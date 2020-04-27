Кабмін у середу розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні, - Шмигаль
Кабінет міністрів на засіданні в середу розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
"Це стало можливим завдяки тому, що МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи і алгоритм контролю. Йдеться про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України, які зможуть функціонувати з дотриманням жорстких санітарних норм", - написав він.
Водночас він зазначив, що цей перелік може бути розширений у разі, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи.
"За порушення вимог буде встановлено відповідальність, аж до закриття ринків на певний період", - зазначив Шмигаль.
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Продукция не известного качества и происхождения ?
На таких рынках манго стоит 60 гривен, тогда как такое манго в супермаркете в Дании стоит 20 гривен ?
В мережах взагалі зараз сама некондиція
Чтото не нравицца - позвоните своему зедепутату.
зато проезд по пропускам,маршрутки останавливают и проверяют,в троллейбус не войдёшь без него
А закрытие рынков, следовательно, тоже надо благодарить Кабмин и Минэкономики. Особенно их благодарят фермеры, которые вынуждены были выбросить выращенные овощи/фрукты в мусор.
Да без этих чиновников птицы не поют и гнёзда не вьют!
Смешное состоит в том, что эти чиновники очень потрудились и "разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля", хотя речь идёт о соблюдении давно придуманных правил санитарии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
"Я надеюсь, что производители быстро отреагируют на этот месседж. Мы не сможем больше привлекать людей из Украины, по крайней мере в ближайшее время. Нам нужны быстрые решения, потому что скоро начнется весенний сбор урожая", - сказала постоянный секретарь Министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио в комментарии Maaseudun Tulevaisuus".