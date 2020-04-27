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Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо"

Зеленський - Макрону:

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові запевнив свого французького колегу Емманюеля Макрона, що депутати підтримають законопроєкт про банки, що відкриває можливості для співпраці з МВФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, тому що це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ", - підкреслив Зеленський у розмові. Макрон високо оцінив прогрес у впровадженні реформ в Україні та особисту роль Зеленського в цьому процесі.

Зеленський також наголосив на важливості подальшої макрофінансової підтримки України з боку ЄС і висловив надію на швидке ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про надання Україні макрофінансової допомоги обсягом EUR 1,2 млрд для подолання наслідків пандемії COVID-19.

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Автор: 

законопроєкт (3624) Зеленський Володимир (24374) МВФ (3078) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+19
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https://twitter.com/Pavlovskyi_A

Андрій Павловський

@Pavlovskyi_A

·https://twitter.com/Pavlovskyi_A/status/1254475637391327232 18 ч

Друзі, чи не приходить Вам на думку, що метою довготривалого закриття Зе-владою продовольчих базарів та оптових ринків - є доведення до розорення і банкруства українських фермерів і селян, щоб примусити їх до продажу за безцінь землі?!
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27.04.2020 15:54 Відповісти
+19
https://twitter.com/Tukishvill_UA

https://twitter.com/Tukishvill_UA Голос з натовпу

П'єса "П.здець, або феномен"
Дійові особи: громадяни, Порох, бидло, малороси, вата, блазень.

Дія перша.
Перелякані громадяни обирають Порошенка, бо той переконливо обіцяє захистити Україну від російських загарбників.
Порох починає виконувати обіцянки,
громадяни допомагають Армії, вата палає, бидло та малороси очікують усіх благ, безвіз та Асоціацію з ЄС

Дія друга.
Асоціацію пидписано.
Громадяни: - Ура!
Бидло та малороси: - То тєперь усьо подорожаєт, цени будуть как в Європе, а зарплати укрАинские?
Громадяни: - Цить.

Вата: палає. Порох починає реформувати Армію, громадяни допомагають, вата палає, бидло та малороси очікують усіх благ та безвіз.

Дія третя.
Отримано безвіз.
Громадяни: - Ура!
Ватники: - Тєпєрь укропи будут єздіть унітази мить!
Громадяни: - Цить, бавовна.

Бидло та малороси: - Та хто тим безвізом пользоваться буде, ви бачіли ціни на самольоти?!
Громадяни: - Цить.
Порох починає робити умови для лоукостів, громадяни радіють, вата палає, бидло та малороси очікують усіх благ.

Дія четверта.
Громадяни літають лоукостами пити каву у Відні, зарплатня зростає, Армія насипає, росія під санкціями, гривня не залежить від рубля, та стоіть міцно, банки працюють, Україну починають обережно запрошувати у НАТО та ЄС.
Бидло: - Порох на Мальдівах!

Малороси: - Барига! Збагатився на нас!
Вата: - Свинарчуки крадуть у Росії!
Входить блазень: - Вчителям по чотири тисячі доларів, іншім ще більше, землю селянам, заводи робочим, олігархам тюрми, росії - мир, мені булаву!
Бидло: - Урра-а-а! Халява!

Малороси: - Урра-а-а-а! Мир з росією!
Вата: - І майдаунів посадити!
Громадяни: палають та намагаються переконати бидло та малоросів не голосувати за блазня.

Наші дні:
Громадяни: - Ну, що, підори. Наобирали?
Бидло та малороси: - Нічого, дев'яності якось пережили, і цього разу переживемо.

