Печерський район знову лідирує за поширенням коронавірусу в Києві: за добу - 23 нові випадки. КАРТА
За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Печерському районі.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський +1
- Дарницький +7
- Деснянський +3
- Дніпровський +2
- Оболонський +2
- Печерський +3
- Подільський +4
- Святошинський +2
- Солом’янський +3
- Шевченківський +4
Так, нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 298. Водночас у Солом'янському районі Києва підтверджено 118 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 179, в Шевченківському - 98, Голосіївському - 115, Оболонському - 74, Подільському - 56, Дніпровському - 104, Деснянському - 109, Святошинському - 56.
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Но они не знали, что в 2020 году, кто-то захочет устроить из этого лохотрон.
У его жителей есть деньги на тесты, на посещение дорогостоящих платных лабораторий.
Видим различные сообщения от пока что ещё представителя церкви - отца Сергия (Романова) , который в открытую призывает не подчиняться санитарным требованиям, называют коронавирус выдумкой, и более того, призывают всех тех, кто считает, что вирус есть - выселить, внимание... в БИРОБИДЖАН (бес в рясе охренел?). Ну и жидоедничает, как всегда - впрочем, он уже называл Путина «царем Вавилонским» и «наместником (это цитата) совета 300 жидов».
А мы раскроем вам кое-какие интересные данные, что перед вами это бывший духовный наставник одного там няшного прокурора . И человек, судимый в 1985 году за кражу, в 1986 году за убийство и грабеж.
А потом мурый зэчара решил пойти в церковь и искупить свои грехи. ВНЕЗАПНО, ДА? Правда, после набора паствы он занялся застройкой, рейдерством и окучиванием царебожцев, став главным царебожцем страны (кратко - они считают, что Николай II стал равным Христу, искупив грехи России мученической смертью).
И когда вы в очередной раз будете слушать эту ересь, просто знайте, ПРОКЛИНАТЬ (***предавать анафеме в ФСБ-шной секте) имеет право только Синод. Это к вопросу, насколько православный 'канон' почитает этот так называемый «священник».
Про «выходите на улицы, чтобы потом не выходить на площади» даже говорить не будем.
Друзья, как бы нам ни было тяжело - увы, нужно потерпеть чуть-чуть и ОСТАВАТЬСЯ ДОМА. Чем больше людей пересидит это - тем быстрее мы выйдем с карантина. Впрочем, если вы не верите в «корону» - убеждать не будем.
Но с такими "священниками" мы точно на карантине будем сидеть до осени...
Ті що зазивали не побоюватись приходити до них