Мінветеранів пропонує дозволити ветеранам пільгове ввезення автомобілів з-за кордону для організації власної справи
У Міністерстві у справах ветеранів розробляють законопроєкт про пільгове ввезення ветеранами війни транспортних засобів на митну територію України для організації власної справи.
"При Мінветеранів створено робочу групу з питань впровадження пільгового ввезення транспортних засобів на митну територію України для ветеранів війни ... До складу робочої групи разом із фахівцями міністерства увійшли представники ветеранських громадських організацій", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що законопроєкт повинен забезпечити ветеранів додатковими можливостями для організації власної справи, а також гарантувати соціальну справедливість і сприяти гармонізації відносин між суспільством і ветеранами.
"Сьогодні питання розмитнення авто сприймається суспільством лише як чергова пільга від держави. Ми ж в майбутньому законопроекті плануємо піти далі, і створити можливості для пільгової купівлі ветераном якісних авто для ведення власної справи. По-перше, це - стимулюватиме їх до відкриття малого бізнесу. По-друге, сприятиме наповнення державного та місцевих бюджетів, а не стане додатковим фінансовим тягарем для держави", - за значають в Мінветеранів.
Представники робочої групи запрошують ветеранів приєднатися до обговорення концепції такого законопроєкту.
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Мне не нужна машина, а ввозить на себя и потом де-факто продать - черевато. На ней, считай на мне, штрафов может много быть.
На брата.... Ну не факт..
Слава Героям, но опять будет как с земельными участками, ветераны имеют право выдать доверенность на ввоз автомобилей из-за границы. Следующая льгота. Право ветеранам экспортировать лес и металлолом.
Налоги на растаможку авто в Польше:
пошлина 0% - если вы житель ЕС, и автомобиль ввозится из страны ЕС,
пошлина 10% - для иных стран на легковые авто
НДС 0% - б/у авто, купленное жителем ЕС и приобретенное в стране ЕС
акциз:
для авто с двигателем объемом менее 2000 см3 - 3,1%, при большем объеме - 18,6%;
Налоги на растаможку авто в Германии:
пошлина 0% для жителей ЕС на авто из страны члена ЕС;
пошлина 10% на легковые авто из других стран;
НДС 0% - б/у авто, купленное частным лицом и приобретенное в стране ЕС; акциз - отсутствует.
Все это уже проходили и не раз.
Олигархи же грабят Украину и не платят налоги.
Но что бы пополнять бюджет нужно сдирать деньги с обычных граждан.
Растаможка - как пример обдирания граждан,... потому, что олигархи не платят налоги в бюджет
Как тогда манипулировать людьми?