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Призначення Саакашвілі в порядку денному позачергового засідання Ради немає, - "слуга народу" Арахамія

Призначення Саакашвілі в порядку денному позачергового засідання Ради немає, -

На порядку денному позачергового планерного засідання Верховної Ради на четвер поки немає питання призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"На цей четвер ми ще не визначилися з порядком денним. У нас буде порядок, який ініціює парламент, там немає цього питання (кадрового питання. - Ред.)", - розповів він.

Глава фракції підкреслив, що формування порядку денного триває.

У той же час Арахамія припустив, що з ініціативи Офісу Президента кадрові питання "можуть бути додані до порядку позачергового засідання, яке відбудеться в четвер".

Також дивіться: Від "любителі Саакашвілі - лохи" до "підтримуватиму на посаду віцепрем'єра", - еволюція думки "слуги народу" Дубінського про "бидлуватого клоуна". ВIДЕО

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+16
Назначения Саакашвили в повестке дня внеочередного заседания Рады нет, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3375
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27.04.2020 14:51 Відповісти
+11
Пропелер ремонтують!
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27.04.2020 14:50 Відповісти
+8
А шош такоє?
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27.04.2020 14:45 Відповісти
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А шош такоє?
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27.04.2020 14:45 Відповісти
Пропелер ремонтують!
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27.04.2020 14:50 Відповісти
Мабуть монозброд сцикнув що Грузія розірве дипломатичні відносини з нами.
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27.04.2020 14:54 Відповісти
Ога, мощная сверхдержава Джорджия может отозвать посла для консультаций!😊
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27.04.2020 14:57 Відповісти
Монобольшинство на наших глазах превращается в стерео. ©
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27.04.2020 15:27 Відповісти
Зебилы, а вы зачем хотите назначить уголовника наркомана? Назначения Саакашвили в повестке дня внеочередного заседания Рады нет, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 370
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27.04.2020 14:45 Відповісти
Буде Бубочкі до пари.
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27.04.2020 14:50 Відповісти
Старий кінь борозди не спортить.
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27.04.2020 14:46 Відповісти
Так верните Пороха
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27.04.2020 14:47 Відповісти
А він не кінь!
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27.04.2020 14:47 Відповісти
точно..кінь..це лавров..
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27.04.2020 14:50 Відповісти
спортить це якою мовою?
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27.04.2020 15:14 Відповісти
кацапской,есть такая разновидность
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27.04.2020 16:13 Відповісти
Давид народився 23 травня 1979 року в Росії, у місті Сочі[7]. Деякий час мешкав в Грузії у Гаграх. У 1992 році, тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до українського Миколаєва[8][9]. Там виріс та закінчив загальноосвітню школу № 36[10].

