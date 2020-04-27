СБУ і ОГП поспіхом завершили розслідування справи Гандзюк. Його низька якість вплине на вирок суду, - Масі Найєм. ФОТО

Служба безпеки України разом з Офісом Генерального прокурора України поспіхом завершили досудове розслідування по справі вбивства Каті Гандзюк.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Досудове розслідування завершили при тому, що не всі слідчі дії були проведені, які вимагала сторона потерпілих. Зібрані не всі докази причетності В. Мангера та О. Левіна. З моменту обрання нового Генпрокурора відсутня комунікація із адвокатом батька Каті Гандзюк. Така якість розслідування прямо вплине на вирок суду", - відзначає Найєм.

Він також опублікував принтскрін з брифінгу Офісу Генерального прокурора, "де навіть фото виконавців вбивства Каті, Грабчука і Вишневського, просто переплутали".

"Побачимося біля Офісу президента України. З дотриманням вимог карантину. Сьогодні о 19:00", - резюмував Найєм.

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Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

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20 січня 2020 року правоохоронці в місті Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

В кінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної групи.