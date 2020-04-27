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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін у середу розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні, - Шмигаль

Кабмін у середу розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні, - Шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні в середу розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Це стало можливим завдяки тому, що МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи і алгоритм контролю. Йдеться про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України, які зможуть функціонувати з дотриманням жорстких санітарних норм", - написав він.

Водночас він зазначив, що цей перелік може бути розширений у разі, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи.

Також читайте: Встановимо чіткі правила для ринків і дозвольмо відкрити їх, - Зеленський

"За порушення вимог буде встановлено ​​відповідальність, аж до закриття ринків на певний період", - зазначив Шмигаль.

Кабмін у середу розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні, - Шмигаль 01

Автор: 

карантин (18172) ринок (460) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А чем скопление (три человека) отличается от такого же "скопления людей" в супермаркете?
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27.04.2020 14:17 Відповісти
+6
Колокольчики бы нужно всем одевать в нос при выходе на улицу
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27.04.2020 14:26 Відповісти
+5
Самое интересное что из Албании или Турции привезенная капуста намного дешевле чем у наших спекулянтов *фермеров*
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27.04.2020 14:10 Відповісти
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Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продовольственных рынков по всей Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 735
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27.04.2020 14:06 Відповісти
Самое интересное что из Албании или Турции привезенная капуста намного дешевле чем у наших спекулянтов *фермеров*
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27.04.2020 14:10 Відповісти
Какое качество этой капусты ?
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27.04.2020 14:11 Відповісти
Я вообще ето дерьмо не покупаю. В ранних овощах одна химия и нитраты. И по барабану где они были произведены. У нас еще больше сыпят химии чтобы побыстрее росло потому что каждый день ранний овощ теряет в цене.
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27.04.2020 14:15 Відповісти
Вы думаете, что в супермаркете по другому ?
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27.04.2020 14:18 Відповісти
Где я такое сказал??? Я сказал что етого дерьма ВООБЩЕ не покупаю ни в супермаркетах ни на рынке ни возле трассы. Етой капустой только кацапов и ватников травить. Вы даже не представляете сколько нужно сыпать химии чтобы она выросла на день раньше чем у конкурентов и сколько нужно спать ядов и химикатов чтобы она не загнила и не поразилась разными грибками от низких зимне- весенних температур и температурных колебаний
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27.04.2020 14:29 Відповісти
Сейчас цена на опте редиски в херсонской области - 2 грн за кг. ******* фермеры наспикулянтят. При том, что в АТБ 18.
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27.04.2020 15:54 Відповісти
Брехня. 7-8грн./кг. И ето еще оптовые цены. А сколько будет в розницу?
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27.04.2020 16:12 Відповісти
та конечно. потому они ее и дискуют. с жиру бесятся.
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27.04.2020 16:24 Відповісти
Только кассовые аппараты каждому торгашу установите. Чтобы тот кто заразился смог по чеку доказать что именно етот торгаш его заразил и потребовать компенсацию. Разумеется для етого обязать каждого торгаша купить страховой полис.
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27.04.2020 14:09 Відповісти
При покупке, каждый покупатель должен оставлять копии паспорта и страхового полиса.
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27.04.2020 14:13 Відповісти
На рынке у меня пшикалка с моим спиртом.Я всегда ,выходя с рынка выбрасываю одноразовые перчатки и пшикаю на маску и руки.Дома одежду обрабатываю либо утюгом,либо кварцевой лампой.
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27.04.2020 14:14 Відповісти
Я бы на твоём месте вообще бы из дома не выходил
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27.04.2020 14:24 Відповісти
Херсонцы! Давите,не ослабляйте нажим!!В рамках закона! Но число рабочих мест на рынках городов -потребителей должно быть уменьшено до пространственной изоляции.И строгий масочный режим для всех!.И продавцов и покупателей.Полиция на всех рынках есть.И приучать к масочному режиму нужно деньгами.А государство должно обеспечить масочный режим законодательно,чтобы судьи не отпускали.
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27.04.2020 14:10 Відповісти
Колокольчики бы нужно всем одевать в нос при выходе на улицу
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27.04.2020 14:26 Відповісти
Это те рынке где нет кассовых аппаратов и не платят налоги ?
Продукция не известного качества и происхождения ?

На таких рынках манго стоит 60 гривен, тогда как такое манго в супермаркете в Дании стоит 20 гривен ?
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27.04.2020 14:11 Відповісти
На ринку та сама ціна на манго що і в Сільпо чи в АТБ тільки трохи свіжіше і більше...
В мережах взагалі зараз сама некондиція
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27.04.2020 14:18 Відповісти
По нашему законодательству они платят рыночный сбор и им не нужны кассовые аппараты.

