1 763 10

Мужчина на Николаевщине угрожал судье заразить ее коронавирусом и гепатитом

В Арбузинском районном суде Николаевской области обвиняемый угрожал судье заразить ее коронавирусом и гепатитом, если она продлит ему срок содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.

При рассмотрении ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого последний потребовал у судей удостоверение судьи, поскольку по его информации, указанный суд является ликвидированным.

В грубой форме, с применением нецензурных слов, обвиняемый выкрикивал, что суд является "частным предприятием и шарашкиной конторой", которая работает на заказ, он знает хозяина судей и ликвидирует судей быстрее, чем сам хозяин.

Затем, как сообщает судья, обвиняемый, "через отверстие стеклянной решетки, где он в то время находился, дважды плюнул на меня в область головы и лица".

Из-за такого поведения обвиняемого в судебном заседании был объявлен перерыв.

Во время продолжения судебного заседания обвиняемый сообщил, что имеет ряд хронических заболеваний, о которых не желает говорить, "в том числе болеет гепатитом и болел СОVID-19 в конце марта". Обвиняемый отметил, что зная о наличии своих болезней, в случае заражения судьи и заболевания такие же болезни, имеющиеся у него, ему понятны последствия.

Судья отправила сообщение о вмешательстве в ее деятельность как судьи и просит принять меры для обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторая смерть от COVID-19 зафиксирована на Николаевщине

Топ коментарі
+2
А не угрожал обвиняемый заразить судью гонореей через отверстие стеклянной решётки
27.04.2020 17:50 Відповісти
+2
Попытки обвиняемого скорее всего безрезультатны, но его заявление о недоверии к судебной системе ("частным предприятием и шарашкиной конторой") вполне обоснованы, я бы сказал больше: ко всей государственной системе. Люди ощущают (каждой клеткой своего тела), что это НЕ ИХ ГОСУДАРСТВО, потому что оно стоит на страже чужих интересов (прослойки кровопийц, тунеядцев и паразитов)!
27.04.2020 18:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С почином вас, какистократы!
27.04.2020 17:37 Відповісти
А не угрожал обвиняемый заразить судью гонореей через отверстие стеклянной решётки
27.04.2020 17:50 Відповісти
Лучше сразу люстрировать , через голову ,как в Харькове
27.04.2020 17:58 Відповісти
Через отверстия в стеклянной решетке? Тетя ничего не путает? А то, глядишь, и окажется в последствии, что это она угрожала обвиняемому засадить
27.04.2020 18:03 Відповісти
Попытки обвиняемого скорее всего безрезультатны, но его заявление о недоверии к судебной системе ("частным предприятием и шарашкиной конторой") вполне обоснованы, я бы сказал больше: ко всей государственной системе. Люди ощущают (каждой клеткой своего тела), что это НЕ ИХ ГОСУДАРСТВО, потому что оно стоит на страже чужих интересов (прослойки кровопийц, тунеядцев и паразитов)!
27.04.2020 18:12 Відповісти
Сумасшедший дом.
27.04.2020 18:12 Відповісти
Половым путем в особо извра форме!
Хотя наши судьи такие опытные проститутки, что их ничем не удивишь!
27.04.2020 21:21 Відповісти
 
 