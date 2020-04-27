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Дівчинка, яка зникла 26 квітня на Харківщині і яку шукали сотні волонтерів і силовиків, померла від переохолодження, - поліція

У Харківській області знайшли мертвою 6-річну дівчинку, яку майже добу розшукували силовики, волонтери та громадськість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківщини.

За попередніми даними, дитина померла від переохолодження. Її тіло слідчі виявили на краю поля за вісім кілометрів від села Соснівка Золочівського району.

Нагадаємо, дівчинка пропала в неділю, 26 квітня. До її пошуків залучили близько півтисячі людей. У пошукових заходах брали участь співробітники поліції, Нацгвардії, ДСНС, курсанти, волонтери, представники місцевої влади, громадськість.

Читайте також: Через спалах коронавірусу в психлікарні на Харківщині закрили для в'їзду село


Автор: 

діти (5154) Нацполіція (15278) смерть (6779) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+27
Дівчинку відвезли до бабці через карантин, бо саму залишати вдома дійсно не можна. Батьки працюють. Пішла гуляти не сама, а з братом приблизно того ж віку. Вдягнена за погодою. Брат на велосипеді поїхав вперед, залишивши дівчинку позаду. Спочатку рідні самі шукали, а ввечері вже з поліцією та іншими. Що сталося - невідомо. Але материної вини немає! Всій сім'ї тягар пожиттєво!
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27.04.2020 20:39 Відповісти
+19
Земля пухом. Не успела нагрешить...счастлив лишь тот, кто и вовсе не родился.
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27.04.2020 20:15 Відповісти
+15
Я также задумалась как же эта девочка в таком возрасте была сама и заблудилась.Это же преступление оставить ребенка одного, раздетого, раз умерла от переохлаждения. Будет ли расследование?
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27.04.2020 20:30 Відповісти
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Земля пухом. Не успела нагрешить...счастлив лишь тот, кто и вовсе не родился.
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27.04.2020 20:15 Відповісти
маман наградите -"лудший родитель года"...
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27.04.2020 20:19 Відповісти
Я также задумалась как же эта девочка в таком возрасте была сама и заблудилась.Это же преступление оставить ребенка одного, раздетого, раз умерла от переохлаждения. Будет ли расследование?
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27.04.2020 20:30 Відповісти
не знаю...у рюкзакяна свои приоритеты.
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27.04.2020 20:34 Відповісти
Если в селе да на околыци, то могла малая выскочить з двора и заблудиться. Не вините мать до выяснения хотя бы. У нее то настоящее горе
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27.04.2020 20:36 Відповісти
Я и не виню, просто рассуждаю, как такое сталось.И мне сомнительно, что она сама заблудилась, ее нашли бы быстро, у нас не джунгли и не пустыня.Видимо есть кто-то виновный. Детей иногда и через 3 дня находят живыми.
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27.04.2020 22:51 Відповісти
Дівчинку відвезли до бабці через карантин, бо саму залишати вдома дійсно не можна. Батьки працюють. Пішла гуляти не сама, а з братом приблизно того ж віку. Вдягнена за погодою. Брат на велосипеді поїхав вперед, залишивши дівчинку позаду. Спочатку рідні самі шукали, а ввечері вже з поліцією та іншими. Що сталося - невідомо. Але материної вини немає! Всій сім'ї тягар пожиттєво!
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27.04.2020 20:39 Відповісти
Ну так бабушка как могла отпустить таких маленьких детей без присмотра одних? Если бы брату было хотя бы 14 лет, тогда ладно. А детям по 6 лет, что они в таком возрасте понимают? И если девочка одета по погоде при чем тут "умерла из-за переохлаждения"? Полиция уже совсем с ума сошла? Не хотят нормально расследовать даже смерти детей. Ужас.
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27.04.2020 22:44 Відповісти
"раз умерла от переохлаждения"

"за попередніми даними"
взкукурік ментовської секретутки - не остаточний висновок
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27.04.2020 20:44 Відповісти
Брехня. Зараз не так холодно. Щось явно приховують.
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28.04.2020 06:54 Відповісти
Действительно, что-то не договаривают.... не удивлюсь парности случаев и на этот раз....
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28.04.2020 16:01 Відповісти
Погода в Украине на 26 апреля

......
В Харькове в воскресенье +4°…+14°, пройдет дождь.

