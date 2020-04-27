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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу зафіксовано в гуртожитку з іноземними студентами в Петропавлівській Борщагівці під Києвом, - ОДА

Спалах коронавірусу зафіксовано в гуртожитку з іноземними студентами в Петропавлівській Борщагівці під Києвом, - ОДА

У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області в гуртожитку, де за попередніми даними зараз проживає 152 особи, відбулося масове захворювання коронавірусом, підтверджено вже сім випадків COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

"Черговий випадок масового захворювання на коронавірус у гуртожитку у с. П. Борщагівка (вул. Оксамитова, 18-А) (Києво-Святошинський район). Це 20-ти поверхова споруда, що належить приватному ВНЗ. Система – блочна. На кожному поверсі по 4 блоки. На кожні три кімнати: кухня та санвузол. За попередніми оцінками, наразі там знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Захворіло 6 з них та комендант гуртожитку", - сказано в повідомленні,

Зазначається, що вогнище виявили випадково - ним виявився 22-річний юнак, який не має симптомів COVID-19.

"У ніч проти п’ятниці 22-річному хлопцю стало зле і він знепритомнів. Жодних симптомів коронавірусу не мав. Проте, у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат", - додали в ОДА.

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У той же день медики почали тестувати контактних осіб. Так, на сьогодні протестували 20 осібтакож увечері надійшло ще 50 зразків. Тестування триває.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, вказаний гуртожиток визначено ізолятором. У гуртожиток обмежено доступ сторонніх осіб; обмежено пересування жителів між поверхами; проводиться щоденний температурний скринінг усіх жителів; проведена дезінфекція гуртожитку.

Читайте також: Спалах коронавірусу в гуртожитку Запоріжжя: біля будівлі виставлено пост поліції, вхід і вихід заборонено

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4098) гуртожиток (130) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
В Молдавии решили отблагодарить Китай за помощь в борьбе с короной, но что-то пошло не так.
Или молдаване что-то знают?

Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии с иностранными студентами в Петропавловской Борщаговке под Киевом, - ОГА - Цензор.НЕТ 7416
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27.04.2020 20:40 Відповісти
+1
Невідомо де ті студенти лазили! Тепер почнеться друга хвиля інфікованих!
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27.04.2020 20:37 Відповісти
+1
Ах***ть. А я каждый день наблюдаю как ети студенты разгуливают по улицам без масок толпами
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27.04.2020 20:37 Відповісти
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Африканцы наверное, там если поискать то и Эболу найти можно. Наверное.
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27.04.2020 20:35 Відповісти
за эболу не знаю, но наркота точняк есть! дустом их! дустом!!!
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27.04.2020 20:47 Відповісти
Невідомо де ті студенти лазили! Тепер почнеться друга хвиля інфікованих!
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27.04.2020 20:37 Відповісти
У него был симптом - хождения без маски ....или симптом дауна ....как у РПЦ-шников нипример...
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27.04.2020 20:37 Відповісти
Ах***ть. А я каждый день наблюдаю как ети студенты разгуливают по улицам без масок толпами
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27.04.2020 20:37 Відповісти
цьомкы негроидов равносильны цьомкам мацковских попов...
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27.04.2020 20:38 Відповісти
Да ладно вам бояться. Тут некоторые аж в глаза прыгают рассказывая что в вирусе нет ничего страшного. А то что молодые и здоровые парни теряют сознания и едут в реанимацию так сейчас от всего можно умереть
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27.04.2020 20:40 Відповісти
В Молдавии решили отблагодарить Китай за помощь в борьбе с короной, но что-то пошло не так.
Или молдаване что-то знают?

Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии с иностранными студентами в Петропавловской Борщаговке под Киевом, - ОГА - Цензор.НЕТ 7416
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27.04.2020 20:40 Відповісти
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27.04.2020 20:48 Відповісти
не одразу збагнув у чому справа )))
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28.04.2020 12:03 Відповісти
Так эта башня за "Эпицентром" оказывается студенческая общага, нехилая! Теперь весь "Эпицентр" надо дезинфицировать, а то мало ли...)
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27.04.2020 21:23 Відповісти
в районе общаг КПИ студенты шляются без масок, пьют пиво прямо на улице, им плевать на карантин. Они счастливы, шо можно не ходить на пары и шо им в случае про%ба могут академку дать из-за карантина.
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27.04.2020 21:55 Відповісти
Можэ от передоза сознание потерял, а вы сразу пцр. Звери!
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28.04.2020 21:15 Відповісти
 
 