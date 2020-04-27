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У квітні ціна на газ для населення - найнижча за останні чотири роки, - президент
Ціна на газ для населення від початку року знизилася на 40%.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"У квітні 2020 року ціна на газ для населення знизилася на 15%, порівняно з березнем, і майже на 40%, починаючи з січня. І це найнижча ціна на газ для населення за останні чотири роки", - сказав він.
Нагадаємо, раніше в Нафтогазі повідомили, що рахунки за газ для населення у квітні мають знизитися й у зв'язку з закінченням опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни.
Топ коментарі
+60 Иннокентий beer
показати весь коментар27.04.2020 19:21 Відповісти Посилання
+51 Who’s Here
показати весь коментар27.04.2020 19:20 Відповісти Посилання
+38 133133
показати весь коментар27.04.2020 19:26 Відповісти Посилання
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В Италии бензин всегда стоил больше, чем во Франции или Австрии.
Но это не твоя заслуга.