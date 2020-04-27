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Новини Убивство Гандзюк
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Організатори - Мангер і Левін: СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Усі матеріали готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово. Виконавці та замовники вбивства Катерини Гандзюк отримують заслужене покарання", ‒ заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.

За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування. Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг Офісу генпрокурора у справі Гандзюк. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Також читайте: Не бачу сенсу їхати на шоу для депутатів, - батько загиблої активістки Гандзюк щодо пропозиції Венедіктової про візит до Києва

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Також читайте: Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Організатори - Мангер і Левін: СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк 01
Організатори - Мангер і Левін: СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк 02
Організатори - Мангер і Левін: СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк 03

Автор: 

СБУ (12984) Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185) Левін Олексій (68)


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Топ коментарі
+8
Куда делись вопли - караул разваливают дело Ганзюк!?
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27.04.2020 16:23 Відповісти
+8
Если бы еще всякие дебилы не велись на заявления всякой срани.
Эти же самая срань держит в застенках по надуманным обвинениям волонтёров. Стряпает дело против Черновол и т. д. Почему я должен им верить на слово в деле Ганзюк?
Они опять что-то состряпают, так как не несут никакой ответственности за клевету и огульные обвинения.
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27.04.2020 17:04 Відповісти
+6
І шо, навіть визнання провини Левіна не потрібно для висунення підозри та обвинувачення? То коли Мангера візьмете за грати?
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27.04.2020 16:13 Відповісти
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І шо, навіть визнання провини Левіна не потрібно для висунення підозри та обвинувачення? То коли Мангера візьмете за грати?
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27.04.2020 16:13 Відповісти
Бо там проти Мангера лише одні бла-бла-бла одного з виконавцев . Причому , слідство відмовлялось надати захисту записи того допита де нібито виконавець ніби то нанякуює на якогось Владислава - це єдине , що почув суддя ... тому й призначив заставу замість аресту .
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27.04.2020 21:49 Відповісти
Гордеєва і Паоамарчука вже перестали ліпити в ту купу?
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27.04.2020 16:25 Відповісти
Изза роста футин будет вечно нападать.
Фуйло больше жизни любит всякие гнусности. Ну это связано с ростом и прочим. КОгда не может ответить по епалу, он ищет способы отомстить подругому. Потому такой состав характера и такие предпочтения изза роста еще с детства.
Изза этого он любит всякие такие гнусности больше жизни.
И платит огромные деньги на разработки своих любимых игрушек. При пети отрабатывалась технология влияния через минирования всего что можно, от метро до тц, чтобы создать напряжение, панику. Петя это все медийно закрыл и кацапы пришли к выводу, что инструмент не имеет на петю влияния.
Теперь когда трава пересохла у путина поднялось настроение, тестирует новый инструмент что украину можно согнуть поджогами.
И нужно так придумать чтобы никто не подумал что это фуйло, иначе нахера это все.Как в детстве вычислят гарантированно и.. миссия отмщения накроется тазом. Потому скрытность, чтобы гарантированно не показать пальцем важнее всего проекта.

ЛЕчится просто- презумпция репутации. РЕпутация фуйла по гнусностям, первый подозреваемый это фуйло. Значит не нужно разбираться, а сразу(парашка понимает только один язык *******) лепить санкции парашке, и пусть доказывает что репутация фуйла к этому отдельному случаю не имеет отношения.И пусть сам разбирается кто пользуется его репутацией.

Обратно тоже верно, если фуйло болен на гнусности, значит его в детстве ******* как сидорову козу, а он скулил на всю округу.
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27.04.2020 18:35 Відповісти
, если фуйло болен на гнусности, значит его в детстве ******* как сидорову козу, а он скулил на всю округу.

