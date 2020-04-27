Другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно, - Шмигаль

Етапи виходу з карантину не прив'язані до конкретних дат. Вони залежать від динаміки захворюваності COVID-19. Якщо кількість хворих знижуватиметься, то кілька етапів можуть початися одночасно.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня ми представили дорожню карту виходу країни з карантину. Сподіваємося, що стартова точка настане 11 травня. Наступні етапи не прив'язані до конкретних дат, а їхній запуск залежить від динаміки захворювання. Тобто, якщо уряд бачитиме, що кількість хворих знижується, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно. Не треба буде чекати 10 або 20 днів для запуску чергового етапу", - написав він.

Водночас, прем'єр підкреслив, що якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості хворих, то карантинні заходи можуть знову бути посилені.

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"Кожному міністерству і відомству доручив сформувати детальні роз'яснення, за яких умов мають працювати об'єкти, які відкриватимуться. Так, Мінекономіки і МОЗ вже розробили чіткі критерії роботи й алгоритми контролю продовольчих ринків", - додав він.

Шмигаль зазначив, що на окремих етапах передбачається відкриття деяких закладів з обмеженнями, які будуть на кожному етапі пом'якшувати. Зокрема, це стосується навчальних закладів, кафе, спортивних залів.

24 квітня Кабінет міністрів України представив п'ять етапів виходу з карантину та план зняття запроваджених раніше обмежень у рамках заходів із протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

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