УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6143 відвідувача онлайн
Новини
66 602 187

Після нового закону про фінмоніторинг максимальна сума поповнення карт Приватбанку через термінали без ідентифікації клієнта буде 5 тис. грн на день

Після нового закону про фінмоніторинг максимальна сума поповнення карт Приватбанку через термінали без ідентифікації клієнта буде 5 тис. грн на день

Максимальна сума поповнення банківських карток (крім кредитних) через термінали самообслуговування без ідентифікації клієнта з 28 квітня знизиться з 15 тис. грн на день до 5 тис. грн у зв'язку з набуттям чинності закону про фінмоніторинг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Приватбанку агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Як роз'яснили в пресслужбі, на грошові перекази з картки на картку (р2р) обмеження не поширюватимуться, оскільки власники карток надали свої дані в банк під час їх оформлення.

"Якщо клієнт проходив ідентифікацію в банку, то додаткова ідентифікація буде не потрібна. Клієнту необхідно буде авторизуватися за карткою або номером телефону в дистанційних каналах або пройти верифікацію за карткою чи телефоном у співробітника відділення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що обмеження для неідентифікованих клієнтів у 5 тис. грн також поширюватимуться на відправку грошових переказів і внесення коштів на депозит, при цьому для здійснення комунальних та податкових платежів, а також для погашення кредитів ідентифікація не потрібна.

У пресслужбі також уточнили, що термінали самообслуговування ПриватБанку можуть ідентифікувати тільки картки його клієнтів, оскільки інші банки не відкривають свої бази.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2019 Україна демонструвала прогрес в управлінні державними фінансами, - Світовий банк

Автор: 

моніторинг (197) термінал (187) фінанси (343) банкомат (128) Приватбанк (2437)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Кінець епохи бідності! Ви зробили це разом!

ОРУ с зебилов.
показати весь коментар
27.04.2020 19:36 Відповісти
+28
У вас есть еще деньги? Мы идем к Вам.
показати весь коментар
27.04.2020 19:36 Відповісти
+24
Ой молодцы,дави этот сраный малый бизнес,нах он нужен,у нас зелёный свет в бизнесе только тем,кто может купить французскую виллу за сотни миллионов,ну и дать взяточку гетьмановичу за правильно написанный закон.
показати весь коментар
27.04.2020 19:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Цікаво, який процент тутешніх порохоботів перераховують комусь на карточку по 5тис. гривень? )))
показати весь коментар
27.04.2020 19:50 Відповісти
А что сейчас 5000 грн?
показати весь коментар
27.04.2020 20:22 Відповісти
Десь приблизно 5 тис. гривень
показати весь коментар
27.04.2020 20:30 Відповісти
Так и я о чем. Это мне к примеру за квартиру за месяц зимой заплатить, ну и пару раз в магаз по легкому заглянуть.
показати весь коментар
27.04.2020 20:45 Відповісти
это да. в основном зебильё предпринимательское по 15 тыщ. друг-дружке кидало с разных отделений без идентификации. теперь квест под названием "объедь пол-города, чтобы перекинуть 50 тыщ." стал ещё увлекательнее.
показати весь коментар
28.04.2020 08:02 Відповісти
а аналізи перед тим не треба буде здавати?
а характеристику з місця роботи, домоуправління, міграційного департаменту, поліції..?
показати весь коментар
27.04.2020 19:50 Відповісти
А тем временем Минфин запретил своим сотрудникам говорить о дефолте, экномическом кризисе и возврате Привата Коломойскому.
Т.е. дефолт будет, но говорить об этом запрещено.
После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день - Цензор.НЕТ 7438
показати весь коментар
27.04.2020 19:51 Відповісти
После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день - Цензор.НЕТ 8232
показати весь коментар
27.04.2020 19:52 Відповісти
Переходите на другие банки где нет таких ******
показати весь коментар
27.04.2020 19:54 Відповісти
Вобщем Привату приходит логический ппц. УГ на подобие Ощадбанка. Ну собственно как и предвиделось. Жаль. В свое время неплохой банк был. С 2005 года с ним. Видать распрощаться придется. Тут как с Мидасом. Только наоборот. Все, к чему прикасается государство превращается в унылое говно. Пичаль.
показати весь коментар
27.04.2020 20:00 Відповісти
Эта страна в коме. Все рушится и превращается в пыль.
показати весь коментар
27.04.2020 20:03 Відповісти
Мда. Боюсь тут уже ничего не исправить.
показати весь коментар
27.04.2020 20:09 Відповісти
Разве Аваля и Газбанка это не касается. Это для всех банков. Общемировая практика
об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка Источник: https://censor.net/n3191925
Разумеется что пресс-служба Приватбанка рассказывает про свой банк.
показати весь коментар
27.04.2020 20:17 Відповісти
Зачем вы это пишете? Вы же понимаете, что это закон и относится он ко всем банкам Украины. Или при Коломойском Законы Украины распространятся на Приват не будут?
показати весь коментар
27.04.2020 21:08 Відповісти
Я не знаю что там и куда распространятся и при ком будет. Просто констатирую факт. Ощадбанк так вообще еще то чудо.
показати весь коментар
27.04.2020 21:12 Відповісти
Вы не знаете,что Законы Украины обязательны к исполнению всеми юридическими и физическими лицами на территории Украины?
показати весь коментар
27.04.2020 21:23 Відповісти
Я знаю, что это не точно. Есть в Украине люди для которых законы совсем необязательны. Ну или они их под себя перепишут, если в чем то не устраивают. Примеров предостаточно. К примеру взять законы об оплате за газ, за присоединенную так называемую мощность. Типа третий энергетический пакет. Ща вон за электроэнергию пристраиваются как подойти, чтобы заствить гоев оплачивать Ахметовское счастье.
показати весь коментар
27.04.2020 21:28 Відповісти
Ахметов татарин. Упоминание про грабеж гоев как раз очень хорошо укладывается а схему Коломойского по импорту електроэнэргии из РФ и соответственно закрытие Украинских шахт, вследствие падения спроса на энергетический уголь. Людей на улицу, гроши Бене в карман.
показати весь коментар
27.04.2020 21:36 Відповісти
ИМХО у олигархов нет национальности. Не знаю что там Коломойский где чего делает, токо вот мостятся денег Ахметову дать на его зеленые тарифы. Бо у него Ыканамически необоснованные оне сейчас (ну с точки зрения рыжего татарина), а страна в виду определенных причин уже платить не в силах.
показати весь коментар
27.04.2020 21:43 Відповісти
И закон, разрешающий Коломойскому импортировать энергию из кацапии тоже Коломойский принимал?
показати весь коментар
27.04.2020 21:45 Відповісти
Коломойский просто хорошо платит троллям своим, вот они и воняют на Цензоре сутками.
показати весь коментар
27.04.2020 22:03 Відповісти
Кто и где воняет не суть. Суть кто закон принимал.
показати весь коментар
27.04.2020 23:30 Відповісти
https://censor.net/ua/user/231458

