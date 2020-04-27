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Рівень захворюваності в Чернівецькій області у 8 разів вищий, ніж по країні, влада має надати регіону державну підтримку, - Яценюк. ВIДЕО
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний Фронт", заявив про те, що Чернівецькій області, як такій, що найбільше постраждала від коронавірусу, потрібно надати державну підтримку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці.
Яценюк зазначив: "У моїй рідній Чернівецькій області рівень захворюваності коронавірусом на тисячу осіб у 8 разів перевищує середній показник по Україні, а смертність - у 6 разів вища.
Для когось це - суха статистика. Але це людські життя і долі людей.
Звертаюся до уряду і Міністерства охорони здоров'я: потрібна державна допомога Чернівецькій області".
Топ коментарі
+8 хтось собі такий
показати весь коментар27.04.2020 19:41 Відповісти Посилання
+7 NNN
показати весь коментар27.04.2020 19:22 Відповісти Посилання
+7 всьо клас
показати весь коментар27.04.2020 19:41 Відповісти Посилання
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В заголовку перебрехали цитату Яценюка. Зміст його слів змінився кардинально. На Цензор понабирали якусь неграмотну школоту.
Яценюк сказав, що рівень захворюваності коронавірусом на Буковині у 8 разів більший, ніж у середньому по країні. А з того, що написали в заголовку, виходить, що там загальна смертність більша у 8 разів. Брєд.
Але до того багатьох відвідувачів сайту встигли ввести в оману...