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Влада обмежила виробництво "Енергоатому", щоб закуповувати у 8 разів дорожче енергію приватних зелених компаній

Влада обмежила виробництво

Цими вихідними вперше відбувся прецедент, в зв'язку з низьким споживанням електроенергії, було обмежено виробництво виключно атомних блоків "Енергоатому".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу", глава енергетичного комітету Андрій Герус.

"Раніше на вихідні 4-5 квітня, 11-12 квітня і 19 квітня обмеження стосувалися, як атомних блоків (продають електроенергію) по 70 копійок, так і виробників за "зеленим" тарифом (4-5 грн.). А цими вихідними вперше за квітень всі обмеження поклали лише на Енергоатом", - йдеться в повідомленні.

За його словами, він розуміє позицію, коли в зв'язку з проблемами в країні та економіці всі потроху "затягують паски". Але коли всі проблеми скидаються на державний "Енергоатом", а приватних це не зачіпає, то це називається приватизація прибутків і націоналізація збитків.

Також читайте: Зараз ціни на електроенергію для промисловості вищі, ніж були за "Роттердам+", а для населення, як і раніше, від формули не залежать, - ексглава НКРЕКП Вовк

"Чи хтось вважає, що відмовлятися від найдешевшої електроенергії по 70 коп у такий важкий період - це державницька позиція?

Хочу нагадати, що восени, коли лобісти-пропагандисти задурювали вам голови про якийсь "великий вплив" імпорту, в Україні без обмежень працювало 11 000 - 11 400 МВт атомних блоків. Сьогодні (коли імпорту немає) працює лише 8 320 МВт. Це у свою чергу зменшує дохідну частину Енергоатому.

Тобто сьогодні зупинено потужність 1 690 МВт атомних блоків, або 17% потужностей, які сьогодні перебувають у робочому стані і є найдешевшими", - зазначив Герус.

"Кому належать найкрупніші сонячні та вітроелектростанції, які виграли від зупинки блоків Енергоатому, неважко здогадатися.

Але якщо хтось думає, що вирішити проблеми енергетики можна нехитрим способом, переклавши всі проблеми на державний Енергоатом (на державу), то хочу застерегти - краще не ставати на таку слизьку стежину", - підсумував Герус.

Автор: 

Енергоатом (1646) Герус Андрій (446) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+24
Власти ограничили производство "Энергоатома", чтобы закупать в 8 раз дороже энергию частных зеленых компаний.
Основная часть "зеленой электроэнергии" принадлежит Ахметову.
Поэтому, новость следует трактовать так -
Власти ограничили производство "Энергоатома", чтобы закупать в 8 раз дороже энергию у Ахметова.

