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Новини
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Екснардеп Журжій, який купив частку "Газпрому" в "Газтранзиті" зі знижкою в 600 млн грн, блокував спецконфіскацію активів Януковича, - Чорновол

Екснардеп Журжій, який купив частку

Екснардеп від "Самопомочі" Андрій Журжій активно виступав у 2016 році проти ухвалення закону про спецконфіскацію активів утікача Віктора Януковича.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала екснардепка Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

"Прочитала, що ексдепутат Журжій попався на мега-корупції. Мені цікаво, чи визнають його колишні колеги із "Самопомочі" хоч після цього, що вони були не праві, коли послухали Журжія блокувати спецконфіскацію активів Януковича в держбюджет п’ять років тому? Я хочу згадати ту історію. Вона дуже повчальна. У мене з депутатами "Самопомочі" тоді було багато чого спільного, ми прийшли у ВР 8 скликання, як "нові обличчя" з Майдану. Проте ми стали лютими ворогами, коли "Самопоміч" категорично виступила проти законопроєктів (в усіх варіантах, у тому числі компромісних), які регулювали конфіскацію злочинних доходів поза кримінальним переслідуванням особи. Це не лише був ефективний механізм повернення активів, що показав себе на Заході, зокрема в Італії в боротьбі з мафією, він давав можливість без зволікання конфіскувати майже 2 млрд доларів активів Януковича, арештованих в Україні та за кордоном", - розповіла вона.

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"Коли була ініційована "спецконфіскація", я була впевнена, що "Самопоміч" буде "за". Однак раптово вийшло навпаки. В "Самопомочі" ініціативу експертизи "спецконфіскації" взяв на себе їхній нардеп Журжій і зробив висновок для фракції - "не підтримувати". У них так працювала фракція. Один нардеп міг взяти на себе всю відповідальність за висновок і йому довіряли. З жодними аргументами до них було не достукатися, у них була одна відмовка - "відповідальний за цей напрямок Журжій - проти". Тоді я розкопала, що Журжій був особисто зацікавлений бути проти, бо сам працював на "цей актив" у схемах Курченка в 13-му році. Проте це анітрохи не допомогло. Навпаки. "Самопоміч" реальний компромат на Журжія сприйняла як ворожий акт і почала " мочити" всі мої ініціативи без розбору, а "спецконфіскацію" в першу чергу. Особисте, повністю підмінило державне", - додала Чорновол.

"Мене до сих пір ця ситуація мучить. Як можна було так по-дурному боротися між собою? В чому я зробила помилку? Так, я ефективна в атаці, проте у мене не має талантів в переговорах, пошуках компромісу і кулуарщині. Проте хіба в одній мені проблема? Я не думаю, що був у мене хоч найменший шанс обійти тоді Журжія і стадний інстинкт "Самопомочі"... Зате зараз, мені здається, я би змогла порозумітися з більшістю депутатів із "Самопомочі" в аналогічному питанні. В тому то і проблема ефективності " нових облич". Треба досвід помилок, потрібні набити гулі і навіть втрачені можливості та особисті розборки, щоб зрештою розумітися і добиватися результатів. На жаль, інакше не їде. Не дарма це українське прислів'я: за одного битого, двох не битих дають", - резюмувала Чорновол.

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Нагадаємо, у 2016 році фракція "Самопомочі" заявила, що не голосуватиме за законопроєкт про спецконфіскацію.

Раніше стало відомо, що фонд колишнього народного депутата від "Самопомочі" Андрія Журжія купив 40% акцій компанії "Газтранзит", що раніше належала російському "Газпрому", за заниженою на 600 млн грн ціною.

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентних компаній, пов'язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни та афілійованими з ними особами.

28 березня 2016 року Генпрокуратура зняла ці гроші і переказала їх у державний бюджет за рішенням Краматорського суду в межах процесу проти колишнього директора компанії "Газ України-2020" Аркадія Кашкіна.

