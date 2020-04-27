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Новини Операція Об'єднаних сил
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Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, поранено двох українських воїнів, - штаб ООС

Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, поранено двох українських воїнів, - штаб ООС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Наші воїни діяли адекватно обстановці і вживали заходів із придушення вогневих засобів противника. За допомогою штатного озброєння, українські військовослужбовці вчасно і без вагань припиняли злочинні дії окупаційних військ. Ворог отримав гідну відсіч.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Мар'їнки.

У відповідь на порушення наші захисники рішуче відповіли, змусивши окупантів повернутися до дотримання режиму "тиші".

Тричі окупанти відкривали вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців поблизу Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-го калібру.

Проти наших захисників поблизу населеного пункту Кримське ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а захисників Південного обстріляв із автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень.

Підступні обстріли російських найманців не залишилися безкарними - з наявних вогневих засобів українські захисники дали жорстку і рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об'єднаних сил і надалі готові негайно відреагувати на всі можливі загрози з боку загарбників".

Автор: 

обстріл (29234) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Га.доны колорадские !
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27.04.2020 18:25 Відповісти
Досить наживатись на війні.С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, ранено двое украинских женщин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3821
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27.04.2020 18:26 Відповісти
Яких жєнщин??? Поранення отримали два військових, чоловіки... З перекладом у вас вже повний гаплик7??
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27.04.2020 18:33 Відповісти
Не зрозуміло кого поранили, та головне, це одужання нашим воїнам. Бережи вас Господь, рідненькі
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27.04.2020 18:48 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!Треба більше вбивати росіян
Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, поранено двох українських жінок, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8886
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27.04.2020 20:12 Відповісти
 
 