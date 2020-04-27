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Новини Убивство Гандзюк
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"Вимагаємо від Зеленського пояснень": активісти заявляють про злив справи Гандзюк і збираються під ОП

Під Офісом президента сьогодні відбудеться акція, організатори якої заявляють про злив справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, разом із вами ми зробили дуже багато аби покарати усіх причетних до вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні справу злили.

Нас із вами вчергове годують лайном. Ми не станемо це терпіти. Збираємося о 19.00 год біля Офісу Президента України", - йдеться в пості.

Окремо наголошується, що "саме Володимир Зеленський обіцяв посадити вбивць Каті Гандзюк. Саме Володимир Зеленський привів до влади Ірину Венедіктову, яка всьго за 40 днів розвалила справу і тепер діє в інтересах замовників та організаторів вбивства Каті. Будемо вимагати у президента пояснень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організатори - Мангер і Левін: СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк. ФОТОрепортаж

Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Також читайте: Не бачу сенсу їхати на шоу для депутатів, - батько загиблої активістки Гандзюк щодо пропозиції Венедіктової про візит до Києва

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Також читайте: Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Вимагаємо від Зеленського пояснень: активісти заявляють про злив справи Гандзюк і збираються під ОП 01

Автор: 

акція (1461) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+23
пока моника устраивает шоу с грузином - суд бени вынес решение вернуть Приват - бене
https://www.youtube.com/watch?v=XFiQZHlmq-E
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27.04.2020 17:06 Відповісти
+22
"именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Гандзюк.
Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати."
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27.04.2020 17:07 Відповісти
+22
"Требуем от Зеленского объяснений": активисты заявляют о сливе дела Гандзюк и собираются под ОП - Цензор.НЕТ 3977
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27.04.2020 17:12 Відповісти
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пока моника устраивает шоу с грузином - суд бени вынес решение вернуть Приват - бене
https://www.youtube.com/watch?v=XFiQZHlmq-E
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27.04.2020 17:06 Відповісти
це було ПРогнозовано після перемоги для Суркісів
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27.04.2020 17:07 Відповісти
Зеленой нечисти не до Гандзюк, а его "слуги" в правительстве соболезнуют маньякам, которые пожизненно сидят в тюрьмах. Прямо слезы льют.
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27.04.2020 19:32 Відповісти
"именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Гандзюк.
Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати."
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27.04.2020 17:07 Відповісти
"Требуем от Зеленского объяснений": активисты заявляют о сливе дела Гандзюк и собираются под ОП - Цензор.НЕТ 3977
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27.04.2020 17:12 Відповісти
это если Украина подаст в м/н суды... Влопрос - КТО именно? моника зелох или его сбу, гпу, гбр и т.д.?
До того момента беня получит свои 29 млрд.грн. из кармана зебилов..
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27.04.2020 17:16 Відповісти
порох этого не допустит в любом случае
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27.04.2020 17:25 Відповісти
Аха,он в доле)))
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27.04.2020 17:30 Відповісти
ну да, уже ж обогитлся в 85 раз... теперь ещё в 358 раз обогатится
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27.04.2020 17:36 Відповісти
"Вимагаємо від Зеленського пояснень": активісти заявляють про злив справи Гандзюк і збираються під ОП - Цензор.НЕТ 3750
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27.04.2020 17:44 Відповісти
Не бреши.
По ссылке нет ни слова о том, о чем ты написал - там о том, что суд принял решение вернуть бабки Суркисам.
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27.04.2020 17:19 Відповісти
Тут главное страху навести
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27.04.2020 17:26 Відповісти
Головне- повітря зіпсувати!
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27.04.2020 17:40 Відповісти
Решение суда об отмене национализации Приватбанка непубличное, потому что одиозное . https://zn.ua/ECONOMICS/reshenie-suda-ob-otmene-nacionalizacii-privatbanka-nepublichnoe-potomu-chto-odioznoe-352317_.html ЧитайТе
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27.04.2020 18:15 Відповісти
Беню- жида, и весь печерский суд- расстрелять ...! Суркисов- тварей, тоже. И сразу в Украине станет , чуть-чуть, спокойнее.
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27.04.2020 17:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tvhSPfh0fG4 Хто такий Зеленський? Підсумок року
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27.04.2020 17:29 Відповісти
але ж таке зЄдЄбілів не цікавить ...- за таке бабло можна всіх тих хто виносить Рішення КУПИТИ по три рази - що і рбиться...
Працюйте ідіоти за 300 евро на нео-федалів....
Чому оте чьмо не в СІЗО - та не накладений арешт на всі його АКТИВИ ...,,,
Агов - Венедиктова ...

Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів



Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) пояснили, як українські олігархи виводили кошти з Приватбанку. Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.Переклад https://www.slidstvo.info/investigations/yak-ukrajinski-oliharhy-vyvely-cherez-kiprske-viddilennya-pryvatbanku-ponad-5-5-mlrd/ Слідство.Інфо https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/
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27.04.2020 18:01 Відповісти
Весна ПРийшла ЗЕбобікам турбопідсрачник таки наступить
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27.04.2020 17:06 Відповісти
Гои взбунтовались. А Он типа такой доступный. Постоянно к людям выходит поговорить.
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27.04.2020 17:09 Відповісти
Зачем так далеко идти. Я вам поясню, что происходит: жопа. Большая, зеленая жопа. Каких пояснений вам еще не достает?
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27.04.2020 17:09 Відповісти
зеЛя подонок и предатель!которого скорей нужно гнать на ростов!и так и будет!сразу после карантина!
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27.04.2020 17:10 Відповісти
тяжело ему будет бежать с колом в жопе...
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27.04.2020 18:12 Відповісти
Какая неожиданность, кто бы мог подумать. Ну зробили їх разом)))
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27.04.2020 17:12 Відповісти
Я не пойму, "активисты" требуют назначить виновным кого-то конкретного, или это Мангер с Левиным баламутят воду?
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27.04.2020 17:13 Відповісти
мордва, что-то ты какой-то непонятливый.
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27.04.2020 17:27 Відповісти
они сами не знают чего хотят. только воду мутят.
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27.04.2020 17:28 Відповісти
но те, кто их организовывает, наверняка знает чего хочет.
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27.04.2020 19:26 Відповісти
знают чего хотят
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27.04.2020 19:26 Відповісти
Они хотят расследования. Прокуроры хотят развалить дело в суде, дав недорасследованое дело.
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27.04.2020 20:16 Відповісти
Существуют процессуальные нормы и нельзя бессконечно держать обвиняемого под следствием ...
Мангера уже полтора года держут в этом статусе . Вон Савченко год мариновали , а потом суд отпустил , бо не успели в срок сварганить обвинение и передать его в суд .

