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Новини Коронавірус і карантин
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Українські лабораторії посилюють потужності, за добу мають робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів, - Зеленський

Українські лабораторії посилюють потужності, за добу мають робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів, - Зеленський

Держава ставить за мету робити в добу не менше 10 тисяч ПЛР-тестів для виявлення заражень коронавірусом.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ПЛР-тести українського виробництва за якістю і точністю відповідають світовим стандартам. При цьому вже сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч вітчизняних тестів.

"Своєчасне виявлення вірусу дуже важливе в боротьбі з COVID-19. Саме тому ми посилюємо потужність наших лабораторій. Наша мета - робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів на добу", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що на цьому тижні очікується також прибуття чергових літаків із засобами індивідуального захисту і медичним обладнанням з Китаю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київські лабораторії працюють практично в режимі нон-стоп. Уже зроблено майже 12 700 ПЛР-тестів, - Кличко

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) карантин (18172) тестування (457) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
При Брежневе так же было, каждый день гражданам сообщалось о "достижениях" отечественной промышленности, а в магазинах нихера не было, с зеленой бандой тоже самое.
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27.04.2020 19:04 Відповісти
+9
зЭля - выйди к своим "избирателям"
Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6670
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27.04.2020 19:07 Відповісти
+6
Государство ставит цель. Государство!

Украинские лаборатории должны за сутки сделать не менее 10 тысяч тестов, и в этом личная заслуга товарища Зеленского! Ура, товарищи!
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27.04.2020 19:05 Відповісти
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При Брежневе так же было, каждый день гражданам сообщалось о "достижениях" отечественной промышленности, а в магазинах нихера не было, с зеленой бандой тоже самое.
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27.04.2020 19:04 Відповісти
Голодаешь?
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27.04.2020 19:05 Відповісти
Зубажилое стадо зелебобов, которое выло про дорогую цибулю, уже б молчало б по поводу "голодаешь"!
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27.04.2020 19:11 Відповісти
Для того щоб ефективно боротись з коронавірусом та іншими вірусами 10 тис. тестів на добу це замало для країни в якій мешкають 42 млн. громадян! Як мінімум має бути 100 тис. тестів на добу, щоб в стислий термін можна було закрити і перевірити хоча б одне велике місто-мільйонник! Без цього не буде реальної боротьби з вірусом, вірус буде розповсюджуватись швидше ніж влада буде робити тести!
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27.04.2020 19:11 Відповісти
Так же Зеленскому достался "жахливий" профицитный бюджет, но тут его гений смог исправить ситуацию и всего за несколько месяцев сделать его дефицитным, про начало текущего года я уже молчу.
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27.04.2020 19:21 Відповісти
"профіцит" зроблений за допомогою нахапаних кредитів ?
чомусь одразу згадується що соєвий був міністром економіки в уряді Азарова ! ..))
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27.04.2020 19:23 Відповісти
Запомни, мамкин экономист, кредиты дают работающей экономике, никто не дает кредитов Венесуэле, КНДР, хочешь так же как они жить, зато без кредитов, а вот например экономика Японии закредитована на 300% ВВП, но никто не верещит. Как же вы бесите, совковые тупые дегенраты!
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27.04.2020 19:29 Відповісти
не позорься. Искренне надеюсь, что ты зелебот на зарплате, а не просто настолько вот тупой, что веришь в то, что сказал.
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27.04.2020 19:32 Відповісти
після багаторічних "реформаторів" у МОЗі уряду Зеленського дісталася взагалі жахлива ситуація !


действительно !

Досталась куча масок.

Но уряд Зеленского быстро с ними справился.
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27.04.2020 19:57 Відповісти
А пи чём голодание к сравнению?
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27.04.2020 19:12 Відповісти
И Путин себя вирусологом считает. И наш тоже)))))
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27.04.2020 19:05 Відповісти
По ракетным программам можно гарантированно узнать что за фрукт у руля.
Зебил - это янык-2. Агент агрессора. Янык с ватным агентом лебедев зарубил сапсан, так и зебил зарубил нептун. В ростов кацапского ублюдка. Выносите это кацапское дерьмо.
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27.04.2020 19:11 Відповісти
Государство ставит цель. Государство!

