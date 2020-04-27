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Новини Коронавірус і карантин
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У Мукачеві виявили Covid-19 у 16 працівників станції екстреної медичної допомоги: вона тимчасово закрита, - міськрада

У Мукачеві виявили Covid-19 у 16 працівників станції екстреної медичної допомоги: вона тимчасово закрита, - міськрада

Коронавірусну хворобу Covid-19 виявили у співробітників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги в м.Мукачеве Закарпатської області, зараз робота станції тимчасово припинена.

Про це йдеться в повідомленні Мукачівської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"З 25 працівників, які вже пройшли тестування методом ПЛР, у 16 ​​діагноз підтвердився. Також COVID-19 виявлено у трьох контактних осіб", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні, комісією ТЕБ і НС було прийнято рішення вжити негайно усі необхідні заходи для локалізації осередка захворювання та недопущення поширення коронавірусної інфекції на території Мукачівської ОТГ. Працівників "швидкої" відправлено на самоізоляцію, усі вони пройдуть в найближчі ПЛР-тестування. Всіх працівників буде протестовано методом ПЛР, і до роботи будуть допускатися лише здорові працівники. Поки не будуть відомі результати досліджень, станцію швидкої медичної допомоги тимчасово зачинено , керівництву Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги доручено забезпечити надання невідкладної медичної допомоги місцевим жителям. Також у call-центрі медичного центру "Сім’я" будуть залучені спеціалісти які цілодобово консультуватимуть людей щодо виїздів бригад швидкої, працівниками Центру первинної медико-санітарної допомоги за рішенням сімейного лікаря буде здійснено надання медичної допомоги, також в разі необхідності залучатимуть додаткових спеціалістів. Гаряча лінія call-центру - 0800 503 118", - додали в міськраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі пацієнт заразив коронавірусом 19 медиків: його поклали для проведення термінової операції до появи симптомів, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) Мукачево (175) лікарі (1290) швидка (268) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Вчора було відомо про + 28, а сьогодні + 16. Тому десь 1700 інфікованих медиків. Скоро не буде кому лікувати!
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27.04.2020 15:56 Відповісти
+1
пишут: "в Украине заразилось около 1,7 тыс. медработников! на 27.04. А точная цифра наверное только к вечеру появится.
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27.04.2020 15:54 Відповісти
+1
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27.04.2020 15:57 Відповісти
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Вчора було 1676 інфікованих медиків, а скільки сьогодні?
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27.04.2020 15:50 Відповісти
пишут: "в Украине заразилось около 1,7 тыс. медработников! на 27.04. А точная цифра наверное только к вечеру появится.
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27.04.2020 15:54 Відповісти
Вчора було відомо про + 28, а сьогодні + 16. Тому десь 1700 інфікованих медиків. Скоро не буде кому лікувати!
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27.04.2020 15:56 Відповісти
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27.04.2020 15:57 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1254648204693590018 Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек.

Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
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27.04.2020 16:49 Відповісти
Как-то непонятно. А там есть еще одна станция скорой помощи. Мукачево город небольшой.
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27.04.2020 15:50 Відповісти
Одна станція. вулиця Римського-Корсакова, 24, Мукачево, Закарпатська область, 89600
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27.04.2020 15:53 Відповісти
так у них теперь вообще не будет скорой помощи?
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27.04.2020 15:54 Відповісти
Виходить, що так. Я був у цьому місті.
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27.04.2020 15:56 Відповісти
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27.04.2020 15:57 Відповісти
Я в Мукачево живу, "Скорая" тут была одна, теперь и этой нет...
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28.04.2020 01:42 Відповісти
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28.04.2020 08:57 Відповісти
Як діти малі...Ледь побачать хворого бігуть інфікуватися...!
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27.04.2020 16:03 Відповісти
А они хоть болеют или у них просто шото там нашли?
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27.04.2020 16:13 Відповісти
Цікаве питання...Стає принциповим, коли -"продовжують працювати"
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27.04.2020 16:17 Відповісти
Не соблюдали карантин. Всем выговор и штраф!
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27.04.2020 16:49 Відповісти
 
 