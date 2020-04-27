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Новини
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Ще прораховується. Потрібен стратегічний інвестор, - Криклій про анонсовану Зеленським національну авіакомпанію

Ще прораховується. Потрібен стратегічний інвестор, - Криклій про анонсовану Зеленським національну авіакомпанію

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що дорожня карта проєкту створення національної авіакомпанії ще готується, говорити про цифри і терміни ще рано. Також не виключається можливість партнерства держави з великими закордонними компаніями.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ліга.Бізнес, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми повинні будемо допомагати авіації, яка проходить період турбулентності і в Україні, і в усьому світі. Якщо ми будемо підтримувати авіацію, чому б не підтримувати свого державного національного перевізника?... Спілкувалися з колегами з Антонова, ми хочемо розвивати концерн, щоб він пропонував для ринку більше пасажирських літаків. Але у всіх традиційне питання: літаки хороші, але чому ваші перевізники їх самі на використовують?", - розповідає Криклій.

Криклій підкреслив, що йдеться не про націоналізацію приватної компанії, або викуп, а про створення повністю нового авіаперевізника. За його словами, як мінімум, на внутрішніх рейсах планується використовувати літаки заводу Антонова.

Також читайте: Ми побудуємо державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому "Антонову", - Зеленський хоче створити державіаперевізника

"Найпростіше просувати якийсь продукт, якщо ти сам його використовуєш. Французи літають на Airbus, американці — на Boeing. Так вони його просувають на інші ринки", - пояснює Криклій.

Криклій заявив, що проєкт створення авіакомпанії ще готується. "Якби проєкт був готовий, ми б виходили в публічну площину по-іншому, говорили б про конкретні терміни. Все ще прораховується", - пояснює міністр.

Також Криклій не відкидає потенційного партнерства держави з іншими зарубіжними великими галузевими компаніями, які хотіли б орієнтуватися на ринок Східної Європи.

"Потрібен стратегічний інвестор, який в цій галузі успішний. Просто фонд, який би дав грошей — це не рішення. Може бути якесь комбіноване рішення — це буде державна компанія, але поступово можуть з'являтися партнери", - резюмує Криклій.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка матиме український авіапарк.

Автор: 

Авіант (1) авіація (4169) Зеленський Володимир (24374) авіасполучення (3082) ДП "Антонов" (241) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+9
Беню спросите, он расскажет как на авиакомпаниях раздевать государство. Он в этом большой спец.
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27.04.2020 15:18 Відповісти
+8
Они под бизнесом понимают одно -- отмывание бабок себе на карман.
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27.04.2020 15:19 Відповісти
+5
ну, да, это ж надо еще найти того, кто среди свадебных фотографов считать умеет...
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27.04.2020 15:17 Відповісти
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ну, да, это ж надо еще найти того, кто среди свадебных фотографов считать умеет...
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27.04.2020 15:17 Відповісти
И идиота, который с ними свяжется.
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27.04.2020 15:28 Відповісти
И и идиота который захочет на пассажирском Антонове лететь
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27.04.2020 15:48 Відповісти
А ничего, что грузовая компания не возит пассажиров?
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27.04.2020 15:51 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-38 Ан-38 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-132 Ан-132 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-140 Ан-140 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-148 Ан-148 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-158 Ан-158 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-168 Ан-168 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-180 Ан-180 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-218 Ан-218 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-318 Ан-318 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-418 Ан-418
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27.04.2020 18:45 Відповісти
Еще раз........... Нелох говорил о национальной грузовой компании. Грузовая компания не перевозит пассажиров, она перевозит грузы. на грузовых самолетах.
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27.04.2020 18:53 Відповісти
https://censor.net/news/3190790/my_postroim_gosudarstvennuyu_aviakompaniyu_i_sdelaem_zakaz_nashemu_antonovu_zelenskiyi_hochet_sozdat Не увидел слова "грузовая"
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27.04.2020 19:29 Відповісти
дурак......
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27.04.2020 15:17 Відповісти
при наших уровнях откатов он собирается создать что либо конкурентное с лоукостерами???
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27.04.2020 15:22 Відповісти
Я против, чтобы моё государство занималась бизнесом
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27.04.2020 15:17 Відповісти
Они под бизнесом понимают одно -- отмывание бабок себе на карман.
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27.04.2020 15:19 Відповісти
Под бизнесом они понимают - купить и перепродать, на создание мозгов нет.
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27.04.2020 15:41 Відповісти
Беню спросите, он расскажет как на авиакомпаниях раздевать государство. Он в этом большой спец.
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27.04.2020 15:18 Відповісти
Криклий,ты что попутал??? Мешаешь кловану х@й в уши вкручивать населению? Саботажник.
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27.04.2020 15:19 Відповісти
сначала анонсируют, потом просчитывают... все только ради пиара, все через опу
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27.04.2020 15:21 Відповісти
Безумовно, справа у порятунку МАУ, авіаперевізнику, що наленжить каломойському. Дежавним коштом буде влито декілька мільярдів гривень, державі передається контрольний пакет акцій, а керують нею тіж самі люди вищевказаного...
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27.04.2020 15:21 Відповісти
Не понял-а чем вам Коломыйский не подходит? Настоящий "стратегический инвестор" в области авиаперевозок! Знает как правильно распорядится государственными деньгами. Да и опыт банкротства авиакомпаний у него-ОГОГО!
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27.04.2020 15:22 Відповісти
Помнится Зеленский анонсировал 4000 баксов зарплату учителям .
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27.04.2020 15:24 Відповісти
Зеленый ослик с анонсами через анус .
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27.04.2020 15:25 Відповісти
Зеля, а с армией у нас уже все в порядке? а с медициной? а учителя уже $4000 получают? какой же он весь этот сброд тупой!
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27.04.2020 15:25 Відповісти
бородатую бабулю возьмите в консультанты) просчитает как заставить казну на карман работать....
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27.04.2020 15:28 Відповісти
смішно
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27.04.2020 15:29 Відповісти
ну да , а куда ещё втюхать миллиарды , авиаперевозки же сейчас как раз на подъёме ...fucking idiots
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27.04.2020 15:30 Відповісти
Эй, там наверху, вы совсем ох@ели? В состав наблюдательного совета «Укрзализныци» вошла 24-летняя девушка (!) с впечатляющей зарплатой.
Пока в стране все прикованы к ситуации, связанной с распространением коронавируса и его влиянием на экономику страны, наблюдательный совет «Укрзализныци» пополнился еще одним участником. Так, в начале марта министр инфраструктуры Владислав Криклий своим приказом назначил членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Валерию Шкаброву.

