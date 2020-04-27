Базар у селі під Києвом через карантин перейшов в онлайн: продукти вирішили доставляти під замовлення

Продовольчий ринок у селі Гоголів Київської області, який вимушено закрився на період карантину, працюватиме в онлайн-режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гоголівський ринок, куди по домашні продукти в неділю приїжджали жителі Київщини та столиці, вирішив не чекати закінчення карантину і запустив власний сайт з можливістю оформлення замовлення для доставки у вихідний день.

Працює це таким чином: в центрі села, де є ринок, відкривається склад, на який жителі села зносять продукти, які зважать і підготують до недільної доставки. Робити доставку в неділю зручно, тому що з понеділка по п'ятницю буде зібрано достатньо замовлень, щоб розвезення не коштувало дорожче, ніж саме замовлення.

Слід зазначити, що ідея може бути використана всіма сільськими продовольчими ринками: так люди не залишаться без роботи в період карантину і кризи, що насувається, а споживачі отримають якісні продукти без необхідності виходити на вулицю.

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