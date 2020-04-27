Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо"

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові запевнив свого французького колегу Емманюеля Макрона, що депутати підтримають законопроєкт про банки, що відкриває можливості для співпраці з МВФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, тому що це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ", - підкреслив Зеленський у розмові. Макрон високо оцінив прогрес у впровадженні реформ в Україні та особисту роль Зеленського в цьому процесі.

Зеленський також наголосив на важливості подальшої макрофінансової підтримки України з боку ЄС і висловив надію на швидке ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про надання Україні макрофінансової допомоги обсягом EUR 1,2 млрд для подолання наслідків пандемії COVID-19.

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