А, вы знаете что все банки Украины обязаны выполнять положення НБУ? И только в некоторых аспетах руководствоваттся своими правилами.
показати весь коментар
28.04.2020 11:50 Відповісти
Это вопрос, или утверждение?
Если вопрос,то не ко мне.
показати весь коментар
28.04.2020 13:09 Відповісти
К сведению...
показати весь коментар
28.04.2020 13:32 Відповісти
Солнце встает на востоке. К сведению.
показати весь коментар
28.04.2020 14:02 Відповісти
После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день - Цензор.НЕТ 4491
показати весь коментар
27.04.2020 20:01 Відповісти
Граждане храните свои деньги в себя дома ! Вас в любое время власть может ограбить.
показати весь коментар
27.04.2020 19:59 Відповісти
деньги должны работать или здесь или за границей если их просто хранить это как фантики под кроватью+могут дом грабонуть
показати весь коментар
27.04.2020 20:03 Відповісти
Но у вас есть шанс сохранить что то а иначе власть в любой момент может ваши деньги превратить в ничто. Купите на свои деньги или брюлики или рижевье а тем у кого не очень много в сахар или мед.
показати весь коментар
27.04.2020 20:07 Відповісти
есть деньги бери недвижимость, грузовые авто, даже машинку с материалами шейте продавайте маски (золото еще более мения (если надо средства для обмена), бриллианты хрень полная)
показати весь коментар
27.04.2020 20:12 Відповісти
Ну это после того когда ты докажешь откуда деньги накопил и что они у тебя валидные. А так тю-тю - конфискуют и досвидос. Как ты недвижь оформишь? Покупку авто? Ну может быть покуда еще ювелирку возмешь.
показати весь коментар
27.04.2020 20:25 Відповісти
Пока проблем с этим не было))
показати весь коментар
27.04.2020 20:34 Відповісти
Ну и дай Бог.
показати весь коментар
27.04.2020 20:46 Відповісти
Нужно прятать там, где не станут искать.))
показати весь коментар
27.04.2020 20:13 Відповісти
Или электроника как-то навернётся... На Солнце может произойти "супервспышка", на Земле транзисторы да схемы интегральные всякие погорят и усё - плакали ваши нолики и единички, из которых состояли ваши электронные деньги.
показати весь коментар
27.04.2020 20:12 Відповісти
А вас предупреждали, что ЗЕ такой же урод, как Мадуро.