Вивчав економіку у Європейському університеті (магістр)[10][9]. Пройшов магістерську програму Professional Management в Open University London
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27.04.2020 14:47 Відповісти
Алі, ти вирахував агента Кримля!
Вітаю!!Назначения Саакашвили в повестке дня внеочередного заседания Рады нет, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3734
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27.04.2020 14:48 Відповісти
Не схоже щоб Додік вчився у ВУЗі, скоріше купив диплом.
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27.04.2020 14:52 Відповісти
Так менеджмент це не освіта, а фуфло!
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27.04.2020 14:54 Відповісти
особенно в такой лавочке,как Європейський університет
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27.04.2020 16:15 Відповісти
Алі, ти знаєш, в царській Росії, а також в СССР,десь до кінця 50-х, деякі випускники шкіл, гімназій та реальних училищ, замість атестатів, отримували довідку: "Прослухав курс наук". З батьком учився один - він мені його показував, казав, що у нього, у довідці, було написано - "Прослухав курс загальноосвітньої школи"... Все життя працював їздовим на фермі... Може і Арахамія - такий "їздовий", що "прослухав курс наук"?
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27.04.2020 15:05 Відповісти
А па губам зеленым...
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27.04.2020 14:47 Відповісти
Може до зебілів дойшло, що не варто розривати дипломатичні зв"язки з дружньою державою із-за такого сумнівного реформатора?
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27.04.2020 14:50 Відповісти
От незадача. А хотелось шоу посмотреть.Аваков-Михо-это ж эпично.А через пару месяцев Михо-Зеленский.Эпик батл. Не судьба.Но ничего.Зелёные без интересного кино не оставят.
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27.04.2020 14:51 Відповісти
Назначения Саакашвили в повестке дня внеочередного заседания Рады нет, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3375
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27.04.2020 14:51 Відповісти
Запускайте вже, народ, на самоізоляції, чекає ще двох клоунів. Перший - відомий, другий- Саак, теж, а третій - Мілованов, в "команді" Саакашвілі.
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27.04.2020 14:52 Відповісти
А где алкаш?
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27.04.2020 14:53 Відповісти
Сивуха на лавке. как обычно.
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27.04.2020 15:06 Відповісти
А кум его?
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27.04.2020 15:44 Відповісти
У команді президента України Володимира Зеленського існує два підходи до кадрової політики - формальний і креативний. https://www.rbc.ua/ukr/news/vsya-prezidentskaya-rat-zelenskiy-formiruet-1587924100.html Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела .
"Перший - всі пропонують своїх кандидатів. Когось Шмигаль запропонував, когось з губернаторів - Трофімов, когось самому Трофімову запропонували і так далі. Накопичуються цілі стопки таких пропозицій", - сказало виданню джерело.
Другий підхід - це креатив від Зеленського і "квартальщиків". "Відмінний приклад - Саакашвілі. Ось ходить такий прекрасний яскравий товариш без діла, давайте його призначимо. Тим більше, уряду дуже сильно не вистачає яскравих спікерів", - пояснив представник команди президента.
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27.04.2020 14:54 Відповісти
Схоже, що президент України Володимир Зеленський хоче за допомогою Міхеїла Саакашвілі знищити власну партію "Слуга народу" і на її тлі побудувати нову. Про це https://prm.ua/shozhe-shho-zelenskiy-hoche-za-dopomogoyu-saakashvili-znishhiti-vlasnu-partiyu-kabakayev/ в ефірі "Прямого" сказав голова ГО "Безпека та взаємодія в Україні" Семен Кабакаєв .
"Безумно, враховуючи цей негативний досвід, мені дуже важко прогнозувати чому саме Саакашвілі повинен займатися перемовинами між урядом і парламентом, або перемовини з МВФ, і так далі. Взагалі, мені здається Володимир Зеленський спеціально його туди запустив в ці всі перемовини, які були озвучені, щоб просто знищити фракцію "Слуга народу", і на її тлі побудувати нову. Тому що багато депутатів безпосередньо зрадили Володимира Зеленського. Вони зараз роблять все, що їм каже Коломойський, тобто це 30% практично фракції "Слуга народу", - сказав Кабакаєв.
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27.04.2020 14:57 Відповісти
Но Дубинский «За!», так что не сходится.
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27.04.2020 14:59 Відповісти
дубінський і зеленський з коломойським - не ідентичні
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27.04.2020 21:05 Відповісти
Волшебников не будет
Призначення Саакашвілі в порядку денному позачергового засідання Ради немає, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5105