Cогласен.
Во время чемпионата по футболу во Франции РФ отослала на матч 300 мастеров кулачного боя , которые побили англичан. На следующий день французы депортировали самолетами дебоширов, а оставшихся предупредили, что посадят.Вован был польщен...
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27.04.2020 21:01 Відповісти
Куда делись вопли - караул разваливают дело Ганзюк!?
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27.04.2020 16:23 Відповісти
тля, а я очікував від зебілів воплів "а чого так довго розслідували - аж півтора року?" і "де посадки"?
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27.04.2020 16:46 Відповісти
Если бы еще всякие дебилы не велись на заявления всякой срани.
Эти же самая срань держит в застенках по надуманным обвинениям волонтёров. Стряпает дело против Черновол и т. д. Почему я должен им верить на слово в деле Ганзюк?
Они опять что-то состряпают, так как не несут никакой ответственности за клевету и огульные обвинения.
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27.04.2020 17:04 Відповісти
Ну , допустим , против Левина куча улик , дрогое дело Мангер , который появился в деле через 3 месяца , после того , как исполнители указали на Левина . Та же история с Гордеевым - на него вышли тоже одновременно с тем , как вышли на Левина .
Я не берусь 100% утверждать , что Мангер не вовсе причём , но реально он в этом деле выглядит , как вытянутый за уши и искусственно прицепленный , бо кроме запоздалых (на 3 месяца) слов исполнителя там на Мангера нет ничего и судя по возмущению "активистов" - это "ничего" и собираются представить "высокому суду" ....
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27.04.2020 22:02 Відповісти
игор д-----иди проспись,подвиг совершили---в суде опять все развалят,тогда,что ты будешь вякать, портянка ????
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27.04.2020 17:10 Відповісти
Портнов, королевские, погребенские и прочая ватная агентурная шобла кормилась и кормится с картельных нефтедолларов, получают тем или иным видом путинские зарплаты. Это агенты агрессора,все эти пи.арьё есть причиной вечной нищеты украины и должны быть все обнулены.Иначе украину ждет забвение под руцким дураком и его вечными приколами голодоморами и прочими.
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27.04.2020 18:33 Відповісти
наконец-то
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27.04.2020 16:24 Відповісти
По посадкам можно будет судить, а так это пока НИЧЕГО.
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27.04.2020 16:44 Відповісти
Портнов - путинятор, первый агент путина, прямо управляется из лживого хремля. УБРАТЬ ЛЖИВОГО ублюдка. ОБНУЛИТЬ ЭТО КАЦАПСКОЕ ЧМО.Чтобы эта чекисткая фамилия больше не звучала в сми и в украине больше никогда.
КАждая тварь, которая хоть полслова прокацапски вякнет ОБНУЛЯТЬ из политполя. Если хоть одна журнашлюха его вспомнит отправлять этого агента ***** в ростов.
Ватный ЗЕ.УЙ должен последовать за этой агентурной ватной кацапской шоблой *****.
Вся ватная агентурная шобла в унисон лживо по указке с хремля запела что зебот потянул против ваты, хотя на самом деле все наоборот. Потому этих всех лживых ублюдков парашки ***** с украины.
Это все агентурная сеть лживого агрессора, кормится прямо с хремля и картельных нефтедолларов по захваченных агрессией ценах.Козак автор этой лжи и агентурная сетка вся как по команде по козаковски запела. Потому эту всю херь с украины. СПУшников, которые распространяют эту лживую козаковскую херню. Журнашлюхам вломить *****. КАцапский лживый дурак ******** пусть там жену на кухне у себя этим *******.Эта тварь будет повешана в гааге сразу за шойгу за заливание кровью приднестровья.Слипаки сразу за козаком место заработали.
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27.04.2020 18:31 Відповісти
обнуляй! мы тебе потом на адвоката скинемся!
на поруки возьмем, если шо
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27.04.2020 20:39 Відповісти
Это всё разборки между олигархами.

Никто не расследует и не собирается расследовать зверские убийства российскими террористами и их донбасскими пособниками солдат и офицеров ВСУ.
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27.04.2020 16:28 Відповісти
Никто не расследует и не собирается расследовать зверские убийства российскими террористами и их донбасскими пособниками солдат и офицеров ВСУ.

А откуда такие сведения? И потом какое отношение то что Вы написали имеет к делу Гандзюк?
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27.04.2020 16:37 Відповісти
Как идёт расследование по делу Романа Беспалого ?
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27.04.2020 16:38 Відповісти
Я не знаю. Я за ним не слежу. Просветите.
И потом как дело Романа Беспалого связано с делом Гандзюк тоже хотелось бы от Вас получить информацию.
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27.04.2020 16:40 Відповісти
Беспалый был солдат; а она - хулиганка.
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27.04.2020 16:46 Відповісти
И? Связь их дел в чем?
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27.04.2020 16:54 Відповісти
Ни в чём. Речь о том что прокуратура танцует гопака вокруг этой хулиганки, но забила болт на судьбу воинов ВСУ.
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27.04.2020 16:55 Відповісти
Просто некоторое время назад и здесь на форуме было много гневных упреков, что власть и силовики сливают дело Гандзюк. Упреки точь в точь созвучны Вашим в отношении Беспалого. Помню вроде даже протесты были. Вот уже и результат досудебного расследования конкретный есть. Вот и поинтересовался откуда у Вас такие сведения что относительно Беспалого ничего не делают. Относительно Гандзюк говорили что тоже ничего не делают. А по факту делали выходит.
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27.04.2020 17:01 Відповісти
https://censor.net/news/3191881/trebuem_ot_zelenskogo_obyasneniyi_aktivisty_zayavlyayut_o_slive_dela_gandzyuk_i_sobirayutsya_pod_op

