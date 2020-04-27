Кабмін у середу розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні, - Шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні в середу розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Це стало можливим завдяки тому, що МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи і алгоритм контролю. Йдеться про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України, які зможуть функціонувати з дотриманням жорстких санітарних норм", - написав він.

Водночас він зазначив, що цей перелік може бути розширений у разі, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи.

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"За порушення вимог буде встановлено ​​відповідальність, аж до закриття ринків на певний період", - зазначив Шмигаль.