То , что Левина осудят даже нет сомнения - против него куча улик .
А на Мангера "нарыли" максимум из того , что могли ... т.е. одне слова и шо зовут его Владислав . Примерно такой же "мощи" улики против Гордеева . Даже наверное больше , с учётом того , что бабосы исполнителям передавал именно чувак связанный с Гордеевым . Но его пока не трогают .
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27.04.2020 22:21 Відповісти
Активисты требуют расследования, а его не было.
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27.04.2020 20:15 Відповісти
Так он же главзебил , ничего не должен и говорить не умеет. Шаурмы вот, хотите ?
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27.04.2020 17:16 Відповісти
разом із вами ми зробили - как точно сказано. идите уточками покидайтесь, опять вам не то
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27.04.2020 17:18 Відповісти
В ООН надо обращаться.Ехать и обращаться.Кругом Зрада!Зеленский прямо заинтересован слить .Наверное, он -тоже заказчик.Скоро 2 года,как он мешает.
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27.04.2020 17:18 Відповісти
А еще лучше - в лигу сексуальных реформ!)
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27.04.2020 21:07 Відповісти
А разве дело не слили до Зеленского?
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27.04.2020 17:18 Відповісти
Тоесть они требуют от президента в нарушение закона совершить давление на прокуратуру и суд.
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27.04.2020 17:21 Відповісти
А кто зюзю за язык тянул? Ума нет, придется отвечать за свои слова и пустые обещания.
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27.04.2020 17:28 Відповісти
Ну до этого же все эти Тягнибоки, Лещенки, Найемы, Станки, Бабинцы, Шабунины, Нацщенки, УНСОвцы и прочие требовали?. И ничего. И вам даже нравилось
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27.04.2020 17:28 Відповісти
Активистам трунш поступил 330 каждому
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27.04.2020 17:25 Відповісти
извиняюсь "транш"
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27.04.2020 17:27 Відповісти
Ну и в чем суть претензий, досудебное следствие закончено, по заказчику дело за судом, так чего они еще хотят.
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27.04.2020 17:26 Відповісти
Елементарно. Хочуть, щоб посадили Порошенка.
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27.04.2020 17:28 Відповісти
они определенного ничего не говорят. Просто кричат, что "слили".
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27.04.2020 19:28 Відповісти
Вони навіть не розбираються, що злили, і як злили. Для них головне - посадки. Через деякий час захочуть посадок всіх зебілів, включно з тобою. Вже не кажучи за твого клована.
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27.04.2020 21:14 Відповісти
Чогось мені здається, що оця група якраз одна з тих, яка намагається розвалити слідство...
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27.04.2020 17:27 Відповісти
А шо разве не наказали виновных?
По моему да
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27.04.2020 17:28 Відповісти
Не понял.активитсты желают спросить у зели...или спросить с зели?
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27.04.2020 17:29 Відповісти
Так вот оно что. Все эти активисты оказались из подтанцовки Магнера.
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27.04.2020 17:30 Відповісти
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27.04.2020 19:29 Відповісти
Сразу видно, что Зеленский в политике новичок.Что -нибудь пообещает, а потом не знает, как выкручиваться. Совсем другое дело Пётр . Сказал - "Верю, что мы придём в ЕС и НАТО". И всё! (аналог путь к коммунизму) Но Гройсман его переплюнул - "А я вас уверяю - зима будет!" Вот так вот надо...И никаких вопросов)
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27.04.2020 17:41 Відповісти
19:00 у Офиса Президента Украины, когда клоуна там уже не будет.
это преступление собирать людей на такое опасное в связи с коронавирусом мероприятие, чтоб просто собраться и поговорить ни о чем.
заранее нужно продумывать каким образом подобраться к клоуну поближе.
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27.04.2020 17:53 Відповісти
"Вимагаємо від Зеленського пояснень": активісти заявляють про злив справи Гандзюк і збираються під ОП - Цензор.НЕТ 2378
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27.04.2020 18:08 Відповісти
Президент объяснит пацанам, что он не лох в 42 года. С таким количеством бабла быть лохом и не получится
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27.04.2020 18:32 Відповісти
Зелебобы, так что там с делом Кати Гандзюк?
Уже не интересно кто ее убил???
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27.04.2020 18:36 Відповісти
По версии следствия - Мангер и Левин. Заказали изуродовать, чтобы другим неповадно было, но так получилось, что она умерла.
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27.04.2020 19:32 Відповісти
Обірвали розслідування на півдорозі, спеціально щоб адвокати замовника потім його зразу відмили, через місяць буде виправданий з такими "доказами" прокуратури. Договірняк за кеш.
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27.04.2020 18:37 Відповісти
Мда....а кого ви бачите на посаді президента ?
Вже змінили Петю на гірший варіант, бачу, muy незадоволені.
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27.04.2020 19:01 Відповісти
Я голосував за Кошулинського як що Ви натяками намагаєтеся занизити мій IQ. І зараз слідкуючи за ним впевнююсь що правильно робив.. Бо я теж не совсім скажімо довіряю одразу і назавжди. По ділам! Та й як що відверто - вже на цих виборах вибір БУВ. І порося гнати треба було бо це не президент теж. Скільки можна вже вибирати "менше зло"? Зло - це все одно - зло. І як що по колу вибирати то червонопузих то кацапоідів ,то бандитів , то злодюг то клоунів совкодрочерних ( всі з однієї антиукраїнської помийки) то скільки нам треба років стати країною? 350-500 вистачить?А зараз вже запізно чекати европейского толерантного президента України. Я підозрюю що не буде такого. Буде просто військовий переворот з вішалкою та колами. Бо ми всі не схаменемося вчасно. Вже перевірено не один раз. Ми доведемо себе до крайнього стану відчаю вибираючи старими совковими пердунами різних підорасів а потім рвонемо країну Коліївщиною. Президента не буде. Буде полковник, або генерал Піночетенко в якого підтримка воюючої армії та населення буде 100%. І тоді почнеться вже не Майдан. А розрив срак Ахметову, Авакову, Поросятині, Зеленману Коломойману, покидькам Бужанським, Киві, Березі, Хомчаку та іншій "шанованій" худобі яку тут на той момент упіймають...Треба іноді слухати наприклад Корчинського : " Вже не буде европейського вибору. Спочатку захоплення влади з посадками а потім - европейський уряд по закону" - це про що? Чи Ви вважаєте Корчинського людиною не маючою розуму? Раніше треба було мізки мати перед виборами. Ось це дзвіночки...До того ж я знаю реальні настрої на "нулі" щоб ви розуміли. Вони далеко не такі лояльні до влади як нам малюють. Дуже не такі. І чим далі - тим більш агресивні.
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27.04.2020 19:41 Відповісти
Сподіваюсь, ваш Ай-кю дозволить вам збагнути просту річ - народ в своїй більшості голосує за інших кандидатів. Кошулинський для населення незрозуміла людина з чужими і далекими ідеями. Ціниться зовсім інше. Я теж голосувала за нього в першому турі без особливої надії.
То що робити ? От ЩО ? Обирати менше зло, бо ми лише меншість ? Чи просто умити ручки ?
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27.04.2020 19:50 Відповісти
Кошулинський для населення незрозуміла людина з чужими і далекими ідеями.

