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Новини
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Деякі в'язниці в Україні на рівні гарного санаторію. У СІЗО не вистачає навіть на постільну білизну, - Малюська

Деякі в'язниці в Україні на рівні гарного санаторію. У СІЗО не вистачає навіть на постільну білизну, - Малюська

Слідчі ізолятори в Україні перебувають у значно гіршому стані, ніж установи виконання покарань, у яких люди перебувають після отримання вироків.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Причиною цього він назвав відсутність самозабезпечення.

"СІЗО отримують гроші лише з держбюджету. Іноді допомагає місцева влада. Відповідно в них немає коштів ні на що. Фінансування не вистачає навіть на постільну білизну, не кажучи вже про ремонти і нормальне харчування. Якщо ремонти проводяться, то часто це робиться за рахунок людей, які там утримуються. Тобто ситуація вкрай складна", - повідомив міністр.

За словами Малюськи, в установах виконання покарань справи значно кращі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Довічники" - найінтелігентніша категорія засуджених, я таких готовий брати на роботу, - міністр юстиції Малюська

"Тому що при кожній в’язниці функціонує державне підприємство чи майстерня, частина з прибутків яких переказується у спецфонд. Це дозволяє компенсувати хоча б частково кошти, яких не вистачає у бюджеті. Існують дуже багаті тюрми, де умови перебування ув’язнених, як на рівні доволі гарного санаторію", - зазначив міністр.

Повний текст інтерв'ю з Денисом Малюською читайте за посиланням.

Автор: 

СІЗО (728) в’язниця (443) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+7
Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська - Цензор.НЕТ 6612
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27.04.2020 13:35 Відповісти
+6
После его заяв о "интеллигентных" осужденных на пожизненное и желании их пригласить на работу -- даже и не знаю как на такое реагировать. Закройте его на ночку в камеру с одним из этих "интеллигентов". И Ермак будет нового министра искать.
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27.04.2020 13:39 Відповісти
+2
да он какойто конченый этот малюська...
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27.04.2020 13:53 Відповісти
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малюська...ты такой малюська...
не словоблудь - делай, решай этот вопрос...тихо, с толком и расстановкой...
хватит только умничать...
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27.04.2020 13:34 Відповісти
После его заяв о "интеллигентных" осужденных на пожизненное и желании их пригласить на работу -- даже и не знаю как на такое реагировать. Закройте его на ночку в камеру с одним из этих "интеллигентов". И Ермак будет нового министра искать.
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27.04.2020 13:39 Відповісти
да он какойто конченый этот малюська...
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27.04.2020 13:53 Відповісти
Каков поп -- таков и приход. Зеля лично подбирал. Причем он типа зеленый долгожитель, уже во втором правительстве "величайшего".
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27.04.2020 13:55 Відповісти
малюська, мацицьцка, , какие то угребища, а не фамилии
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27.04.2020 13:42 Відповісти
Набирали по спецзамовленню. Додай ще Дубілет.
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27.04.2020 13:46 Відповісти
а то вообще, непонятно яка хрень
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27.04.2020 14:00 Відповісти
Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська - Цензор.НЕТ 6612
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27.04.2020 13:35 Відповісти
Гівно перетекло в голову.
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27.04.2020 13:47 Відповісти
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27.04.2020 13:41 Відповісти
Чего так злишься, у тебя камера была плохая? А, денег на лучшую не было?
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27.04.2020 13:52 Відповісти
Вот нападают все на нашего малыша, а он просто рекламу толкает про санатории, убеждая не лохов перейти к его друзьям на постоянку в застенки. А дружбанов - мокрушников обещает освободить - выпустит и сразу оформит на работу в Минюст, они ведь уже все тонкости юриспруденции знают.
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27.04.2020 13:59 Відповісти
Малюська, глянь-ка этот документальный фильм. https://www.youtube.com/watch?v=kV1OJrRbRE0 Бердянск | Зона 77 | Документальный фильм
И почему же ты не ездишь по таких колониях, клоун.
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27.04.2020 14:01 Відповісти
Ну рассказал нам то что и так все знают? Что дальше? Какие выводы и меры принимать собирается? Или его работа только говорить? Когда зэки работать будут а не разводить бабушек по телефону, забирая у них последнее с карт?
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27.04.2020 14:17 Відповісти
Если бы каждая последующая власть, в Украине, сажала предыдущую, как и должно быть, в разграбленной и убитой стране, все СИЗО, тюрьмы и колонии, были бы в порядке.
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27.04.2020 14:17 Відповісти
От удивил. Если, на свободе,человек перестаёт работать, играет целыми днями в карты, жрёт, пьёт и спит, то его дом тоже превращается в грязный, вонючий сарай. Работать надо!
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27.04.2020 14:26 Відповісти
" Мин.тюрем"?
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27.04.2020 15:28 Відповісти
 
 