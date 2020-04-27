Завершено досудове розслідування у справі затриманого на хабарі в $100 тис. директора лісгоспу на Харківщині, - САП

Прокурорами САП і детективами НАБУ завершено досудове розслідування щодо директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, підозрюваного в пропонуванні та наданні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди старшому детективу Національного бюро.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що зазначені грошові кошти директор підприємства пропонував детективу за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо протиправного відчуження значних обсягів деревини, що належала держпідприємству, а також щодо продажу лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб’єктам господарювання.

На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. 24 квітня 2020 року підозрюваному та його захисту відкрито матеріали справи для ознайомлення.

Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, 30 жовтня в НАБУ повідомляли, що на передачі хабаря в розмірі $100 тис. старшому слідчому НАБУ в Харківській області затримали директора державного підприємства. Хабар слідчому запропонували за закриття справи, яка пов'язана з незаконним відчуженням неврахованого майна і продажем лісоматеріалів за зниженими цінами підконтрольним директору підприємствам, інформували в відомстві.

17 липня під час поїздки в Харківську область президент України Володимир Зеленський оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом. Зеленському розповіли, що незаконні вирубки лісу в області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тоді президент подзвонив Сисі й запросив його на зустріч.

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