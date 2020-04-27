При пом'якшенні умов самоізоляції на Великдень кількість хворих на коронавірус знову зросла, - лікарі, які повернулися з Італії. ВIДЕО

Незважаючи на суворий карантин у деяких регіонах Італії помітили збільшення кількості інфікованих COVID-19. Так кількість хворих в італійському госпіталі, де працювали українські лікарі, збільшилася майже вдвічі з 10 до 20 осіб на добу. Медики пов'язують такий стрибок інфікування з пом'якшенням умов самоізоляції на період Великодніх свят. 23 квітня команда українських лікарів і медсестер повернулася додому. Медики поділилися свіжими даними з протидії коронавірусу за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу Еспресо ТВ.

"Важкі хворі можуть кілька тижнів перебувати і на штучній вентиляції і в госпіталі в стаціонарних умовах, оскільки там можуть бути ускладнення як ранні так і пізні", - розповідає інфекціоніст В'ячеслав Бушуєв.

Лікар із системи МВС разом з колегами працював у госпіталі міста Пезаро. Він зазначив, що наймолодшому пацієнтові, з яким вони мали справу було 47 років. Чоловік мав двосторонню пневмонію, втім завдяки своєчасному втручанню і медикаментозному лікуванню препаратом "тоцілізумаб" пацієнт досить швидко подолав хворобу.

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Основна група ризику інфікування коронавірусом в Італії - літні люди з супутніми захворюваннями, наприклад цукровий діабет, або проблемами серцево-судинної системи. Лікування ж ковіда в цій країні досі експериментальне, тому профілактика понад усе.

Італійський уряд зараз готується до другого етапу виходу з карантину. Журналіст Марина Чанкова, яка зараз живе в Римі розповіла, що в країні вже відкрили магазини з продажу листівок і дитячих товарів, хоча інша інфраструктура обслуговування, зокрема салони краси, досі паралізована.

Найближчим часом в Італії планують провести близько 500 тис. тестів на антитіла, щоб визначили, яка частина населення вже має імунітет до коронавірусу.

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