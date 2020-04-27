"Вимагаємо від Зеленського пояснень": активісти заявляють про злив справи Гандзюк і збираються під ОП

Під Офісом президента сьогодні відбудеться акція, організатори якої заявляють про злив справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, разом із вами ми зробили дуже багато аби покарати усіх причетних до вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні справу злили.

Нас із вами вчергове годують лайном. Ми не станемо це терпіти. Збираємося о 19.00 год біля Офісу Президента України", - йдеться в пості.

Окремо наголошується, що "саме Володимир Зеленський обіцяв посадити вбивць Каті Гандзюк. Саме Володимир Зеленський привів до влади Ірину Венедіктову, яка всьго за 40 днів розвалила справу і тепер діє в інтересах замовників та організаторів вбивства Каті. Будемо вимагати у президента пояснень".

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Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

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24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).