Вот вам пример, как из за одного олигарха Ахметова должна страдать вся Украина.
И так будет всегда, пока есть олигархическая система в Украине.
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27.04.2020 15:05 Відповісти
+21
В Україні є
- антикорупційне бюро
- антикорупційний комітет
- антикорупційна прокуратура
- антикорупційна платформа
- головне управління по боротьбі з корупцією (підрозділ К)
Я нічого не забув?
У майбутньому українські корупціонери будуть називатись антикорупціонерами! А чому в майбутньому? Майбутнє вже настало!
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27.04.2020 15:03 Відповісти
+16
По сегодняшним меркам такой вопрос - верх неприличия.
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27.04.2020 15:06 Відповісти
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Ты не перепутал пространства? Если Украина теперь в жОПе, то Порошенко, что следует из твоего вывода, в другом пространстве.
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27.04.2020 15:41 Відповісти
я имел в виду что уже год другой през
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27.04.2020 17:30 Відповісти
А я имел ввиду, что Порох - Гетман и советовал бы удалить свой некорректный пост...
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27.04.2020 17:33 Відповісти
советовать будеш там откуда твой флаг.
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27.04.2020 17:47 Відповісти
Я так и понял, что ты - перекрасившаяся зелень, - словесные штампы, например, про в ж...пе, вас выдаёт, а упоминание флага, в качестве аргумента, ещё говорит об IQ.
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27.04.2020 17:50 Відповісти
отъ...бись чмошник.
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27.04.2020 17:53 Відповісти
ну, просто никто не хочет обижать хорошего человека. Одни на Роттердам + дали заработать, вторые закрытием государственных АЭС помогают...
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27.04.2020 15:16 Відповісти
Я еще в 2015 об етом говорил, что Парашенко и Ахметов погубят страну. И те кто повелся на сладкие песни власти и поставил себе електроотопление и купил електромобили на батарейках еще будут грызть локти, Власть и Система никогда не даст вам соскочить с нефтегазовой иглы и тем более что то секономить. Теперь будете свои машины на батарейках сжигать и бросать в полях и посадках, чтобы не платить за утилизацию, так же как еще пару лет вы советовали *евробляхерам*. Кстати сосед-порохобот, который тоже визжал что *евробляхеры* ето зло, и который купил в кредит за 30тыщ. у.е. тоету, теперь рвет на спине волосы потому что работы 2-й месяц нету, а банк требует уже пеню за просроченные 2 месяца неуплаты по кредиту. Теперь старается на глаза не попадать потому что я каждый раз спрашиваю его как там его укробляха кредитная и не собирается ли от ее сжечь
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27.04.2020 15:17 Відповісти
Что за чепуха? Как это повлияло на тариф заправки электромобиля в гараже или на автозаправке?
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27.04.2020 15:19 Відповісти
Так то оно так, но забирают зеленую электроэнергию или нет, им все равно надо платить. Герус не сказал о проблеме в законодательстве, которую надо решать, и как раз это проблема парламентариев. Плюс пора запускать экономику несмотря на эпидемию, иначе стране кирдык будет. Производства должны работать в полном объеме и потреблять электроэнергию, тогда и собачиться меньше будут.
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27.04.2020 15:17 Відповісти
У світі також лобіюють зелену енергетику,яка зовсім не конкурентна атомній.
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27.04.2020 15:17 Відповісти
Уже давно нет, она уже давно на самоокупаемости и на рыночных условиях.
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27.04.2020 15:20 Відповісти
https://censor.net/user/205004 Зелена енергетика не зрівняється ніколи з атомною.Ви порахуйте.Скільки потрібно батарейок,щоб замінити одну атомну станцію.Її лобіюють і насильно просувають.
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27.04.2020 15:27 Відповісти
Открою Вам глаза, этим занимаются только в Украине, используя проллоббированый Клюевым при Яныке и давно устаревший закон о развитии зеленой альтернативной электроэнергетики. Этот закон дает право зарабатывать многократный относительно среднего тариф типа для компенсации капиталовложений, хотя, по факту, капиталовложения упали в разы с подешевевшими электропанелями и ветряками. В ЕС зеленые конкурируют с прочими электростанциями и продают электроэнергию даже дешевле атомной, а уж тепловой тем более. У нас атомные станции тоже придется в скором будущем закрывать, т.к. продлевать срок их эксплуатации до бесконечности не получится технически. Эти энергомощности надо будет чем-то компенсировать. Новые АЭС не строят, а старые - "стареют".
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27.04.2020 15:38 Відповісти
https://censor.net/user/205004 Не може зелена конкурувати з атомною.Я ж вам казав,порахуйте по потужності.В Європі акції і мітинги часто проходять,проти ядерної енергетики.Це в майбутньому може призвести до енергетичної кризи.
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27.04.2020 15:41 Відповісти
Может, что там считать? Мощность Запорожской АЭС (самой мощной в Украине) равна 24-м мощностям Покровской СЭС (ДТЭК). Т.е., чтобы компенсировать мощность самой старой АЭС электропанелями (ветряки не берем в счёт) надо покрыть землю двадцати четырех рудных карьеров Покрова (Орджоникидзэ).
В ЕС далеко не во всех странах есть АЭС, а уж в такой доле, как у нас, так тем более, разве во Франции, в ФРГ доля зеленой электроэнергии доходит до 80% в лучшие дни (иногда меньше половины😊).
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27.04.2020 16:00 Відповісти
скока Покровская СЭС дает електричества ночью? или скока дадут 24 таких СЭС?
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27.04.2020 16:38 Відповісти
https://censor.net/user/205004 Потужність у 240 мегават,це в рідких випадках,а от АЕС може на максимальну працювати.Німеччина купляє електроенергію.
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27.04.2020 16:38 Відповісти
https://censor.net/user/205004 А якщо будувати нові типи реакторів,то вони будуть в декілька разів ефективніші.
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27.04.2020 16:40 Відповісти
В ЕС некоторые страны дотируют зеленых, но не тариф и в меньшей степени.
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27.04.2020 16:24 Відповісти
Ми не видумуємо колесо,а йдемо по протоптаній стежці.Схема проста:максимальні преференції на початковому етапі розвитку зеленої енергетики,а із збільшенням сегменту в загальному виробництві,-поступове наближення до загальних тарифів.
Так і планувалось з самого початку.Чому не урізаються пільги для "зелених" виробників (згідно плану !) -питання не до самих виробників,чи Ахмєта ,а до кабміну Зєлєнского і монофракції Зєлєнского,(а так як Вова любить керувати усим-і до самого Зєлєнского).
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27.04.2020 15:35 Відповісти
Так я об этом и написал в первом посте! "Герус не сказал о проблеме в законодательстве, которую надо решать, и как раз это проблема парламентариев."
В ФРГ и ряде стран ЕС уже планируют снижать или отменять дотации зеленым, пора и нашим задуматься.
Помимо всего неплохо было бы построить гидроаккумулирующие станции для покрытия пиковых нагрузок.
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27.04.2020 16:29 Відповісти
Не звезди Во всем мире *зеленая енергетика* лоббируется и дотируется государством тоесть за счет народа. Потому что она УБЫТОЧНАЯ И НЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ!!! Хозяева ВЕС, СЕС не платят налоги еще и получают с бюджета деньги.
Можешь сказать почему сегодня и вчера Европа, которая за екологию, покупает в Украине дешовую такую очень грязную и опасную ядерную енергию по 90 копеек, а не покупает чистую и ангельскую енергию у Ахметова по 5грн??? Так что лапшу вешай бабушкам голосующим 50 лет за стабильность
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27.04.2020 15:40 Відповісти
А вот и нет, а ФРГ в солнечные и ветренные дни даже продает её на экспорт за копейки 🤑
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27.04.2020 16:31 Відповісти
Влада обмежила виробництво "Енергоатому", щоб закуповувати у 8 разів дорожче енергію приватних зелених компаній - Цензор.НЕТ 5683
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27.04.2020 15:18 Відповісти
Влада обмежила виробництво "Енергоатому", щоб закуповувати у 8 разів дорожче енергію приватних зелених компаній - Цензор.НЕТ 9771
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27.04.2020 15:21 Відповісти
В прошлом году олигарх Ринат Ахметов за 200 млн евро купил виллу во Франции, которая является одной из самых дорогих в мире.
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27.04.2020 15:25 Відповісти
Правильно, ядерное топливо из Рашки идёт.
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27.04.2020 15:21 Відповісти
Государство должно приложить максимум усилий, чтобы поддержать экологически чистую, возобновляемую "зелёную энергетку". В общей доле вырабатываемой электрогенерации её доля в Украине ничтожно мала. Это позор какой-то!
Едешь по Австрии, Германии, Голландии-повсюду ветряки
А все эти ТЭС, АЭС надо неуклонно и системно ликвидировать.
Они уничтожают всё живое на планете.
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27.04.2020 15:21 Відповісти
https://censor.net/user/28399 Німеччина купляє електрику закордоном.Це спричинить в Україні енергетичну кризу і змусить повністю приповзти на колінах,до московитів.Так ТЕС,це застаріло.Але АЕС ні.
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27.04.2020 15:32 Відповісти
возобновляемая и экологически чистая - далеко не одно и то же. сжигать древесину или солому - возобновляемая, но по выбросам - чуть лучше угля.

