должны одобрить Кабмин и Рада, - Кличко - Цензор.НЕТ 4624
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27.04.2020 13:16 Відповісти
Немеркнущая классика
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27.04.2020 14:03 Відповісти
План виходу ізкарантину має кодову назву "Кретин-карантин"🐸
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27.04.2020 13:19 Відповісти
все правильно!
какие-то наметки на выход из спячки-болячки должен быть... это даже не обсуждается!
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27.04.2020 13:22 Відповісти
Питання лише в тому, що не підуть по їхньому плану. Підприємці говорять, що частина вже не хоче відновлювати бізнес, бо не вірять владі.
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27.04.2020 13:25 Відповісти
Хрен ви з нього вийдете. Оманське Брехло підвозить нові порції вірусу.
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27.04.2020 13:29 Відповісти
Та там Лавру зачинити на карантин і захворюваність впаде до статистичної похибки
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27.04.2020 13:35 Відповісти
мер займається справами, а ********** мабуть знімає черговий відосік
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27.04.2020 13:34 Відповісти
Карантин нигде и никогда не касался здоровых людей. Он либо ограничивал больных (с ярко выраженными симптомами), либо малую территорию с подтвержденным неконтролируемым очагом распространения.

То, что происходит в 2020 году, это ноу-хау от политиков! Именно от политиков, а не от врачей или ученых.
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27.04.2020 13:38 Відповісти
что кроме сельхозпродуктов и металла
производит Украина
тысячи базарных киосков ничего
не производят кроме дополнительной выкачки
карманов граждан
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27.04.2020 13:41 Відповісти
Ви самі з якої країни?
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27.04.2020 13:44 Відповісти
Виталя что то создал.. Не смешите ради бога.. Еще один клоун на политической арене. Как можно расписать план выхода из карантина если пока не известно когда начнет сокращаться число инфицированных и больных. Так старается остаться у власти, что с телика не вылазит . план представил кабмин в нем сказаны условия при которых может начаться каждый из этапов выхода из карантина...УСЛОВИЯ !!! И он тут со своим "планом" , а как же без него.. Нужно попиариться ( он с Шаховым или Рабиновичем или прежним мэром не родственник случайно)
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27.04.2020 13:46 Відповісти
Виталя пукнуть боится без разрешения зелемоек. такой толерантный стал к власти, после того как отдал руководство районами смотрящим ГлавЗебила.
Алкоголь запретить продавать ночью он может, а карантин ослабить - нет.
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27.04.2020 14:02 Відповісти
Хороший у вас план, товарищ Кличко.
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27.04.2020 14:04 Відповісти
 
 