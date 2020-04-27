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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірусом заразилися двоє медиків одеської лікарні, де помер хворий із COVID-19

Коронавірусом заразилися двоє медиків одеської лікарні, де помер хворий із COVID-19

В Одеській міській клінічній лікарні №10 виявили двох інфікованих медиків. Минулого тижня в цій лікарні помер заражений COVID-19 пацієнт.

Про це на засіданні оперативного штабу повідомила директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За її словами, після смерті пацієнта, 1963 р.н., який тривалий час лікувався в зазначеному медзакладі, в МКЛ №10 проводять обстеження всіх контактних осіб, оскільки його перше ПЛР-дослідження було негативним.

В цілому, перевіряються кілька десятків людей, зокрема співробітники терапевтичного відділення і рентгенологи. "Отримали ще два позитивні результати - у лікаря й санітарки (терапевтичного відділення. – Ред.). В обох - безсимптомний перебіг хвороби. Вони перебувають вдома на самоізоляції", - уточнила Якименко.

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За її словами, зараз очікуються остаточні результати досліджень людей, які контактували з померлим. Директор департаменту стверджує, що терапевтичне відділення МКЛ №10 з 20 квітня закрито на карантин.

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карантин (18172) Одеса (5499) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
официальная статистика на западе свидетельствует о том, что рассадником заражения короновирусом являются больницы и магазины
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27.04.2020 16:06 Відповісти
+1
Ніщо не покаже. Знищують медицину та сіють думки, шо нас лікувати нікому буде.
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27.04.2020 17:13 Відповісти
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Медиків до коронавірусних підпускати неможна... Хворі помруть й,ці, заразяться ...
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27.04.2020 16:02 Відповісти
У них бессимптомное течение. (С) Тобто тестируют здоровых и получают положительный результат. У больного первый тест - отрицательный, значит опять после смерти нашли корону.
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27.04.2020 16:19 Відповісти
Кагби, - Тобто тестируют здоровых и получают положительный результат - , Добре,що,я,не медик... Шизофреня,так,нецікаво....
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27.04.2020 16:23 Відповісти
Из инструкции к ПЦР тесту.
1. The detection result of this product is only for clinical reference, and it should not be used as the only evidence for clinical diagnosis and treatment. The clinical management of patients should be considered in combination with their symptoms/signs, history, other laboratory tests and treatment responses. The detection results should not be directly used as the evidence for clinical diagnosis, and are only for the reference of clinicians.
2. The detection result can be affected by operations, including specimen collection, storage and transportation. False negative result may occur if there is any mistakes in the operation. Cross contamination during specimen treatment may lead to false positive result.
3. The detected target sequences of this products are the conservative region of 2019-nCoV's ORF1ab gene and N gene. However, target sequence variations may lead to false negative result.
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27.04.2020 16:51 Відповісти
Весь,час розбиваємо лоба об відсутність Дієвого протоколу безпеки щодо пацієнтів й персоналу!!! Стосовно тестів, ясно Що,й ІФА непокаже зі 100відс ,дійсний стан...
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27.04.2020 17:05 Відповісти
Ніщо не покаже. Знищують медицину та сіють думки, шо нас лікувати нікому буде.
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27.04.2020 17:13 Відповісти
Стосовно,тексту повідомлення,в ньому нонсенсна інформація, пацієнт тривалий час в них лікувався(тобто ослаблений організм) ПЦР тест показував негативний результат(внаслідок лікування?),чи,тому,що був неінфікований? То, суттєве питання,- Хто,кого,інфікував?
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27.04.2020 17:12 Відповісти
Тому шо один тест навряд чи видасть вірний результат, навіть 2-х мало, якшо вони різні результати видають.
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27.04.2020 17:18 Відповісти
- его первое ПЦР-исследование было отрицательным - Источник: https://censor.net/n3191853
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27.04.2020 16:26 Відповісти
официальная статистика на западе свидетельствует о том, что рассадником заражения короновирусом являются больницы и магазины
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27.04.2020 16:06 Відповісти
Необхідно негайно розробити Протокол безбеки при контактах з Ковід19
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27.04.2020 16:08 Відповісти
 
 