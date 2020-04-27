У нас є "заморожені" в'язниці. Зараз просуваємо закон для їх продажу, - Малюська
В Україні існують "заморожені" в'язниці, які могли б допомогти вирішити проблеми діючих.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів міністр юстиції Денис Малюська.
"У нас є "заморожені" в'язниці, їх можна продавати, передавати, працівників звільняти", - зазначив він.
При цьому Малюська уточнив, що для цього необхідний закон.
"Зараз спілкуємося з депутатами, потрібно ухвалити законопроєкт, щоб ми мали можливість створювати спецфонд і продавати в'язниці як об'єкти нерухомості. Хочемо 70% отриманих коштів залишати для капремонтів", - повідомив міністр.
Повний текст інтерв'ю з Денисом Малюською читайте за посиланням.
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+10 Irada
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+5 Irada
показати весь коментар27.04.2020 14:11 Відповісти Посилання
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