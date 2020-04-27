Мужчина на Николаевщине угрожал судье заразить ее коронавирусом и гепатитом

В Арбузинском районном суде Николаевской области обвиняемый угрожал судье заразить ее коронавирусом и гепатитом, если она продлит ему срок содержания под стражей.

При рассмотрении ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого последний потребовал у судей удостоверение судьи, поскольку по его информации, указанный суд является ликвидированным.

В грубой форме, с применением нецензурных слов, обвиняемый выкрикивал, что суд является "частным предприятием и шарашкиной конторой", которая работает на заказ, он знает хозяина судей и ликвидирует судей быстрее, чем сам хозяин.

Затем, как сообщает судья, обвиняемый, "через отверстие стеклянной решетки, где он в то время находился, дважды плюнул на меня в область головы и лица".

Из-за такого поведения обвиняемого в судебном заседании был объявлен перерыв.

Во время продолжения судебного заседания обвиняемый сообщил, что имеет ряд хронических заболеваний, о которых не желает говорить, "в том числе болеет гепатитом и болел СОVID-19 в конце марта". Обвиняемый отметил, что зная о наличии своих болезней, в случае заражения судьи и заболевания такие же болезни, имеющиеся у него, ему понятны последствия.

Судья отправила сообщение о вмешательстве в ее деятельность как судьи и просит принять меры для обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.

