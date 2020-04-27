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Новини Коронавірус і карантин
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Другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно, - Шмигаль

Другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно, - Шмигаль

Етапи виходу з карантину не прив'язані до конкретних дат. Вони залежать від динаміки захворюваності COVID-19. Якщо кількість хворих знижуватиметься, то кілька етапів можуть початися одночасно.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня ми представили дорожню карту виходу країни з карантину. Сподіваємося, що стартова точка настане 11 травня. Наступні етапи не прив'язані до конкретних дат, а їхній запуск залежить від динаміки захворювання. Тобто, якщо уряд бачитиме, що кількість хворих знижується, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно. Не треба буде чекати 10 або 20 днів для запуску чергового етапу", - написав він.

Водночас, прем'єр підкреслив, що якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості хворих, то карантинні заходи можуть знову бути посилені.

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"Кожному міністерству і відомству доручив сформувати детальні роз'яснення, за яких умов мають працювати об'єкти, які відкриватимуться. Так, Мінекономіки і МОЗ вже розробили чіткі критерії роботи й алгоритми контролю продовольчих ринків", - додав він.

Шмигаль зазначив, що на окремих етапах передбачається відкриття деяких закладів з обмеженнями, які будуть на кожному етапі пом'якшувати. Зокрема, це стосується навчальних закладів, кафе, спортивних залів.

24 квітня Кабінет міністрів України представив п'ять етапів виходу з карантину та план зняття запроваджених раніше обмежень у рамках заходів із протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

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Другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно, - Шмигаль 01Другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно, - Шмигаль 02

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7277
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27.04.2020 19:45 Відповісти
+14
Не то слово. Бюджет по итогам квартала в заднице. Безработица больше 3 млн. ФОПы массово закрываются. И т.д. и т.п. Да и народ начал уже бунтовать. Селяне готовы "за вилы" реально взяться. Уже не до тупых экспериментов.
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27.04.2020 19:47 Відповісти
+11
Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9669
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27.04.2020 19:50 Відповісти
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Они его что ввели не во время что выходить с него собираются не во время, да и карантин условно только на бумаге был, люли сидят на улице пьют пиво. По итогу жиденько обосрались как всегда.
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27.04.2020 20:05 Відповісти
А вам хоть что-нибудь во время?
Ваша задача орать "ґаньба", чем вы и занимаетесь.
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27.04.2020 20:08 Відповісти
Вовремя это своевременно и не на бумаге карантин, а по факту
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27.04.2020 20:09 Відповісти
Ну, понятно, Бабаяга всегда против.

Баба Йуля в засаде?...
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27.04.2020 20:19 Відповісти
зато пустой и полупустой трёп власти по поводу выхода из карантина - выходят регулярно
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27.04.2020 19:58 Відповісти
РАБссиянцы с ЛАХТЫ-2,сливайте воду,в ваш сраный КоронвиРУС уже никто не верит,вы все проосрали и нефть,и газ и даже завод Камаз...
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27.04.2020 20:00 Відповісти
Открою секрет не только короновируса не было, но и второй мировой войны как и первой не было, все это фейк. Вот кто-то из ваших знакомых/родственников видел ее в живую?
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27.04.2020 20:07 Відповісти
Война была,но не с Германией,а с Японией...
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27.04.2020 20:09 Відповісти
Мої родичі бачили другу світову!
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27.04.2020 20:11 Відповісти
Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль

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Підуть по етапу?
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27.04.2020 20:08 Відповісти
головне, з п'ятим не затягуйте
можна, навіть, одночасно з шостим
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27.04.2020 20:09 Відповісти
Дело до вил не дошло
(Ляшко),который а пролете))
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27.04.2020 20:12 Відповісти
Ты про апостола Петра речь ведёшь?
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27.04.2020 20:24 Відповісти
для особоупоротых поясню...ну не называют на львивщине даже умственноотсталых денисками...хай шмыгаль народу повидайе откуда бабУшко родом...
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27.04.2020 20:14 Відповісти
Значение и характеристика имени Дениз ... Поэтому для Европы имя Денизозначает «посвященная Дионису». В восточной культуре Дениз - это тюркское слово «море». С турецкого переводится как «море», с азербайджанского «морская, кипучая».
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27.04.2020 20:19 Відповісти
я тобі про львівщину...ти мені про гуцулів рабіновічєй...
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27.04.2020 20:27 Відповісти
Начните от совместного парада пабеды гитлеровских и советских в Бресте 27 сентября 1939 года.Там много чего интересного вылезет...
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27.04.2020 20:15 Відповісти
Братья по оружию штурмуют Львов, который защищают бандеровцы после побега польских войск в Румынию
http://cp14.nevsepic.com.ua/197/19680/1385160317-bundesarchiv_bild_101i-279-0917-11_russland_verwundete_bei_witebsk.jpg
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27.04.2020 20:34 Відповісти
О блин, написано, что Витебск. Бум искать.
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27.04.2020 20:35 Відповісти
Другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3528
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27.04.2020 20:39 Відповісти
Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль

Ходить, пить и курить начал одновременно!
Зачем его вообще надо было вводить? Это не власть, а какие-то шестерки на ниточках!
Разыгрывают из себя Иванушек на печи! Позорище!
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27.04.2020 20:16 Відповісти
Я бы каранитин сделал на 5 лет.чтобы быдло сидело в норе молча... Это вам не демократия от Порошенко..где вы срали поносом 5 лет...
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27.04.2020 20:21 Відповісти
Каліфорнійський доктор Ден Еріксон описав свої спостереження щодо COVID-19 на прес-конференції. Лікарні та відділення інтенсивної терапії в Каліфорнії та інших штатах досі залишаються практично порожніми. Д-р Еріксон підрахував, що рівень летальності COVID-19 в даний час складає 0,03% в Каліфорнії, 0,05% в Іспанії, 0,09% в Швеції і 0,1% в штаті Нью-Йорк, в той час як рівень летальності грипу в США становить близько 0,13%. Д-р Еріксон повідомляє, що на лікарів в США «тиснули», щоб вони вказували причиною COVID-19 в свідоцтвах про смерть, хоча самі вони не погоджувалися. https://www.youtube.com/watch?v=xfLVxx_lBLU Відео в ютубі. Доктор Еріксон стверджує, що блокування і страх послаблюють імунну систему і здоров'я людей. Уже спостерігається помітне збільшення «вторинних ефектів», таких як алкоголізм, депресія, самогубства, жорстоке поводження з дітьми та дружинами. Доктор Еріксон рекомендує ізолювати тільки хворих, а не здорових або все суспільство. За його словами, маска має сенс тільки в гострих ситуаціях, наприклад в лікарні, але не в повсякденному житті.
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27.04.2020 20:27 Відповісти
ну,сцылками ты конечно не заморачиваешься .тока на ютуб.
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27.04.2020 20:32 Відповісти
ти про що?
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27.04.2020 20:42 Відповісти
Давай забєм на всякі карантини, як сто років тому забили на іспанський грип.А років через 50-100 нащадки підібють підсумки, якщо буде кому.
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27.04.2020 22:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k В австрийском бундестаге политик наконец-то говорит прямым текстом. И ему за это аплодируют !!
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27.04.2020 22:09 Відповісти
Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7902
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27.04.2020 20:29 Відповісти
КороновиРУСный кремлевских ХМЫРЕЙ ФЕЙК уже осудили Швеция,Австрия и Швейцария
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27.04.2020 20:31 Відповісти
Смотрел заседание Австрийского парламента...Ржал похлеще Зели и Кошевогоо...
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27.04.2020 20:34 Відповісти
Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять и карантина как небывало,солнце-воздух - вода свели на нет потуги COVID-19 и политиков.
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27.04.2020 21:54 Відповісти
Зелень упорно затирает посты про то что никто реально не знает о смертности, а дебилы-математики не понимают что из тех даже кто заражен в любом случае за 2 месяца кто-то умер бы и без ковида и пытаются все валить только на ковид. Штаты недавно сказали что с учетом того что многие уже переболели (что показывают их тесты на антитела) показатель смертности по короне может быть существенно пересмотрен и составлять 0,3-0,5 процента
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27.04.2020 22:19 Відповісти
Давай забєм на всякі карантини, як сто років тому забили на іспанський грип.А років через 50-100 нащадки підібють підсумки, якщо буде кому.
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27.04.2020 22:35 Відповісти
Ты еще чуму вспомни
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27.04.2020 22:39 Відповісти
чогось пригадався Васілій Алібабаєвіч з "Джентельмени удачи" коли він на шухері сидів біля будинку: "..Украли уже.."
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27.04.2020 22:58 Відповісти
Короче, если нельзя, но очень хочется, то можно.
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27.04.2020 23:15 Відповісти
Поддерживаю меры безопасности при пандемии, но почему вопросы введения или отмены карантина комментирует Шмыгаль, а не Степанов с Ляшком. Что-то здесь не так.
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27.04.2020 23:58 Відповісти
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