****
Весь вопрос в деталях, в хронометраже события. Ну а так-то, попробуй намочить одежду и посидеть в ней часа 2-4 при +4 (постоянно ее подмачивая для имитации нахождения под дождем), потом отпишешься - так было холодно или не так ...
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28.04.2020 19:15 Відповісти
это в нормальных странах преступление, а в пост-совке норма
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27.04.2020 21:03 Відповісти
https://prm.ua/na-harkivshhini-znayshli-mertvoyu-zniklu-6-richnu-divchinku-shho-narazi-vidomo-pro-strashnu-tragediyu/ На Харківщині знайшли мертвою зниклу 6-річну дівчинку: що наразі відомо про страшну трагедію

Батьки... Ну, да, але...
Просто це - трагедія...
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27.04.2020 21:58 Відповісти
..........................................
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27.04.2020 20:20 Відповісти
Мама виновата.За ребёнком надо следить.
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27.04.2020 20:21 Відповісти
Где вы видели, чтобы в селе кто-то следил за детьми...
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27.04.2020 20:23 Відповісти
Господи, как такой маленький ребенок мог оказаться в 8 км (!!!) от места проживания? Как можно оставлять без присмотра такую малявку? Родители должны однозначно быть наказаны.
Бедная деточка.... Царство небесное.....
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27.04.2020 20:32 Відповісти
Наказывайте пол-села сразу...большинство сельских детей - маугли, ходят где им вздумается лет с 5. В 8 км оказалась - очевидно - заблудилась - пошла цветочки в поле собирать или в лес...заблудиться - очень просто.
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27.04.2020 21:22 Відповісти
Странный подход. Если "пол-села" нарушает закон, то и фиг с ним. Наказывать их "не надо". Пусть и дальше дети гибнут!
Возникает вопрос- а нафига тогда их рожать? Чтобы, как в древние времена- выживет- хорошо, будет жить, а нет- так нет? "Выживает сильнейший"? На дворе 21-й век, дядя!
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27.04.2020 21:35 Відповісти
Как нафига рожать? В селах есть такая работа - пособие по рождению ребенка получать.
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27.04.2020 21:56 Відповісти
Так,це правда.
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27.04.2020 22:10 Відповісти
вы вообще представляете что такое жизнь в селе и что такое воспитание детей? как за ними следить? ты готовишь ИМ есть - на это время их на цепь за ногу приковать что ли?
люди понятия не имеют что пишут.
да, такая жизнь в селах. Есть и была. естественный отбор девочка не прошла, и это ужасно. Но такова жестокая жизнь.
в городах тоже полно смертей - вчера во Львовской области троих малышей сбила машина. Сем они виноваты что играли ровно в полуметре от калитки дома? их сбили тупо у дороги. в городах сбивают на тротуарах, во дворах - как ты их привяжешь? кандалы наденешь?
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27.04.2020 22:46 Відповісти
Не пишите глупости. У нас не пещерный век. И разницы- село или город- нет. Когда наши дети росли, до определенного возраста мы их одних не оставляли от слова "вообще", разве что на 5 минут спящими в кроватке или играющими в манеже с игрушками, которые они не могут разломать и проглотить. Наведывались, проверяли всё ли ок- и опять минут на 5, скажем, на кухню.... А когда стали старше и уже начали что-то кумекать, всё равно выставляли окна на безопасный режим, тяжелые предметы в зоне досягаемости убирали, розетки закрывали, на кухне к плите не допускали. Да ещё много чего- не описать! Да, тяжело. Да, хлопотно. Но чем жители села лучше нас, городских? Что дает им право поступать легкомысленно по отношению к своим детям? Что может оправдать это???
Напишу о том, как я себе представляю безопасные условия для прогулок детей в условиях села. Закрытый периметр (забор), закрытая на замок калитка, сторожевой пёс, под надёжным замком в вольере. Закрытый колодец, выгребная (или любая другая) яма, закрытый бассейн. Отсутствие проволок/веток, всего острого, на что можно напороться и/или выколоть глаза. И только после этого- ребенок играет к отведенном для него месте (песочница, к примеру), находящимся в зоне видимости, скажем, из окна кухни, где можно каждую минуту проверить, всё ли Ок. Ребенку больше 3-х лет. Если же ребенок младше или какие-то потенциальные угрозы устранить невозможно,- я сижу на лавке и не свожу с него глаз. Иначе- никак.
И потом, как я тут писали, девочка приехала к бабушке с родителями из Харькова. Родители городские, а значит, привыкшие жизни с детьми в мегаполисе. Почему тут они расслабили булки и предоставили ребенка самому себе? Бухали где-то на веранде? Мы этого, думаю, не узнаем....

