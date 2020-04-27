Протичумний інститут в Одесі не готовий проводити ПЛР-тести на коронавірус, - Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про неготовність Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова проводити ПЛР-дослідження на коронавірус.

Про це він заявив на засіданні оперативного штабу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Уніан".

За його даними, лабораторія інституту, яку минулого тижня вирішили залучити до перевірок на COVID-19 пацієнтів міських лікарень, технічно до такої роботи зараз не готова. Крім того, співробітники установи не забезпечені засобами індивідуального захисту.

"Як можна нам говорити, щоб направляли все туди, де нічого не готово?! Там не працює вентиляція, немає холодильника для зберігання середовищ, немає захисних костюмів...", - акцентував Труханов.

Він також заявив, що сьогодні звернеться до міністра охорони здоров'я України Максима Степанова з тим, щоб той пояснив, чим керувався головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у своєму рішенні "замкнути" ПЛР-дослідження в Одесі на протичумний інститут.

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