Во. Не задержалось подтверждение моих слов.
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27.04.2020 17:06 Відповісти
1) Мне глубоко безразлично расследование "дела Гандзюк". Она пошла служить одному олигарху против другого. Странно было бы если бы её судьба оказалась иной.
2) По делу Беспалого никогда никакой информации от прокуратуры не было. Очевидно, оно просто лежит "под сукном".
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28.04.2020 00:25 Відповісти
Я спорить не буду. Честно говоря не слежу за этим делом и что либо определенное наверное сказать не могу. Относительно почему я так спросил - мне просто показалось что переводятся стрелки с одного на другое. Как на форуме частенько бывает. Т.е. комментарий как бы не по теме самой статьи мне показался. Ну а на счет Беспалого будем надеяться, что его дело все таки тоже не "под сукном".
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28.04.2020 00:31 Відповісти
Да, покажите живых Антоненко и Кузьменко. Их давно никто не видел.
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28.04.2020 01:23 Відповісти
Кто я такой чтобы их показать? Вы собственно об https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/3/7246426/ этом деле ?
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28.04.2020 01:26 Відповісти
Да, именно об этом деле. Атака на армию - это был ваш последний шанс на удержание власти. Аваков, похоже, уже свалил в Италию. Бубочку, скорее всего, замочили. Интересные сценарии разворачиваются.
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28.04.2020 01:43 Відповісти
Шота конспирологией попахивает. К тому же ничем не подтвержденной. Так и до нибиру с зелеными человечками недалеко.
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28.04.2020 01:46 Відповісти
Пусть Бубочка маску снимет прилюдно. Чтобы нарiд удостоверился - это именно он, а не тройник двойника.
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28.04.2020 02:25 Відповісти
Вы сами хотя бы поняли, что написали?
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28.04.2020 09:17 Відповісти
Вам что непонятно ?
Пусть "гетман" покажет народу личико. Не по телевизору, а в натуре.

Может гетман-то - ненастоящий.
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28.04.2020 12:14 Відповісти
Два алкаша прикрывали.
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27.04.2020 16:36 Відповісти
Юлька выступит с заявлением о политических преследованиях членов ее партии?
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27.04.2020 16:39 Відповісти
В любой неудобной ситуации заявляй о политических репрессиях.
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27.04.2020 16:47 Відповісти
Ярославскую православную суку отобрать у него хтз, он его купил на ватные деньги, чтобы там украина не смогла производить танки-чтобы не было проблем с нападением на украину.Этого ****** вообще убрать из бизнес и информационного поля. В ростов чекиста.Производство танков благодаря зедураку это не возможная задача.Дурак максимальное что может это обоссать себе пальцы и больше ничего. Чекисты его перекинули отжимать херсон и подготавливать агентуру для нападения.Тоесть направление сразу сменили после того как стало понятно куда идет зебил.Украине сразу начали рыть яму в этом направлении.
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27.04.2020 18:28 Відповісти
СБУшники молодцы. А вот потом: " Заседание отложили неявились,адвокаты,отводы,нет света в суде,судья ушла в декрет," насировское одеяло", тест на кронавирус положительный,дом.арест,эл.браслет,лечиться в Германию...
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27.04.2020 16:49 Відповісти
Сам себе ответь - а какое вообще отношение имеют СБУ-шники к обычной уголовке? Может они должны шпионов и диверсантов ловить, а не карманными кражами заниматься?
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27.04.2020 16:55 Відповісти
При порохе дело почему-то забрали у полиции и передали в СБУ . То есть реальному заказчику чтобы замять дело.
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27.04.2020 17:00 Відповісти
ви, зебіли, хоч би перевірялись гуглем, коли намагаєтесь збрехати... Бо так топорно виходить та ваша брехня...
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27.04.2020 17:25 Відповісти
так в тому й то справа, що сама Катя, ще коли була жива, звинувачувала місцевих ментів в пособничестві нападу на неї; і, коли Ю.Луценко приходив до неї в лікарню - просила його змінити підслідність. Що й Луценко зробив: передав слідство з МВС в СБУ. Дофіга інф про цю обставину; і навіть тут, на цензорі є вю Луценка, де він про це розказує.
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27.04.2020 17:23 Відповісти
Бла. Бла. Бла
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27.04.2020 16:50 Відповісти
Фуйло тестирует свою новую лживую игрушку - нападать под видом гумпомощи.
Из разряда как воевать в сирии и украине обстреливая школы и кладбища и говорить что это его противник это делает и пр.
Фуйлу понравилась его новая фишка нападать под видом гумпомощи. Он ее сразу и тут и там, чтобы всем показать какой он понтовый, чтобы все были на ушах и думали "во какой ***** пантовый". Все ради понтов.И нападения.Понты дороже жизни.ПО крайней мере сотней тысяч жизней кацапов.
И селенский такой "о, я тозе так хоцу". "Понты у меня тоже дороже жизни".

Фуйлу просто скучно. Война с украиной это ***** для него развлекуха.ПОявляется какой-то даже адреналин. Фуйло так развлекается ничем не рискуя. А че нет? если дурак дрожит как заяц. Фуйлу нравится как дрожит заяц зебил. А кто бы от такого не кайфовал? Сказал "хух!" и заяц тут же обосрался.Потом опять чето придумал чем ******* зайца и зайцу опять "хух!" и заец тут же сразу побежал по адресу обосраный.
Ну а че дурака так не пугать?
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27.04.2020 18:26 Відповісти
Три года за такое зверское убийство?
За ганжубас больше дают
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27.04.2020 18:45 Відповісти
 
 