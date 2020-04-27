Мінветеранів пропонує дозволити ветеранам пільгове ввезення автомобілів з-за кордону для організації власної справи

У Міністерстві у справах ветеранів розробляють законопроєкт про пільгове ввезення ветеранами війни транспортних засобів на митну територію України для організації власної справи.

"При Мінветеранів створено робочу групу з питань впровадження пільгового ввезення транспортних засобів на митну територію України для ветеранів війни ... До складу робочої групи разом із фахівцями міністерства увійшли представники ветеранських громадських організацій", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що законопроєкт повинен забезпечити ветеранів додатковими можливостями для організації власної справи, а також гарантувати соціальну справедливість і сприяти гармонізації відносин між суспільством і ветеранами.

"Сьогодні питання розмитнення авто сприймається суспільством лише як чергова пільга від держави. Ми ж в майбутньому законопроекті плануємо піти далі, і створити можливості для пільгової купівлі ветераном якісних авто для ведення власної справи. По-перше, це - стимулюватиме їх до відкриття малого бізнесу. По-друге, сприятиме наповнення державного та місцевих бюджетів, а не стане додатковим фінансовим тягарем для держави", - за значають в Мінветеранів.

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Представники робочої групи запрошують ветеранів приєднатися до обговорення концепції такого законопроєкту.