Украинские лаборатории должны за сутки сделать не менее 10 тысяч тестов, и в этом личная заслуга товарища Зеленского! Ура, товарищи!
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27.04.2020 19:05 Відповісти
ЗЕвласти для запугивания населения и хоть какого-то обоснования дебильного карантина нужно больше выявленных случаев вируса, что они и намерены делать простым увеличением количества произведенных тестов
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27.04.2020 19:27 Відповісти
Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 853
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27.04.2020 19:05 Відповісти
Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7642
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27.04.2020 19:06 Відповісти
зЭля - выйди к своим "избирателям"
Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6670
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27.04.2020 19:07 Відповісти
Эпидемия сдувается????
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27.04.2020 19:07 Відповісти
Как только лидеры мирового уровня сдуваются, так и эпидемия у них сдувается...
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27.04.2020 19:14 Відповісти
І знову почалося
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27.04.2020 19:09 Відповісти

Народная примета, если ракетная программа уничтожается, значит президентом есть кацап. И нужно срочно его выносить.
Как кацапа можно вычислить вопросом чейкрым, так президента можно узнать по успехам ракетной программы нептун и гром-2. Петя был проукраинский,***** -ВАТНАЯ СВИНОСОБАКА.
Это архиважный вопрос для кацапов, потому что они на украину нападать не смогут - а это для кацапа хуже смерти.
Обратно тоже верно - Чтобы кацапа сильно заставить волноваться - нужно начать новую ракетную программу.
Год этот "леопольд" проболтался, как говно в проруби, пора его выносить. Кацап рукожопый у власти будет только хуже. Не может украину обезопасить - идет *****. Некуй на всякое говно тратить время.Петю нужно вернуть. А это дерьмо на ростов в изоляцию.
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27.04.2020 19:10 Відповісти
я нє понял: так шо, Віва каранавірус ні пабіділ???
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27.04.2020 19:10 Відповісти
Но у него есть мечта...
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27.04.2020 19:15 Відповісти
Федеральное агентство медицинских исследований Индии предупредило власти о том, что тесты на коронавирус SARS-CoV-2, поставленные в страну из Китая, оказались бракованными и показывают неточные результаты.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщения о низком качестве китайских тестов пришли из целого ряда регионов и коснулись продукции двух китайских фирм: Guangzhou Wondfo Biotech и Zhuhai Livzon Diagnostics. Тесты, изготовленные этими компаниями, порекомендовали не использовать, а отправить обратно в КНР.
Сообщается, что за последний месяц Индия заказала у Китая более полумиллиона тестов. Хотя проверочные и пробные партии работали как надо, оказалось, что в целом они слишком часто показывают не ту чувствительность, которой от них ожидают
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27.04.2020 19:13 Відповісти
Фуйло тестирует свою новую лживую игрушку - нападать под видом гумпомощи.
Из разряда как воевать в сирии и украине обстреливая школы и кладбища и говорить что это его противник это делает и пр.
Фуйлу понравилась его новая фишка нападать под видом гумпомощи. Он ее сразу и тут и там, чтобы всем показать какой он понтовый, чтобы все были на ушах и думали "во какой ***** пантовый". Все ради понтов.И нападения.Понты дороже жизни.ПО крайней мере сотней тысяч жизней кацапов.
И селенский такой "о, я тозе так хоцу". "Понты у меня тоже дороже жизни".

