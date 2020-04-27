Ексзаступник голови КМДА Слончак, який напав на поліцейського, перебуває в СІЗО, йому збираються висунути підозру, - Крищенко
Колишній заступник мера Києва Володимир Слончак, який напав на поліцейського, перебуває в СІЗО. Йому збираються висунути підозру й обрати запобіжний захід.
Про це в коментарі "Суспільному" розповів начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Слончак представився патрульним, коли вони зупинили авто, у якому він їхав разом з нетверезою депутаткою Київради Людмилою Костенко.
"Авто зупинили, звернули увагу, що водійка явно у стані алкогольного сп'яніння. Почали складати протокол. У цей час з машини вийшов пасажир, він представився і почав заважати роботі патруля. Після того, як патрульні зробили йому кілька зауважень, намагався вдарити поліцейського", - сказав Крищенко.
Він зазначив, що заступника Кличка одразу затримали, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу Солом'янського управління поліції.
"Поліцейський зазнав легких травм, йому було надано медичну допомогу. У нього закрита черепно-мозкова травма і садна на обличчі. Зараз він на амбулаторному лікуванні", - розповів начальник столичної поліції.
Крищенко зазначив, що в подальшому в ході розбору за цим фактом було порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 - завдання тілесних ушкоджень працівнику поліції, а заступника мера затримали у порядку статті 208 КПК.
"Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Протягом доби слідчі, за погодженням із процесуальним керівником, оголосять йому повідомлення про підозру. У подальшому буде подання до суду щодо обрання запобіжного заходу", - повідомив керівник поліції Києва.
Якого саме запобіжного заходу вимагатимуть для Слончака, він не зміг уточнити, зазначивши, що це також має ще уточнити процесуальний керівник.
Щодо депутатки Київради, яка була за кермом авто у нетверезому стані, склали протокол за статтею 130 КУпАП - кермування авто у стані сп'яніння.
Згідно із законом, за перше правопорушення протягом року передбачається штраф 10 200 гривень і 1 рік позбавлення права керування транспортним засобом. Покарання для Костенко має визначити суд.
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Все понятно. Сейчас с замами Кличко идет торг - "или садитесь или даете материал на Кличко".
А олень сам виноват, нет ума просчитать и вывезти ситуацию, не быкуй.
Потом приказали быковать.
Ох уж эти политические репрессии!
Дата народження:
13.10.1979
Фракція:
Депутатська фракція «Солідарність»
Посади:
Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
Заступник голови
Що то за фракція така - "Солідарність"?
Дивлюся коменти - жодного борця з "зеленою пліснявою")) Совпадєніє!