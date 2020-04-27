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Новини
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Вартість нерухомості, яку підслідний зможе внести, має бути вище визначеної судом суми застави, - Малюська

Вартість нерухомості, яку підслідний зможе внести, має бути вище визначеної судом суми застави, - Малюська

Мін'юст підготував законопроєкт, яким пропонується внесення застави не лише грошима, а й об'єктами нерухомого майна.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Це частина законопроєкту, який ми розробили, відповідно, так швидко, як платні камери, нам запустити такий процес не вдасться. Ми зараз передаємо його на узгодження в інші органи влади, потім його мають розглянути на засіданні уряду, далі - розгляд у парламенті у двох читаннях", - пояснив він.

За його словами, процес буде схожий на іпотеку. Застосовуватимуться загальні обмеження на передачу майна в заставу, обтяження внесені до реєстру. У разі недотримання підслідним вимог закону - буде стягнення в бюджет.

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Головна умова - оціночна вартість майна має перевищувати розмір визначеної судом суми застави.

Крім того, він зазначив, що з часом ситуація зможе змінитися, якщо з'являться фінансові компанії, які видаватимуть кредити на сплату застав.

"Ми розраховуємо, що у нас, як в інших країнах, з'явиться ринок фінансових послуг. Фінансові компанії чи банки надаватимуть позики під заставу майна. І застава виплачуватиметься за рахунок коштів, наданих у кредит фінансовою установою. Якщо ви візьмете, наприклад, аналог нашого СІЗО в США, там дошка оголошень заклеєна різноманітними пропозиціями типу: якщо хочеш знайти кошти на заставу, подзвони і ми все оформимо. Там навіть не потрібно закладати майно. Оцінюється платоспроможність самого позичальника. Це досить розвинений ринок на Заході", - говорить міністр.

Повний текст інтерв'ю з Денисом Малюською читайте за посиланням.

Автор: 

застава (682) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+2
Тобто за тяжкі злочини відпрацьовується система, де можна прибарахлитися?
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27.04.2020 16:10 Відповісти
+2
ну а для тех, кто победнее, можно и трусами, скоро и такой закон будет
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27.04.2020 16:10 Відповісти
+2
объедините минюст с минфином , при нынешней власти у них общие цели
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27.04.2020 16:11 Відповісти
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Стандартні 2-і суми...!
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27.04.2020 16:10 Відповісти
Тобто за тяжкі злочини відпрацьовується система, де можна прибарахлитися?
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27.04.2020 16:10 Відповісти
Дно! Скоро разрешат брать племенными жеребцами и ворованным имуществом!
Украл, поделился - свободен!
Вартість нерухомості, яку підслідний зможе внести, має бути вище визначеної судом суми застави, - Малюська - Цензор.НЕТ 1808
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27.04.2020 16:39 Відповісти
ну а для тех, кто победнее, можно и трусами, скоро и такой закон будет
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27.04.2020 16:10 Відповісти
объедините минюст с минфином , при нынешней власти у них общие цели
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27.04.2020 16:11 Відповісти
Шо за БРЕД!!!!!
Придурок.... Возьми практику БАНКОВ!
Там целые службы по оценке недвижухи! Страховке, изучению истории, что бы за ней никаких проблем не было!
Если делать правильно - то внесение залога на месяц минимум отложится!
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27.04.2020 16:16 Відповісти
А Малюська точно минист юстиции , а не экономики? Прямо коммерсант какой-то , а не юрист.
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27.04.2020 16:32 Відповісти
Изобретатель гильотины под ее лезвием головушку и сложил.
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27.04.2020 16:33 Відповісти
пардон гаспада, а если я желаю внести залог картошкой или собакой - так что сразу и голосуйте за собак.
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27.04.2020 16:40 Відповісти
Так стоимость Вашей собаки перекроет только брошенный мимо урны окурок. Картошку даже не знаю к чему приравнять.
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27.04.2020 17:03 Відповісти
жрать захочешь к золоту картошечку приравняешь (подтверждено блокадой ленинграда))
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27.04.2020 20:58 Відповісти
Иш меркантильный какой...Забрать и поделить!
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27.04.2020 16:55 Відповісти
 
 