Екснардеп Журжій, який купив частку Газпрому в Газтранзиті зі знижкою в 600 млн грн, блокував спецконфіскацію активів Януковича, - Чорновол 01
Екснардеп Журжій, який купив частку Газпрому в Газтранзиті зі знижкою в 600 млн грн, блокував спецконфіскацію активів Януковича, - Чорновол 02
Екснардеп Журжій, який купив частку Газпрому в Газтранзиті зі знижкою в 600 млн грн, блокував спецконфіскацію активів Януковича, - Чорновол 03
Екснардеп Журжій, який купив частку Газпрому в Газтранзиті зі знижкою в 600 млн грн, блокував спецконфіскацію активів Януковича, - Чорновол 04

Автор: 

конфіскація (866) Янукович Віктор (10782) Чорновол Тетяна (254) Самопоміч (317) Журжій (1)


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Топ коментарі
+8
просто "Самонемощь" это шлюхо-партия, которая активно продавалась за хороший гонорар..
эту партию и её фракцию, мог купить каждый.. например, на деньги Курченко, Сраакашвили покупал нардепов "Самонемощи", что бы подержать свой "МихоМайдан"..
или, на деньги ФСБ, можно нанять Скороход и Березнюк, поголодать перед Верховной Радой, во время визита Пороха в США..
или можно за небольшую денеюжку нанять Вомбата Семенченко для рейдерского наезда на конкурента.. А про Иегорку Соболева я вообще молчу.. этот шлюхопатриот стал эталоном шлюшки..
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27.04.2020 14:12 Відповісти
+5
согласен у зедебилов к всех справка.бот зедебильный.
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27.04.2020 14:23 Відповісти
+4
ОСТАП ДРОЗДОВ -Філософія антимайдану як явища уй*бно-українофобного полягає в жовчному ставленні до подразників. Тому влада, ретельно вичищена від людей з іншого тіста, пішла на завершальну фазу своєї кристалізації. Вона вже не є зборищем відверто поганих і відверто нормальних. Вона вже не є сумішшю зерна і полови. Вона вже не є збірбогородицею. Вона починає бути відібраною командою професійних реваншистів. Відібраною ретельно, під чіткі завдання перевести країну в режим пом'якшеної раші. Це - вибір. Усвідомлений і світоглядний. Поки карантин, до 12 травня, антимайдану треба встигнути підзачистити ще й політичне поле опонентів - і залунає на майскіє празнічкі їхня улюблена гармошка, і замайорить георгіївська стрічечка, і дядя вова привітає по телефону, і короновірусна країна вкотре здригнеться від запитання в дзеркало: агов, ми ще тут?
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27.04.2020 14:02 Відповісти
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ОСТАП ДРОЗДОВ -Філософія антимайдану як явища уй*бно-українофобного полягає в жовчному ставленні до подразників. Тому влада, ретельно вичищена від людей з іншого тіста, пішла на завершальну фазу своєї кристалізації. Вона вже не є зборищем відверто поганих і відверто нормальних. Вона вже не є сумішшю зерна і полови. Вона вже не є збірбогородицею. Вона починає бути відібраною командою професійних реваншистів. Відібраною ретельно, під чіткі завдання перевести країну в режим пом'якшеної раші. Це - вибір. Усвідомлений і світоглядний. Поки карантин, до 12 травня, антимайдану треба встигнути підзачистити ще й політичне поле опонентів - і залунає на майскіє празнічкі їхня улюблена гармошка, і замайорить георгіївська стрічечка, і дядя вова привітає по телефону, і короновірусна країна вкотре здригнеться від запитання в дзеркало: агов, ми ще тут?
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27.04.2020 14:02 Відповісти
В Раде одни бандиты и законы пишут под себя, и дуракам это понятно. Как можно не принимать законы о конфискации, когда страна нищая и в войне, а воры миллиардеры жируют? Это же нонсенс.
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27.04.2020 14:24 Відповісти
Потому, что продаются эти ****** за рубль. А другие такие же в это время в мест того, чтоб заняться делом преследуют патриотов.
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27.04.2020 14:37 Відповісти
Ермак повышен- из помощника бандюга от ПР Тадеева до главы ОП ПРореваншисткой власти
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27.04.2020 16:43 Відповісти
Это она сейчас призналась, шо у нее таки справка, или что это такое?
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27.04.2020 14:10 Відповісти
согласен у зедебилов к всех справка.бот зедебильный.
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27.04.2020 14:23 Відповісти
просто "Самонемощь" это шлюхо-партия, которая активно продавалась за хороший гонорар..
эту партию и её фракцию, мог купить каждый.. например, на деньги Курченко, Сраакашвили покупал нардепов "Самонемощи", что бы подержать свой "МихоМайдан"..
или, на деньги ФСБ, можно нанять Скороход и Березнюк, поголодать перед Верховной Радой, во время визита Пороха в США..
или можно за небольшую денеюжку нанять Вомбата Семенченко для рейдерского наезда на конкурента.. А про Иегорку Соболева я вообще молчу.. этот шлюхопатриот стал эталоном шлюшки..
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27.04.2020 14:12 Відповісти
сорри.. не Скороход Оксана Сыроид..
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27.04.2020 14:14 Відповісти
Велика заслуга самонемочі, радигрошей Ляшка і *чесних* матьківщинників у приході до влади зелепунів. Після виборів усі ці *патрійоти* швиденько перейшли в опозицію і почали служити бенефіціарам з тугими гаманцями.
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27.04.2020 14:17 Відповісти
давно відомо як у нас статки здобуваються.
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27.04.2020 14:18 Відповісти
Детективи НАБУ ведуть розслідування з приводу зловживання службовим становищем колишнім керівництвом Міністерства юстиції України.

