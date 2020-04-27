Наразі 13 тис. українців відвідали кладовища в поминальні дні, в минулі роки їх було близько 5-7 млн, - Мінрегіон

Українці дуже відповідально ставляться до карантину - як на католицький і православний Великдень, так і в поминальні дні більшість з них прислухалися до закликів дотримуватись обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За даними Міністерства розвитку громад і територій України, цього року наразі лише 13 000 осіб відвідали кладовища, щоб ушанувати померлих, тоді як у минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 мільйонів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що поки рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і становить трохи більше як 2%. Однак піку захворюваності очікують лише на початку травня.

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