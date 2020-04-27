Кількість безробітних в Україні зросла на 26 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні за минулий тиждень зросла на 25,9 тис. осіб - до 431,9 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявили в Держслужбі зайнятості.

"Станом на 27 квітня 2020 року кількість зареєстрованих у службі зайнятості безробітних становить 431,9 тис. осіб, що майже на 119 тис., або на 38%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року", - йдеться в повідомленні .

Загалом від початку карантину, тобто із 12 березня по 24 квітня, статус безробітного отримали 127,4 тис. осіб.

Згідно зі статистикою служби, у вівторок, 21 квітня, було зареєстровано 6 тис. безробітних, у середу - 6,2 тис., у четвер - 7,1 тис., у п'ятницю - 6,6 тис.

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