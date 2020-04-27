Деякі в'язниці в Україні на рівні гарного санаторію. У СІЗО не вистачає навіть на постільну білизну, - Малюська

Слідчі ізолятори в Україні перебувають у значно гіршому стані, ніж установи виконання покарань, у яких люди перебувають після отримання вироків.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Причиною цього він назвав відсутність самозабезпечення.

"СІЗО отримують гроші лише з держбюджету. Іноді допомагає місцева влада. Відповідно в них немає коштів ні на що. Фінансування не вистачає навіть на постільну білизну, не кажучи вже про ремонти і нормальне харчування. Якщо ремонти проводяться, то часто це робиться за рахунок людей, які там утримуються. Тобто ситуація вкрай складна", - повідомив міністр.

За словами Малюськи, в установах виконання покарань справи значно кращі.

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"Тому що при кожній в’язниці функціонує державне підприємство чи майстерня, частина з прибутків яких переказується у спецфонд. Це дозволяє компенсувати хоча б частково кошти, яких не вистачає у бюджеті. Існують дуже багаті тюрми, де умови перебування ув’язнених, як на рівні доволі гарного санаторію", - зазначив міністр.

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