Після нового закону про фінмоніторинг максимальна сума поповнення карт Приватбанку через термінали без ідентифікації клієнта буде 5 тис. грн на день

Максимальна сума поповнення банківських карток (крім кредитних) через термінали самообслуговування без ідентифікації клієнта з 28 квітня знизиться з 15 тис. грн на день до 5 тис. грн у зв'язку з набуттям чинності закону про фінмоніторинг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Приватбанку агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Як роз'яснили в пресслужбі, на грошові перекази з картки на картку (р2р) обмеження не поширюватимуться, оскільки власники карток надали свої дані в банк під час їх оформлення.

"Якщо клієнт проходив ідентифікацію в банку, то додаткова ідентифікація буде не потрібна. Клієнту необхідно буде авторизуватися за карткою або номером телефону в дистанційних каналах або пройти верифікацію за карткою чи телефоном у співробітника відділення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що обмеження для неідентифікованих клієнтів у 5 тис. грн також поширюватимуться на відправку грошових переказів і внесення коштів на депозит, при цьому для здійснення комунальних та податкових платежів, а також для погашення кредитів ідентифікація не потрібна.

У пресслужбі також уточнили, що термінали самообслуговування ПриватБанку можуть ідентифікувати тільки картки його клієнтів, оскільки інші банки не відкривають свої бази.

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