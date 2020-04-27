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Новини
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Ексзаступник голови КМДА Слончак, який напав на поліцейського, перебуває в СІЗО, йому збираються висунути підозру, - Крищенко

Ексзаступник голови КМДА Слончак, який напав на поліцейського, перебуває в СІЗО, йому збираються висунути підозру, - Крищенко

Колишній заступник мера Києва Володимир Слончак, який напав на поліцейського, перебуває в СІЗО. Йому збираються висунути підозру й обрати запобіжний захід.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Слончак представився патрульним, коли вони зупинили авто, у якому він їхав разом з нетверезою депутаткою Київради Людмилою Костенко.

"Авто зупинили, звернули увагу, що водійка явно у стані алкогольного сп'яніння. Почали складати протокол. У цей час з машини вийшов пасажир, він представився і почав заважати роботі патруля. Після того, як патрульні зробили йому кілька зауважень, намагався вдарити поліцейського", - сказав Крищенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - заступник голови КМДА Слончак під час затримання за напад на поліцейського. ВIДЕО

Він зазначив, що заступника Кличка одразу затримали, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу Солом'янського управління поліції.

"Поліцейський зазнав легких травм, йому було надано медичну допомогу. У нього закрита черепно-мозкова травма і садна на обличчі. Зараз він на амбулаторному лікуванні", - розповів начальник столичної поліції.

Крищенко зазначив, що в подальшому в ході розбору за цим фактом було порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 - завдання тілесних ушкоджень працівнику поліції, а заступника мера затримали у порядку статті 208 КПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА (оновлено)

"Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Протягом доби слідчі, за погодженням із процесуальним керівником, оголосять йому повідомлення про підозру. У подальшому буде подання до суду щодо обрання запобіжного заходу", - повідомив керівник поліції Києва.

Якого саме запобіжного заходу вимагатимуть для Слончака, він не зміг уточнити, зазначивши, що це також має ще уточнити процесуальний керівник.

Також читайте: За напад на поліцейського заступнику Кличка Слончаку загрожує до 5 років ув'язнення, розпочато досудове розслідування

Щодо депутатки Київради, яка була за кермом авто у нетверезому стані, склали протокол за статтею 130 КУпАП - кермування авто у стані сп'яніння.

Згідно із законом, за перше правопорушення протягом року передбачається штраф 10 200 гривень і 1 рік позбавлення права керування транспортним засобом. Покарання для Костенко має визначити суд.

Автор: 

Київ (19672) Нацполіція (15276) СІЗО (728) Крищенко Андрій (344) Слончак Володимир (15)


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Топ коментарі
+16
Первичные признаки опьянения , запах покраснения а отказ пройти освидетельствование автоматически делает ее пьяной , не надо было быковать и кидаться на полицейских
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27.04.2020 16:09 Відповісти
+6
Оперативненько работают.
Все понятно. Сейчас с замами Кличко идет торг - "или садитесь или даете материал на Кличко".
А олень сам виноват, нет ума просчитать и вывезти ситуацию, не быкуй.
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27.04.2020 16:10 Відповісти
+4
Почему она в таком случае отказалась дуть в трубочку?
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27.04.2020 16:06 Відповісти
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ну-ну, посмотрим как он отмажется
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27.04.2020 15:51 Відповісти
Виталик более сдержан. Да и за руль пьяным вряд-ли бы сел
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27.04.2020 15:53 Відповісти
как они поняли что она нетрезвая если она отказалась дуть в трубочку, или успели в больницу свозить. просто достало когда сми вешают ярлыки
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27.04.2020 15:54 Відповісти
Почему она в таком случае отказалась дуть в трубочку?
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27.04.2020 16:06 Відповісти
Потому, что это была не дудочка.
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27.04.2020 16:12 Відповісти
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27.04.2020 16:42 Відповісти
потому что я однажды дул в трубочку и она показала что я пьян, я сказал ок поехали в больницу, они сказали нафигнадо бывает... это было еще когда гаи было
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27.04.2020 16:15 Відповісти
Первичные признаки опьянения , запах покраснения а отказ пройти освидетельствование автоматически делает ее пьяной , не надо было быковать и кидаться на полицейских
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27.04.2020 16:09 Відповісти
А що, можна не дихати, і ти апріорі не п"яний?! Норм )))))))))))))))
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27.04.2020 16:11 Відповісти
Відмова тебе апріорі до п'яного прирівнює якраз )
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27.04.2020 16:57 Відповісти
Даром определять пьян перед тобой человек, или нет, обладают только 60летние девственники.
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27.04.2020 16:55 Відповісти
Придётся сидеть
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27.04.2020 15:57 Відповісти
та явно все было не так пушисто, а то есть как обычно - патруль начал докапываться покажи то это да вы пьяны, защитник начал заступаться слово за слово... тем более они щас наглые, чуть что крутить начинают а тот перец отбивался. не могли спокойно по инструкции все сделать, 100% начали его крутить а потом он кому-то двинул
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27.04.2020 15:59 Відповісти
Что еще за "слово за слово"? Было требование к водителю предъявить документы.
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27.04.2020 16:07 Відповісти
все так и было, предъявите документы - на тебе в морду, просто так
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27.04.2020 16:08 Відповісти
все вернулось на круги своя - по принципу приехали менты и началась драка. потому что они почувствовали опять себя королями и крутят за любой чих а не как раньше вежливо. раньше я их не боялся, можно было помощи попросить, а щас опять обходить десятой дорогой надо
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27.04.2020 16:02 Відповісти
VIP-палату уже приготовили в Александровской?
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27.04.2020 16:05 Відповісти
Сакральная жертва? А кому он нахрен нужен
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27.04.2020 16:08 Відповісти
Оперативненько работают.
Все понятно. Сейчас с замами Кличко идет торг - "или садитесь или даете материал на Кличко".
А олень сам виноват, нет ума просчитать и вывезти ситуацию, не быкуй.
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27.04.2020 16:10 Відповісти
Залили ему и ей бухло в глаза и приказали ехать.
Потом приказали быковать.

Ох уж эти политические репрессии!
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27.04.2020 16:33 Відповісти
Как меняется версия событий: избил полицейского - ударил полицейского - пытался ударить полицейского. Интересно, что дальше? - пытался погладить полицейского??
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27.04.2020 16:33 Відповісти
Костенко Людмила Василівна
Дата народження:
13.10.1979
Фракція:
Депутатська фракція «Солідарність»
Посади:
Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
Заступник голови
Що то за фракція така - "Солідарність"?
Дивлюся коменти - жодного борця з "зеленою пліснявою")) Совпадєніє!
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27.04.2020 16:51 Відповісти
це пшеки, у них "Солідарність".
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27.04.2020 18:05 Відповісти
шЫколадное кодло быкует...
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27.04.2020 21:43 Відповісти
Ща будет положительный тест на коронавирус недорого
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27.04.2020 16:58 Відповісти
Вот так. Одним махом из князей в грязи. Соплячьё безмозглое.
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27.04.2020 20:17 Відповісти
 
 