"Вимагаємо від Зеленського пояснень": активісти заявляють про злив справи Гандзюк і збираються під ОП
Під Офісом президента сьогодні відбудеться акція, організатори якої заявляють про злив справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, разом із вами ми зробили дуже багато аби покарати усіх причетних до вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні справу злили.
Нас із вами вчергове годують лайном. Ми не станемо це терпіти. Збираємося о 19.00 год біля Офісу Президента України", - йдеться в пості.
Окремо наголошується, що "саме Володимир Зеленський обіцяв посадити вбивць Каті Гандзюк. Саме Володимир Зеленський привів до влади Ірину Венедіктову, яка всьго за 40 днів розвалила справу і тепер діє в інтересах замовників та організаторів вбивства Каті. Будемо вимагати у президента пояснень".
Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).
16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.
11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.
16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).
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Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати."
До того момента беня получит свои 29 млрд.грн. из кармана зебилов..
По ссылке нет ни слова о том, о чем ты написал - там о том, что суд принял решение вернуть бабки Суркисам.
Працюйте ідіоти за 300 евро на нео-федалів....
Чому оте чьмо не в СІЗО - та не накладений арешт на всі його АКТИВИ ...,,,
Агов - Венедиктова ...
Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів
Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) пояснили, як українські олігархи виводили кошти з Приватбанку. Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.Переклад https://www.slidstvo.info/investigations/yak-ukrajinski-oliharhy-vyvely-cherez-kiprske-viddilennya-pryvatbanku-ponad-5-5-mlrd/ Слідство.Інфо https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/
Мангера уже полтора года держут в этом статусе . Вон Савченко год мариновали , а потом суд отпустил , бо не успели в срок сварганить обвинение и передать его в суд .
То , что Левина осудят даже нет сомнения - против него куча улик .
А на Мангера "нарыли" максимум из того , что могли ... т.е. одне слова и шо зовут его Владислав . Примерно такой же "мощи" улики против Гордеева . Даже наверное больше , с учётом того , что бабосы исполнителям передавал именно чувак связанный с Гордеевым . Но его пока не трогают .
По моему да
это преступление собирать людей на такое опасное в связи с коронавирусом мероприятие, чтоб просто собраться и поговорить ни о чем.
заранее нужно продумывать каким образом подобраться к клоуну поближе.
Уже не интересно кто ее убил???
Вже змінили Петю на гірший варіант, бачу, muy незадоволені.
То що робити ? От ЩО ? Обирати менше зло, бо ми лише меншість ? Чи просто умити ручки ?
Ідемо по логічній лінії..Я зараз приведу ідею Кошулинського (одну з...) Не дослівно звичайно. А Ви мені поясніть з якого боку така ідея буде чужою та далекою для УКРАЇНЦЯ і іще одне - чи має право людина для якої така ідея -чужа - принаймні мати паспорт України (бо це право за яке люди гинуть на війні а не "просто аби бути громадянином якої небудь країни) :
" Людина яка балотується або обирається у лідери нації на посаду президента України, або подається лідером країни вже обраним на посаду прем'єр-міністра України , міністрів, особливо силових, очільника Генштабу ЗСУ та тому подібних посад - повинна заходити на посаду під тимчасовий закон який забороняє : мати такій людині на її близькому оточенню будь який бізнес на території України та за її межами, мати будь які рахунки в банках за межами території Украіни, будь яку нерухомість за межами України, законний порядок абсолютної відкритості майна та декларування "кожного сірника" у два рази частіше а ніж для інших громадян країни, та мати зобов'язання мінімум 10 років невиїзду за кордон, виключаючи випадки термінового серйозного лікування яке є неможливим в Україні, рахуючи з моменту вступу на посаду. "
Скажіть мені - хоч одне оте падло яке в нас жерло на посаді президента та інших "золотих" крісел - такій вимозі відповідало? А тепер робимо висновок - чому Україна ,маючи стартові можливості набагато кращі аніж мали деякі сьогодні натівські країни ЕС - має от такий жалюгідний стан ? Може тому що за всю історію країни нею рулили : червоносракі підори імені КПРС, мафіозні злодії, тупі камерні півні - маріонетки кацапської помийки, якесь продажне шмаття без яєць, хитросракі ригівські брехуни та мародери, прокацапські абсолютно тупі та залежні клоуни.. І я в цьому переліку не бачу тільки одних - українських національно свідомих людей іноді з "не зовсім толерантною політикою" по відношенню до ворогів України.
