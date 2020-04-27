Двох українських воїнів поранено на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу, - штаб ОС

Двох українських військовослужбовців поранено в понеділок вдень унаслідок обстрілу з боку найманців РФ.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Біля населеного пункту Південне противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок обстрілу один наш захисник зазнав осколкового поранення.

Також неподалік населеного пункту Кримське було поранено ще одного українського воїна. Противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Воїнам надали першу медичну допомогу й оперативно евакуювали в лікувальні заклади.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено через ворожий обстріл у районі Лебединського, - штаб ОС