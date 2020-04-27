Фракція "ЄС" вимагає прийняти закон про страхування медиків і низку інших антикризових законів

Під час карантину парламент має розглядати тільки питання, що стосуються безпеки та захисту України і її громадян, а також боротьби з економічною кризою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"У п’ятницю Володимир Зеленський підтримав пропозицію "Європейської Солідарності" щодо страхування медичних працівників на випадок смерті або захворювання від коронавірусу. Це нормальна практика, коли влада реагує на ініціативи опозиції. Шкода, однак, що наша вимога залишалася без належної відповіді кілька тижнів. Втрачено дорогоцінний час в організації захисту лікарів, які на передньому краю боротьби проти коронавірусу. Кожен п’ятий інфікований – це лікар. Лише за останні три дні інфіковано майже триста медиків. Тому закликаємо президента і монобільшість спільними зусиллями прискорити вирішення питання захисту медичних працівників", - говориться в повідомленні.

Фракція "Європейської солідарності" наполягає на терміновому розгляді цього питання на позачерговому засіданні Верховної Ради.

"Керівництво парламенту вже п’ятий день незаконно не видає підписані листи для збору підписів за проведення позачергового засідання. Вимагаємо видати їх негайно. Засідання може бути скликане і за ініціативи президента із визначенням проєкту як невідкладного", - зазначили в "Європейській солідарності".

Фракція підкреслює, що Україні потрібна дієва модель протидії коронавірусу.

"До порядку денного позачергового засідання вимагаємо включити і законопроект 3380 про обов’язкове тестування усіх груп ризику, серед розробників якого є і представниця нашої фракції. Ми неодноразово наголошували на тому, що під час карантину парламент має розглядати лише питання, які стосуються безпеки і захисту України та її громадян, а також боротьби з економічною кризою. Тому цього тижня слід розглянути і законопроект про гарантії неповернення банків, який врятує Україну від дефолту і відкриє шлях до отримання суттєвої міжнародної фінансової допомоги на подолання пандемії та економічної кризи", - підсумували у фракції.

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