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27.04.2020 14:59 Відповісти
Призначення Саакашвілі в порядку денному позачергового засідання Ради немає, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2616
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27.04.2020 14:59 Відповісти
Зеленский идет туда, куда идет Ермак..., потому, что у Ермака есть кокаин, а у Зеленского нет....
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27.04.2020 15:11 Відповісти
Ваш "Масон" теж "не виріс з штаняток інфанта"... Я бачу, він не тямить, що ляпає... "Інфант" - це іспанський принц, спадкоємець трону. А "інфантил" - коротко кажучи, людина, що виросла в фізичному плані, однак залишилась дитиною в плані інтелектуальному... (Був у мене подібний "Масон", правда, в спідниці - назвала мого товариша, бажаючи його похвалить, не "імпозантним", а "імпотентним"...).
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27.04.2020 15:12 Відповісти
Призначення Саакашвілі в порядку денному позачергового засідання Ради немає, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2865 Сарказм? Ні, не чув про таке)))
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27.04.2020 15:42 Відповісти
А я не бачу "сарказму" у невігластві" "Масона"... Звичайна тупість недоучки, що щемиться в "інтелектуали"... Все розумне, що ним написано, він "обісрав" цим "глупством"...
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27.04.2020 16:05 Відповісти
Не бачите, тому що не хочете бачити. Якщо ви не згодні зі змістом написаного, то аргументуйте. А ви чіпляєтеся до одного слова. яке дійсно сказано у вигляді сарказму, і цим намагаєтеся принизити автора. Судячи з вашої реакції, у вас або особиста неприязнь до нього, або заздрість. Вибачте, але це моя думка.
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27.04.2020 17:35 Відповісти
Про "Масона" я прочитав у Вашому коментарі... Це раз...
"Блазнювання", в серйозних речах, я не люблю... Це два...
Люблю точність у формулюваннях понять і не терплю людей, що вільно з ними поводяться... Це три... (Сьогодні один "клоун" написав мені, що Петро І і Петро Могила "шашні вертіли"... Коли я йому вказав, що П. Могила помер за 25 років до народження Петра, він "включив дурня" і сказав, що він мав на увазі Феофана Прокоповича... А що? Дрібниці... Яка різниця, - як сказав один нам відомий "Блазень"...
Спаси господь, щоб я "заздрив" подібним "скоморохам" - це все одно, що я б пересів з "Мерседеса" в "Запорожець" і пишався цим... Це чотири...
Як казали мудрі люди, "Спускаться нижче набагато легше, ніж підніматися у вишину...", а ви мені спроби "піднятись вище" у вину ставите...
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27.04.2020 17:51 Відповісти
Нічого я вам у вину не ставлю. Просто не хочу, щоб ми в ці скрутні часи проміж себе сварились за якісь дрібниці.
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27.04.2020 18:45 Відповісти
Розумієте, в чому справа - це невігластво і блазнювання "сусіди з-за поребрика", ставлять нам, як приклад "тупості хахлів".. Це Вам більше сподобається, ніж моя критика? Я, пишучи коментарі, не тільки не лінуюсь у Гугл лишній раз залізти... У мене за спиною, на полиці, постійно стоять словники та довідники, і, пишучи, я до них звертаюсь, щоб точніше висловить свою думку... А ці "писарчуки",що навчилися тарабанить по клавіатурі, а розуму не набрались, живуть по принципу: "Ніколи думать - писать треба!...". А мені не тільки прикро за Україну та українців, яких вони її представляють, але і соромно за них, бо вони нічим не відрізняються від неуків з Московії...
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27.04.2020 19:07 Відповісти
Я розумію вашу стурбованість. Але, повірте, я на цьому форумі не перший рік і за цей час теж навчилася фільтрувати інформацію. Якщо я публікую скрін, то несу за нього відповідальність. Цього автора я читаю давно і за його думку мені ніколи не було соромно. Якщо у вас буде час і бажання можете самі в цьому переконатися.
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27.04.2020 21:24 Відповісти
У кожного свій рівень оцінки сорому і його оцінка...
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27.04.2020 21:32 Відповісти
Нехай буде так. Кожен має право на своє переконання. Головне, щоб це переконання не було руйнівним.
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27.04.2020 22:10 Відповісти
Говорят, что все киевский бомжи, десятой дорогой, обходят центр города, опасаясь, что их могут назначить на должность премьер -министра, министра, вице- премьер- министра, или выбрать в депутаты ВР.
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27.04.2020 15:06 Відповісти
блин....., а я уже попкорна накупил......
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27.04.2020 15:06 Відповісти
А по привату есть в повестке дня. То как-то всё отвлеклись
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27.04.2020 15:07 Відповісти
Этих уже с Зедентом нет) Все посланы им н#уй)) Арахамии приготовиться

