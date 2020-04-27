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Мінветеранів пропонує дозволити ветеранам пільгове ввезення автомобілів з-за кордону для організації власної справи

Мінветеранів пропонує дозволити ветеранам пільгове ввезення автомобілів з-за кордону для організації власної справи

У Міністерстві у справах ветеранів розробляють законопроєкт про пільгове ввезення ветеранами війни транспортних засобів на митну територію України для організації власної справи.

"При Мінветеранів створено робочу групу з питань впровадження пільгового ввезення транспортних засобів на митну територію України для ветеранів війни ... До складу робочої групи разом із фахівцями міністерства увійшли представники ветеранських громадських організацій", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що законопроєкт повинен забезпечити ветеранів додатковими можливостями для організації власної справи, а також гарантувати соціальну справедливість і сприяти гармонізації відносин між суспільством і ветеранами.

"Сьогодні питання розмитнення авто сприймається суспільством лише як чергова пільга від держави. Ми ж в майбутньому законопроекті плануємо піти далі, і створити можливості для пільгової купівлі ветераном якісних авто для ведення власної справи. По-перше, це - стимулюватиме їх до відкриття малого бізнесу. По-друге, сприятиме наповнення державного та місцевих бюджетів, а не стане додатковим фінансовим тягарем для держави", - за значають в Мінветеранів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При Мінветеранів під час карантину працюватиме оперативний штаб координації надання допомоги

Представники робочої групи запрошують ветеранів приєднатися до обговорення концепції такого законопроєкту.

Автор: 

авто (6235) ветерани (1089) пільги (441) мито (1111) розмитнення (192) Міністерство у справах ветеранів (305)


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Топ коментарі
+15
Здається така сама схема працювала у фільмі "Олигарх", тільки для "афганців"...
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27.04.2020 14:35 Відповісти
+9
Пішла нова лазійка для "євроблях".
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27.04.2020 14:36 Відповісти
+9
Ну вот опять начнут *ветераны* мерседесы и лексусы себе завозить по льготному тарифу. Особенно если учесть что у нас почти миллион ветеранов по документам, хотя 90% из них и не держали автомат в руках. Может с***ки для всех разрешите человеческие условия или без откатов никак?
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27.04.2020 14:38 Відповісти
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Здається така сама схема працювала у фільмі "Олигарх", тільки для "афганців"...
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27.04.2020 14:35 Відповісти
В бытность Яныка ещё премьером "чернобыльцы" в Донецке торговали НДС-ом
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27.04.2020 14:57 Відповісти
И для "чернобыльцев"..На одного мента позорного,который был в оцеплении несколько дней,Приволокли около двух сотен авто...
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27.04.2020 18:22 Відповісти
Пішла нова лазійка для "євроблях".
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27.04.2020 14:36 Відповісти
Почему лазейка?
Мне не нужна машина, а ввозить на себя и потом де-факто продать - черевато. На ней, считай на мне, штрафов может много быть.
На брата.... Ну не факт..
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27.04.2020 14:39 Відповісти
следующий шаг - ввезение безакцизного алкоголя и сигарет для своего бизнеса ...
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27.04.2020 14:48 Відповісти
)))
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27.04.2020 14:57 Відповісти
К гадалке не ходи!
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27.04.2020 14:46 Відповісти
А почему не для всех,малый бизнес - спасение для экономики,все ненужные поборы нужно ликвидировать.
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27.04.2020 14:37 Відповісти
Ну вот опять начнут *ветераны* мерседесы и лексусы себе завозить по льготному тарифу. Особенно если учесть что у нас почти миллион ветеранов по документам, хотя 90% из них и не держали автомат в руках. Может с***ки для всех разрешите человеческие условия или без откатов никак?
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27.04.2020 14:38 Відповісти
И депутатам, прокурорам судьям, министрам. Никого не забыл?
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27.04.2020 14:39 Відповісти
Так они и есть ветераны. У каждого уже есть корочка УБД. Все как при Кучме, уже такое проходили.
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27.04.2020 14:41 Відповісти
почему для всех граждан не отменить растаможку или хотя бы сделать её минимальной?
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27.04.2020 14:39 Відповісти
И еще "АвтоЕвроСилу" переименовать в "Ветеран-предприниматель". Подумали бы для начала, что ЗАКОН должен быть ДЛЯ ВСЕХ ОДИН, и если вводится ЛЬГОТА для ВЕТЕРАНОВ, то ДЛЯ ВСЕХ, а не только для предприимчивых.
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27.04.2020 14:40 Відповісти
Очередная совдеповская кормушка и все от имени народа, одним словом КВН
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27.04.2020 14:50 Відповісти
ох и пахнуло мутной схемой очередной
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27.04.2020 14:41 Відповісти
Відразу згадалася престаріла мать слуги урода Дубінского , яка в свої 87 любить швидку їзду на Феррарі 😕
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27.04.2020 14:43 Відповісти
В Украине насчитывается 1 млн 5 тыс. 832 человек, которые имеют статус инвалидов войны, участников войны или участников боевых действий.
Слава Героям, но опять будет как с земельными участками, ветераны имеют право выдать доверенность на ввоз автомобилей из-за границы. Следующая льгота. Право ветеранам экспортировать лес и металлолом.
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27.04.2020 14:44 Відповісти
Представляю как резко возрастет в стране колличество ветеранов.
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27.04.2020 14:46 Відповісти
А для лучших друзей можно? Ну тоесть ввозить "для себя" потом "дарить" лучшим друзьям в обмен на услугу. А потом снова ввозить "для себя". Что-то похожее кажется было в СССР, но там ветераны войны машины получали от государства, кажется бесплатно.
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27.04.2020 14:46 Відповісти
Большинство реально воевавших не смогут себе позволит даже по льготной растаможке купить себе авто ни то что бизнесс открыть. Большинство из ветеранов ранены или контуженные на лекарства деньги собирают. Для кого вы Уроды опять пропихиваете етот сомнительный закон? Почему вы опять людей разделяете и ставите в разные положения и не хотите для всех сделать человеческие законы? Почему одни за електроенергию платят по 1.7грн а другие по 45 копеек? Почему тем кто не провел газ у того електроенергия по льготному тарифу а те кто заплатил государству $3000 за подведение газа те и за електроенергию платят по двойному тарифу?
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27.04.2020 14:46 Відповісти
вон сынок порошенко - тоже ветеран войны. с чего это у него нету денег?
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27.04.2020 15:20 Відповісти
Или ********** Зеленьша... хотя, постойте...
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27.04.2020 18:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JIBy9rE510U&t=15s Где я это видел, те же яйцо, но в профиль. Гуманітарка бізнес-класу: як "безкоштовно" розмитнюють іномарки
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27.04.2020 14:46 Відповісти
Рассказывали что высокопоставленные чиновники их родственники так проникали на сутки в Чернобыльскую зону или в зону АТО и получали корочки ветеранов.
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27.04.2020 14:48 Відповісти
Так Литвин В. , бывший спикер ВР, на несколько часов слетал в воюющую Югославию и получил корочку УБД. Так что жлобье у власти наштампует себе и родным этих корочек - полный вагон. Настоящим воинам АТО , реально воевавших с русней - низкий поклон и искреннее уважение
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27.04.2020 15:19 Відповісти
На следующий день эти машины по доверенностям будут на автобазаре.
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27.04.2020 14:49 Відповісти
Автобарыги типа евросилы ищут возможности нашаруу ввозить и барыжить, года идут, ночего не меняется ))))))))
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27.04.2020 14:49 Відповісти
Для б/у авто -