Ідемо по логічній лінії..Я зараз приведу ідею Кошулинського (одну з...) Не дослівно звичайно. А Ви мені поясніть з якого боку така ідея буде чужою та далекою для УКРАЇНЦЯ і іще одне - чи має право людина для якої така ідея -чужа - принаймні мати паспорт України (бо це право за яке люди гинуть на війні а не "просто аби бути громадянином якої небудь країни) :
" Людина яка балотується або обирається у лідери нації на посаду президента України, або подається лідером країни вже обраним на посаду прем'єр-міністра України , міністрів, особливо силових, очільника Генштабу ЗСУ та тому подібних посад - повинна заходити на посаду під тимчасовий закон який забороняє : мати такій людині на її близькому оточенню будь який бізнес на території України та за її межами, мати будь які рахунки в банках за межами території Украіни, будь яку нерухомість за межами України, законний порядок абсолютної відкритості майна та декларування "кожного сірника" у два рази частіше а ніж для інших громадян країни, та мати зобов'язання мінімум 10 років невиїзду за кордон, виключаючи випадки термінового серйозного лікування яке є неможливим в Україні, рахуючи з моменту вступу на посаду. "
Скажіть мені - хоч одне оте падло яке в нас жерло на посаді президента та інших "золотих" крісел - такій вимозі відповідало? А тепер робимо висновок - чому Україна ,маючи стартові можливості набагато кращі аніж мали деякі сьогодні натівські країни ЕС - має от такий жалюгідний стан ? Може тому що за всю історію країни нею рулили : червоносракі підори імені КПРС, мафіозні злодії, тупі камерні півні - маріонетки кацапської помийки, якесь продажне шмаття без яєць, хитросракі ригівські брехуни та мародери, прокацапські абсолютно тупі та залежні клоуни.. І я в цьому переліку не бачу тільки одних - українських національно свідомих людей іноді з "не зовсім толерантною політикою" по відношенню до ворогів України.
То тепер повертаємося до позиції Кошулинського та не тільки його - що в ній чужого та незрозумілого для УКРАЇНЦЯ? А може той кому це "чуже" повинен здати паспорт та забиратися геть до кацапії ? Це звісно зважаючи на війну, на кризу та на питання просто виживання нації та країни? Може досить сраки лизати різному непотрібу чия вина теж є в тім до чого ми дожилися та довибиралися? Ні?
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01.05.2020 13:31 Відповісти
От состояния двохрежимного предатель или герой нужно переходить к процентно-бальному отношению (принимать величину важности как знакомые всем проценты, но в общем их может быть больше).ТАк как чекисты эту брешь постоянно используют в свою сторону через передозирование и др инсы(часто важности меньше 10% они выдают за 100% и таким образом ******* всех). Случайные во власти должны ее понимать.
НАпример 2 основные позиции ракетостроение и антиагрессория=антикацапия должно давать по +40% статуса папаши народа. Пво + 15%(новое +20%, модернизация старого +10%), самолетостроение +15%, космос +15%(носители + спутники), кораблестроение + 15%, подлодки - 20% и торпеды подводные бпла- 15%, бронетехника + 10%. Возрождение или поднятие со дна нужно добавлять до 100-200% до основного процента взависимости от запущенности и сложности.
Восстановление независимой от агрессора религии + 30%, поддержание + 10%. Улучшение + 20%.Ухудшение -10, уничтожение -40%.
Восстановление независимого от агрессора языка как оружия агрессора под видом чего он нападает + 30%, поддержание + 10%. Улучшение + 20%. Ухудшение -20, уничтожение -60%.
Восстановление армии + 30%, улучшение + 20%, поддержание + 10%.Ухудшение -20%, уничтожение -70%
Очистка спу от поголовных предателей, +30%, улучшение +20, поддержание -5%.
Индустриализация, цифровизация, производство электроники и прочие новые модернизации по 30/20/10.
За деидустриализацию, децифровизацию, снимать - 30%.
Продажа земель, залог страны в ломбард, сдача яо и подобное - 40%-50%. С расстрелом после президенства. Предатель кравчук с продажей за 200млн$ яо в свой карман, что дало окно к нападению на украину, убийства воинов, отжим земель что-то засиделся с семейством в этом мире долго.Продажа земель даст окно к заходу больных диких капиталистов с войсками и спецслужбами, которые могут вас намеренно стравить и сжечь в будущих войнах, чтобы им не мешали владеть землями и рабами, и завести себе рабов под видом радикальной толерастии с африки, азии или китая.
Восстановление яо с ракетами на 2.5ткм(для охраны армян при распаде парашки и сдерживания парашки) + 100% к статусу отца нации.
Очейчи могут быть больше 100%.

