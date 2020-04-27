Спалах коронавірусу зафіксовано в гуртожитку з іноземними студентами в Петропавлівській Борщагівці під Києвом, - ОДА

У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області в гуртожитку, де за попередніми даними зараз проживає 152 особи, відбулося масове захворювання коронавірусом, підтверджено вже сім випадків COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

"Черговий випадок масового захворювання на коронавірус у гуртожитку у с. П. Борщагівка (вул. Оксамитова, 18-А) (Києво-Святошинський район). Це 20-ти поверхова споруда, що належить приватному ВНЗ. Система – блочна. На кожному поверсі по 4 блоки. На кожні три кімнати: кухня та санвузол. За попередніми оцінками, наразі там знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Захворіло 6 з них та комендант гуртожитку", - сказано в повідомленні,

Зазначається, що вогнище виявили випадково - ним виявився 22-річний юнак, який не має симптомів COVID-19.

"У ніч проти п’ятниці 22-річному хлопцю стало зле і він знепритомнів. Жодних симптомів коронавірусу не мав. Проте, у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат", - додали в ОДА.

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У той же день медики почали тестувати контактних осіб. Так, на сьогодні протестували 20 осібтакож увечері надійшло ще 50 зразків. Тестування триває.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, вказаний гуртожиток визначено ізолятором. У гуртожиток обмежено доступ сторонніх осіб; обмежено пересування жителів між поверхами; проводиться щоденний температурний скринінг усіх жителів; проведена дезінфекція гуртожитку.

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