Протичумний інститут в Одесі не готовий проводити ПЛР-тести на коронавірус, - Труханов
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про неготовність Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова проводити ПЛР-дослідження на коронавірус.
Про це він заявив на засіданні оперативного штабу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Уніан".
За його даними, лабораторія інституту, яку минулого тижня вирішили залучити до перевірок на COVID-19 пацієнтів міських лікарень, технічно до такої роботи зараз не готова. Крім того, співробітники установи не забезпечені засобами індивідуального захисту.
"Як можна нам говорити, щоб направляли все туди, де нічого не готово?! Там не працює вентиляція, немає холодильника для зберігання середовищ, немає захисних костюмів...", - акцентував Труханов.
Він також заявив, що сьогодні звернеться до міністра охорони здоров'я України Максима Степанова з тим, щоб той пояснив, чим керувався головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у своєму рішенні "замкнути" ПЛР-дослідження в Одесі на протичумний інститут.
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Странный какой то.
LOL
Этих тестов списать нужно около миллиона. Вся проблема, их в районной лаборатории (там где баночки и коробочки) не делают. 10 тысяч ПЦР-исследований в день может проводиться в Украине - на больше нет оборудования. Карантин заканчивается, а списывать некуда. Вот Одесса, шото похожее есть. А вот через Одессу списать тысяч 300 тестов. Не знаю почему, но Труханов против.
- какое отношение имеет Труханов к подразделению МОЗ, и схерали он говорит от его имени?
- если противочумной институт не готов проволить тесты!! даже не лечить, а просто делать тесты!! на довольно безобидную по сравнению с чумой инфекцию, то такой Институт надо разогнать к чертям, а здание продать с аукциона.
"Свою глубокую озабоченность по поводу судьбы противочумного института уже высказала Служба безопасности Украины и профильный комитет Верховной Рады. О готовности принять институт под крыло своего медицинского департамента заявило Министерство обороны Украины. Учитывая нынешнюю политическую и военную ситуацию, судьбу единственного научного учреждения в сфере биологической защиты страны, по всей видимости, должно решать не Министерство здравоохранения, а Совет национальной безопасности и обороны Украины и лично президент.А нам пока остается только надеяться на более-менее благополучную эпидемическую ситуацию и на терпение сотрудников института, которых фактически вынуждают заниматься наукой и безопасностью государства за собственный счет. И то, и другое может прекратиться в любой момент...""...С какой проблемой мы можем столкнуться завтра, предсказать трудно, но решать ее будут в первую очередь эти «восемь с половиной ставок». Если их, конечно, не реорганизуют до полной недееспособности.
перевести в городские больницы и поликлиники - хватит сачковать!