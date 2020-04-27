Після нового закону про фінмоніторинг максимальна сума поповнення карт Приватбанку через термінали без ідентифікації клієнта буде 5 тис. грн на день
Максимальна сума поповнення банківських карток (крім кредитних) через термінали самообслуговування без ідентифікації клієнта з 28 квітня знизиться з 15 тис. грн на день до 5 тис. грн у зв'язку з набуттям чинності закону про фінмоніторинг.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Приватбанку агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.
Як роз'яснили в пресслужбі, на грошові перекази з картки на картку (р2р) обмеження не поширюватимуться, оскільки власники карток надали свої дані в банк під час їх оформлення.
"Якщо клієнт проходив ідентифікацію в банку, то додаткова ідентифікація буде не потрібна. Клієнту необхідно буде авторизуватися за карткою або номером телефону в дистанційних каналах або пройти верифікацію за карткою чи телефоном у співробітника відділення", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що обмеження для неідентифікованих клієнтів у 5 тис. грн також поширюватимуться на відправку грошових переказів і внесення коштів на депозит, при цьому для здійснення комунальних та податкових платежів, а також для погашення кредитів ідентифікація не потрібна.
У пресслужбі також уточнили, що термінали самообслуговування ПриватБанку можуть ідентифікувати тільки картки його клієнтів, оскільки інші банки не відкривають свої бази.
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а характеристику з місця роботи, домоуправління, міграційного департаменту, поліції..?
Т.е. дефолт будет, но говорить об этом запрещено.
об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка Источник: https://censor.net/n3191925
Разумеется что пресс-служба Приватбанка рассказывает про свой банк.
А, вы знаете что все банки Украины обязаны выполнять положення НБУ? И только в некоторых аспетах руководствоваттся своими правилами.
Если вопрос,то не ко мне.
Если все еще не понятно, что дальше будет с Украиной при ЗЕ, смотрите, что сейчас с Венесуэллой при Мадуро.
Я в ужасе, до чего же тупые.
Прочтите последний абзац и через один абзац выше, алигархи))
?в привате вчера ходил мне менеджер обьяснила что если пополняеш карту до 5 штук то ничего не будет если свыше например в терминале я пополняю клиенту не свою карту но идентифецирую как я платильщик или мой телефон подвязан если я буду кому то на карту класть там 10 или 8 тысяч пускай не моих денег но светюсь я и банк может заблокировать или обьяснить от меня походження грошей джерело то есть откуда у меня такие деньги и кто после этого будет у вас ложить я лучше наличку возьму и отвезу а вы потеряете и клиента и комиссию которая мог ла быть ваша атаких как я будут тысячи-зебилы
https://bykvu.com/ru/bukvy/bez-pasporta-perekazi-lishe-do-5-tisjach-novi-pravila-finmonitoringu-v-ukraini/ правило действует и в том случае, если анонимных переводов одному и тому же получателю было несколько, а их общая сумма превышает 5 тысяч гривен. В письме регулятора отмечается, что получить такие переводы можно только при отсутствии признаков связанности между ними.
То есть, в случае, если на один и тот же счет будет сделано несколько анонимных переводов, а их общая сумма превысит 5 тысяч, этот перевод может быть расценен банком получателя как подозрительный. В этот случае есть вероятность, что финучреждения будут блокировать доступ к этим средства и требовать объяснения касательно законности их происхождения.
Но Вы абсолютно правы. Перечислять не мешает. Получать мешает.
вы себя зробылы разом ..
https://censor.net/user/466437https://censor.net/comments/locate/3191925/019214f9-a233-71de-b6ad-7862c5f31bbe
Кінець епохи бідності! Ви зробили це разом!
ОРУ с зебилов.
Вы шо на одном кусту растёте?
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!