Влада обмежила виробництво "Енергоатому", щоб закуповувати у 8 разів дорожче енергію приватних зелених компаній

Цими вихідними вперше відбувся прецедент, в зв'язку з низьким споживанням електроенергії, було обмежено виробництво виключно атомних блоків "Енергоатому".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу", глава енергетичного комітету Андрій Герус.

"Раніше на вихідні 4-5 квітня, 11-12 квітня і 19 квітня обмеження стосувалися, як атомних блоків (продають електроенергію) по 70 копійок, так і виробників за "зеленим" тарифом (4-5 грн.). А цими вихідними вперше за квітень всі обмеження поклали лише на Енергоатом", - йдеться в повідомленні.

За його словами, він розуміє позицію, коли в зв'язку з проблемами в країні та економіці всі потроху "затягують паски". Але коли всі проблеми скидаються на державний "Енергоатом", а приватних це не зачіпає, то це називається приватизація прибутків і націоналізація збитків.

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"Чи хтось вважає, що відмовлятися від найдешевшої електроенергії по 70 коп у такий важкий період - це державницька позиція?

Хочу нагадати, що восени, коли лобісти-пропагандисти задурювали вам голови про якийсь "великий вплив" імпорту, в Україні без обмежень працювало 11 000 - 11 400 МВт атомних блоків. Сьогодні (коли імпорту немає) працює лише 8 320 МВт. Це у свою чергу зменшує дохідну частину Енергоатому.

Тобто сьогодні зупинено потужність 1 690 МВт атомних блоків, або 17% потужностей, які сьогодні перебувають у робочому стані і є найдешевшими", - зазначив Герус.

"Кому належать найкрупніші сонячні та вітроелектростанції, які виграли від зупинки блоків Енергоатому, неважко здогадатися.

Але якщо хтось думає, що вирішити проблеми енергетики можна нехитрим способом, переклавши всі проблеми на державний Енергоатом (на державу), то хочу застерегти - краще не ставати на таку слизьку стежину", - підсумував Герус.