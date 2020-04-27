Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, поранено двох українських воїнів, - штаб ООС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Наші воїни діяли адекватно обстановці і вживали заходів із придушення вогневих засобів противника. За допомогою штатного озброєння, українські військовослужбовці вчасно і без вагань припиняли злочинні дії окупаційних військ. Ворог отримав гідну відсіч.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Мар'їнки.

У відповідь на порушення наші захисники рішуче відповіли, змусивши окупантів повернутися до дотримання режиму "тиші".

Тричі окупанти відкривали вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців поблизу Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-го калібру.

Проти наших захисників поблизу населеного пункту Кримське ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а захисників Південного обстріляв із автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень.

Підступні обстріли російських найманців не залишилися безкарними - з наявних вогневих засобів українські захисники дали жорстку і рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об'єднаних сил і надалі готові негайно відреагувати на всі можливі загрози з боку загарбників".