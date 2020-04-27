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Новини Агресія Росії проти України
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Двох українських воїнів поранено на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу, - штаб ОС

Двох українських воїнів поранено на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу, - штаб ОС

Двох українських військовослужбовців поранено в понеділок вдень унаслідок обстрілу з боку найманців РФ.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Біля населеного пункту Південне противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок обстрілу один наш захисник зазнав осколкового поранення.

Також неподалік населеного пункту Кримське було поранено ще одного українського воїна. Противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Воїнам надали першу медичну допомогу й оперативно евакуювали в лікувальні заклади.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено через ворожий обстріл у районі Лебединського, - штаб ОС

Автор: 

обстріл (29206) поранення (2816) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Одужання пораненим українцям.
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27.04.2020 14:04 Відповісти
Таким чином ЗЕвлада хоче закінчити війну. І вони йдуть простим путінським примітивним шляхом = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
‎https://www.facebook.com/ykrainaponadyse?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDoYkK6ZrU6fcHdjOntElk5EMuSwRCOIClHSpcDDSQy38s-eJSrzslSpZMFyHhye5NUGqCET3yUftTN&hc_ref=ARQ1AMq8QYpRJn2tT40-KiM_myG87_QORPgOCPXbynOa9j2aIdwHK_2oLrDvu_8KucE&fref=nf Слава Украинка ‎ до https://www.facebook.com/groups/100vidsotkivyanelumpen/permalink/385553315675187/ 100 відсотків - Я не люмпен!

https://www.facebook.com/groups/100vidsotkivyanelumpen/permalink/385553315675187/ 7 вересня 2019 р.

2014й рік, майбутній гідрант-гівнокомандувач Вовка Шпузел читає повістку, від якої він тікав.
https://www.facebook.com/ykrainaponadyse/videos/723929664686645/?t=4
Два украинских воина получили ранения на Донбассе в результате вражеского обстрела, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2248
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27.04.2020 14:20 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Двох українських воїнів поранено на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6987
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27.04.2020 17:24 Відповісти
 
 