ЗА положительный(от 5% от ввп) внешний торгбалланс + 20, нулевой +5. За отрицательный - 20%. 10-50% торгбалланс + 30-50%.
Рост ВВП + 30/5, спад ввп - 30, если форсмажор -20.
Улучшение развития школьников, например сложность учебы ростет, то +20%,поддерживается-5% снижается -30%.Потому что ученые это тоже воины украины в поле технологий и неотставания от других, даже их превосходства. Если какая-то диверсионная тварь будет снижать таблицу умножения или квадратные уровнения в школе, то его расстреливайте.
За удержания от внедрения негативных антимонолитных влияний по типу квадратов овертона там *****-лгбт и прочее антицельное антинародное дерьмо +10. Выигрыш у них +20, 5-10% проиграш -20%.
За попытки ******* формулы - 60%(президент-диверсант), за случаи 50% имитации - 20% за каждую номинацию.
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27.04.2020 19:20 Відповісти
У этого случайного зебилзенда уже требовали и будут требовать десятки, сотни объяснений по тем или иным вопросам. А в результате как всегда либо игнор, либо какое-то невнятное чавканье...
Эта сверхдебильная власть уже показала всё на что она НЕСПОСОБНА и я вам точно говорю - зелох со своим продажно-дилетантским кодлом до конца этого года будет сметён народным ураганом.
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27.04.2020 19:28 Відповісти
Интересно, кто организатор шоблы?
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27.04.2020 19:33 Відповісти
То кажеш ... тебе в список не включили ?
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27.04.2020 19:45 Відповісти
та він все злив
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27.04.2020 19:51 Відповісти
Та какой там слив!
Просто эксперты нашей доблестной прокуратуры пришли к общему мнению, что нападение на Гандзюк было самообороной.
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27.04.2020 19:52 Відповісти
Ждите видосик с ответами на вопросы
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27.04.2020 22:08 Відповісти
Существуют процессуальные нормы и нельзя бессконечно держать обвиняемого под следствием ...
Мангера уже полтора года держут в этом статусе . Вон Савченко год мариновали , а потом суд отпустил , бо не успели в срок сварганить обвинение и передать его в суд .

То , что Левина осудят даже нет сомнения - против него куча улик .
А на Мангера "нарыли" максимум из того , что могли ... т.е. одне слова и шо зовут его Владислав . Примерно такой же "мощи" улики против Гордеева . Даже наверное больше , с учётом того , что бабосы исполнителям передавал именно чувак связанный с Гордеевым . Но его пока не трогают .
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27.04.2020 22:22 Відповісти
А он вам ничего не должен!
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27.04.2020 22:25 Відповісти
 
 