Теперь о случае с детьми во Львовской области, о котором я узнал только от Вас. Ни в коем случае НЕ оправдывая водилу, могу сказать, что дети НЕ должны играть ЗА КАЛИТКОЙ ВОЗЛЕ ДОРОГИ. Даже на тротуаре. Не должны в принципе и при отсутствии взрослых тем более.
Вообще-то это прописные истины. Странно, что их кому-то нужно объяснять.)
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27.04.2020 23:29 Відповісти
"Когда наши дети росли, до определенного возраста мы их одних не оставляли от слова "вообще""

Это кто как...когда я рос - я с 5 лет сам ходил в детский сад, а с 6 - водил туда 3-хлетнюю сестренку...детский сад был в 5 км от дома, через жд и 4 автодороги - хороший детский садик, гораздо лучше тех, что были у меня под домом.
В школу меня родители отвели, наверное, раза 2-3 за 10 лет.

А друга бабушка в школу отводила до 6 класса...мне было смешно.
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27.04.2020 23:39 Відповісти
Ну, эти ваши "приключения" исключительно на совести ваших родителей. Хорошо, что всё обошлось и вы с сестрой остались живы..... Честно, меня поражают ваши родители...... Даже в страшном сне представить себе не могу, как бы я мог спокойно себя чувствовать, работать/заниматься какими-то делами и т.д., отправив своих малявок в такой долгий и опасный путь и не зная, дошли они или нет? ... А даже если дошли- как пережить те 20-30 (или сколько там) минут их дороги??? Это ЖЕСТЬ. Если ваши родители на столько не дорожили вами, то зачем производили на свет??? Мне этого не понять.....
А на счет вашего друга... Так лучше пусть кто-то посмеется- какая разница? Главное, что ребенок жив/здоров. Школа закончилась, у каждого своя жизнь. Бывает, что дети и не видятся/не вспоминают друг друга.... Разве важно чье-то мнение в таких серьезных вопросах?
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27.04.2020 23:55 Відповісти
Дорожили, но доверяли. Я был крайне самостоятельным. К тому же - оба работали на другом конце Киева и опаздывать было нельзя - чисто по времени у них не было абсолютно никакой возможности завести нас к открытию детсада и при этом успеть на работу. Назад из детсада забирали, из школы - нет.

", как бы я мог спокойно себя чувствовать, работать/заниматься какими-то делами и т.д., отправив своих малявок в такой долгий и опасный путь и не зная, дошли они или нет?"
Потому, что вы им не доверяете. Да и времена нынче другие.

"Главное, что ребенок жив/здоров"
Ну так и я был точно также жив-здоров.
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28.04.2020 00:04 Відповісти
Единственное, с чем соглашусь, так это "времена нынче другие". Да и то с точки зрения криминогенной обстановки....
А на счет "доверяли".... "Доверять" 5-летнему ребёнку? Серьезно??? Доверять малышу без знаний/навыков/жизненного опыта да ещё при наличии массы внешних обстоятельств, от него не зависящих??? Извините, но это БРЕД. И яркое подтверждение тому- трагическая гибель 6-летней девочки в этой же теме. Наверное, родители ей тоже "доверяли".....
Безвыходных ситуаций нет. При желании всегда можно найти правильное решение. Бабушка/дедушка своя или чужая (бабушка вашего же друга), или соседская, которая за небольшой добавок к мизерной пенсии согласится отводить детей в садик... Раз работа такая ценная, что ездить на неё нужно было на другой конец Киева. Значит, и по деньгам она того стоила!)

Да, Вы живы/здоровы. Но это случай/ваша удача/ангел хранитель, чудо, если хотите. Не каждый (далеко не каждый!) родитель склонен полагаться на случай в вопросах безопасности своих детей.
И да. Вы живы, а эта девчушка- нет.....
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28.04.2020 00:59 Відповісти
"И яркое подтверждение тому- трагическая гибель 6-летней девочки в этой же теме."
Это не подтверждение ничего, скорее - трагическая случайность. Ежедневно гибнут десятки, если не сотни людей в Украине по разным поводам - причем не факт, что тех, над кем родители осуществляли гиперопеку, не гибнет больше. Ежедневно десятки тысяч детей в селах гуляют без присмотра родителей и с ними все ок.
В данном же конкретном случае - городская девочка приехала в незнакомое место и ее поручили местному малолетнему брату. Брат, разумеется, никуда не потерялся, а вот девочку потерял.