Налоги на растаможку авто в Польше:
пошлина 0% - если вы житель ЕС, и автомобиль ввозится из страны ЕС,
пошлина 10% - для иных стран на легковые авто

НДС 0% - б/у авто, купленное жителем ЕС и приобретенное в стране ЕС

акциз:
для авто с двигателем объемом менее 2000 см3 - 3,1%, при большем объеме - 18,6%;



Налоги на растаможку авто в Германии:
пошлина 0% для жителей ЕС на авто из страны члена ЕС;
пошлина 10% на легковые авто из других стран;

НДС 0% - б/у авто, купленное частным лицом и приобретенное в стране ЕС; акциз - отсутствует.
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27.04.2020 14:49 Відповісти
Попытка создать очередную схему для получения личных льгот и заработка. Теперь каждый имеющий статус УБД зарегистрируется предпринимателем и завезет машину под заказ всем желающим, а дальше по доверенности передаст (продаст) ее. И все это конечно под лозунгом борьбы с кризисом, помощи малому бизнесу и т.п.
Все это уже проходили и не раз.
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27.04.2020 14:51 Відповісти
ну доколе...? схемы, мутки, льготы...когда же будет нормальные законы, что бы было выгодно всем, а не только чиновникам и говнотазикам васядзе и иже с ним ....???
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27.04.2020 14:51 Відповісти
никогда в Украине этого не будет, пока существует олигархическая система.
Олигархи же грабят Украину и не платят налоги.
Но что бы пополнять бюджет нужно сдирать деньги с обычных граждан.
Растаможка - как пример обдирания граждан,... потому, что олигархи не платят налоги в бюджет
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27.04.2020 14:54 Відповісти
агов - юродивые зЭ-слуги мои...., не изобретайте зЭ- ровер - "расстаможка" авто должна быть адекватной и сопоставимой к СРЕДНЕЙ ЗП в Украине и для всех с градуировкой к ДОХОДАМ - кто может позволить себе - условно РОл РОйс и Порше - платит 100 % его стоимость....- у кого официальная ЗП меньше 15 000 грн - Держава ДОПЛАЧИВАЕТ !!!! , за ввоз авто ...
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27.04.2020 14:55 Відповісти
А что собираются возить на этих авто. Просматривается задняя цель.
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27.04.2020 14:56 Відповісти
пізно ви кинулись.господа міністри від ветеранів...де ви були. коли ми починали з копєєчок . вісьмак і нів...тепер ми й за свої гроші і без вас можем купити щось путнє...а ваша "схєма". то для спікулянтів від "ветеранів"...
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27.04.2020 15:34 Відповісти
Разрешите спирт ввозить, а то производство спирта в Украине убыточно.
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27.04.2020 15:34 Відповісти
То что везут из за границе по дешману могут довести до ума только молодые и здоровые. И уж ни как не ветераны войны из окопов. Купленая таким образом тачка обернётся или непосильным безконечным ремонтом или грудой металла во дворе. А покупатель как всегда останется с носом.
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27.04.2020 15:38 Відповісти
А можно сделать человеческую жизнь без всяких там льгот?
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27.04.2020 15:42 Відповісти
Нет.
Как тогда манипулировать людьми?
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27.04.2020 17:18 Відповісти
да уж.
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27.04.2020 18:17 Відповісти
Эта злостная схема уже была работала !! Её, еле удалось прикрыть! И зеленский опять хочет зарабатывать на чёрном, не учтённом ввозе авто и на заниженных в десятки раз, ценах. Все депутаты и олигархи злостно пользовались этой схемой во времена Тимошенко и януковича!!
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27.04.2020 18:41 Відповісти
а ветираны труда шо,уже не в почете???
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27.04.2020 19:05 Відповісти
 
 