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Новини Коронавірус і карантин
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Наразі 13 тис. українців відвідали кладовища в поминальні дні, в минулі роки їх було близько 5-7 млн, - Мінрегіон

Наразі 13 тис. українців відвідали кладовища в поминальні дні, в минулі роки їх було близько 5-7 млн, - Мінрегіон

Українці дуже відповідально ставляться до карантину - як на католицький і православний Великдень, так і в поминальні дні більшість з них прислухалися до закликів дотримуватись обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За даними Міністерства розвитку громад і територій України, цього року наразі лише 13 000 осіб відвідали кладовища, щоб ушанувати померлих, тоді як у минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 мільйонів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що поки рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і становить трохи більше як 2%. Однак піку захворюваності очікують лише на початку травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 22 тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії стежитимуть, щоб українці не прийшли цими вихідними на цвинтарі

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) поминальні дні (16) Степанов Максим (2198) Міністерство розвитку громад і територій (153) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Ми поки не поспішаємо на цвинтар, бо всі там будемо у свій час🧐
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27.04.2020 13:53 Відповісти
+3
"Пока что 13 тыс. украинцев посетили кладбища ..."

а яким чином їх порахували?
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27.04.2020 13:54 Відповісти
+3
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... (с)
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27.04.2020 14:18 Відповісти
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Ми поки не поспішаємо на цвинтар, бо всі там будемо у свій час🧐
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27.04.2020 13:53 Відповісти
"Пока что 13 тыс. украинцев посетили кладбища ..."

а яким чином їх порахували?
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27.04.2020 13:54 Відповісти
С потолка, как перепись в прошлом году.
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27.04.2020 13:56 Відповісти
А якщо вони кришують продаж квітів поруч із цвинтарями, то можна кількість відвідувачів рахувати по кількості проданих квітів 🥀
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27.04.2020 13:58 Відповісти
а на селах рахували ?
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27.04.2020 13:56 Відповісти
Во многих сёлах-сегодня поминальный день,а не вчера,как при савке!
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27.04.2020 13:58 Відповісти
https://censor.net/user/467040 То це перемога?
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27.04.2020 14:13 Відповісти
Завтра на погост идти поминать. Завтра Радоница. Идти в первое воскресенье после Пасхи это идти в ближайший выходной день перед Радоницей
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27.04.2020 14:28 Відповісти
зедрисня, як кацапи: брешуть навіть там, де можна без брехні обійтися
гидота!
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27.04.2020 14:01 Відповісти
Я так понял,это Аваков итоги подводил?Кот ,который гуляет сам по себе?
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27.04.2020 14:19 Відповісти
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... (с)
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27.04.2020 14:18 Відповісти
 
 