Через карантин призупинили діяльність 277 тисяч ФОПів, 3/4 з них торгували на ринках, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

Кількість фізичних осіб-підприємців, які діють в Україні, скоротилася за час карантину на 277 тисяч.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот", інформує Цензор.НЕТ.

Водночас понад 3/4 ФОПів, які припинили роботу, - 211 302 – здійснювали торгівлю на ринках.

У сфері планової медицини і стоматології без роботи залишилися 14 747 підприємців, у сфері освіти - 13 864, розваг - 10 412, туризму - 8 370.

Найменша кількість підприємців, які припинили діяльність, - серед тих, хто надає транспортні послуги (1791).

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