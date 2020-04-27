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Через карантин призупинили діяльність 277 тисяч ФОПів, 3/4 з них торгували на ринках, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА
Кількість фізичних осіб-підприємців, які діють в Україні, скоротилася за час карантину на 277 тисяч.
Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот", інформує Цензор.НЕТ.
Водночас понад 3/4 ФОПів, які припинили роботу, - 211 302 – здійснювали торгівлю на ринках.
У сфері планової медицини і стоматології без роботи залишилися 14 747 підприємців, у сфері освіти - 13 864, розваг - 10 412, туризму - 8 370.
Найменша кількість підприємців, які припинили діяльність, - серед тих, хто надає транспортні послуги (1791).
Топ коментарі
+7 18c49ed2
показати весь коментар27.04.2020 17:39 Відповісти Посилання
+7 wake up-UA
показати весь коментар27.04.2020 18:19 Відповісти Посилання
+6 18c49ed2
показати весь коментар27.04.2020 18:23 Відповісти Посилання
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Там ціни інколи нижчі від маркетів на декілька гривень .
А *промисловики * . які осбливо торгують китайським *ширнепотрібом * . і так будуть в прогарі ..Купівельна спроможність впала . Зараз основні сімейні видатки йдуть на продукти .
или вот фермеры... свою украинскую продукцию (капуста-редиска-огурцы-цыбулька) вынуждены выбрасывать..чтоб правительство озаботилось...или озолотилось...на поставки такой же но... из-за кордона
То есть никто нихрена не производит, только спекуляцией занимаются... Страна спекулянтов не может жить хорошо...
****Бiдa прийшла звідки не чекали: Наші захисники ледь жuвi! У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
УВАГА!
Наш друг та пoбратим Денис Бoрцoв, пoзивний Август та Кравчук Сергiй, пoзивний Крава пoтрапили в бiду та пoтребують нашoї дoпoмoги!
Хлoпцiв булo пoраненo внаслiдoк вoрoжoгo oбстрiлу пoблизу с. Славне (Дoнецький напрямoк). Вoни прoхoдили службу в 74 батальйoнi, рoтi глибиннoї рoзвiдки.
Нашi захисники зараз знахoдяться у лiкарнi iм. Мечникoва. У Крави залишилась мати, вiн був єдиним гoдувальникoм у рoдинi.
Реквiзити для дoпoмoги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Бoрцoв Д.С.
Максимальний репoст! Дoпoмoжемo разoм!http://pandushka.info/wp-content/uploads/2020/04/94977616_2612966328945023_4165964792168710144_n.jpg поранені герої
http://pandushka.info/wp-content/uploads/2020/04/94285699_2612966358945020_8877440780831031296_n-1.jpg Поранені
А почтоматы - нафиг. Я до сих пор помню, как 15 минут провисел на телефоне в ожидании соединения с девочкой, чтобы она мне поштомат открыла. Дождался, терпения хватило, но мысленно проклял все эти поштоматы. И это ведь не первый раз, постоянно, то у них апка не срабатывает, то девочки все заняты, то электричества нет в помещении. Мист-экспресс - говно.
И это только юзер экспириенс, это мы еще не затрагивали вопрос безопасности...
Или их куда-то "приравняли"?
https://bykvu.com/ru/mysli/festyval-konspyrolohyy-teoryy-zahovora-o-koronavyruse-y-otkuda-ony-berutsia/