У квітні ціна на газ для населення - найнижча за останні чотири роки, - президент

Ціна на газ для населення від початку року знизилася на 40%.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"У квітні 2020 року ціна на газ для населення знизилася на 15%, порівняно з березнем, і майже на 40%, починаючи з січня. І це найнижча ціна на газ для населення за останні чотири роки", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в Нафтогазі повідомили, що рахунки за газ для населення у квітні мають знизитися й у зв'язку з закінченням опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни.

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