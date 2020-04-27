У Мукачеві виявили Covid-19 у 16 працівників станції екстреної медичної допомоги: вона тимчасово закрита, - міськрада

Коронавірусну хворобу Covid-19 виявили у співробітників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги в м.Мукачеве Закарпатської області, зараз робота станції тимчасово припинена.

Про це йдеться в повідомленні Мукачівської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"З 25 працівників, які вже пройшли тестування методом ПЛР, у 16 ​​діагноз підтвердився. Також COVID-19 виявлено у трьох контактних осіб", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні, комісією ТЕБ і НС було прийнято рішення вжити негайно усі необхідні заходи для локалізації осередка захворювання та недопущення поширення коронавірусної інфекції на території Мукачівської ОТГ. Працівників "швидкої" відправлено на самоізоляцію, усі вони пройдуть в найближчі ПЛР-тестування. Всіх працівників буде протестовано методом ПЛР, і до роботи будуть допускатися лише здорові працівники. Поки не будуть відомі результати досліджень, станцію швидкої медичної допомоги тимчасово зачинено , керівництву Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги доручено забезпечити надання невідкладної медичної допомоги місцевим жителям. Також у call-центрі медичного центру "Сім’я" будуть залучені спеціалісти які цілодобово консультуватимуть людей щодо виїздів бригад швидкої, працівниками Центру первинної медико-санітарної допомоги за рішенням сімейного лікаря буде здійснено надання медичної допомоги, також в разі необхідності залучатимуть додаткових спеціалістів. Гаряча лінія call-центру - 0800 503 118", - додали в міськраді.

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