Фуйлу просто скучно. Война с украиной это ***** для него развлекуха.ПОявляется какой-то даже адреналин. Фуйло так развлекается ничем не рискуя. А че нет? если дурак дрожит как заяц. Фуйлу нравится как дрожит заяц зебил. А кто бы от такого не кайфовал? Сказал "хух!" и заяц тут же обосрался.Потом опять чето придумал чем ******* зайца и зайцу опять "хух!" и заец тут же сразу побежал по адресу обосраный.
Ну а че дурака так не пугать?
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27.04.2020 19:15 Відповісти
Плакат на огорожі станції швидкої допомоги у Києві

Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8345

...
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27.04.2020 19:16 Відповісти
Я ніколи не повірю у "подвиг щодня". Це звичайна робота для медиків, які розуміють свое призначення. Так, звичайна, курси підготовки, не дивуйтеся. Специфіка роботи, і не треба робити з них героїв. Так, за специфіку треба доплачувати. Не створюйте "вічну подяку" лікарям, це віддає "совком". Бо, наприклад, на тракторі 6 годин відпрацювати також не легко.
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27.04.2020 19:52 Відповісти
так...все так...але добре слово і кішку тішить...
нема нічого поганого сказати "дякую" комусь (будь кому) за його працю
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27.04.2020 19:57 Відповісти
Згоден, але за останній час цих подяк стало щось занадто багато. А між тим на апаратах ШВЛ по недавній статистиці (в мене є лише опосередковані дані) помирають 88% пацієнтів.
По якій причині: або ШВЛ - це не те, що треба при коронавірусі, або лікарі не вміють ними користуватися, треба постійно слідкувати і т. п.. Остання причина здається мені вагомою особливо серед наших лікарів, тобто далеко не героїчною.
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27.04.2020 20:20 Відповісти
так...можливо..
але нічого іншого поки ім не запропонували у боротьбі з цією пошестю...
вони роблять те що можуть (що вміють) хоч і багато нарікань і критики луна на їх голови (бува і справедливої, а бува і суперечливої)
та годі ! нема про що дискутувати...
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27.04.2020 20:42 Відповісти
Згоден. Кажуть, похвалити не завадить. А якщо перехвалити, то людина, на жаль, зупиняється у розвитку. Наприклад, щоб прочитати інструкцію з використання ШВЛ 10 разів і напружувати мозок, люди читають інструкцію 1 раз, при тому, що половину тексту не зрозуміли. Це психологія безвідповідальності, бо у нас прийнято вважати, що за все відповідає "начальник", або цей апарат якийсь дурний, і я не вважаю за потрібне його вивчати. У нас взагалі люди не хочуть вивчати культуру обслуговування. Вважається, що когось обслуговувати (тобто грати роль підлеглого) - це нижче власної гідності.
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27.04.2020 21:32 Відповісти
як я зрозумів ,що краще апарати швл використовувати дуже обмежено-додаткове навантаження на легені
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27.04.2020 20:48 Відповісти
"При этом уже сегодня будет отгружено еще почти 200 тысяч отечественных тестов.
... Наша цель - делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки", - сказал Зеленский."
Я один не догоняю куда денут 190 тыс. тестов?
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27.04.2020 19:16 Відповісти
Навіщо? Тестова потужність має бути хоча б 0,5% від чисельності населення за добу, а такими темпами її ніколи не наростять до необхідного рівня, так й сенсу вже не стане в тестах, коли буде понад чверть заражених...
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27.04.2020 19:20 Відповісти
Увеличение количества тестов приведёт к более широкой картине заболеваний. На основании этого Кабмин собирается ослаблять карантин? Или у нас есть возможности госпитализации всех заболевших?
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27.04.2020 19:30 Відповісти
у рашці цього не сталось..
Білорусі теж...
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27.04.2020 20:19 Відповісти
Не сталось? Скажіть покляніться, що цього не станеться у найближчому майбутньому. Зуб даєш?
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27.04.2020 20:26 Відповісти
я про те,що у рашці і білорусі велика смертність прикрита 'внєбольнічной \неустановленной пневмонией',що не корелюється з кількістю в основному малочутливих тестів..
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27.04.2020 20:42 Відповісти
пік можливо буде пройдено за пару днів
( у рашці,індії,Білорусі це не так скоро)
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27.04.2020 20:26 Відповісти
Не розумію, чому треба користуватися саме найоптимістичними сценаріями.
Дивно також (не по темі) чому у країнах з великою щільністю населення не було страшенного вибуху єпідемії коронавірусу). Чи може у них все попереду? Не зустрічав пояснення.
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27.04.2020 20:34 Відповісти
може тому що досить велика заразність,і карантин помічний виключно з згладжуванням піку навантаження на медсистему
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27.04.2020 20:45 Відповісти
сценарій майже всюди однаковий.
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27.04.2020 20:46 Відповісти
Оце ж і дивно. Китай і Індія з їх щільністю населення по сценарію повинні були лягти майже повністю, у всякому разі більше, ніж США, але не лягли. Чи може я помиляюся?
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27.04.2020 20:54 Відповісти
Китай.
статистики там зараз НЕМАЄ.ЛИше офіційні цифри компартії,котрій основне -відновити виробництво..
Гірше лише -Немає зовсім інфікованих у КНДР,Туркменистані і Таджикистані.РІшення Лідерів.