То тепер повертаємося до позиції Кошулинського та не тільки його - що в ній чужого та незрозумілого для УКРАЇНЦЯ? А може той кому це "чуже" повинен здати паспорт та забиратися геть до кацапії ? Це звісно зважаючи на війну, на кризу та на питання просто виживання нації та країни? Може досить сраки лизати різному непотрібу чия вина теж є в тім до чого ми дожилися та довибиралися? Ні?
НАпример 2 основные позиции ракетостроение и антиагрессория=антикацапия должно давать по +40% статуса папаши народа. Пво + 15%(новое +20%, модернизация старого +10%), самолетостроение +15%, космос +15%(носители + спутники), кораблестроение + 15%, подлодки - 20% и торпеды подводные бпла- 15%, бронетехника + 10%. Возрождение или поднятие со дна нужно добавлять до 100-200% до основного процента взависимости от запущенности и сложности.
Восстановление независимой от агрессора религии + 30%, поддержание + 10%. Улучшение + 20%.Ухудшение -10, уничтожение -40%.
Восстановление независимого от агрессора языка как оружия агрессора под видом чего он нападает + 30%, поддержание + 10%. Улучшение + 20%. Ухудшение -20, уничтожение -60%.
Восстановление армии + 30%, улучшение + 20%, поддержание + 10%.Ухудшение -20%, уничтожение -70%
Очистка спу от поголовных предателей, +30%, улучшение +20, поддержание -5%.
Индустриализация, цифровизация, производство электроники и прочие новые модернизации по 30/20/10.
За деидустриализацию, децифровизацию, снимать - 30%.
Продажа земель, залог страны в ломбард, сдача яо и подобное - 40%-50%. С расстрелом после президенства. Предатель кравчук с продажей за 200млн$ яо в свой карман, что дало окно к нападению на украину, убийства воинов, отжим земель что-то засиделся с семейством в этом мире долго.Продажа земель даст окно к заходу больных диких капиталистов с войсками и спецслужбами, которые могут вас намеренно стравить и сжечь в будущих войнах, чтобы им не мешали владеть землями и рабами, и завести себе рабов под видом радикальной толерастии с африки, азии или китая.
Восстановление яо с ракетами на 2.5ткм(для охраны армян при распаде парашки и сдерживания парашки) + 100% к статусу отца нации.
Очейчи могут быть больше 100%.
ЗА положительный(от 5% от ввп) внешний торгбалланс + 20, нулевой +5. За отрицательный - 20%. 10-50% торгбалланс + 30-50%.
Рост ВВП + 30/5, спад ввп - 30, если форсмажор -20.
Улучшение развития школьников, например сложность учебы ростет, то +20%,поддерживается-5% снижается -30%.Потому что ученые это тоже воины украины в поле технологий и неотставания от других, даже их превосходства. Если какая-то диверсионная тварь будет снижать таблицу умножения или квадратные уровнения в школе, то его расстреливайте.
За удержания от внедрения негативных антимонолитных влияний по типу квадратов овертона там *****-лгбт и прочее антицельное антинародное дерьмо +10. Выигрыш у них +20, 5-10% проиграш -20%.
За попытки ******* формулы - 60%(президент-диверсант), за случаи 50% имитации - 20% за каждую номинацию.
Эта сверхдебильная власть уже показала всё на что она НЕСПОСОБНА и я вам точно говорю - зелох со своим продажно-дилетантским кодлом до конца этого года будет сметён народным ураганом.
Просто эксперты нашей доблестной прокуратуры пришли к общему мнению, что нападение на Гандзюк было самообороной.
Мангера уже полтора года держут в этом статусе . Вон Савченко год мариновали , а потом суд отпустил , бо не успели в срок сварганить обвинение и передать его в суд .
То , что Левина осудят даже нет сомнения - против него куча улик .
А на Мангера "нарыли" максимум из того , что могли ... т.е. одне слова и шо зовут его Владислав . Примерно такой же "мощи" улики против Гордеева . Даже наверное больше , с учётом того , что бабосы исполнителям передавал именно чувак связанный с Гордеевым . Но его пока не трогают .