(Завіса)
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27.04.2020 16:02 Відповісти
+15
ты про вату читай...и гордись ее действиями,кацапоид
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27.04.2020 16:23 Відповісти
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А почему Зеля решил что он что-то решает в стране?
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27.04.2020 15:54 Відповісти
Почему Зеля решил, что Макрону вообще интересен какой то наш закон про банки?
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27.04.2020 16:08 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 2018
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28.04.2020 08:37 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 5556
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27.04.2020 16:17 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 4711
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27.04.2020 16:18 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 7875
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27.04.2020 16:18 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 8139
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27.04.2020 16:19 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 204
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27.04.2020 16:20 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 4476
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27.04.2020 16:20 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 9820
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27.04.2020 16:21 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 3045
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27.04.2020 16:21 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 6367
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27.04.2020 16:22 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 6156
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27.04.2020 16:22 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 3144
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27.04.2020 16:23 Відповісти
Петушка хваліт кукуха за то что любіт он петушку
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27.04.2020 17:03 Відповісти
https://twitter.com/karakay67
https://twitter.com/karakay67

Юрій Каракай

@karakay67

·https://twitter.com/karakay67/status/1254609767101759495 9 ч

Увага розшук! Зайшли до дому і не повернулися: патріоти, антикорупціонери, феміністки, євробляхери, свідки таємних тюрем СБУ і борці за легалізацію вогнепальної зброї.
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27.04.2020 15:54 Відповісти
Повилазять перед виборами, як на жнива.
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27.04.2020 16:10 Відповісти
А так же ярые противники оффшоров и отдыха во время войны.
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27.04.2020 18:14 Відповісти
А вообще- да! Где Поросюки, Шабунины, Соболевы( кстати "сратник Михо", может сейчас буфетом в кабмине будет заведовать) и прочие зуббер- буббер патриоты(полезные идиоты)?
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27.04.2020 18:16 Відповісти
https://twitter.com/Pavlovskyi_A
https://twitter.com/Pavlovskyi_A

Андрій Павловський

@Pavlovskyi_A

·https://twitter.com/Pavlovskyi_A/status/1254475637391327232 18 ч

Друзі, чи не приходить Вам на думку, що метою довготривалого закриття Зе-владою продовольчих базарів та оптових ринків - є доведення до розорення і банкруства українських фермерів і селян, щоб примусити їх до продажу за безцінь землі?!
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27.04.2020 15:54 Відповісти
Едут в поезде еврей и хохол. Хохол достает из торбы бутерброд на весь
батон, намазанный маслом, колбасы на нем куча нарезанной, и начинает
есть. А еврей из пакетика рыбку сушоную достал и тоже грызет. Хохол
ему:
- Че ж вы евреи, все такие умные и богатые, а жрете рыбу?
- А мы потому ее едим, что в ней много фосфора. А фосфор полезен для
мозга, от него мы и умные такие.
- Че правда?
- А давай поменяемся, поешь рыбки и сам убедишся.
Холох отдал свой бутер, сидит рыбой хрустит, а еврей колбасу с маслом
рубает, довольный.
Хохол подозрительно:
- Слышь, еврей, чето ты меня по-моему на*бал!
Еврей:
- О, вишь, уже умнеть начал!
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27.04.2020 21:20 Відповісти
жалко хохла, лучше б кацапа подставил
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27.04.2020 21:53 Відповісти
Кацап би їхав з пол літрою без закусі, єврєю такий чендж і даром не впав би
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27.04.2020 22:25 Відповісти
Да, там закусь не нужен, перевод добра.
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27.04.2020 23:06 Відповісти
представляю мировую реакцию, если бы Макрон позвонил кому то и заявил - мы примем закон, по которому наш главный банк не подчиняется законам Франции. Гвалт был бы на весь цивилизованный мир.
А с этого дурачка-нелоха, - ну что спрашивать?
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27.04.2020 15:59 Відповісти
Кто то просто обязан объяснить человеку, что макрофинансовая поддержка - это не "Макрон денег даст"
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27.04.2020 16:02 Відповісти
Та им бы день отстоять, да ночь продержаться.
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27.04.2020 23:07 Відповісти
https://twitter.com/Tukishvill_UA

https://twitter.com/Tukishvill_UA Голос з натовпу

П'єса "П.здець, або феномен"
Дійові особи: громадяни, Порох, бидло, малороси, вата, блазень.

