Екснардеп Журжій, який купив частку "Газпрому" в "Газтранзиті" зі знижкою в 600 млн грн, блокував спецконфіскацію активів Януковича, - Чорновол

Екснардеп від "Самопомочі" Андрій Журжій активно виступав у 2016 році проти ухвалення закону про спецконфіскацію активів утікача Віктора Януковича.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала екснардепка Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

"Прочитала, що ексдепутат Журжій попався на мега-корупції. Мені цікаво, чи визнають його колишні колеги із "Самопомочі" хоч після цього, що вони були не праві, коли послухали Журжія блокувати спецконфіскацію активів Януковича в держбюджет п’ять років тому? Я хочу згадати ту історію. Вона дуже повчальна. У мене з депутатами "Самопомочі" тоді було багато чого спільного, ми прийшли у ВР 8 скликання, як "нові обличчя" з Майдану. Проте ми стали лютими ворогами, коли "Самопоміч" категорично виступила проти законопроєктів (в усіх варіантах, у тому числі компромісних), які регулювали конфіскацію злочинних доходів поза кримінальним переслідуванням особи. Це не лише був ефективний механізм повернення активів, що показав себе на Заході, зокрема в Італії в боротьбі з мафією, він давав можливість без зволікання конфіскувати майже 2 млрд доларів активів Януковича, арештованих в Україні та за кордоном", - розповіла вона.

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"Коли була ініційована "спецконфіскація", я була впевнена, що "Самопоміч" буде "за". Однак раптово вийшло навпаки. В "Самопомочі" ініціативу експертизи "спецконфіскації" взяв на себе їхній нардеп Журжій і зробив висновок для фракції - "не підтримувати". У них так працювала фракція. Один нардеп міг взяти на себе всю відповідальність за висновок і йому довіряли. З жодними аргументами до них було не достукатися, у них була одна відмовка - "відповідальний за цей напрямок Журжій - проти". Тоді я розкопала, що Журжій був особисто зацікавлений бути проти, бо сам працював на "цей актив" у схемах Курченка в 13-му році. Проте це анітрохи не допомогло. Навпаки. "Самопоміч" реальний компромат на Журжія сприйняла як ворожий акт і почала " мочити" всі мої ініціативи без розбору, а "спецконфіскацію" в першу чергу. Особисте, повністю підмінило державне", - додала Чорновол.

"Мене до сих пір ця ситуація мучить. Як можна було так по-дурному боротися між собою? В чому я зробила помилку? Так, я ефективна в атаці, проте у мене не має талантів в переговорах, пошуках компромісу і кулуарщині. Проте хіба в одній мені проблема? Я не думаю, що був у мене хоч найменший шанс обійти тоді Журжія і стадний інстинкт "Самопомочі"... Зате зараз, мені здається, я би змогла порозумітися з більшістю депутатів із "Самопомочі" в аналогічному питанні. В тому то і проблема ефективності " нових облич". Треба досвід помилок, потрібні набити гулі і навіть втрачені можливості та особисті розборки, щоб зрештою розумітися і добиватися результатів. На жаль, інакше не їде. Не дарма це українське прислів'я: за одного битого, двох не битих дають", - резюмувала Чорновол.

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Нагадаємо, у 2016 році фракція "Самопомочі" заявила, що не голосуватиме за законопроєкт про спецконфіскацію.

Раніше стало відомо, що фонд колишнього народного депутата від "Самопомочі" Андрія Журжія купив 40% акцій компанії "Газтранзит", що раніше належала російському "Газпрому", за заниженою на 600 млн грн ціною.

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентних компаній, пов'язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни та афілійованими з ними особами.

28 березня 2016 року Генпрокуратура зняла ці гроші і переказала їх у державний бюджет за рішенням Краматорського суду в межах процесу проти колишнього директора компанії "Газ України-2020" Аркадія Кашкіна.







