У нас є "заморожені" в'язниці. Зараз просуваємо закон для їх продажу, - Малюська

В Україні існують "заморожені" в'язниці, які могли б допомогти вирішити проблеми діючих.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів міністр юстиції Денис Малюська.

"У нас є "заморожені" в'язниці, їх можна продавати, передавати, працівників звільняти", - зазначив він.

При цьому Малюська уточнив, що для цього необхідний закон.

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"Зараз спілкуємося з депутатами, потрібно ухвалити законопроєкт, щоб ми мали можливість створювати спецфонд і продавати в'язниці як об'єкти нерухомості. Хочемо 70% отриманих коштів залишати для капремонтів", - повідомив міністр.

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