Дія перша.
Перелякані громадяни обирають Порошенка, бо той переконливо обіцяє захистити Україну від російських загарбників.
Порох починає виконувати обіцянки,
громадяни допомагають Армії, вата палає, бидло та малороси очікують усіх благ, безвіз та Асоціацію з ЄС

Дія друга.
Асоціацію пидписано.
Громадяни: - Ура!
Бидло та малороси: - То тєперь усьо подорожаєт, цени будуть как в Європе, а зарплати укрАинские?
Громадяни: - Цить.

Вата: палає. Порох починає реформувати Армію, громадяни допомагають, вата палає, бидло та малороси очікують усіх благ та безвіз.

Дія третя.
Отримано безвіз.
Громадяни: - Ура!
Ватники: - Тєпєрь укропи будут єздіть унітази мить!
Громадяни: - Цить, бавовна.

Бидло та малороси: - Та хто тим безвізом пользоваться буде, ви бачіли ціни на самольоти?!
Громадяни: - Цить.
Порох починає робити умови для лоукостів, громадяни радіють, вата палає, бидло та малороси очікують усіх благ.

Дія четверта.
Громадяни літають лоукостами пити каву у Відні, зарплатня зростає, Армія насипає, росія під санкціями, гривня не залежить від рубля, та стоіть міцно, банки працюють, Україну починають обережно запрошувати у НАТО та ЄС.
Бидло: - Порох на Мальдівах!

Малороси: - Барига! Збагатився на нас!
Вата: - Свинарчуки крадуть у Росії!
Входить блазень: - Вчителям по чотири тисячі доларів, іншім ще більше, землю селянам, заводи робочим, олігархам тюрми, росії - мир, мені булаву!
Бидло: - Урра-а-а! Халява!

Малороси: - Урра-а-а-а! Мир з росією!
Вата: - І майдаунів посадити!
Громадяни: палають та намагаються переконати бидло та малоросів не голосувати за блазня.

Наші дні:
Громадяни: - Ну, що, підори. Наобирали?
Бидло та малороси: - Нічого, дев'яності якось пережили, і цього разу переживемо.

(Завіса)
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27.04.2020 16:02 Відповісти
"Порох починає виконувати обіцянки," - действительно смешно.
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27.04.2020 16:11 Відповісти
ты про вату читай...и гордись ее действиями,кацапоид
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27.04.2020 16:23 Відповісти
Странный подход. При чем здесь вата? Я про пороха написал, а Вы какую-то вату сюда вплели. Или Вы Пороха только с ватой сравниваете? Ну-да, больше и сравнить то не с кем... Я в сорта говна не вникаю. Что зелень, что порох.
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27.04.2020 17:03 Відповісти
Ви проти кого голосували?
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27.04.2020 17:19 Відповісти
Против обоих.
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27.04.2020 17:56 Відповісти
І хто ж той, кого ви не змогли обрати
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27.04.2020 18:12 Відповісти
Кошулинський
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28.04.2020 10:11 Відповісти
почему какую то? вполне конкретную...ну,та шо украинскою бавовна называется.не знал?отож,вчи мову
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27.04.2020 17:23 Відповісти
4000, але не доларів, а євро. на різницю між цими числами в нас ще на кожен й живе, так що не плутайте.
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27.04.2020 20:24 Відповісти
это что то меняет в сценарии?
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27.04.2020 20:28 Відповісти
.Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Зеленского в этом процессе.

Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 98
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27.04.2020 16:04 Відповісти
вони мабуть з одного наркотрафіка
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27.04.2020 19:50 Відповісти
>Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС

зеля принимает с любой стороны
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27.04.2020 16:05 Відповісти
але кварталівці чомусь не сміються
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27.04.2020 16:45 Відповісти
Банки бывают разные - жестяные, стеклянные. Так, что закон о банках очень нужен.
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27.04.2020 16:14 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 1149