да, и шо делать, когда солнце зашло и ветра нет?
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27.04.2020 15:33 Відповісти
Типічна думка персічної людини не знаючої реалій. В Нічеччині тільки 43% припадає на зелену енергетику зі всього виробництва електроенергії, в Нідерландах - 12%! Все інше - АЕС та ТЕС!Не буде вітру та буде хмарно і лапу будете смоктати! АЕС - одне з найчистіших джерел виробництва електроенергії. Хочете плати 4-5 грн за кВт*год замість 70 коп , то платіть.
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27.04.2020 15:38 Відповісти
Да, по всей Европе стоят Eliche, но их предпочитают за более дешёвую э/энергию. Непонятно, почему в Украине она в 5 раз дороже?
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27.04.2020 15:39 Відповісти
кака "более дешевая энергия"? Без дотаций она стоила бы как космос.
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27.04.2020 16:55 Відповісти
Ты дегенарт безмозглый. Не может зеленая енергетика конкурировать с Атомной. На даный момент альтернативы атому нет.
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06.05.2020 02:43 Відповісти
зробимо їх разом) з бідного по копійчині, олігарху на нову віллу у Французькій Рив'єрі..
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27.04.2020 15:23 Відповісти
ожидаемо и прогнозируемо. к сожалению, как при порохе, так и при зе ахмету, и прочим олигархам дают преференции за счет государства и простых людей
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27.04.2020 15:23 Відповісти
Рижий у ВДЕ 20%. А решта 80% хто? Китайська CNBM, ****, Карл Стурен, Річард Дейтс... Куди нашому "Енергоатому".
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27.04.2020 15:23 Відповісти
Спланований розвал атомної енергетики України зебілоїдами. От вийдуть всі блоки з експлуатації, то будуть зебіли лучинку палити вечорами, бо не думали коли голосували.
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27.04.2020 15:24 Відповісти
Не повіриш. Виключно діють по законам прийнятими при петру.
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27.04.2020 16:28 Відповісти
Шел второй год, как ЗЕбанарию срал в штаны Порошенко.