"Да, Вы живы/здоровы. Но это случай/ваша удача/ангел хранитель, чудо, если хотите."
Не говорите глупостей. Это норма, а не чудо. Чисто статистически - норма. Не гибнут десятками 6-летние дети, оставленные без присмотра. А ваши понятия говорят лишь о том, что ваши дети - беспомощные и вы им не доверяете.

" да ещё при наличии массы внешних обстоятельств, от него не зависящих"
Если обстоятельства не зависят от него - значит не зависят и от вас. В 6 лет многие дети вполне ответственны и адекватны. Те, над кем нет гиперопеки.
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28.04.2020 02:05 Відповісти
Дальнейший спор считаю бессмысленным. Ибо доказывать взрослому (?) человеку очевидные вещи, такие как беспомощность даже самого "ответственного" (на чей-то субъективный взгляд) ребенка- просто глупо. Кстати, сколько вам лет и есть ли у вас дети- с такими-то взглядами? ОЧЕНЬ подозреваю, что нет.

Нас рассудит ЗАКОН. А он гласит, что родили несут ответственность за безопасность своих несовершеннолетних детей. Даже если дети самые "умные", "одаренные", "талантливые", "гениальные" и "ответственные". Вряд ли этот конкретный случай отнесут к "несчастному". Вероятнее всего, придется родителям придется отвечать за то, что их малолетний ребенок оказался в 8 километрах (!!!) от дома и замёрз.
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28.04.2020 02:34 Відповісти
Типова картина для робітничих спальних районів.
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28.04.2020 15:46 Відповісти
Придурки, явно маланці, які ніколи не бували за межами міста, зверхньо просторікують про мауглі та середньовіччя на селі. Соснівка - це частина районного центру, селища Золочів. Там асфальтовані вулиці, люди живуть не в печерах, а в нормальних будинках і користуються Тирнетом. Знатоки, мля...
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28.04.2020 07:02 Відповісти
Вы очень правы! Кстати, я там жил, рядом с селом где эта девочка пропала. Так вот - есть дети, родители которых следят за ними. А есть такие - которые вообще не знаю что делает ребенок. Дети сами ходят на ставок, зимой на лед, гуляют с утра и до ночи - такое у них воспитание...
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27.04.2020 20:50 Відповісти
за такими еще следят. за школьниками после 1го класса уже нет. а есть такие родители, что и свечку держат до 40 лет.
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27.04.2020 21:26 Відповісти
Причем тут 40 лет, если речь идёт о 8-летней малявке?
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28.04.2020 02:41 Відповісти
6-летней. читай вниматтельно.
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28.04.2020 08:11 Відповісти
Тем более.
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28.04.2020 14:22 Відповісти
Мама наверное в Европе или в России, а бабушка не смогла уследить. Ужасная история.
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27.04.2020 20:31 Відповісти
следить. кормить. купить еду приготовить. постирать. убрать. а ребенка на спине все это время носить или как?
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27.04.2020 22:47 Відповісти
Детей нужно беречь. Они иногда просто так сбегают, потому что им кажется что родители их не уважают или недооценивают.
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27.04.2020 20:30 Відповісти
у 6 років? Там скоріш або цікавість, або дитяча образа на якісь дії чи слова того, хто був поряд
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27.04.2020 20:33 Відповісти
Она не сбегала. Слишком мала для этого. Скорее была оставлена без присмотра и пошла гулять.....
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27.04.2020 20:34 Відповісти
как как робот?До 90 го года я себя почти не помню
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28.04.2020 10:21 Відповісти
Беда
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27.04.2020 20:32 Відповісти
Девочка их Харькова. А в Сосновке живет бабушка. Милана приехала с родителями на выходные и пошла гулять с двоюродным братом, которому тоже 6 лет. Брат разогнался на велосипеде и ее потерял. Ее так искали, что даже водолазы дно ставка обследовали. Вообще, странная история.
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27.04.2020 20:43 Відповісти
"Пошла гулять" раздетая? Если бы была одета по погоде, то вряд ли замерзла бы. Виноваты родители. Или бабушка. Если ребенка оставили с ней...
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27.04.2020 21:39 Відповісти
Тамтешній ставок - то лише назва. Скоріше невеличка калюжа десь 50х50. Я знаю. Сам із Золочева.
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28.04.2020 07:04 Відповісти
