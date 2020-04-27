Захист Януковича не з'явився на засідання суду у справі про узурпацію влади, - Адвокатська дорадча група
У Печерському районному суді Києва 27 квітня мало відбутися засідання з розгляду клопотання слідчого про обрання експрезиденту-втікачу Вікторові Януковичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у справі про узурпацію влади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Адвокатської дорадчої групи.
"Захист Януковича не з'явився. Направили клопотання про відкладення засідання у зв'язку з карантином. Хоча це і категорія справ, яка розглядається невідкладно. Зате прокуратура подала клопотання про дотримання розумних термінів і про онлайн-трансляцію засідання. Аналогічні клопотання подали численні ЗМІ, ГО, зокрема постраждалі у справах Майдану, їхні адвокати. Суддя Батрін перенесла засідання на 30 квітня на 11:00. І задовольнила клопотання про онлайн-трансляцію", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало Віктора Януковича для проведення слідчих і процесуальних дій о 10 годині ранку 30 квітня. Як стало відомо "Цензор.НЕТ" із власних джерел, йдеться про події періоду протестних акцій на Майдані.
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Это что же получается ГБР и Генпрокурор не явились на заседание?
лучше займитесь настоящим
потому что теперь рулитпрокуратурой