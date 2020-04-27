Ще прораховується. Потрібен стратегічний інвестор, - Криклій про анонсовану Зеленським національну авіакомпанію

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що дорожня карта проєкту створення національної авіакомпанії ще готується, говорити про цифри і терміни ще рано. Також не виключається можливість партнерства держави з великими закордонними компаніями.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ліга.Бізнес, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми повинні будемо допомагати авіації, яка проходить період турбулентності і в Україні, і в усьому світі. Якщо ми будемо підтримувати авіацію, чому б не підтримувати свого державного національного перевізника?... Спілкувалися з колегами з Антонова, ми хочемо розвивати концерн, щоб він пропонував для ринку більше пасажирських літаків. Але у всіх традиційне питання: літаки хороші, але чому ваші перевізники їх самі на використовують?", - розповідає Криклій.

Криклій підкреслив, що йдеться не про націоналізацію приватної компанії, або викуп, а про створення повністю нового авіаперевізника. За його словами, як мінімум, на внутрішніх рейсах планується використовувати літаки заводу Антонова.

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"Найпростіше просувати якийсь продукт, якщо ти сам його використовуєш. Французи літають на Airbus, американці — на Boeing. Так вони його просувають на інші ринки", - пояснює Криклій.

Криклій заявив, що проєкт створення авіакомпанії ще готується. "Якби проєкт був готовий, ми б виходили в публічну площину по-іншому, говорили б про конкретні терміни. Все ще прораховується", - пояснює міністр.

Також Криклій не відкидає потенційного партнерства держави з іншими зарубіжними великими галузевими компаніями, які хотіли б орієнтуватися на ринок Східної Європи.

"Потрібен стратегічний інвестор, який в цій галузі успішний. Просто фонд, який би дав грошей — це не рішення. Може бути якесь комбіноване рішення — це буде державна компанія, але поступово можуть з'являтися партнери", - резюмує Криклій.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка матиме український авіапарк.