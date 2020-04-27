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Очікуємо від МВФ два транші на $3,5 млрд до кінця року, - Марченко

Очікуємо від МВФ два транші на $3,5 млрд до кінця року, - Марченко

У Міністерстві фінансів України очікують, що до кінця 2020 року Міжнародний валютний фонд у межах нової кредитної програми перерахує два транші по $1,75 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Очікується до кінця року (це предмет дискусії, ми хочемо збільшити цю суму) 3,5 мільярда доларів. Йдеться про два транші - по 1,75 мільярда доларів", - заявив Марченко.

Він зазначив, що цю суму МВФ перерахує Україні після підписання нової програми EFF. Водночас для того, аби Рада директорів МВФ затвердила програму, Україні необхідно ухвалити так званий банківський закон, який не дозволить повернути на ринок збанкрутілі або націоналізовані банки.

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Голова Мінфіну також зазначив, що Україна не зверталася до МВФ за додатковими грошима через пандемію коронавірусу.

"Україна працює над структурною програмою EFF, щодо окремої кредитної лінії ми не зверталися. Тобто ми вважаємо, що за структурною програмою можемо отримати всю необхідну нам допомогу", - додав Марченко.

Автор: 

МВФ (3078) Мінфін (3662) допомога (8449) Марченко Сергій (585)


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Топ коментарі
+16
Больше, чем "гы-гы" эти ожидания уже не вызывают.
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27.04.2020 14:17 Відповісти
+10
То со дня на день ожидали, теперь уже к концу года...
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27.04.2020 14:21 Відповісти
+10
МВФ зовсім не вимагав цього. Запропонували самі за відсутністю реформ, ті і погодились
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27.04.2020 14:26 Відповісти
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Больше, чем "гы-гы" эти ожидания уже не вызывают.
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27.04.2020 14:17 Відповісти
Не пойму, мы МВФ угрожаем, типа :"Ожидаем до конца года!" ? Или не уточняя "до конца какого года ожидаем" просто делаем хорошую мину при плохой игре?
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27.04.2020 14:49 Відповісти
ЗЕбанарий МВФу может угрожать разве что своим изношенным игрой писюном.

Просто зеблюдки продолжают вешать лапшу на уши зебилам.
Мол, "скоро будет повидло по всему лицу и великие достижения сразу попрут изо всех дыр".
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27.04.2020 19:22 Відповісти
мешки приготовили
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27.04.2020 14:17 Відповісти
Рюкзаки Авакова.
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27.04.2020 14:21 Відповісти
Спасибо президенту Порошенко за то что договорился с МВФ
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27.04.2020 14:18 Відповісти
помог нелоху землю продать...
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27.04.2020 14:52 Відповісти
Дэнги, дэнги давай!
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27.04.2020 14:18 Відповісти
Держите карманы шире …
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27.04.2020 14:19 Відповісти
Ширше кишені, щоб покласти губозакаточні машинки🐸
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27.04.2020 14:20 Відповісти
А замість транша отримаєте треш🐸
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27.04.2020 14:19 Відповісти
А что, закон про банки уже приняли? Все условия МВФ выполнили? Или это я от жизни отстал?
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27.04.2020 15:54 Відповісти
А МВФ ждет антиБениного закона.
Есть мнение, что пожелания МВФ - весомее...
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27.04.2020 14:20 Відповісти
Беня не разделяет твое мнение)))
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27.04.2020 14:22 Відповісти
Манией величия не страдаю
- вообще-то это мнение МВФ.
Другой вопрос, что Зеля говорит одно, но хотелки коломойши уважает и свято чтит.
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27.04.2020 14:32 Відповісти
Год, а с начала политической деятельности более чем год, зеля говорит. Его всерьез редкий зебил уже воспринимает.
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27.04.2020 14:36 Відповісти
Не воспринимают те, кто способен к критическому мышлению.
Однако, последние опросы показывают, что значительная часть зелиного большинства, до 40%, пока остаются непокоБелимы...
Остается надежда, что суровая реальность таки вправит им мозги