"Местные жители уже обратились к экстрасенсам и версии снова разделились. Одни видят девочку в доме, который недалеко от места исчезновения, и она сидит у печки. Другие же видят, как девочку увозит автомобиль красного цвета. Об автомобиле заявили сразу несколько ясновидящих, и волонтеры взяли эту информацию в разработку". Экстрасенсы...
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27.04.2020 20:44 Відповісти
Обратились к экстрасенсам... Огородить село 20-метровой опалубкой и залить бетоном.
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27.04.2020 21:59 Відповісти
мої знайомі атовці приймали участь в пошуках.... нещодавно мені на вайбер скинули інфу...зараз мій товариш з її батьком спілкуется щось написав..((
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27.04.2020 20:44 Відповісти
бідне маля...янгол маленький
що тепер вже казати?
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27.04.2020 20:50 Відповісти
говорят, хороших людей Бог рано забирает...., только зачем - не понятно.....
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27.04.2020 21:06 Відповісти
Судячи з вашої інформації, бог хоче вивести нову породу людей, - найпаскудніших із паскудних. А хороші люди заважають цьому експерименту.
Сєлєкціонєр хрєнов...
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27.04.2020 22:09 Відповісти
это не я придумал, неуч хренов.....
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27.04.2020 22:17 Відповісти
это не я придумал, неуч хренов.....
*********
Звісно, що не ви. Адже ви не бог.
Це все справи його рук, без сумніву.
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27.04.2020 22:32 Відповісти
даже при столь трагических обстоятельствах на этой ветке..., согласен, не согласен, можно было и промолчать, но вы не можете на кого ни будь не насрать....
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27.04.2020 22:53 Відповісти
Я лише продовжив логічний ланцюжок з вашого висловлювання про методи божественних діянь. Невже ви й справді так думаєте, - що бог на таке здатний?
Тоді перепрошую, що змусив вас замислитися над цим питанням.
Краще не замислюватися, чи не так?
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27.04.2020 23:21 Відповісти
мне в 16 приснилось что мне лет 90 и морщины которые у меня сейчас я уже тогда видел и знал ..вроде во сне . и всякое де жа вю
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28.04.2020 10:23 Відповісти
да..., странные вещи иногда происходят.....
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28.04.2020 11:14 Відповісти
Жах... але не зовсім зрозуміло - хлопчик що був з нею невже не пояснів де саме він іі залишив , та й там жеж не тайга ! Як вони не могли зайти іі ??((
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27.04.2020 21:59 Відповісти
1. Как шестилетний ребенок мог оказаться за 8км от села?
2. Она шла по полям? Если по дороге, то неужто там так редко кто-то проезжает что её не увидели?
3. В каком именно месте её нашли? Там только в двух направлениях можно было уйти на 8 км не встретив людей - по полям, либо на юго-запад, либо на северо-восток ...
Дівчинка, яка зникла 26 квітня на Харківщині і яку шукали сотні волонтерів і силовиків, померла від переохолодження, - поліція - Цензор.НЕТ 1213
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27.04.2020 22:45 Відповісти
О то ж і я про це..мутна якась історія
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28.04.2020 08:49 Відповісти
По таким селам ездят очень редко. За день можно никого не встретить. Все дома в основном заброшенные. Свет вечером горит в 1й хате из 10.
Да, действительно странно что она шла по полю, при это перешла через дорогу, но хз это ребенок.
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28.04.2020 13:30 Відповісти
Ну шла ли она по полю, это еще вопрос. Это я высказал вариант, что 8км пройти незамеченным там можно если только по полю.
А на счет того, что там мало ездят, то может и мало, вот только её не привезли к бабушке и уехали, а приехали к бабушке на выходные, если конечно Скромный Кролик не врет - "Девочка их Харькова. А в Сосновке живет бабушка. Милана приехала с родителями на выходные и пошла гулять с двоюродным братом, которому тоже 6 лет." - поэтому спрашивается вопрос - Они конченные? Или девочка не ушла, а ее "ушли"?
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28.04.2020 19:02 Відповісти
температура вночі може значно опускатися тому можливо було переохолодження на фоні виснаження.
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28.04.2020 01:24 Відповісти
Коли в Україні почнуть карати батьків за смерть дітей ?
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28.04.2020 06:46 Відповісти
 
 