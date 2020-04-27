Організатори - Мангер і Левін: СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Усі матеріали готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово. Виконавці та замовники вбивства Катерини Гандзюк отримують заслужене покарання", ‒ заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.
За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування. Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).
16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.
11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.
16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).
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Фуйло больше жизни любит всякие гнусности. Ну это связано с ростом и прочим. КОгда не может ответить по епалу, он ищет способы отомстить подругому. Потому такой состав характера и такие предпочтения изза роста еще с детства.
Изза этого он любит всякие такие гнусности больше жизни.
И платит огромные деньги на разработки своих любимых игрушек. При пети отрабатывалась технология влияния через минирования всего что можно, от метро до тц, чтобы создать напряжение, панику. Петя это все медийно закрыл и кацапы пришли к выводу, что инструмент не имеет на петю влияния.
Теперь когда трава пересохла у путина поднялось настроение, тестирует новый инструмент что украину можно согнуть поджогами.
И нужно так придумать чтобы никто не подумал что это фуйло, иначе нахера это все.Как в детстве вычислят гарантированно и.. миссия отмщения накроется тазом. Потому скрытность, чтобы гарантированно не показать пальцем важнее всего проекта.
ЛЕчится просто- презумпция репутации. РЕпутация фуйла по гнусностям, первый подозреваемый это фуйло. Значит не нужно разбираться, а сразу(парашка понимает только один язык *******) лепить санкции парашке, и пусть доказывает что репутация фуйла к этому отдельному случаю не имеет отношения.И пусть сам разбирается кто пользуется его репутацией.
Обратно тоже верно, если фуйло болен на гнусности, значит его в детстве ******* как сидорову козу, а он скулил на всю округу.
Cогласен.
Во время чемпионата по футболу во Франции РФ отослала на матч 300 мастеров кулачного боя , которые побили англичан. На следующий день французы депортировали самолетами дебоширов, а оставшихся предупредили, что посадят.Вован был польщен...
Эти же самая срань держит в застенках по надуманным обвинениям волонтёров. Стряпает дело против Черновол и т. д. Почему я должен им верить на слово в деле Ганзюк?
Они опять что-то состряпают, так как не несут никакой ответственности за клевету и огульные обвинения.
Я не берусь 100% утверждать , что Мангер не вовсе причём , но реально он в этом деле выглядит , как вытянутый за уши и искусственно прицепленный , бо кроме запоздалых (на 3 месяца) слов исполнителя там на Мангера нет ничего и судя по возмущению "активистов" - это "ничего" и собираются представить "высокому суду" ....
КАждая тварь, которая хоть полслова прокацапски вякнет ОБНУЛЯТЬ из политполя. Если хоть одна журнашлюха его вспомнит отправлять этого агента ***** в ростов.
Ватный ЗЕ.УЙ должен последовать за этой агентурной ватной кацапской шоблой *****.
Вся ватная агентурная шобла в унисон лживо по указке с хремля запела что зебот потянул против ваты, хотя на самом деле все наоборот. Потому этих всех лживых ублюдков парашки ***** с украины.
Это все агентурная сеть лживого агрессора, кормится прямо с хремля и картельных нефтедолларов по захваченных агрессией ценах.Козак автор этой лжи и агентурная сетка вся как по команде по козаковски запела. Потому эту всю херь с украины. СПУшников, которые распространяют эту лживую козаковскую херню. Журнашлюхам вломить *****. КАцапский лживый дурак ******** пусть там жену на кухне у себя этим *******.Эта тварь будет повешана в гааге сразу за шойгу за заливание кровью приднестровья.Слипаки сразу за козаком место заработали.
на поруки возьмем, если шо
Никто не расследует и не собирается расследовать зверские убийства российскими террористами и их донбасскими пособниками солдат и офицеров ВСУ.
А откуда такие сведения? И потом какое отношение то что Вы написали имеет к делу Гандзюк?
И потом как дело Романа Беспалого связано с делом Гандзюк тоже хотелось бы от Вас получить информацию.
Во. Не задержалось подтверждение моих слов.
2) По делу Беспалого никогда никакой информации от прокуратуры не было. Очевидно, оно просто лежит "под сукном".
Пусть "гетман" покажет народу личико. Не по телевизору, а в натуре.
Может гетман-то - ненастоящий.
Из разряда как воевать в сирии и украине обстреливая школы и кладбища и говорить что это его противник это делает и пр.
Фуйлу понравилась его новая фишка нападать под видом гумпомощи. Он ее сразу и тут и там, чтобы всем показать какой он понтовый, чтобы все были на ушах и думали "во какой ***** пантовый". Все ради понтов.И нападения.Понты дороже жизни.ПО крайней мере сотней тысяч жизней кацапов.
И селенский такой "о, я тозе так хоцу". "Понты у меня тоже дороже жизни".
Фуйлу просто скучно. Война с украиной это ***** для него развлекуха.ПОявляется какой-то даже адреналин. Фуйло так развлекается ничем не рискуя. А че нет? если дурак дрожит как заяц. Фуйлу нравится как дрожит заяц зебил. А кто бы от такого не кайфовал? Сказал "хух!" и заяц тут же обосрался.Потом опять чето придумал чем ******* зайца и зайцу опять "хух!" и заец тут же сразу побежал по адресу обосраный.
Ну а че дурака так не пугать?
За ганжубас больше дают