Интересно, что Валерия Шкаброва (в девичестве Мельничук), совсем юная - ей всего 24 года. Лишь два года назад она окончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет впечатляет. Как и зарплата - на должности члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Шкарбова будет получать не менее 160 тысяч гривен в месяц.
Правда, до зарплаты Сергея Лещенко ей еще расти. Бывший нардеп получает большую зарплату в госкомпании «Укрзализныця» - 588 тысяч гривен!
Богдан Лесюк
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27.04.2020 15:32 Відповісти
очередные сказки от зели ермака с его братом посади вначале
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27.04.2020 15:33 Відповісти
"Все еще просчитывается. Нужен стратегический инвестор, - Криклий об анонсированной Зеленским национальной авиакомпании". В перекладі на "загальнозрозумілу мову" - потрібні ГРОШІ... Великі ГРОШІ... А хто ж вам їх дасть, якщо ви свої власні гроші "просрали"?... Це все одно, що дать їх п"яниці, щоб він "став на ноги"... Так, "він "на ноги стане"... Однак, лише для того, щоб піти, купить горілки, і похмелиться...
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27.04.2020 15:33 Відповісти
а! ну всё ясно. инвестировать 90% государственных денег в национальную авиакомпанию, и приватизировать её беней. бинго!
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27.04.2020 15:37 Відповісти
наши олігархи звідки з'явилися,давно відпрацьований механізм)
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27.04.2020 15:42 Відповісти
Та какая разница! Тяп ляп и готова державна авиакомпания!!! Что кому то не ясно???
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27.04.2020 15:37 Відповісти
Так есть же потенциальный клиент на госкомпанию .. называется МАУ. Нужно только переименовать МАУ в НАУ (национальная авиакомпания Украины) вот и все. Грехов за Коломойским при желании можно найти на 10 авиакомпаний...
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27.04.2020 15:37 Відповісти
Сейчас спишут все долги МАУ и "создадут" на ее базе новую авиакомпанию!
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27.04.2020 15:43 Відповісти
Й створять колошмойсеру нову дойну тему...
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27.04.2020 16:59 Відповісти
кобила здохла а мужик вирішив на останні гроші нового воза придбати..
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27.04.2020 15:47 Відповісти
Ще прораховується. Потрібен стратегічний інвестор, - Криклій про анонсовану Зеленським національну авіакомпанію - Цензор.НЕТ 2699
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27.04.2020 16:03 Відповісти
Турборежим вошел в зону турбулентности.
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27.04.2020 16:06 Відповісти
У зеленой мрази этот турборежим исключительно в виде пердежа и от этого пердежа как раз и турбулентность .
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27.04.2020 16:44 Відповісти
Со слов президента я так понял, что стратигическим инвестором будет государство???
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27.04.2020 16:24 Відповісти
Так после Давоса, уже стоит целая очередь инвесторов. Рванут через границу, как только будет принят закон о "Няне".
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27.04.2020 18:31 Відповісти
 
 