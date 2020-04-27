Дівчинка, яка зникла 26 квітня на Харківщині і яку шукали сотні волонтерів і силовиків, померла від переохолодження, - поліція

У Харківській області знайшли мертвою 6-річну дівчинку, яку майже добу розшукували силовики, волонтери та громадськість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківщини.

За попередніми даними, дитина померла від переохолодження. Її тіло слідчі виявили на краю поля за вісім кілометрів від села Соснівка Золочівського району.

Нагадаємо, дівчинка пропала в неділю, 26 квітня. До її пошуків залучили близько півтисячі людей. У пошукових заходах брали участь співробітники поліції, Нацгвардії, ДСНС, курсанти, волонтери, представники місцевої влади, громадськість.

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