Призначення Саакашвілі в порядку денному позачергового засідання Ради немає, - "слуга народу" Арахамія

На порядку денному позачергового планерного засідання Верховної Ради на четвер поки немає питання призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"На цей четвер ми ще не визначилися з порядком денним. У нас буде порядок, який ініціює парламент, там немає цього питання (кадрового питання. - Ред.)", - розповів він.

Глава фракції підкреслив, що формування порядку денного триває.

У той же час Арахамія припустив, що з ініціативи Офісу Президента кадрові питання "можуть бути додані до порядку позачергового засідання, яке відбудеться в четвер".

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