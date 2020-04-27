Ще прораховується. Потрібен стратегічний інвестор, - Криклій про анонсовану Зеленським національну авіакомпанію
Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що дорожня карта проєкту створення національної авіакомпанії ще готується, говорити про цифри і терміни ще рано. Також не виключається можливість партнерства держави з великими закордонними компаніями.
Про це він повідомив в інтерв'ю Ліга.Бізнес, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми повинні будемо допомагати авіації, яка проходить період турбулентності і в Україні, і в усьому світі. Якщо ми будемо підтримувати авіацію, чому б не підтримувати свого державного національного перевізника?... Спілкувалися з колегами з Антонова, ми хочемо розвивати концерн, щоб він пропонував для ринку більше пасажирських літаків. Але у всіх традиційне питання: літаки хороші, але чому ваші перевізники їх самі на використовують?", - розповідає Криклій.
Криклій підкреслив, що йдеться не про націоналізацію приватної компанії, або викуп, а про створення повністю нового авіаперевізника. За його словами, як мінімум, на внутрішніх рейсах планується використовувати літаки заводу Антонова.
"Найпростіше просувати якийсь продукт, якщо ти сам його використовуєш. Французи літають на Airbus, американці — на Boeing. Так вони його просувають на інші ринки", - пояснює Криклій.
Криклій заявив, що проєкт створення авіакомпанії ще готується. "Якби проєкт був готовий, ми б виходили в публічну площину по-іншому, говорили б про конкретні терміни. Все ще прораховується", - пояснює міністр.
Також Криклій не відкидає потенційного партнерства держави з іншими зарубіжними великими галузевими компаніями, які хотіли б орієнтуватися на ринок Східної Європи.
"Потрібен стратегічний інвестор, який в цій галузі успішний. Просто фонд, який би дав грошей — це не рішення. Може бути якесь комбіноване рішення — це буде державна компанія, але поступово можуть з'являтися партнери", - резюмує Криклій.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка матиме український авіапарк.
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Пока в стране все прикованы к ситуации, связанной с распространением коронавируса и его влиянием на экономику страны, наблюдательный совет «Укрзализныци» пополнился еще одним участником. Так, в начале марта министр инфраструктуры Владислав Криклий своим приказом назначил членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Валерию Шкаброву.
Интересно, что Валерия Шкаброва (в девичестве Мельничук), совсем юная - ей всего 24 года. Лишь два года назад она окончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет впечатляет. Как и зарплата - на должности члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Шкарбова будет получать не менее 160 тысяч гривен в месяц.
Правда, до зарплаты Сергея Лещенко ей еще расти. Бывший нардеп получает большую зарплату в госкомпании «Укрзализныця» - 588 тысяч гривен!
Богдан Лесюк