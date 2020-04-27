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Новини Коронавірус і карантин
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При пом'якшенні умов самоізоляції на Великдень кількість хворих на коронавірус знову зросла, - лікарі, які повернулися з Італії. ВIДЕО

Незважаючи на суворий карантин у деяких регіонах Італії помітили збільшення кількості інфікованих COVID-19. Так кількість хворих в італійському госпіталі, де працювали українські лікарі, збільшилася майже вдвічі з 10 до 20 осіб на добу. Медики пов'язують такий стрибок інфікування з пом'якшенням умов самоізоляції на період Великодніх свят. 23 квітня команда українських лікарів і медсестер повернулася додому. Медики поділилися свіжими даними з протидії коронавірусу за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу Еспресо ТВ.

"Важкі хворі можуть кілька тижнів перебувати і на штучній вентиляції і в госпіталі в стаціонарних умовах, оскільки там можуть бути ускладнення як ранні так і пізні", - розповідає інфекціоніст В'ячеслав Бушуєв.

Лікар із системи МВС разом з колегами працював у госпіталі міста Пезаро. Він зазначив, що наймолодшому пацієнтові, з яким вони мали справу було 47 років. Чоловік мав двосторонню пневмонію, втім завдяки своєчасному втручанню і медикаментозному лікуванню препаратом "тоцілізумаб" пацієнт досить швидко подолав хворобу.

Також читайте: З Італії повернулися 20 медиків системи МВС та МОЗ, які допомагатимуть колегам боротися з COVID-19. ФОТОрепортаж

Основна група ризику інфікування коронавірусом в Італії - літні люди з супутніми захворюваннями, наприклад цукровий діабет, або проблемами серцево-судинної системи. Лікування ж ковіда в цій країні досі експериментальне, тому профілактика понад усе.

Італійський уряд зараз готується до другого етапу виходу з карантину. Журналіст Марина Чанкова, яка зараз живе в Римі розповіла, що в країні вже відкрили магазини з продажу листівок і дитячих товарів, хоча інша інфраструктура обслуговування, зокрема салони краси, досі паралізована.

Найближчим часом в Італії планують провести близько 500 тис. тестів на антитіла, щоб визначили, яка частина населення вже має імунітет до коронавірусу.

Читайте також: Промисловість відновить роботу 4 травня, - прем'єр Італії Конте розповів про план виходу країни з карантину

Автор: 

Італія (1587) карантин (18172) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
нафига вы это все рассказываете, все равно все откроете когда у людей запасы кончатся
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27.04.2020 18:43 Відповісти
+4
Нашу та італійську економіку не порівняти. Тому нам буде гірше.
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27.04.2020 18:46 Відповісти
+4
Давайте зупинимо життя, вб"ємо недобиту економіку, знищимо малий, та середній бізнес, отримаємо голод - буде краще? Ніхто навіть не згадує, як там посівна, як фермери і що будемо їсти, вже влітку, розмови тільки про вірус.
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27.04.2020 19:11 Відповісти
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Могли бы просто комменты на Цензоре почитать. Дешевле вышло бы для нас.
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27.04.2020 18:38 Відповісти
Знову в повідомленні згадується християнське свято Пасха у зв'язку зі збільшенням кількості захворювань. Може у владі сидять якісь язичники які ненавидять християн? До чого тут Пасха до збільшення захворюваності? Це не новина а якесь лайно, інформаційний шум з метою обісрати християнську Пасху та самих християн! Влада системно утискає релігійну свободу в Україні і починає в ЗМІ дурнувату компанію нагнітання ідіотської антинаукової та антимедичної істерії проти християнських конфесій. Причина збільшення захворюваності не Пасха і не християни. Ті люди які захворіли могли взагалі не ходити до церкви і не спілкуватись з тими хто ходив до храму, але ці дурнуваті тези тиражуються дурнуватими ЗМІ.
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27.04.2020 19:08 Відповісти
Будет сильнейший зажим крупных течений по всему миру. Цель - завладение церковными активами и социальной ролью. Ослаблять будут через дискредитацию. Без поддержки людей церкви пощелкают как орешки.
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27.04.2020 19:21 Відповісти
Во дворе сегодня вечером гуляют все жители домов.
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27.04.2020 18:38 Відповісти
В Польше гуляют все в масках,и максимум по двое.Семьи не учитываються.
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27.04.2020 18:42 Відповісти
Пасха,їм повіомила Які,вони,лікарі Звичайні пропагандони
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27.04.2020 18:40 Відповісти
нафига вы это все рассказываете, все равно все откроете когда у людей запасы кончатся
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27.04.2020 18:43 Відповісти
Нашу та італійську економіку не порівняти. Тому нам буде гірше.
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27.04.2020 18:46 Відповісти
Якщо в Італії так - то що нам говорити..
Тільки послаблять карантин, хворих значно збільшиться.
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27.04.2020 18:52 Відповісти
з урахуванням того, що в Україні 20% хворих - то лікарі, картина найближчого майбутнього виглядає дуже похмуро...
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27.04.2020 18:58 Відповісти
Мурал, присвячений медичним працівникам в Бергамо, Італія

При смягчении условий самоизоляции на Пасху число больных коронавирусом снова выросло, - врачи, вернувшиеся из Италии - Цензор.НЕТ 373

...
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27.04.2020 19:05 Відповісти
Давайте зупинимо життя, вб"ємо недобиту економіку, знищимо малий, та середній бізнес, отримаємо голод - буде краще? Ніхто навіть не згадує, як там посівна, як фермери і що будемо їсти, вже влітку, розмови тільки про вірус.
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27.04.2020 19:11 Відповісти
да речі.. деякі ферменр всупереч усьому вже закінчують посівну (це ті, хто мав свою техніку и посівний матеріал, а не сподівався на допомогу держави, кредити та пільги)
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27.04.2020 19:15 Відповісти
Какой еще голод? Поля сеются и садятся. Так же как и огороды в людей. Заводы и фабрики тоже работают, как и магазины. Так что с голоду сдохнут только ленивые и офисный планктон с менеджерами, которые и до карантина них*я не делали, только кофе пили в своих офисах и задрачивали людей своими навязчивыми не нужными услугами
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27.04.2020 19:21 Відповісти
Якщо у тебе наприклад небуде грошей то ти не зможеш купити їжу ,отже будеш голодний , якщо таких що не мають грошей щоб поїсти, в країні більшість -тоді наступає голод!
Уяви собі що рівень споживання скоротиться у рази.
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27.04.2020 19:44 Відповісти
При пом'якшенні умов самоізоляції на Великдень кількість хворих на коронавірус знову зросла, - лікарі, які повернулися з Італії - Цензор.НЕТ 7786 https://censor.net/user/461407 А Вы в курсе, что многие фермеры пересеивают свеклу и озимые? Ждем осенью подорожание хлеба и пр, и сахара и пр. И кто знает, какая погода будет летом.
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27.04.2020 22:13 Відповісти
 
 