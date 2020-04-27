Рівень захворюваності в Чернівецькій області у 8 разів вищий, ніж по країні, влада має надати регіону державну підтримку, - Яценюк. ВIДЕО

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний Фронт", заявив про те, що Чернівецькій області, як такій, що найбільше постраждала від коронавірусу, потрібно надати державну підтримку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці.

Яценюк зазначив: "У моїй рідній Чернівецькій області рівень захворюваності коронавірусом на тисячу осіб у 8 разів перевищує середній показник по Україні, а смертність - у 6 разів вища.

Для когось це - суха статистика. Але це людські життя і долі людей.

Звертаюся до уряду і Міністерства охорони здоров'я: потрібна державна допомога Чернівецькій області".

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