Есть некая высшая справедливость в том , что во время эпидемии во главе государства оказался никчёмный человек , не понимающий как работает сложнейший государственный механизм , не имеющий никакого опыта государственного управления и который к тому же сильно зависит от самого одиозного олигарха страны.
Это своего рода кара за безумный выбор тех 73%. Жестокий, но очень поучительный урок.
Думаю коронавирус надолго отобьёт у народа желание передавать власть всяким шоуменам, спортсменам, певцам м прочим выскочкам. Как говориться , если не доходило через голову, дойдет через аппарат ИВЛ. Он не только вентиллирует легкие , но и хорошо промывает мозги.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=********************************************-Y74kidMdU_pY6GS__A8bfcKUeVl6k98aui2&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Головачев Андрей
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2314697472173351&id=100008993618796 13 апреля в 20:25 ·
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27.04.2020 15:05 Відповісти
Да.
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27.04.2020 15:27 Відповісти
Нет.
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27.04.2020 16:26 Відповісти
То со дня на день ожидали, теперь уже к концу года...
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27.04.2020 14:21 Відповісти
Обіцянки три роки чекають!
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27.04.2020 14:22 Відповісти
А крупные выплаты по долгам - уже в мае...
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27.04.2020 14:34 Відповісти
ага, и нелох лохам 10 лярдов обещал
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27.04.2020 14:54 Відповісти
2021 года.
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27.04.2020 16:27 Відповісти
очікуйте..
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27.04.2020 14:22 Відповісти
И за эти гроши нужно было в альянсе с поросячими ПЕСами продавать землю? Зебилы мля
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27.04.2020 14:22 Відповісти
МВФ зовсім не вимагав цього. Запропонували самі за відсутністю реформ, ті і погодились
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27.04.2020 14:26 Відповісти
Ага. Вот закон про банки, который не гарантирует МВФ ничего - им очень надо, прям требуют. Зато продажа земли, за счет которой можно гасить долги - совсем МВФ не нужна.
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27.04.2020 14:32 Відповісти
Очікуємо від МВФ два транші на $3,5 млрд до кінця року, - Марченко - Цензор.НЕТ 8306
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27.04.2020 14:38 Відповісти
Утром антиколомойский закон, - вечером деньги, вечером антиколомойский закон, - утром деньги...
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27.04.2020 14:23 Відповісти
Ждуны...
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27.04.2020 14:23 Відповісти
Щось не постять картинку ждуна як раніше. Зараз знайду і декому нагадаю.
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27.04.2020 14:28 Відповісти
В приймальні МВФ.
Очікуємо від МВФ два транші на $3,5 млрд до кінця року, - Марченко - Цензор.НЕТ 8196
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27.04.2020 14:31 Відповісти
сколько из этих денег пойдёт в экономику , а сколько на выполнение долговых обязательств перед тем же МВФ ...
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27.04.2020 14:23 Відповісти
"Кредит" МВФ в принципе не может пойти в экономику. Он и выдаётся в виртуальной валюте, за которую нельзя ничего купить. По истечению срока он возвращается МВФ + проценты в долларах.
