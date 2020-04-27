Очікуємо від МВФ два транші на $3,5 млрд до кінця року, - Марченко

У Міністерстві фінансів України очікують, що до кінця 2020 року Міжнародний валютний фонд у межах нової кредитної програми перерахує два транші по $1,75 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Очікується до кінця року (це предмет дискусії, ми хочемо збільшити цю суму) 3,5 мільярда доларів. Йдеться про два транші - по 1,75 мільярда доларів", - заявив Марченко.

Він зазначив, що цю суму МВФ перерахує Україні після підписання нової програми EFF. Водночас для того, аби Рада директорів МВФ затвердила програму, Україні необхідно ухвалити так званий банківський закон, який не дозволить повернути на ринок збанкрутілі або націоналізовані банки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо не буде кредиту МВФ, усі соціальні виплати в Україні буде зупинено, - Южаніна. ВIДЕО

Голова Мінфіну також зазначив, що Україна не зверталася до МВФ за додатковими грошима через пандемію коронавірусу.

"Україна працює над структурною програмою EFF, щодо окремої кредитної лінії ми не зверталися. Тобто ми вважаємо, що за структурною програмою можемо отримати всю необхідну нам допомогу", - додав Марченко.