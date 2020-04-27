Вартість нерухомості, яку підслідний зможе внести, має бути вище визначеної судом суми застави, - Малюська
Мін'юст підготував законопроєкт, яким пропонується внесення застави не лише грошима, а й об'єктами нерухомого майна.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив міністр юстиції Денис Малюська.
"Це частина законопроєкту, який ми розробили, відповідно, так швидко, як платні камери, нам запустити такий процес не вдасться. Ми зараз передаємо його на узгодження в інші органи влади, потім його мають розглянути на засіданні уряду, далі - розгляд у парламенті у двох читаннях", - пояснив він.
За його словами, процес буде схожий на іпотеку. Застосовуватимуться загальні обмеження на передачу майна в заставу, обтяження внесені до реєстру. У разі недотримання підслідним вимог закону - буде стягнення в бюджет.
Головна умова - оціночна вартість майна має перевищувати розмір визначеної судом суми застави.
Крім того, він зазначив, що з часом ситуація зможе змінитися, якщо з'являться фінансові компанії, які видаватимуть кредити на сплату застав.
"Ми розраховуємо, що у нас, як в інших країнах, з'явиться ринок фінансових послуг. Фінансові компанії чи банки надаватимуть позики під заставу майна. І застава виплачуватиметься за рахунок коштів, наданих у кредит фінансовою установою. Якщо ви візьмете, наприклад, аналог нашого СІЗО в США, там дошка оголошень заклеєна різноманітними пропозиціями типу: якщо хочеш знайти кошти на заставу, подзвони і ми все оформимо. Там навіть не потрібно закладати майно. Оцінюється платоспроможність самого позичальника. Це досить розвинений ринок на Заході", - говорить міністр.
Повний текст інтерв'ю з Денисом Малюською читайте за посиланням.
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Придурок.... Возьми практику БАНКОВ!
Там целые службы по оценке недвижухи! Страховке, изучению истории, что бы за ней никаких проблем не было!
Если делать правильно - то внесение залога на месяц минимум отложится!