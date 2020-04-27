Центральну районну лікарню в Змієві закривають на карантин: там 25 випадків захворювання на COVID-19

В Зміївській центральній районній лікарні Харківської області COVID-19 підтверджений у 11 лікарів і 14 пацієнтів, в зв'язку з чим вона буде закрита на карантин.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми ухвалюватимемо рішення про закриття цієї лікарні, тому що в двох відділеннях вже, ви знаєте, знайшло своє підтвердження розповсюдження коронавірусу… 25 осіб було інфіковано", - сказав Кучер.

Він зазначив, що, швидше за все, поширення інфекції почалося з дитячого відділення, де лежала дитина з пневмонією, у якої пізніше було підтверджено COVID-19. Кучер зазначив, що проби взяли, поки дитина ще була на лікуванні, проте результати були отримані вже після того, як її виписали. Крім того, Кучер визнав, що високий відсоток захворюваності серед медиків свідчить про те, що не всі вони дотримуються рекомендацій МОЗ в частині використання засобів індивідуального захисту.

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"Епідрозслідування все-таки показує, що не зовсім дотримувалися лікарі ті рекомендації, які дані Міністерством охорони здоров'я", - сказав Кучер.

Станом на ранок понеділка в Харківській області зареєстровано 407 підозр на COVID-19 (в тому числі 49 - за минулу добу). З них 196 випадків - підтверджено, 91 - спростовано, інші - на стадії перевірки.

Зі 196 хворих 15 осіб одужали, 4 - померли.

Зі 177 хворих на туберкульоз 83 людини госпіталізовані (у тому числі 2 особи підключені до ШВЛ).

З підозрою на COVID-19 госпіталізовано 97 осіб, 23 перебувають на самоізоляції.

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