Кількість українців, які підтримують карантин, знизилася з 72% до 54%, - опитування "Research & Branding Group". ІНФОГРАФІКА
Частка тих, хто боїться захворіти сам або непокоїться про здоров'я близьких, також впала на 1/3. Половина опитаних кажуть про зниження рівня доходів сім'ї.
Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією "Research & Branding Group", інформує Цензор.НЕТ.
76% опитаних загалом підтримують рішення про продовження карантину до 12 травня, однак 42% підкреслюють, що не готові до триваліших обмежень.
Частка тих, хто боїться захворіти сам або хвилюється за близьких, також впала - з 40% до 29%.
Порівняно з попередньою хвилею (11-17 квітня 2020 року) було зафіксовано значне зниження частоти згадувань респондентами використання таких заходів безпеки, як перехід на віддалений режим роботи (з 21% до 16%), відмова від користування громадським транспортом (з 56% до 49%), відмова залишати будинок без потреби (з 76% до 71%), дезінфекція поверхонь (з 66% до 59%), часте провітрювання приміщень (з 65% до 56%) і зниження частоти відвідування магазинів (з 64% до 56%).
Кількість українців, які не мають заощаджень, за період карантину зросла з 39% до 47%; при цьому 51% опитаних відзначили зниження рівня доходів сім'ї, а 13% заявили, що зазнають труднощів зі своєчасною сплатою рахунків за житлово-комунальні послуги, мобільний зв'язок тощо.
Кількість громадян, які відчувають тривогу, знизилася з 38% до 31%, тоді як кількість тих, хто відчуває надію в поточній ситуації, зросла з 33% до 38%.
Оцінюючи найближче майбутнє, 59% заявили, що пік погіршення ситуації з епідемією коронавірусу в Україні ще попереду. Оцінюють поточний період як найгіршу частину кризи 11% опитаних.
Першу хвилю опитування було проведено в період з 28 березня по 3 квітня 2020 року. Вибірка - 1400 респондентів, очікувана похибка становить 3,5%.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
"Я надеюсь, что производители быстро отреагируют на этот месседж. Мы не сможем больше привлекать людей из Украины, по крайней мере в ближайшее время. Нам нужны быстрые решения, потому что скоро начнется весенний сбор урожая", - сказала постоянный секретарь Министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио в комментарии Maaseudun Tulevaisuus".
За 2 месяца на автодорогах Украины погибает более 500 человек.
За почти 2 месяца эпидемии короновируса умерло 220 челоек от короновируса в Украине.
Может ввести карантин ещё на автодорогах и запретить ездить любым автомобилям?
За почти 2 месяца эпидемии короновируса умерло 220 челоек от короновируса в Украине.
Может ввести карантин ещё на автодорогах и запретить ездить любым автомобилям?
Кто ввел этот психоз- СМИ, подконтрольные власти. Надо менять власть, чтоб другим было не повадно.
При Барыге доллар с 10 пошел на 30, всем начали платить 1/3 от прежнего.
Что-то у вас с головой не в порядке...
Исчезнет вирус, или у всех появится иммунитет, или может уже есть опробированная вакцина и через 2 недели будет вакцинировано 2/3 населения? Включите наконец логику!!!
Выхода только 2: всем переболеть или 1-1,5 года сидеть в карантине и ждать вакцину
Та да, как же откаты получать и все на вирус спихивать!
Шведы и Лукашенко всю " малину" испортили!...
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Research & Branding Group - українська неурядова компанія маркетингових і соціологічних досліджень. Співпрацювала з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партією регіонів протягом кількох виборів.https://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-3 [3] .
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Копатько Євген Едуардович - засновник. Є також керівником Донецького інформаційно-аналітичного центру («ДИАЦ»).https://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-6 [6] У 2017 р. набув громадянства Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-9 [9] .
Я в Запорожье ни одного умершего от гриппа не знаю. Все умирают где-то, возраст которых не сообщают и состояние здоровья тоже.Лапша на уши.
Виборча дільниця має бути в смартфоні . **** . Голосувати людина має з точки свого перебування на глобусі . З будь якої точки .
Золотые слова! Можно оставить 1/4 голоса для особо бойких- и им успокоение и картину не испортят...
Первый признак отсутствия лишних денег - отказ от поездок на автомобиле. Как минимум уплотнение пассажиров а не только возят себя любимого.
А всем идущим по улице одевать мешки на голову!...
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
Встановили недавно тестуванням на антитіла, - у Нью-Йорку вже перехворіло 2 мільйони 100 тисяч жителів. З них, переважна більшість цього навіть не помітила (безсимптомно).
Померли близько 20 тисяч. Це 0,01% від загальної кількості інфікованих. Тобто, це смертність, як і від грипу, - в межах статистичної похибки.
Пруф (інформація від губернатора штату Нью-Йорк станом на вчора), - https://www.svoboda.org/a/covid-new-york/30580480.html