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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість безробітних в Україні зросла на 26 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості

Кількість безробітних в Україні зросла на 26 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні за минулий тиждень зросла на 25,9 тис. осіб - до 431,9 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили в Держслужбі зайнятості.

"Станом на 27 квітня 2020 року кількість зареєстрованих у службі зайнятості безробітних становить 431,9 тис. осіб, що майже на 119 тис., або на 38%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року", - йдеться в повідомленні .

Загалом від початку карантину, тобто із 12 березня по 24 квітня, статус безробітного отримали 127,4 тис. осіб.

Згідно зі статистикою служби, у вівторок, 21 квітня, було зареєстровано 6 тис. безробітних, у середу - 6,2 тис., у четвер - 7,1 тис., у п'ятницю - 6,6 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 6 млрд гривень на допомогу з безробіття

Автор: 

безробіття (560) Держслужба зайнятості (178) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
нічєво, хуже нє будєт!
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27.04.2020 14:30 Відповісти
+5
неделю назад писали, шо безработных 1,3 миллиона,

а тут вдруг 432 тыщи стало ...
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27.04.2020 14:30 Відповісти
+5
Чергова брехня від слуг урода.

Зєлю - ГЕТЬ ! 👊
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27.04.2020 14:32 Відповісти
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неделю назад писали, шо безработных 1,3 миллиона,

а тут вдруг 432 тыщи стало ...
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27.04.2020 14:30 Відповісти
Уже в пятницу цельный Шмыгаль признал, что работу потеряли более 2 млн. человек. Эти просто еще не успели соорентироваться.
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27.04.2020 14:58 Відповісти
нічєво, хуже нє будєт!
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27.04.2020 14:30 Відповісти
Чергова брехня від слуг урода.

Зєлю - ГЕТЬ ! 👊
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27.04.2020 14:32 Відповісти
Справжніх безробітних в Україні не менше 3 мільйонів!
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27.04.2020 14:34 Відповісти
світові ціни на цукор рекордно впали на американській біржі 1тона коштує $215або 5805гривень по курсу НБУ.
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27.04.2020 14:34 Відповісти
Тобто кіло цукру коштує біля 6 грн?
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27.04.2020 14:36 Відповісти
Ашан
148,90 грн Є в наявності Цукор Кожен День білий кристалічний фасований, 10 кг
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27.04.2020 14:40 Відповісти
6 + доставка + НДС + аренда + зарплата + остальные налоги + наценка.
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27.04.2020 14:44 Відповісти
та и сахер из тростника вроде как дешевле, чем из свеклы.
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27.04.2020 14:47 Відповісти
Нехай оголосять статистику скільки людей з офіційно зареєстрованих реально отримають допомогу від держави.Є велика вірогідність що її неплатять.
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27.04.2020 14:41 Відповісти
Всех отправить плитку ложить перед офисом президента!
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27.04.2020 14:44 Відповісти
За зарплату 6000 грн!
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27.04.2020 14:53 Відповісти
ещё неделя и пойдут на рекорд
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27.04.2020 15:07 Відповісти
С 12 марта 127,4 тыс. человек стали безработными, минимум столько теперь на грани голода. А не дорогая ли цена за 10 тыс. заболевших и 200 человек умерших?
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27.04.2020 15:22 Відповісти
400 тыс. человек официальных безработных, а по оценке Шмыгаля реально 2 млн. человек безработных.
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27.04.2020 15:54 Відповісти
пани, велкам в село, паркан вас другий р1к жде!
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27.04.2020 23:03 Відповісти
або басину поштукатурить... слабо?
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27.04.2020 23:04 Відповісти
 
 