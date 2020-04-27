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Захист Януковича не з'явився на засідання суду у справі про узурпацію влади, - Адвокатська дорадча група

Захист Януковича не з'явився на засідання суду у справі про узурпацію влади, - Адвокатська дорадча група

У Печерському районному суді Києва 27 квітня мало відбутися засідання з розгляду клопотання слідчого про обрання експрезиденту-втікачу Вікторові Януковичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у справі про узурпацію влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Адвокатської дорадчої групи.

"Захист Януковича не з'явився. Направили клопотання про відкладення засідання у зв'язку з карантином. Хоча це і категорія справ, яка розглядається невідкладно. Зате прокуратура подала клопотання про дотримання розумних термінів і про онлайн-трансляцію засідання. Аналогічні клопотання подали численні ЗМІ, ГО, зокрема постраждалі у справах Майдану, їхні адвокати. Суддя Батрін перенесла засідання на 30 квітня на 11:00. І задовольнила клопотання про онлайн-трансляцію", - сказано в повідомленні.

Захист Януковича не зявився на засідання суду у справі про узурпацію влади, - Адвокатська дорадча група 01

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало Віктора Януковича для проведення слідчих і процесуальних дій о 10 годині ранку 30 квітня. Як стало відомо "Цензор.НЕТ" із власних джерел, йдеться про події періоду протестних акцій на Майдані.

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Автор: 

адвокат (940) Київ (19672) суд (11744) Янукович Віктор (10782)


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Топ коментарі
+6
так она же сейчас в ГБР тусуется,ей некогда
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27.04.2020 18:10 Відповісти
+5
Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти.

Это что же получается ГБР и Генпрокурор не явились на заседание?
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27.04.2020 18:12 Відповісти
+1
коли вже оманський ішак буде відповідати за узурпацію влади та зраду держави???? Разом зі своєю ********, що нищить все українське та зливає країну кремлівському упирю???
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27.04.2020 18:13 Відповісти
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так она же сейчас в ГБР тусуется,ей некогда
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27.04.2020 18:10 Відповісти
Надо же...а что.должна была?
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27.04.2020 18:11 Відповісти
Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти.

Это что же получается ГБР и Генпрокурор не явились на заседание?
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27.04.2020 18:12 Відповісти
коли вже оманський ішак буде відповідати за узурпацію влади та зраду держави???? Разом зі своєю ********, що нищить все українське та зливає країну кремлівському упирю???
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27.04.2020 18:13 Відповісти
Как ? Ну я не удевлюсь если его оправдают, и https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02cVg1rd9RojYgp0vVXJtXnzQw8GA:1588000362048&q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiNkO6r8ojpAhWcw8QBHex7A2QQkeECKAB6BAgMECo постраждалым сделают.
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27.04.2020 18:13 Відповісти
Дурдом на кальосіках.
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27.04.2020 18:15 Відповісти
При зеленых скоро и сам янык явится и будет оправдан.
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27.04.2020 18:20 Відповісти
і призначений губернатором всього ордло (наприклад)
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27.04.2020 18:56 Відповісти
Она в ГБР и Офисах Зе сидит.
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27.04.2020 18:30 Відповісти
это мимолетное увлечение можно быть крутым ничего не делая
лучше займитесь настоящим
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27.04.2020 18:46 Відповісти
Бакланы ЛюдЯм стрелу забили. А кто из блатных к сявкам на стрелу ходил когда? Тут даже Честный Фраер не пошел бы, взападло. И это не шутка.
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27.04.2020 18:54 Відповісти
Портнов мав безпосереднье відношення до конституційного перевороту в 2011 році..
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27.04.2020 19:53 Відповісти
Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти
потому что теперь рулитпрокуратурой
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27.04.2020 20:53 Відповісти
 
 