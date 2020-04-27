Дедалі більше депутатів "СН" схильні підтримати призначення Саакашвілі віцепрем'єром, - "слуга народу" Корнієнко
Дедалі більше народних депутатів фракції "Слуга народу" схиляються до того, щоб підтримати кандидатуру колишнього президента Грузії, ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ.
Про це перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив в ефірі телеканалу "Україна-24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Загалом, я б сказав, що тенденція на збільшення є", - сказав він в ефірі телеканалу в понеділок увечері.
Крім того, за словами Корнієнка, в разі, якщо президент України Володимир Зеленський звернеться до депутатів із проханням підтримати кандидатуру Саакашвілі, підтримка ще буде рости.
"Звичайно, якщо Володимир Олександрович безпосередньо до нас звернеться, я думаю, що багато людей визначаться вже остаточно", - сказав нардеп.
Також Корнієнко додав, що особисто він підтримуватиме кандидатуру Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра.
"Я думаю, що Україні зараз точно не завадить, а може, допоможе такий потужний політик із такими зв'язками у світі, яким є Міхеіл Саакашвілі", - підкреслив він.
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А самое главное, чтоб президент хвастался реформами и растущей экономикой, а не тем, что он кровати в борделе ловко двигает. Но это, сынок, фантастика.