Если все еще не понятно, что дальше будет с Украиной при ЗЕ, смотрите, что сейчас с Венесуэллой при Мадуро.
показати весь коментар
27.04.2020 20:06 Відповісти
Почитал комменты.
Я в ужасе, до чего же тупые.
Прочтите последний абзац и через один абзац выше, алигархи))
показати весь коментар
27.04.2020 20:12 Відповісти
Я Вас умоляю. Не надо бисер метать. Тут проорать собрались. А Вы, как дети малые.
показати весь коментар
27.04.2020 20:22 Відповісти
Тогда ещё хуже, пичалька
показати весь коментар
27.04.2020 20:27 Відповісти
А зачем Вы приходите на чужие форумы? Я типажами любуюсь.
показати весь коментар
27.04.2020 20:45 Відповісти
Кто опредилил собственность этого форума?
показати весь коментар
27.04.2020 20:46 Відповісти
Приношу извинения. Меня не поняли. Тут определённый контингент собрался. "Пост более двух строк не приветствуется, ну или копирайта без ссылки на лист"
показати весь коментар
27.04.2020 20:56 Відповісти
Давай я про это почитаю тогда, когда об этом здесь будет статья
показати весь коментар
27.04.2020 20:37 Відповісти
Ок, я против что ли. Просто есть такой закон. А читать его каждый волен тогда когда ему удобно. Токо вот незнание закона не освобождает от ответственности. Как то так.
показати весь коментар
27.04.2020 20:48 Відповісти
Мой совет. Надо готовится к зиме сейчас. Делайте запасы долгохранящихся продуктов. Мы стоим перед неизвестным путем в который нас тянут те кто у руля власти. А были времена когда за булку хлеба в обен давали вещи которые счас стоят целые состояния.Идут темные времена.
показати весь коментар
27.04.2020 20:13 Відповісти
Це квантумна діджіталізація.
показати весь коментар
27.04.2020 20:22 Відповісти
Хитрожопые после этого кто к вам будет доверять и класть
?в привате вчера ходил мне менеджер обьяснила что если пополняеш карту до 5 штук то ничего не будет если свыше например в терминале я пополняю клиенту не свою карту но идентифецирую как я платильщик или мой телефон подвязан если я буду кому то на карту класть там 10 или 8 тысяч пускай не моих денег но светюсь я и банк может заблокировать или обьяснить от меня походження грошей джерело то есть откуда у меня такие деньги и кто после этого будет у вас ложить я лучше наличку возьму и отвезу а вы потеряете и клиента и комиссию которая мог ла быть ваша атаких как я будут тысячи-зебилы
показати весь коментар
27.04.2020 20:23 Відповісти
Нормальное начинание. Попробуйте в Германии неучтенными сумами так пооперировать, так сразу перед судом будете с документами доказывать что эти деньги вами заработаны честно.
показати весь коментар
27.04.2020 20:27 Відповісти
А в Германии уровень коррупции такой как у нас? Законы такие как у нас? Олигархи такие как у нас? Налоги такие как у нас? У нас налоговая регулярные рейды делает на производство с уже заранее заготовленным планом штрафов как у нас?
показати весь коментар
27.04.2020 20:35 Відповісти
Коррупция есть, но не в таких масштабах.
показати весь коментар
27.04.2020 20:40 Відповісти
И зарплаты есть, но не в таких масштабах. И разница в доходах населения есть, но не в таких масштабах. И........... Все познается в сравнении. Люди не против платить налоги. Вопрос сколько и куда они пойдут. Вы в Германии даже меньше нашего за свет платите если пересчитывать на минимальную зарплату. Как бы в чужой монастырь со своим уставом некомильфо... Мы же не советуем как вам там в Германии нужно жить. Т.с. не учим. Вы вот готовы на 200 - 300 евро жить там у себя в германиях? И токо вот не нужно говорить, что работать лучше нужно. Если мы так хреново работаем, то нахрен наши заробитчане вам? Германия тоже вон имеет желание использовать заробитчан из Украины. Из Нигерии вроде как не хочет. Хотя лично я против нигерийцев ничего не имею.
показати весь коментар
27.04.2020 20:55 Відповісти
А якщо продати,чи купити товар,який коштує більше 5 тисяч грн,через олх доставку,то як буде?
показати весь коментар
27.04.2020 20:30 Відповісти
И контрольный выстрел "В день"
показати весь коментар
27.04.2020 20:48 Відповісти
Ага. А тут по ходу олігархи одні тусуються )
показати весь коментар
27.04.2020 21:25 Відповісти
https://censor.net/user/465890 Ну від цього більше зебобіки постраждають.
показати весь коментар
27.04.2020 20:48 Відповісти
