Печерський район знову лідирує за поширенням коронавірусу в Києві: за добу - 23 нові випадки. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Печерському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1

- Дарницький +7

- Деснянський +3

- Дніпровський +2

- Оболонський +2

- Печерський +3

- Подільський +4

- Святошинський +2

- Солом’янський +3

- Шевченківський +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу у 32 киян підтвердили коронавірус, один випадок летальний, - Кличко

Так, нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 298. Водночас у Солом'янському районі Києва підтверджено 118 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 179, в Шевченківському - 98, Голосіївському - 115, Оболонському - 74, Подільському - 56, Дніпровському - 104, Деснянському - 109, Святошинському - 56.





