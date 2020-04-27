УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6143 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 162 22

Рівень захворюваності в Чернівецькій області у 8 разів вищий, ніж по країні, влада має надати регіону державну підтримку, - Яценюк. ВIДЕО

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний Фронт", заявив про те, що Чернівецькій області, як такій, що найбільше постраждала від коронавірусу, потрібно надати державну підтримку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці.

Яценюк зазначив: "У моїй рідній Чернівецькій області рівень захворюваності коронавірусом на тисячу осіб у 8 разів перевищує середній показник по Україні, а смертність - у 6 разів вища.

Для когось це - суха статистика. Але це людські життя і долі людей.

Звертаюся до уряду і Міністерства охорони здоров'я: потрібна державна допомога Чернівецькій області".

Читайте також: За добу в Чернівецькій області виявили 35 нових випадків Covid-19, 26 осіб госпіталізовано, - голова ОДА Осачук

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) Яценюк Арсеній (2575) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
А нехрен бьіло его завозить в Украину. На самоизоляцию все ложили, а теперь им из кармана всей страньі помогай.
показати весь коментар
27.04.2020 19:41 Відповісти
+7
Уровень смертности в Черновицкой области в 8 раз выше чем по стране, власть должна оказать региону государственную поддержку, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3692
показати весь коментар
27.04.2020 19:22 Відповісти
+7
так було грудьми стати проти заробітчан які повертались з вірусом-подарком . теж мені співчуваючий політик
показати весь коментар
27.04.2020 19:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уровень смертности в Черновицкой области в 8 раз выше чем по стране, власть должна оказать региону государственную поддержку, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3692
показати весь коментар
27.04.2020 19:22 Відповісти
Сеня, яка Влада!, де вона! В Україні в останній рік апокаліптичне безвладдя; одні клоуни без цирку!
показати весь коментар
27.04.2020 19:28 Відповісти
Думаю, що вневдовзі порожний холодильник врешті нокаутує карантин а то й - владу....
показати весь коментар
28.04.2020 00:02 Відповісти
Яйцевнюх кулявлоб оно везде - видать выборы скоро, пиарится
показати весь коментар
27.04.2020 19:29 Відповісти
Сеня,не выпрыгни из штанов!
показати весь коментар
27.04.2020 19:34 Відповісти
Я так думаю, этот " страдалец" должен ещё лет пять содержать Черновецкую область за свой счёт, и то, состояние уменьшится на 30-40%. А Вы, выборы, выборы, кандидаты все пид#ры!!!!
показати весь коментар
27.04.2020 19:40 Відповісти
А не хилую себе Сеня роль отвёл... Читает где в стране проблемы и кричит караул немедленно!
показати весь коментар
27.04.2020 19:41 Відповісти
так було грудьми стати проти заробітчан які повертались з вірусом-подарком . теж мені співчуваючий політик
показати весь коментар
27.04.2020 19:41 Відповісти
А нехрен бьіло его завозить в Украину. На самоизоляцию все ложили, а теперь им из кармана всей страньі помогай.
показати весь коментар
27.04.2020 19:41 Відповісти
Ну так візьми і допоможи землякам, Сеня. Чи мало накрав?
показати весь коментар
27.04.2020 19:54 Відповісти
Уровень смертности в Черновицкой области в 8 раз выше чем по стране, власть должна оказать региону государственную поддержку, - Яценюк. ВИДЕО

******
В заголовку перебрехали цитату Яценюка. Зміст його слів змінився кардинально. На Цензор понабирали якусь неграмотну школоту.
Яценюк сказав, що рівень захворюваності коронавірусом на Буковині у 8 разів більший, ніж у середньому по країні. А з того, що написали в заголовку, виходить, що там загальна смертність більша у 8 разів. Брєд.
показати весь коментар
27.04.2020 19:56 Відповісти
Таки виправили заголовок, - певно, з'ясували, що "рівень смертності" і "рівень захворюваності", - це, все таки, різні речі.
Але до того багатьох відвідувачів сайту встигли ввести в оману...
показати весь коментар
27.04.2020 21:46 Відповісти
куля в лоб так куля в лоба))продай все що у тебе є))ти все це вкрав!!!чи ти ждешь коли по тебе прийдуть?)
показати весь коментар
27.04.2020 19:56 Відповісти
твої земляки кроль не дострелений сьогодні цілий день мітингували в центрі Чернівців, якщо у їх мозгів немає чим їм допоможешь
показати весь коментар
27.04.2020 20:05 Відповісти
пускай Яценюк берет свой украденный миллиард долларов и помогает родному краю
показати весь коментар
27.04.2020 20:36 Відповісти
Яйценюх как Параша пиарится, наверное тоже к корыту поближе хочется
показати весь коментар
27.04.2020 20:42 Відповісти
Не думал что смогу в чем-то поддрежать кроля, но тут я с ним согласен.
показати весь коментар
27.04.2020 20:59 Відповісти
Спасибо,Арсений ! Твой мозоК и неугомонное желание всем указывать и давать советы - спасет Украину. Без тебя и солнце б не вставало ...
показати весь коментар
28.04.2020 00:00 Відповісти
та вже ж це, сподіваюсь, всі чули, що виживають лише ті, хто голосуватиме за Арсенія Петровича. Я живий, і я голосую за А.П.
показати весь коментар
28.04.2020 00:43 Відповісти
это ж вроде родной регион Яценюка, Буковина, если я не ошибаюсь
показати весь коментар
28.04.2020 01:07 Відповісти
Є декілька думок. 1) Закрити всі карти в Приваті, через сепаратизм господарів 2) відкрити деінде, наприклад у Альфа чи Ощаді
показати весь коментар
28.04.2020 01:28 Відповісти
так дай регіону ! Ти ж стільки мільярдів вкрав ! Виділи один, там у владі сидять твої соплемінники, які українцям тако ж нічого не дадуть (крім отрути) так як й ти б не дав, ви вмієте тільки красти та брехати, брехати та красти, ви гнійні істоти, вороги нашої нації.
показати весь коментар
28.04.2020 07:07 Відповісти
 
 