После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день - Цензор.НЕТ 5010
показати весь коментар
27.04.2020 20:40 Відповісти
А что мешает каждый день по 5000 перечислять? Хотя, насколько я помню, в Привате в терминале все равно какие-то данные о себе и так раньше вводили.
показати весь коментар
27.04.2020 20:42 Відповісти
ничто не мешает просто очереди будут у терминалов!!
показати весь коментар
27.04.2020 20:52 Відповісти
Сто раз плюсую. Всё гениальное - просто. " А мужики то не знают"
https://bykvu.com/ru/bukvy/bez-pasporta-perekazi-lishe-do-5-tisjach-novi-pravila-finmonitoringu-v-ukraini/ правило действует и в том случае, если анонимных переводов одному и тому же получателю было несколько, а их общая сумма превышает 5 тысяч гривен. В письме регулятора отмечается, что получить такие переводы можно только при отсутствии признаков связанности между ними.
То есть, в случае, если на один и тот же счет будет сделано несколько анонимных переводов, а их общая сумма превысит 5 тысяч, этот перевод может быть расценен банком получателя как подозрительный. В этот случае есть вероятность, что финучреждения будут блокировать доступ к этим средства и требовать объяснения касательно законности их происхождения.
Но Вы абсолютно правы. Перечислять не мешает. Получать мешает.
показати весь коментар
27.04.2020 21:49 Відповісти
но тогда все это нанесет очередной удар по банковской системе! наши люди еще не забыли как передавать деньги налом в конвертах через знакомых водителей и по почте!!
показати весь коментар
27.04.2020 21:54 Відповісти
Обрисуйте, вчера был лимит 15 тысяч сейчас снизили до 5-ти. Вы законопослушный гражданин. Чем Вам это мешает?
показати весь коментар
27.04.2020 22:05 Відповісти
Був би Петя - не мішало б )))
показати весь коментар
27.04.2020 23:17 Відповісти
мешает!! мне мое люимое государство мешает! (в лице чинушь мусоров судей президентов) так взял бы и разне всЁ нахер!!
показати весь коментар
28.04.2020 15:51 Відповісти
Начните с уничтожения своей карты Приват банка.
показати весь коментар
28.04.2020 15:56 Відповісти
у меня ее нет!!
показати весь коментар
28.04.2020 15:57 Відповісти
По людськи лихварі писати можуть? Я це зрозумів, що поповнення своєї картки при її наявності це не стосується, як і переказів, лише коли закидають на чужу, але хіба в приматбанку без картки можна хоч щось зробити зараз?
показати весь коментар
27.04.2020 21:46 Відповісти
В терминале вводите номер любой карты и вкладываете купюры. С 28-го апреля не более 5 тысяч в день.
показати весь коментар
27.04.2020 21:53 Відповісти
цілком можливо, я вже звик лише поповнювати терміналом, а розрахунки через п24, а от на касах у відділеннях вже дуже давно без картки "допобачення".
показати весь коментар
27.04.2020 22:01 Відповісти
Но, если он не клиент банка, и не имеет карты - чего он пришел в отделение чужого банка?
показати весь коментар
27.04.2020 22:08 Відповісти
Ну что зебилы 73% я вас поздравляю
вы себя зробылы разом ..
показати весь коментар
27.04.2020 21:48 Відповісти
Проснулся?

https://censor.net/user/466437https://censor.net/comments/locate/3191925/019214f9-a233-71de-b6ad-7862c5f31bbe

Кінець епохи бідності! Ви зробили це разом!
ОРУ с зебилов.

Вы шо на одном кусту растёте?
показати весь коментар
27.04.2020 21:58 Відповісти
вони одну шоколадну попу вилизують
показати весь коментар
27.04.2020 23:18 Відповісти
Как-то без вдохновения... Давай ещё раз.
показати весь коментар
27.04.2020 21:59 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
показати весь коментар
27.04.2020 23:54 Відповісти
один я категорично налаштований на Майдан та повернення Пороха як умога швидше?
показати весь коментар
28.04.2020 08:18 Відповісти
ха-ха тримай іриску
показати весь коментар
28.04.2020 09:33 Відповісти
Коли виходимо?
показати весь коментар
28.04.2020 13:08 Відповісти
та ладно хуже не буде ну і какая разніца )) А ця вся тема не просто так. Будуть вичиляти і оподатковувати це в кращому випадку в гіршому будуть уголовку кліпати для плана.
показати весь коментар
28.04.2020 09:34 Відповісти
а разве было возможно пополнить карту через терминал привата без идентификации?)
показати весь коментар
28.04.2020 14:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 