...
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27.04.2020 16:16 Відповісти
Беня,ты?
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27.04.2020 16:30 Відповісти
а хто ж ещё ))))
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27.04.2020 17:18 Відповісти
Зеленский , наведи порядок на таможне , прекрати воровство и не нужно будет унижаться выклянчивая кредит ! Хотя ,позорно клянчить когда у человека есть честь и совесть .
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27.04.2020 16:28 Відповісти
Си Цзиньпиню доложил уже?
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27.04.2020 16:35 Відповісти
Почему наши политики считают нормальным отчитываться перед политиками других стран??? Шо за убогость???
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27.04.2020 16:55 Відповісти
Мы же заявили, чтобы они нас приняли в ЕС, вот они и дают нам задания для принятия в ЕС. Все просто. Но заданий будет еще очень много.
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27.04.2020 21:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tvhSPfh0fG4 Хто такий Зеленський? Підсумок року
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27.04.2020 17:27 Відповісти
Где там макрон увидел реформы и личную роль?
Пока что видно дыру в бюджете 300 млрд, спад производства, некомпетентность, элементы неприкрытого реванша...
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27.04.2020 17:40 Відповісти
Я це бачу... Макарон ночами не спить, жаб їсти не може, "Шампань" в горло не лізе і все думає, приймуть зе-****** закон чи ні ? "Харант", ти ще забув Кім Чин Иру доповісти !!! Цей теж собі місця не знаходить, все поїздом шмигає туди-сюди, переживає...
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27.04.2020 17:49 Відповісти
Я це бачу... Макарон ночами не спить, жаб їсти не може, "Шампань" в горло не лізе і все думає, приймуть зе-****** закон чи ні ? "Харант", ти ще забув Кім Чин Иру доповісти !!! Цей теж собі місця не знаходить, все поїздом шмигає туди-сюди, переживає... А ми, українці, вже якось останні про все дізнаємось.
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27.04.2020 17:51 Відповісти
Будем посмотреть, через какое время после принятия закона и получения транша, Беня подаст иск в суд.
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27.04.2020 18:02 Відповісти
Кааак?!! Опять Украина "как проститутка", не? Забыл свою кварталовскую критику?
Зелень, давай собственными усилиями, ты теперь хозяин, работай, с, работай, нехер с протянутой рукой ходить!
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27.04.2020 18:17 Відповісти
Чому ми повинні відчитуватися перед Макроном про наші внутрішні закони?
Суки, *****, ****** нічтожні сраколизи.***** соромно читати.
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27.04.2020 19:28 Відповісти
Чому чому. Мы же заявили, чтобы они нас приняли в ЕС, вот они и дают нам задания для принятия в ЕС. Все просто. Но заданий будет еще очень много.
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27.04.2020 21:25 Відповісти
"Як повідомляє https://twitter.com/zer0corruption_/status/1254823766691110912 "Центр протидії корупції" , "за" голосували депутати від "Голосу", "Європейської солідарності" та більшість народних депутатів від "Слуги народу".
"Проти" проголосували троє: Василевська-Смаглюк (Слуга народу), Палиця (За Майбутнє) і Ніколаєнко (Батьківщина). Утримались двоє: Воронько і Кінзбурська (обоє зі Слуги народу).
"Не голосували чи відсутні: Дубінський (Слуга Народу), Герега (За Майбутнє), Абрамович (ОПЗЖ), Козак (ОПЗЖ), Солод (ОПЗЖ), Кулініч (Довіра), Леонов (Слуга Народу), Ляшенко (Слуга Народу), Рєпіна (Слуга Народу)", - повідомили в ЦПК."

https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/27/659881/
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27.04.2020 21:20 Відповісти
ха-ха
https://www.youtube.com/watch?v=ER6F70Z_EJI
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27.04.2020 22:26 Відповісти
Заради України

Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 5926
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27.04.2020 22:26 Відповісти
Макрон курва знатна - гарно прогнувся під Пукіна
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27.04.2020 22:29 Відповісти
Макрон - это жополиз Путина!
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27.04.2020 22:46 Відповісти
Зеленський - Макрону: "Закон про банки для нас у пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо" - Цензор.НЕТ 9360
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28.04.2020 08:14 Відповісти
 
 