Глава МЗС Ірану Заріф спростував заяву депутата Норузі про те, що за знищення "Боїнга" МАУ нікого не заарештовували: Це не відповідає дійсності

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом. Сторони обговорили, зокрема, скандальну заяву іранського депутата Хассана Норузі щодо авіакатастрофи рейсу PS752.

На початку квітня іранський парламентарій заявив, що іранські військові в ситуації зі знищенням українського авіалайнера в січні "діяли правильно". За його словами, у зв'язку з цим інцидентом, всупереч офіційним заявам, нікого не заарештували. Як повідомляється на сайті МЗС, в розмові з Кулебою Міністр закордонних справ Ірану зазначив, що заява одного з іранських депутатів, яка раніше обурила громадську думку в Україні, не відповідає дійсності і офіційної позиції Ірану і вже отримала відповідну правову оцінку, передає Цензор.НЕТ.

Він також нагадав, що кілька осіб вже були затримані в ході розслідування. Заріф також запевнив Кулебу, що Іран прагне якомога швидше розслідувати трагедію, з'ясувати всі її обставини, встановити винних у події і притягнути їх до відповідальності.

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Дмитро Кулеба зазначив, що Україна налаштована на подальший діалог з метою з'ясування всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати належних компенсацій рідним і близьким жертв катастрофи.

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.