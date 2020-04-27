Коронавірусом заразилися двоє медиків одеської лікарні, де помер хворий із COVID-19

В Одеській міській клінічній лікарні №10 виявили двох інфікованих медиків. Минулого тижня в цій лікарні помер заражений COVID-19 пацієнт.

Про це на засіданні оперативного штабу повідомила директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За її словами, після смерті пацієнта, 1963 р.н., який тривалий час лікувався в зазначеному медзакладі, в МКЛ №10 проводять обстеження всіх контактних осіб, оскільки його перше ПЛР-дослідження було негативним.

В цілому, перевіряються кілька десятків людей, зокрема співробітники терапевтичного відділення і рентгенологи. "Отримали ще два позитивні результати - у лікаря й санітарки (терапевтичного відділення. – Ред.). В обох - безсимптомний перебіг хвороби. Вони перебувають вдома на самоізоляції", - уточнила Якименко.

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За її словами, зараз очікуються остаточні результати досліджень людей, які контактували з померлим. Директор департаменту стверджує, що терапевтичне відділення МКЛ №10 з 20 квітня закрито на карантин.



