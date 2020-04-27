Базар у селі під Києвом через карантин перейшов в онлайн: продукти вирішили доставляти під замовлення
Продовольчий ринок у селі Гоголів Київської області, який вимушено закрився на період карантину, працюватиме в онлайн-режимі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гоголівський ринок, куди по домашні продукти в неділю приїжджали жителі Київщини та столиці, вирішив не чекати закінчення карантину і запустив власний сайт з можливістю оформлення замовлення для доставки у вихідний день.
Працює це таким чином: в центрі села, де є ринок, відкривається склад, на який жителі села зносять продукти, які зважать і підготують до недільної доставки. Робити доставку в неділю зручно, тому що з понеділка по п'ятницю буде зібрано достатньо замовлень, щоб розвезення не коштувало дорожче, ніж саме замовлення.
Слід зазначити, що ідея може бути використана всіма сільськими продовольчими ринками: так люди не залишаться без роботи в період карантину і кризи, що насувається, а споживачі отримають якісні продукти без необхідності виходити на вулицю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- это понятно, но как же купить если рынки не работают?
- вы наверное не поняли, вы заказываете и вам привезут продукты домой.
- да я все понял, но как я до рынка доберусь если транспорт только по спецбилетам?
Хочешь сказать что мне заказ на дом волонтеры привозили?
Ну тогда да , в стране будет катастрофа если ждать всего бесплатно от государства и волонтеров. Лень задницу оторвать сходить к соседям, организовать совместную покупку и заплатить за доставку.
1. Оторвать задницу не каждый может.
2. Начинается безумие, люди боятся.
3. В чем то ты прав.
Ферштейн?
А о торговле с/х товарами понятие имеешь?
Ты наплыв товара на субботу представляешь?
Как с понедельника по субботу сохранить свежесть овощей?
Создавай группу, давай, бизнесмен.
Огурцы вчера 5 грн
Редиска 2-3 грн
Капуста 5 грн.
Возьмёшь редиску по 12, куда привезти, могу т 20-30