"Кредит" МВФ это долговая расписка с гарантиями. После получения этой расписки с ней можно идти к кредитору и использовать как залоговое имущество на указанную сумму.
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27.04.2020 14:32 Відповісти
хотеть косточку и иметь косточку - это, как говорят в одном городе, "две большие разницы"
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27.04.2020 14:24 Відповісти
Обещанного три года ждут, правильно? Так что будете лапу смоктать долго зелёные дегенераты.
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27.04.2020 14:24 Відповісти
Цікаво,а що з цього приводу кажуть в МВФ?
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27.04.2020 14:29 Відповісти
Очікуємо від МВФ два транші на $3,5 млрд до кінця року, - Марченко - Цензор.НЕТ 9623
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27.04.2020 14:33 Відповісти
Они уже забыли про нас. Сколько можно одалживать? и разворовывать? У них есть клиенты поинтересней.
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27.04.2020 16:20 Відповісти
Ватный рашистский длбб, разворовать этот кредит невозможно, это по сути долговая расписка с гарантиями
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27.04.2020 16:51 Відповісти
Угу. Ждемнедождемся. И подпись-************
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27.04.2020 14:30 Відповісти
дежавю. многократное. с августа прошлого года.
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27.04.2020 14:31 Відповісти
Порівняно мала сума дірка в бюджеті більша, плюс через скорочення держ програм впаде купівельна спроможність, половина заробітчан поки що сидять вдома також економлять...
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27.04.2020 14:32 Відповісти
не давайте им денег:
"зеленые"сразу прилипнут к рукам зеленых Слуг олигархов
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27.04.2020 14:33 Відповісти
Мы не знаем примет ли МВФ подделку в виде закона о продаже земли.
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27.04.2020 14:33 Відповісти
а как задорно посылали их в сериале, а
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27.04.2020 14:33 Відповісти
Вот что значит художественный вымысел воспаленного *умишка*автора и суровая реальность в сравнении ,но зебараны живут эмоциями и примитивными рефлексами на уровне обеспечения простейших жизненных потребностей
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27.04.2020 17:05 Відповісти
https://arcadeinvest.com?ref=p3757
Инвестиции в краудинвестинг
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27.04.2020 14:35 Відповісти
ну вы до конца года подождите...а в следующем может и получим....клоуны зеленые
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27.04.2020 14:35 Відповісти
Эту зелёную плесень надо сносить.
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27.04.2020 16:13 Відповісти
"Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут - она зарыдает"...
Какой дурак даст денег этим паяцам? Посмотрели бы они сами со стороны на свою чехарду с министрами и начальниками таможни и фискальной службы.
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27.04.2020 14:36 Відповісти
https://arcadeinvest.com?ref=p3757
Инвестиции в краудинвестинг
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27.04.2020 14:36 Відповісти
Кредиты надо брать, чтобы создать на них допустим предприятие, которое будет приносить доход и из этого дохода чтобы вернуть кредит! А эти гандоны берут уже какие кредиты и половину разворовывают, а вторую половину проедают, а долг отдавать они не думают даже как... пида..сы!
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27.04.2020 14:38 Відповісти
Цікаво що далі требуватимуть спекулянти мвф у наших нездар.

