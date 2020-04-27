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Українські лабораторії посилюють потужності, за добу мають робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів, - Зеленський
Держава ставить за мету робити в добу не менше 10 тисяч ПЛР-тестів для виявлення заражень коронавірусом.
Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ПЛР-тести українського виробництва за якістю і точністю відповідають світовим стандартам. При цьому вже сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч вітчизняних тестів.
"Своєчасне виявлення вірусу дуже важливе в боротьбі з COVID-19. Саме тому ми посилюємо потужність наших лабораторій. Наша мета - робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів на добу", - сказав Зеленський.
Він повідомив, що на цьому тижні очікується також прибуття чергових літаків із засобами індивідуального захисту і медичним обладнанням з Китаю.
Топ коментарі
+12 Manfred
показати весь коментар27.04.2020 19:04 Відповісти Посилання
+9 я гражданин Украины
показати весь коментар27.04.2020 19:07 Відповісти Посилання
+6 Sergii Rybalchenko
показати весь коментар27.04.2020 19:05 Відповісти Посилання
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чомусь одразу згадується що соєвий був міністром економіки в уряді Азарова ! ..))
действительно !
Досталась куча масок.
Но уряд Зеленского быстро с ними справился.
Зебил - это янык-2. Агент агрессора. Янык с ватным агентом лебедев зарубил сапсан, так и зебил зарубил нептун. В ростов кацапского ублюдка. Выносите это кацапское дерьмо.
Украинские лаборатории должны за сутки сделать не менее 10 тысяч тестов, и в этом личная заслуга товарища Зеленского! Ура, товарищи!
Народная примета, если ракетная программа уничтожается, значит президентом есть кацап. И нужно срочно его выносить.
Как кацапа можно вычислить вопросом чейкрым, так президента можно узнать по успехам ракетной программы нептун и гром-2. Петя был проукраинский,***** -ВАТНАЯ СВИНОСОБАКА.
Это архиважный вопрос для кацапов, потому что они на украину нападать не смогут - а это для кацапа хуже смерти.
Обратно тоже верно - Чтобы кацапа сильно заставить волноваться - нужно начать новую ракетную программу.
Год этот "леопольд" проболтался, как говно в проруби, пора его выносить. Кацап рукожопый у власти будет только хуже. Не может украину обезопасить - идет *****. Некуй на всякое говно тратить время.Петю нужно вернуть. А это дерьмо на ростов в изоляцию.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщения о низком качестве китайских тестов пришли из целого ряда регионов и коснулись продукции двух китайских фирм: Guangzhou Wondfo Biotech и Zhuhai Livzon Diagnostics. Тесты, изготовленные этими компаниями, порекомендовали не использовать, а отправить обратно в КНР.
Сообщается, что за последний месяц Индия заказала у Китая более полумиллиона тестов. Хотя проверочные и пробные партии работали как надо, оказалось, что в целом они слишком часто показывают не ту чувствительность, которой от них ожидают
Из разряда как воевать в сирии и украине обстреливая школы и кладбища и говорить что это его противник это делает и пр.
Фуйлу понравилась его новая фишка нападать под видом гумпомощи. Он ее сразу и тут и там, чтобы всем показать какой он понтовый, чтобы все были на ушах и думали "во какой ***** пантовый". Все ради понтов.И нападения.Понты дороже жизни.ПО крайней мере сотней тысяч жизней кацапов.
И селенский такой "о, я тозе так хоцу". "Понты у меня тоже дороже жизни".
Фуйлу просто скучно. Война с украиной это ***** для него развлекуха.ПОявляется какой-то даже адреналин. Фуйло так развлекается ничем не рискуя. А че нет? если дурак дрожит как заяц. Фуйлу нравится как дрожит заяц зебил. А кто бы от такого не кайфовал? Сказал "хух!" и заяц тут же обосрался.Потом опять чето придумал чем ******* зайца и зайцу опять "хух!" и заец тут же сразу побежал по адресу обосраный.
Ну а че дурака так не пугать?
...
нема нічого поганого сказати "дякую" комусь (будь кому) за його працю
По якій причині: або ШВЛ - це не те, що треба при коронавірусі, або лікарі не вміють ними користуватися, треба постійно слідкувати і т. п.. Остання причина здається мені вагомою особливо серед наших лікарів, тобто далеко не героїчною.
але нічого іншого поки ім не запропонували у боротьбі з цією пошестю...
вони роблять те що можуть (що вміють) хоч і багато нарікань і критики луна на їх голови (бува і справедливої, а бува і суперечливої)
та годі ! нема про що дискутувати...
... Наша цель - делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки", - сказал Зеленский."
Я один не догоняю куда денут 190 тыс. тестов?
Білорусі теж...
Скажітьпокляніться, що цього не станеться у найближчому майбутньому. Зуб даєш?
( у рашці,індії,Білорусі це не так скоро)
Дивно також (не по темі) чому у країнах з великою щільністю населення не було страшенного вибуху єпідемії коронавірусу). Чи може у них все попереду? Не зустрічав пояснення.
статистики там зараз НЕМАЄ.ЛИше офіційні цифри компартії,котрій основне -відновити виробництво..
Гірше лише -Немає зовсім інфікованих у КНДР,Туркменистані і Таджикистані.РІшення Лідерів.
Індія.. там просто мало протестованих на мільйон населення..
плюс вироблена ШАЛЕНА імунна система.. як і у ромів..П"Ють з ріки Ганг -і одночасно там ховають трупи...
«-Отражает ли эта высокая смертность ограниченность возможностей французских отделений интенсивной терапии?
-Я так не думаю. Мы, конечно, были близки к катастрофе, но мы не знали ситуации наших итальянских коллег, которые должны были интубировать в коридорах», - говорит Матье Шмидт.
Для координатора Европейской исследовательской сети по искусственной вентиляции легких это объясняется https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/04/25/le-covid-19-maladie-virale-multicible_6037777_1650684.html серьезностью и многогранностью заболевания :
-Мы фиксируем не только воспаление легких, простое поражение легочных органов, но и тяжелую патологию, которая также имеет большой сосудистый компонент, или которая также может поразить почки».https://defence-line.org/2020/04/pandemiya-pejzazh-v-seryx-tonax-chast-2/
люди загинули на 'титаніку' не від зіткнення з айсбергом..
а від довгого перебування у холодній воді