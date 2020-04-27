Українські лабораторії посилюють потужності, за добу мають робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів, - Зеленський

Держава ставить за мету робити в добу не менше 10 тисяч ПЛР-тестів для виявлення заражень коронавірусом.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ПЛР-тести українського виробництва за якістю і точністю відповідають світовим стандартам. При цьому вже сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч вітчизняних тестів.

"Своєчасне виявлення вірусу дуже важливе в боротьбі з COVID-19. Саме тому ми посилюємо потужність наших лабораторій. Наша мета - робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів на добу", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що на цьому тижні очікується також прибуття чергових літаків із засобами індивідуального захисту і медичним обладнанням з Китаю.

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