Дай угадаю - закрити "застарілі" АЕС.
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27.04.2020 14:41 Відповісти
Другими словами, требование МВФ "никаках компенсаций Бене" - это требование спекулянтов...

И лучше будет Колромойше, помимо украденных им из Привата $5млрд., по его хотелкам выплатить еще $2млрд. денег налогоплательщиков, взятых в т.ч. из кармана Виктора.
Таки Петренко - редкий мазохист )
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27.04.2020 15:14 Відповісти
Кацапченок Уася не коверкай мову *требу вати муть*...
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27.04.2020 17:10 Відповісти
http://sum.in.ua/s/trebuvaty http://sum.in.ua/s/trebuvaty Словник української мови в 11 томах.

Мову вчи, лахта собакоязика.
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28.04.2020 13:25 Відповісти
Ах ты ж ватничек замусоленный с хрустящими носками ,оно еще поучает ...
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29.04.2020 10:11 Відповісти
До часу, коли ці гроші надійдуть - еконопіка твоя, Марченко, розвалиться...
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27.04.2020 14:44 Відповісти
Це що виходить, що після цього закону Приватбанк залишиться державним і його не можна буде приватизувати?
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27.04.2020 14:44 Відповісти
В том-то и дело, что для Коломойского лазейку оставят. Вот потому-то и денег МВФ не даст.
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27.04.2020 16:07 Відповісти
Папєрєдні транші розпиляли папєрєднікі, а наступні розпилюватимуть наступнікі.
І лиш борги навішають на тиж самих, що й завжди...
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27.04.2020 14:48 Відповісти
Ну такого ідіотизму я ще не бачив. Всі посадовці .в т.ч. і презик вже брешуть майже рік про строки надання кредиду Кожен бреше по своєму,але кредиту так і немає. то вже заткнулись би і мовчали,гидко це вже слухати.
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27.04.2020 15:03 Відповісти
По-любому будет дефолт. В этом есть только одна положительная сторона-выгнать банду после дефолта будет не так трудно.
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27.04.2020 16:06 Відповісти
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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27.04.2020 15:13 Відповісти
Правильно, краще мочки, не сперечаючись, просто видати Бені оті $2млрд "компенсації", які він хоче, і далі "сосать лапу"(с) з гордою міною на фізіономії: "я не такая"(с)
Коломойський вдячний Петренко за агітацію. Можливо, поможе і матеріально...
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27.04.2020 15:26 Відповісти
Ватный рашистский длбб,за такие пожелания Украине я обычно посылаю туда откуда ты появился с родовой травмой головы после падения на плитку пола совковую ...
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27.04.2020 17:16 Відповісти
Ожидают они... Где "антиколомойский" закон?
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27.04.2020 15:15 Відповісти
Очікуємо від МВФ два транші на $3,5 млрд до кінця року, - Марченко - Цензор.НЕТ 6381
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27.04.2020 15:17 Відповісти
Пойду поливать огород. Ну вас, управленцев хреновых.
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27.04.2020 15:18 Відповісти
Включат печатный станок раз уж до конца года,иначе дефолт
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27.04.2020 15:26 Відповісти
Печатный станок работает больше месяца. Иначе доллар не провалился бы так быстро. Мы уже похерили все достижения наших гастарбайтеров в Польше, Испании и др. странах.
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27.04.2020 16:01 Відповісти
Это Марченко под ожидания заложил своё майно или думает что Оно берёт, а народ пускай выкручивается потом.
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27.04.2020 15:42 Відповісти
А в отсталой Рашке транши от МВФ не ждут. Там только у центробанка резервов на 570$ миллиардов.
Отсталые ватники.
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27.04.2020 16:36 Відповісти
Мокша, ты не права,там 100500 лярдов ,еще полгода жижа будет *нипочем*, начнется голод на рф лютый,90-е вам очень жирными покажутся ,негодяи...
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27.04.2020 17:21 Відповісти
Угумс, и ВВП на рыло в 1.5 раза меньше чем в Уругвае
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27.04.2020 18:22 Відповісти
Ага и ВВП на рыло в 3 раза больше чем В Украине
Или уже не так смешно?
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27.04.2020 18:43 Відповісти
А с кем воюет Уругвай ?
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27.04.2020 19:31 Відповісти
А до 2014 с кем воеввала Украина или ты думаешь там не в три раза было?
И да РФ же воюет и с Украиной и в Сирии и санкции, а ВВП на рыло в два раза больше чем в Украине
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27.04.2020 20:26 Відповісти
Ааа... Ну давайте сравним, ну с Украиной не будем, не гоже Вяликую Бянзоколонку с пигмеями сравнивать, давайте с вашим врагом, с США, ну или Бриташкой которая вам гадит.
Что, уже не так интересно ?
А до 2014 года, давай сравним поступления бензоколонки от нефтюшки и газушки (в т.ч. и от Украины), так как ? И скажи мне, как ты от счастья такого к еврогеям свалил
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27.04.2020 20:46 Відповісти
Набор однообразных шаблонных высказываний, не интересно.
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27.04.2020 21:57 Відповісти
Тут ты прав, вы ведь"вяликие" только в своём победобесии, а так,куй сосёте во всём мире
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27.04.2020 22:51 Відповісти
Зачем нам деньги МВФ??? Надо же просто перестать красть!
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27.04.2020 16:41 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3191921/gosbyudjet_za_tri_mesyatsa_sveden_s_defitsitom_v_33_milliarda_kaznacheyistvo
https://biz.censor.net/news/3184294/defitsit_gosbyudjeta_za_dva_mesyatsa_prevysil_21_milliard_kaznacheyistvo
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/27/41157717/ Держбюджет України за січень 2020 року виконаний з дефіцитом в розмірі 15,214 млрд грн
https://biz.censor.net/n3172299
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-октябрь) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-сентябрь 2019г.) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3150600 (январь-август) https://biz.censor.net/n3150600
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27.04.2020 20:34 Відповісти
 
 