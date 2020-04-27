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Новини Тарифи ЖКГ
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У квітні ціна на газ для населення - найнижча за останні чотири роки, - президент

У квітні ціна на газ для населення - найнижча за останні чотири роки, - президент

Ціна на газ для населення від початку року знизилася на 40%.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"У квітні 2020 року ціна на газ для населення знизилася на 15%, порівняно з березнем, і майже на 40%, починаючи з січня. І це найнижча ціна на газ для населення за останні чотири роки", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в Нафтогазі повідомили, що рахунки за газ для населення у квітні мають знизитися й у зв'язку з закінченням опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Тарифи на газ (1060)


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Топ коментарі
+60
Он скоро начнет хорошую погоду себе в заслуги приписывать.
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27.04.2020 19:21 Відповісти
+51
Зебил, цена должна была намного сильнее упасть так цена газа привязана к нефти
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27.04.2020 19:20 Відповісти
+38
А в июне день в Украине самый длинный.

Но при чём тут зелёные сопли ?
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27.04.2020 19:26 Відповісти
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У квітні ціна на газ для населення - найнижча за останні чотири роки, - президент - Цензор.НЕТ 6147
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28.04.2020 15:15 Відповісти
навіщо тут твоє селфі?
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28.04.2020 16:15 Відповісти
В этом году в Италии цена на газ не изменилась. Нефть дешёвая, но ит. правительство не снижает чувствительно цены на бензин из-за проблем с карантином (почти 2 месяца не работает промышленность). Никто не возмущается.
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27.04.2020 20:54 Відповісти
Перетворення енергії на бюджетну кормушку - завідомо нерозумна політика. Хоча все пізнається в порівнянні, я недавно прозрів від цін на бензин та е\е в Індії...
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27.04.2020 21:01 Відповісти
Наоборот, во время карантина сигареты повысили на 20 центов.
В Италии бензин всегда стоил больше, чем во Франции или Австрии.
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27.04.2020 21:10 Відповісти
Ну, и в чём же, Вова, тут твоя заслуга? Впрочем дебилы тебе верят.
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27.04.2020 20:56 Відповісти
Зебил сцикливый а какая твоя в этом заслуга?
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27.04.2020 21:04 Відповісти
господин Президент... Вы правы - самая низкая... ответьте на простой вопрос - какая прибыль угрёбков при самой низкой цене... 200%... если да - то Вы реально вырок этой стране...
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27.04.2020 21:10 Відповісти
ціни на газ , для населення , постійно знижуються - для соєвих це "зрада" все одно ! ..))
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27.04.2020 21:12 Відповісти
Серйозно? Знижується? А 28 грн за куб в квітні це на скільки знизилась? І яке відношення до падіння світових цін то чмо зелене має? Чи то всі його досягнення - тепла зима, світова криза і падіння цін на енергоносії в рази? Це його за слуга і він тому на тому піариться, відосіки записує?
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27.04.2020 21:21 Відповісти
Слободянчик, а ты учитываешь стоимость доставки этого "зниженого" газа? Так вот для вазелиновых это большая "перемога"!
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27.04.2020 21:37 Відповісти
У квітні ціна на газ для населення - найнижча за останні чотири роки, - президент - Цензор.НЕТ 1882
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28.04.2020 08:41 Відповісти
Брехня. Придумали абонплату, обслуживание счётчиков на газ, воду, в итоге платим больше! Лживая власть, заткнитесь уже, сволочи!
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27.04.2020 21:21 Відповісти
Слава Богу, що зебіл дозволяє сходити сонцю. Дужеее дякуєм.
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27.04.2020 21:24 Відповісти
Зима прошла , наступит лето, спасибо бубочке за это!
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27.04.2020 21:47 Відповісти
Молодец Зеля! Классно договорился с саудитами
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27.04.2020 21:36 Відповісти
В апреле цена на газ для населения - самая низкая за последние четыре года, - президент-шморкля.

Но это не твоя заслуга.
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27.04.2020 21:46 Відповісти
Да! Но самая высокая за последние восемь лет!
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27.04.2020 21:48 Відповісти
Да и нефть не каждый день с доплатой отдают!
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27.04.2020 21:46 Відповісти
там в правительстве уже не успееш схему замутить, как выгонят,так шо туда нихто и не идет
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27.04.2020 21:51 Відповісти
А не находите странным, что цена газа на мировом рынке низкая как никогда.
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28.04.2020 00:00 Відповісти
айя-йяй , не порядок ! Надо повышать тариф , а то олигархам мало денег !
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28.04.2020 20:26 Відповісти
В новости про цену на газ так и не нашёл цены на газ.
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28.04.2020 20:29 Відповісти
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