Законопроєкт про банки Рада може ухвалити протягом 1-2 тижнів, - "слуга народу" Гетманцев

Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт про банки можуть ухвалити протягом 1-2 тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "112 Україна".

"Я думаю, що протягом тижня-двох ми зможемо ухвалити його в цілому", - зазначив нардеп.

За його словами порядку денного найближчого засідання Ради ще немає, вона обговорюється.

На питання, якщо Рада ухвалить законопроєкт про банки, коли можна очікувати перший транш від МВФ, Гетманцев відповів: "Перший транш у 1,75 млрд доларів можемо отримати протягом місяця, а другий транш такий же до кінця року. Ми вважаємо, що до кінця року така сума надійде від МВФ в Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня.