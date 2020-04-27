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Новини Коронавірус і карантин
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Печерський район знову лідирує за поширенням коронавірусу в Києві: за добу - 23 нові випадки. КАРТА

Печерський район знову лідирує за поширенням коронавірусу в Києві: за добу - 23 нові випадки. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Печерському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1
Дарницький +7
Деснянський +3
Дніпровський +2
Оболонський +2
- Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський +3
Шевченківський +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу у 32 киян підтвердили коронавірус, один випадок летальний, - Кличко

Так, нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 298. Водночас у Солом'янському районі Києва підтверджено 118 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 179, в Шевченківському - 98, Голосіївському - 115, Оболонському - 74, Подільському - 56, Дніпровському - 104, Деснянському - 109, Святошинському - 56.

Печерський район знову лідирує за поширенням коронавірусу в Києві: за добу - 23 нові випадки 01

Печерський район знову лідирує за поширенням коронавірусу в Києві: за добу - 23 нові випадки 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Печерський район знову лідирує за поширенням коронавірусу в Києві: за добу - 23 нові випадки - Цензор.НЕТ 5610
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27.04.2020 13:58 Відповісти
+1
Ага, токо эти богатые жители в Лавре почему-то сконцентрированы.
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27.04.2020 14:08 Відповісти
+1
Очередная партия из Лавры?
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27.04.2020 14:08 Відповісти
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27.04.20 13:14 Киев создал план выхода из карантина, но его должны одобрить Кабмин и Рада, - Кличко
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27.04.2020 13:41 Відповісти
...План по заболеваемости, смертности и выздоровляемости.
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27.04.2020 13:49 Відповісти
Печерський район знову лідирує за поширенням коронавірусу в Києві: за добу - 23 нові випадки - Цензор.НЕТ 5610
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27.04.2020 13:58 Відповісти
Знали уже тогда.
Но они не знали, что в 2020 году, кто-то захочет устроить из этого лохотрон.
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27.04.2020 14:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=piXvjLP2_wM Мистер Х: Всегда быть в маске...
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27.04.2020 14:06 Відповісти
Печерский район самый богатый центральный район Киева.
У его жителей есть деньги на тесты, на посещение дорогостоящих платных лабораторий.
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27.04.2020 14:01 Відповісти
Та там всего лишь логово бородатых мужиков ********** в рясах которые шлют бабло в кацапию а в ответ получают инфекцию от своих вышестояших чЁртов.
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27.04.2020 14:05 Відповісти
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [27.04.20 12:09]
Видим различные сообщения от пока что ещё представителя церкви - отца Сергия (Романова) , который в открытую призывает не подчиняться санитарным требованиям, называют коронавирус выдумкой, и более того, призывают всех тех, кто считает, что вирус есть - выселить, внимание... в БИРОБИДЖАН (бес в рясе охренел?). Ну и жидоедничает, как всегда - впрочем, он уже называл Путина «царем Вавилонским» и «наместником (это цитата) совета 300 жидов».
А мы раскроем вам кое-какие интересные данные, что перед вами это бывший духовный наставник одного там няшного прокурора . И человек, судимый в 1985 году за кражу, в 1986 году за убийство и грабеж.
А потом мурый зэчара решил пойти в церковь и искупить свои грехи. ВНЕЗАПНО, ДА? Правда, после набора паствы он занялся застройкой, рейдерством и окучиванием царебожцев, став главным царебожцем страны (кратко - они считают, что Николай II стал равным Христу, искупив грехи России мученической смертью).
И когда вы в очередной раз будете слушать эту ересь, просто знайте, ПРОКЛИНАТЬ (***предавать анафеме в ФСБ-шной секте) имеет право только Синод. Это к вопросу, насколько православный 'канон' почитает этот так называемый «священник».
Про «выходите на улицы, чтобы потом не выходить на площади» даже говорить не будем.
Друзья, как бы нам ни было тяжело - увы, нужно потерпеть чуть-чуть и ОСТАВАТЬСЯ ДОМА. Чем больше людей пересидит это - тем быстрее мы выйдем с карантина. Впрочем, если вы не верите в «корону» - убеждать не будем.
Но с такими "священниками" мы точно на карантине будем сидеть до осени...
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27.04.2020 15:23 Відповісти
Ага, токо эти богатые жители в Лавре почему-то сконцентрированы.
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27.04.2020 14:08 Відповісти
Очередная партия из Лавры?
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27.04.2020 14:08 Відповісти
а пещерский "суд" даже коронавирус не берет. печаль.
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27.04.2020 14:08 Відповісти
Печерский район, это речь о Лавре?
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27.04.2020 14:09 Відповісти
по більшості так.
Ті що зазивали не побоюватись приходити до них
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27.04.2020 14:27 Відповісти
У модератора чтот с математикой не то....... или с глазками или с мозгом..... Святошинский - 56 а на картинке 69.
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27.04.2020 14:09 Відповісти
вот чесно...... журналюги они такие журналюги.... не проверяя инфу пускать абы шо абы первыми...... уроды
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27.04.2020 14:10 Відповісти
похоже -- опечатка при копипасте -- циферку от Подольского района скопировали.
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27.04.2020 14:29 Відповісти
А їм не страшно! Вони захищені і працюють в "поті чола"!Печерський район знову лідирує за поширенням коронавірусу в Києві: за добу - 23 нові випадки - Цензор.НЕТ 8580
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27.04.2020 15:41 Відповісти
 
 