Двох українських воїнів поранено на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу, - штаб ОС
Двох українських військовослужбовців поранено в понеділок вдень унаслідок обстрілу з боку найманців РФ.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Біля населеного пункту Південне противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок обстрілу один наш захисник зазнав осколкового поранення.
Також неподалік населеного пункту Кримське було поранено ще одного українського воїна. Противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
Воїнам надали першу медичну допомогу й оперативно евакуювали в лікувальні заклади.
Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
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