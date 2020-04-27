Ексзаступник голови КМДА Слончак, який напав на поліцейського, перебуває в СІЗО, йому збираються висунути підозру, - Крищенко

Колишній заступник мера Києва Володимир Слончак, який напав на поліцейського, перебуває в СІЗО. Йому збираються висунути підозру й обрати запобіжний захід.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Слончак представився патрульним, коли вони зупинили авто, у якому він їхав разом з нетверезою депутаткою Київради Людмилою Костенко.

"Авто зупинили, звернули увагу, що водійка явно у стані алкогольного сп'яніння. Почали складати протокол. У цей час з машини вийшов пасажир, він представився і почав заважати роботі патруля. Після того, як патрульні зробили йому кілька зауважень, намагався вдарити поліцейського", - сказав Крищенко.

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Він зазначив, що заступника Кличка одразу затримали, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу Солом'янського управління поліції.

"Поліцейський зазнав легких травм, йому було надано медичну допомогу. У нього закрита черепно-мозкова травма і садна на обличчі. Зараз він на амбулаторному лікуванні", - розповів начальник столичної поліції.

Крищенко зазначив, що в подальшому в ході розбору за цим фактом було порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 - завдання тілесних ушкоджень працівнику поліції, а заступника мера затримали у порядку статті 208 КПК.

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"Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Протягом доби слідчі, за погодженням із процесуальним керівником, оголосять йому повідомлення про підозру. У подальшому буде подання до суду щодо обрання запобіжного заходу", - повідомив керівник поліції Києва.

Якого саме запобіжного заходу вимагатимуть для Слончака, він не зміг уточнити, зазначивши, що це також має ще уточнити процесуальний керівник.

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Щодо депутатки Київради, яка була за кермом авто у нетверезому стані, склали протокол за статтею 130 КУпАП - кермування авто у стані сп'яніння.

Згідно із законом, за перше правопорушення протягом року передбачається штраф 10 200 гривень і 1 рік позбавлення права керування транспортним засобом. Покарання для Костенко має визначити суд.