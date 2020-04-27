Рада має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб викорінити продаж дітей за кордон, - МВС
Заступник глави МВС Антон Геращенко наполягає на законодавчому врегулюванні питання сурогатного материнства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Геращенко нагадав, що днями співробітники відділу з боротьби з незаконною торгівлею людьми спільно з управлінням карного розшуку поліції столиці і слідчими Печерського управління столиці припинили протиправну діяльність осіб, які займалися торгівлею немовлятами під прикриттям сурогатного материнства і шляхом укладання фіктивних шлюбів з іноземцями.
Заступник глави МВС вважає, що така схема стала можлива через відсутність регулювання питання сурогатного материнства в українському законодавстві.
"Воно прямо не заборонено Законом, і тому все відбувається за цивільно-правовим договором, виконання якого контролюється самими його сторонами. Навіть нотаріального посвідчення такого договору не потрібно. Однак продаж новонародженої дитини - це повний склад злочину, передбачений статтею 149 Кримінального Кодексу України "Торгівля людьми". Україна не має бути напівлегальним майданчиком для торгівлі дітьми", - заявив Геращенко.
На поточний момент необхідно, щоб Верховна Рада встановила, дозволено чи заборонено сурогатне материнство в Україні, і якщо дозволено - як воно має бути врегульовано законом.
"Якщо так, то необхідно ухвалювати Закон про сурогатне материнство, в якому необхідно передбачити необхідні заходи для захисту прав та інтересів всіх сторін та головне - новонародженої дитини. Потрібно визначити - ми дозволяємо сурогатне материнство тільки для громадян України? Або дозволяємо українським жінкам продавати виношених ними в своїй утробі дітей за кордон? Якщо ні, тоді потрібно заборонити в принципі сурогатне материнство, передбачивши пряму відповідальність за таке діяння", - наголосив Геращенко.
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так что суррогатное материнство нужно разрешать как можно быстрее, а скоро и на нем заработать будет невозможно.
"Исследователи из Технического университета Эйндховена представили прототип первой искусственной матки, которая может точно копировать организм матери. На широком рынке устройство может появиться в течение пяти лет. «Хайтек» рассказывает, зачем ученые разрабатывают искусственную матку.." - и т.д.
Банду Зє - ГЕТЬ! 👊
Не буду згадувати про "складну" демографічну ситуацію в Китаї у зв'язку з низькою народжуваністю і наявність там організованих злочинних угрупувань відомих більше як Тріади , але заява Антошкі більше вказує на бажання його шефа очолити в Україні цей злочинний бізнес
Займись краще поточними справами.
Коли Антоненка відпустять?
Морально- этическая сторона этого - другой вопрос....
вот мразь этот Антоша, чистоплюй х.....ев