Індія.. там просто мало протестованих на мільйон населення..
плюс вироблена ШАЛЕНА імунна система.. як і у ромів..П"Ють з ріки Ганг -і одночасно там ховають трупи...
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28.04.2020 09:11 Відповісти
Никто реально не знает о смертности, а дебилы-математики не понимают что из тех даже кто заражен в любом случае за 2 месяца кто-то умер бы и без ковида и пытаются все валить только на ковид. Штаты недавно сказали что с учетом того что многие уже переболели (что показывают их тесты на антитела) показатель смертности по короне может быть существенно пересмотрен и составлять 0,3-0,5 процента что будет в пределах обычного гриппа.
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27.04.2020 19:40 Відповісти
«Мы движемся к смертности, которая, скорее всего, будет между 30% и 40%. Это огромная цифра» , - комментирует Матье Шмидт, реаниматолог из Пити-Сальпетриере в Париже и координатор REVA. «Есть еще данные для анализа из определенных центров, чтобы уточнить эту цифру, но она будем в пределах этой тенденции, по всех реанимациях во Франции», сказал д-р Шмидт . Он не ожидал таких высоких показателей, когда начал исследование: «Мы никогда не видели таких показателей смертности. С H1N1, даже с самыми серьезными формами, мы были на 25%.
«-Отражает ли эта высокая смертность ограниченность возможностей французских отделений интенсивной терапии?
-Я так не думаю. Мы, конечно, были близки к катастрофе, но мы не знали ситуации наших итальянских коллег, которые должны были интубировать в коридорах», - говорит Матье Шмидт.
Для координатора Европейской исследовательской сети по искусственной вентиляции легких это объясняется https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/04/25/le-covid-19-maladie-virale-multicible_6037777_1650684.html серьезностью и многогранностью заболевания :
-Мы фиксируем не только воспаление легких, простое поражение легочных органов, но и тяжелую патологию, которая также имеет большой сосудистый компонент, или которая также может поразить почки».https://defence-line.org/2020/04/pandemiya-pejzazh-v-seryx-tonax-chast-2/
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27.04.2020 20:31 Відповісти
Никто реально не знает о смертности, а дебилы-математики не понимают что из тех даже кто заражен в любом случае за 2 месяца кто-то умер бы и без ковида и пытаются все валить только на ковид.

люди загинули на 'титаніку' не від зіткнення з айсбергом..
а від довгого перебування у холодній воді
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27.04.2020 20:22 Відповісти
Речь о Чем? звонишь в скорую и ответ: когда здохните тогда и приедем.
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27.04.2020 20:51 Відповісти
https://durdom.in.ua/public/sys2/2020_04/img_5ea6acc83d5f2.jpg как то так
Українські лабораторії посилюють потужності, за добу мають робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2127
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27.04.2020 21:06 Відповісти
 
 