Призначення Саакашвілі в порядку денному позачергового засідання Ради немає, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6485
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27.04.2020 15:08 Відповісти
що дивного - вони послані нах бо НЕ ЄВРЕЇ!
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27.04.2020 18:47 Відповісти
Міхаел Ніколозович, чому так у вас в Грузії такі успіхи, реформи! А, в невеличкй Одеській області, при таких повноваженнях і нічого не зробили окрім роликів про неіснуючі успіхи? Чого вам не вистачило?
Бе БА БО о бо ботана Кахи Бендукідзе! Невістачело!Призначення Саакашвілі в порядку денному позачергового засідання Ради немає, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 934
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27.04.2020 15:10 Відповісти
Опять этот чебурек😬
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27.04.2020 15:14 Відповісти
Грузиноукраїнець.
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27.04.2020 15:20 Відповісти
Подивися на думку регіоналів, і зроби навпаки. Тільки так можна виявити, що на користь України.
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27.04.2020 15:15 Відповісти
а дарма. відро дріджів у цей лядський зелений сральник не завадив би.
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27.04.2020 15:17 Відповісти
ещё немного и Европейская Солидарность кинется в объятия ОПЗЖ....
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27.04.2020 15:22 Відповісти
Тыц п@здыц. А это с какого перепуга? После какого флакона боярышника вас посетила эта "светлая" мысль, товарищ?
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27.04.2020 15:56 Відповісти
забориста в нього методичка...
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27.04.2020 16:20 Відповісти
Народ не всосал жарт. Ну раз нет значит в квартале пополнение - этот самый Арахамия.
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27.04.2020 15:31 Відповісти
Идёт работа по сбору голосов. Торгуют должностями угрожают компроматом, кого просто угрожают оторвать от кормушки... Всё как в лучшие времена!
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27.04.2020 15:42 Відповісти
Та куда ж вы денетесь?Если хотите кредит от МВФ и избежать дефолта,то прийдётся утверждать Михо.Бо только с Михо будет разговаривать МВФ
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27.04.2020 15:49 Відповісти
не факт, що "только с Михо будет разговаривать МВФ". Навіть не факт, що МВФ погдиться з міхо ромовляти...
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27.04.2020 16:19 Відповісти
Ну на данный момент другой кандидатуры у зелёных нет.Под чьи обязательства МВФ сможет выделить кредит.
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27.04.2020 16:31 Відповісти
Є, але та кандидатура своє чесне слово (якому МВФ повірить) - сьогодні не дасть. Можливо, завтра...
А в зелених взагалі нема нікого, кому МВФ повірить. І Карлсону - також.
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27.04.2020 16:59 Відповісти
Побачимо як воно буде
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27.04.2020 17:05 Відповісти
Ну как же так! Мужик извёлся по фракциям бегать.
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27.04.2020 16:03 Відповісти
Михаил Саакашвили строит себе уже второй дом под Киевом
Участок в селе Лесники принадлежит матери политика, а сотка земли здесь стоит около $2000
Лесники находятся в нескольких километрах от Киева, если ехать по Новообуховской трассе. Или в 23 км от здания Кабинета министров, где планирует работать Саакашвили. Это, конечно, не такая элитная и раскрученная местность, как Конча-Заспа, но год за годом это село на холме пополняется богатыми и знаменитыми жильцами.
Здесь есть поместье у экс-министра финансов Натальи Энн Яресько, эко-особняк с солнечными батареями у певицы Русланы, дом и участок земли у художника Сергея Пояркова, также в Лесниках некоторое время жил экс-министр юстиции Роман Зварыч.
Кстати, здесь же находится Equides Club - известный конный клуб и база отдыха, где несколько лет подряд https://strana.ua/articles/private-life/221306-na-meroprijatie-mohli-popast-tolko-sotrudniki-konditerskoj-korporatsii-roshen.html устраивали корпоратив для менеджеров кондитерской корпорации Roshen (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко).
Михаил Саакашвили строит свою резиденцию на улице Ватутина. Возле ворот развиваются три флага: Украины, Грузии и Евросоюза и даже в выходной день здесь трудится бригада рабочих. На участке уже есть одноэтажный дом c панорамными окнами, но за ним появилась еще одно здание и строители активно ведут работы.
Есть у Михо и сад, гараж и небольшой домик, скорее всего для персонала.
https://strana.ua/articles/private-life/263802-saakashvili-prodolzhaet-strojku-svoej-rezidentsii-v-sele-lesniki.html
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27.04.2020 16:14 Відповісти
 
 