Про це 23 квітня https://www.facebook.com/sap.gov.ua/photos/a.1099416410161541/2285862921516878/?type=3&theater повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.
В САП нагадали, що в 2016 році Антимонопольний комітет України наклав на ПАТ Газпром штраф у розмірі понад 85 млн гривень за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України.
«У зв'язку з несплатою штрафу майно вказаної компанії на території України було арештовано. В межах виконавчого провадження було проведено оцінку арештованого активу - частки акцій однієї з міжнародних газових компаній, належних російському газовому монополісту, яка склала понад 630 млн гривень. Через пів року було проведено ще одну оцінку акцій, але їхня оціночна вартість різко знизилась до 40 млн гривень, хоча щорічний нерозподілений прибуток вказаної компанії перевищував 100 млн гривень. Незважаючи на вищевикладене, за результатом аукціону зазначений актив був проданий одній з інвестиційних компаній за 41 млн гривень. Тобто корупційна знижка склала 93%, а держава недоотримала приблизно 600 млн гривень доходу», - розповіли в САП.
Вищий антикорупційний суд України арештував продану долю в компанії. Вона передана в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.
В САП не назвали компанію, про яку йдеться, але відомо, що в лютому 2019 року венчурний фонд Голдмен придбав 40,2% акцій компанії Газтранзит, що раніше належали російському Газпрому, за 41 млн грн. Кінцевим бенефіціаром Голдмен в держреєстрі вказаний Андрій Нестеренко. Керуючим партнером фонду на момент здійснення угоди було ТОВ Група компаній Інвестиційні партнери колишнього народного депутата від Самопомочі Андрія Журжія.
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27.04.2020 14:23 Відповісти
Пожизненное с конфискацией ****** !
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27.04.2020 14:33 Відповісти
09.03.2017 - 23:13 Журжій має відношення до справи Курченка, - Чорновол

За словами Чорновол, в ДФС "лежить" справа, в якій фігурує Журжій
Народний депутат України https://espreso.tv/news/2017/03/09/v_derzhavniy_podatkoviy_lezhyt_sprava_zhurzhiya_yaka_povyazana_z_kurchenkom_chornovol Тетяна Чорновол заявила, що нардеп Андрій Журжій має відношення до кримінального провадження стосовно Сергія Курченка . Про це політик повідомила в ефірі "Еспресо.TV".
Зокрема, за її словами, Журжій "боровся" з відстороненим від посади голови Державної фіскальної служби Романом Насіровим не тому, що він розслідував якісь корупційні факти, а тому, що зараз в ДФС "лежить" справа, де фігурує Журжій.
"І справа дужа цікава. Він керував юридичним департаментом Fozzy Group в часи Януковича. Цей Fozzy Group мінімізував податки через підприємство Курченка "Укренергоринок". 80 млн грн не було сплачено до державного бюджету, тому що Fozzy Group скористався мінімізаторськими схемами Курченка. Фірма "Укренергоринок", з якою співпрацював Журжій, керівник юридичного департаменту, це був основний гаманець Курченка", - заявила вона.
Згідно з інформацією Чорновол, Журжій проходить по справі Курченка з 2013 року, оскільки був юристом департаменту Fozzy Group. Йому не висунуто підозру через те, що його захищає депутатський імунітет, зазначила вона.
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27.04.2020 14:34 Відповісти
только не в той последовательности, что в заголовке, а в обратной
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27.04.2020 14:40 Відповісти
О, Таня знов щось втирає...)
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27.04.2020 14:52 Відповісти
Журжій з Самопочуття такий же хитрозроблений, як і його босс Садовий!!!
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27.04.2020 14:58 Відповісти
А шлюхатаню можжа купыть за канфекты пашины с Житомерзкай хвабрики.
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27.04.2020 15:57 Відповісти
 
 