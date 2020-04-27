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Новини Коронавірус і карантин
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Центральну районну лікарню в Змієві закривають на карантин: там 25 випадків захворювання на COVID-19

Центральну районну лікарню в Змієві закривають на карантин: там 25 випадків захворювання на COVID-19

В Зміївській центральній районній лікарні Харківської області COVID-19 підтверджений у 11 лікарів і 14 пацієнтів, в зв'язку з чим вона буде закрита на карантин.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми ухвалюватимемо рішення про закриття цієї лікарні, тому що в двох відділеннях вже, ви знаєте, знайшло своє підтвердження розповсюдження коронавірусу… 25 осіб було інфіковано", - сказав Кучер.

Він зазначив, що, швидше за все, поширення інфекції почалося з дитячого відділення, де лежала дитина з пневмонією, у якої пізніше було підтверджено COVID-19. Кучер зазначив, що проби взяли, поки дитина ще була на лікуванні, проте результати були отримані вже після того, як її виписали. Крім того, Кучер визнав, що високий відсоток захворюваності серед медиків свідчить про те, що не всі вони дотримуються рекомендацій МОЗ в частині використання засобів індивідуального захисту.

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"Епідрозслідування все-таки показує, що не зовсім дотримувалися лікарі ті рекомендації, які дані Міністерством охорони здоров'я", - сказав Кучер.

Станом на ранок понеділка в Харківській області зареєстровано 407 підозр на COVID-19 (в тому числі 49 - за минулу добу). З них 196 випадків - підтверджено, 91 - спростовано, інші - на стадії перевірки.

Зі 196 хворих 15 осіб одужали, 4 - померли.

Зі 177 хворих на туберкульоз 83 людини госпіталізовані (у тому числі 2 особи підключені до ШВЛ).

З підозрою на COVID-19 госпіталізовано 97 осіб, 23 перебувають на самоізоляції.

Також читайте: Весь персонал і пацієнтів Харківської психіатричної лікарні, де стався спалах COVID-19, буде протестовано на коронавірус - Кучер

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Точно. К каждой государственной больнице с ободранными стенами обязательно прилагается главврач , у которого жена заниматься успешно бизнесом или богатая бабушка
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27.04.2020 17:25 Відповісти
+4
А коли закінчиться вже це залякування і карантин, який вб'є життя мільйонів людей?
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27.04.2020 17:21 Відповісти
+4
Посмотришь на губернатора будто умный человек ,юрист ,а такую чушь порет - врачи не пользуются средствами индивидуальной защиты. А где она _ 100 грамм спирта на месяц ,маску одну в день ,очки если хочешь покупай за свой счет ,прием ведут в некоторых больницах по 2 врача в одном кабинете , далек вы губернатор от реальности...
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27.04.2020 17:34 Відповісти
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Этот пример ещё раз подтверждает правило, что больницы являются главными рассадниками короновируса (наровне с магазинами)
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27.04.2020 17:16 Відповісти
А коли закінчиться вже це залякування і карантин, який вб'є життя мільйонів людей?
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27.04.2020 17:21 Відповісти
Уже никогда похоже.
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27.04.2020 17:29 Відповісти
И никто не виноватый. Оно само как-то! Посадите хоть одного главврача. Даже можно с украинской фамилией. И все наладится волшебным образом.
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27.04.2020 17:22 Відповісти
Точно. К каждой государственной больнице с ободранными стенами обязательно прилагается главврач , у которого жена заниматься успешно бизнесом или богатая бабушка
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27.04.2020 17:25 Відповісти
Глав врачі шарлатани підтримують цю фейкову пандемію
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27.04.2020 17:32 Відповісти
Самий час закрити,всі,від Кові19.... Злочином,були наміри,для,цієї,інфекції використовувати структури Загальної медицини Для таких інфекцій використовували спец заклади "чумні бараки"
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27.04.2020 17:26 Відповісти
Зрозумійте будь -ласка НЕ ІСНУЄ ніякого "вірусу" це лиш інструмент для знищення всього що заважає.
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27.04.2020 17:57 Відповісти
,Невсе так просто,як здається... .Наскільки існує,те,до чого,недоторкнутися... . Ви,адепт,якого вірування ?
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27.04.2020 18:06 Відповісти
Обычно жена тоже врач, завотделения другого профиля, даже скорее завлабораторией. И еще свой кабинет частный.
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27.04.2020 17:28 Відповісти
Знищення структури й закладів Загальної медицини Триває
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27.04.2020 17:29 Відповісти
Посмотришь на губернатора будто умный человек ,юрист ,а такую чушь порет - врачи не пользуются средствами индивидуальной защиты. А где она _ 100 грамм спирта на месяц ,маску одну в день ,очки если хочешь покупай за свой счет ,прием ведут в некоторых больницах по 2 врача в одном кабинете , далек вы губернатор от реальности...
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27.04.2020 17:34 Відповісти
Врачи не пользуются рекомендациями минздрава по мерам самозащиты...что за медики такие?что им рекомендации нужны в этом вопросе?чему их учили?если в этой больнице действительно пермонал работал без соблюдения элементарных мер безопасности...таки правильно ее закрывают.лучше навсегда.
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27.04.2020 17:43 Відповісти
И как теперь верить предпринимателям, которые не станут распространителями вируса, как незащищённый медперсонал, которые во время акций протеста даже не могут сымитировать, что будут соблюдать меры безопасности, не соблюдая дистанцию и стянув маски с носа?
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27.04.2020 17:43 Відповісти
Нет никакой пандемии. Расходимся, нас на...ли.
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27.04.2020 17:47 Відповісти
А я думал Годфальт, а не Змиев
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27.04.2020 18:18 Відповісти
 
 