Чтото не нравицца - позвоните своему зедепутату.
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27.04.2020 14:38 Відповісти
"злякався @обаний сцикун" ©
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27.04.2020 14:12 Відповісти
ну шо, ********* до мышей,-"хуже не будет"?--следущий вопрс на повестке кабмина--открытие секондхэндов.
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27.04.2020 14:13 Відповісти
Кабмін у середу розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1604
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27.04.2020 14:40 Відповісти
Все ломануться на рынки. Это как пить дать. И как потом все свалить на московских попов?
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27.04.2020 14:13 Відповісти
Ломануться не удастся .транспорт покупцям не позволяет.Но полицаи должны наводить порядок и охрана!
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27.04.2020 14:16 Відповісти
А чем скопление (три человека) отличается от такого же "скопления людей" в супермаркете?
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27.04.2020 14:17 Відповісти
У меня другой вопрос - почему три, а не например пять? )) или семь
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27.04.2020 14:27 Відповісти
у нас рынки закрыты,а рыночки торгуют во всю - овощи,копчения
зато проезд по пропускам,маршрутки останавливают и проверяют,в троллейбус не войдёшь без него
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27.04.2020 14:18 Відповісти
Кабмін у середу розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3290
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27.04.2020 14:24 Відповісти
Какие нафиг рынки!У нас в половина дебилов без масок шоркается и молодёжь кодлами тусуется ***********!!!
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27.04.2020 14:27 Відповісти
Нужно ещё подтянуть карантинный транспорт к этим рынкам,может лучше разрешить овощами торговать возле супермаркетов в 20 метрах
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27.04.2020 14:29 Відповісти
Кабмін у середу розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1521
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27.04.2020 14:38 Відповісти
На хрена рынки? Они и без коронавируса были рассадником инфекции и антисанитарии...
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27.04.2020 14:54 Відповісти
Покупатели кричат денег нет. Продавцы кричат рынки открывать. Кому вы будете продавать?
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27.04.2020 14:57 Відповісти
Учитесь, панове, искусству переобувания в воздухе. Сначала Кабмин бездумно закрывает рынки и говорит что так надо. Теперь Кабмин открывает рынки и говорит, что так надо, и это стало возможным благодаря тому же Кабмину и Минэкономики.
А закрытие рынков, следовательно, тоже надо благодарить Кабмин и Минэкономики. Особенно их благодарят фермеры, которые вынуждены были выбросить выращенные овощи/фрукты в мусор.
Да без этих чиновников птицы не поют и гнёзда не вьют!
Смешное состоит в том, что эти чиновники очень потрудились и "разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля", хотя речь идёт о соблюдении давно придуманных правил санитарии.
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27.04.2020 14:58 Відповісти
100%. Якби ефективно працювала санстанція та контролюючі логани, ганяли тих, хто торгує на землі, без дозволу і т.д. Якби на ринках були обладнані нормальні місця для торгівлі, якби продавці та покупці були свідомими та дотримувались правил санітарії.... Якби не було корупції та працювали правоохоронні органи...Якби, якби, якби...... Не знаю хто більше винуватий в цьому бедламі, що твориться - влада чи народ, народ чи влада... В Україні народ такий же дикий, затурканий, не свідомий, як сама його влада...
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27.04.2020 15:10 Відповісти
а раньше разработать нельзя было? зе-дебилы клятыЕ! пока не начали люди бастовать, не доходило!
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27.04.2020 15:49 Відповісти
надо разрешить бабкам торговать на улице, рассадить на три метра и всем будет хорошо, насколько это возможно
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27.04.2020 16:26 Відповісти
Шмыгаль и зеленые зебилы забыли что крепосное право отменили "В Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Я надеюсь, что производители быстро отреагируют на этот месседж. Мы не сможем больше привлекать людей из Украины, по крайней мере в ближайшее время. Нам нужны быстрые решения, потому что скоро начнется весенний сбор урожая", - сказала постоянный секретарь Министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио в комментарии Maaseudun Tulevaisuus".
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27.04.2020 17:05 Відповісти
Ясно, понаехавшие "патриоты" сожрали все продукты
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27.04.2020 17:34 Відповісти
Закрывать рынки было сверх дебилизм, там и свежий воздух и дистанция. Но рынки закрыли за бабло от хозяев маркетов, нажились они знатно. Но именно маркеты делали максимально реальные условия для распростронения заразы. Сливали весь неликвид, просрочку. Специально сокращали работающие кассы. Очереди собирались. В одну кассу стояли по мин 7-10 человек. А стоять и держать дистанцию невозможно - все при кассовое пространство забито товаром. Сам неоднократно это наблюдал в Эпицентрах, а в Новой линии вообще любят оставлять по две рабочие кассы на весь магазин, толпа собирается огромная. Зато охранников понатыкано, пройти невозможно.
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27.04.2020 18:25 Відповісти
 
 