Шо ни сделает ЗЕбанарий, все за него уже сделал Порошенко. Прям невезуха какая-то.
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27.04.2020 19:40 Відповісти
Що так правда тебе виводить? Подивись коли були прийняті закони про зелену енергетику. Факт є факт.
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27.04.2020 20:32 Відповісти
Тогда, зебил, напряги свой жбан с говном и поясни почему именно при ЗЕ стали отдавать предпочтение кацапской и ахметовской электике, в ущерб более дешевой атомной.
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27.04.2020 21:20 Відповісти
Значить закони приймать при петі про зелену енергетику та її державну підтримку це було підтримка атомних станцій? А виконувати ці ж самі закони, це вже зрада зрадная зебілів? На жаль тобі нічого напрягати. А про електрику ти напевно знаєш єдине, що вмикається - вимикачем.
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28.04.2020 00:08 Відповісти
Еще раз для тех, кто в танке.

Назначать против закона люстрированных рыгов ЗЕ почему-то ничего не мешает. А вот не танцевать под дудку Ахметова и Коломоя нет никакой возможности.

Почему-то Порох не танцевал, а ЗЕ танцует. Тебя, даун, это не смущает?
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28.04.2020 01:22 Відповісти
Всё просто. Петя и есть рыг. Но это ему не мешало занимать пост президента. Петя всё сделал для своих партнёров, Гудка и коломоя. А потом решил обобрать коломоя. Вот и вся сказка.
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28.04.2020 06:26 Відповісти
ротердАхм-
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27.04.2020 15:25 Відповісти
Це той Гєрус Коломойського,що протиснув закупівлю електроенергії з рф,та ще й пільгові тарифи для Бєніних феросплавів ? А про Роттердам + вже не кричить ?
Якщо Бєня дістав його з запиленої коробочки,-значить так треба....
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27.04.2020 15:25 Відповісти
Коли корупційну схему приймають як закон, це вже державна політика. Затягуйте пояси.
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27.04.2020 15:26 Відповісти
возобновляемая и экологически чистая - далеко не одно и то же. сжигать древесину или солому - возобновляемая, но по выбросам - чуть лучше угля.

да, и шо делать, когда солнце зашло и ветра нет?
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27.04.2020 15:32 Відповісти
Поцікавтеся як влаштовані вітряки чи сонячні станції!
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27.04.2020 15:35 Відповісти
поцікавтеся ККД акумуляції електроенергії.
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27.04.2020 16:45 Відповісти
тю... це була відповідь Пірожку, вище
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27.04.2020 15:35 Відповісти
Страной по-прежнему распоряжаются бандиты. Так что вполне ожидано.
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27.04.2020 16:00 Відповісти
Ну як вам жид при владі?
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27.04.2020 16:16 Відповісти
а может все таки для закупки в белоруси и раше?
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27.04.2020 16:20 Відповісти
Подозреваю решение принимали не власти, а специалисты отрасли. И логика достаточно понятна. Первый фактор - выкупать зеленую электроэнергию они обязаны, иначе рискуют получить иски в судах. С другой стороны в условиях низкого и непрогнозированного потребления нужно выводить маломобильную генерацию, а рулить тем, что может быстро подстроиться под потребности рынка. С этой точки зрения все сделано правильно. Остальное зависит от непростых политических решений и ситуации на рынке.
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27.04.2020 16:36 Відповісти
Я не понимаю почему патриоты не довольны?
АЭС топливо покупали у агрессора Рашки, а ветро станции и солнечные батареи украинские предприятия покупают на западе у Европы.
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27.04.2020 16:39 Відповісти
А если ветер дует со стороны РФ?
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27.04.2020 18:40 Відповісти
АЭС топливо покупается 50/50 у Твел (Раша) и Westinghouse (США).
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27.04.2020 22:27 Відповісти
Ну так закрывайте все блоки с ТВЭЛами и закупайте солнечные панели, будет перемога.
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27.04.2020 22:38 Відповісти
Але! Порохоботики! Вы же еще вчера рассказывали как хорошо и прогрессивно - зеленая энергетика! Это когда дядя Петя вводил очередную офигенскую солнечную электростанцию.
Будьте последовательны! Возрадуйтесь плодам труда вашего кумира!
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27.04.2020 16:39 Відповісти
Коррупция процветает,из нелоха ахметка таки сделает лоха.
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27.04.2020 18:35 Відповісти
Для Украины не нужны никакие зеленые компании . Есть атомные станции и хватит .
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27.04.2020 18:43 Відповісти
Зе киданул Ахметова.
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27.04.2020 20:31 Відповісти
Зеленая энергетика априори должна быть дешевле атомной там где и реакторы и уран и технологии, но у нас зебилье будет платить Ахметову в 8 раз больше за то что он решил на поруки от ковида два региона взять, а каломойскому вообще приват отдадут.
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27.04.2020 22:32 Відповісти
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