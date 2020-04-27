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Дедалі більше депутатів "СН" схильні підтримати призначення Саакашвілі віцепрем'єром, - "слуга народу" Корнієнко

Дедалі більше депутатів

Дедалі більше народних депутатів фракції "Слуга народу" схиляються до того, щоб підтримати кандидатуру колишнього президента Грузії, ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ.

Про це перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив в ефірі телеканалу "Україна-24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загалом, я б сказав, що тенденція на збільшення є", - сказав він в ефірі телеканалу в понеділок увечері.

Крім того, за словами Корнієнка, в разі, якщо президент України Володимир Зеленський звернеться до депутатів із проханням підтримати кандидатуру Саакашвілі, підтримка ще буде рости.

"Звичайно, якщо Володимир Олександрович безпосередньо до нас звернеться, я думаю, що багато людей визначаться вже остаточно", - сказав нардеп.

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Також Корнієнко додав, що особисто він підтримуватиме кандидатуру Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра.

"Я думаю, що Україні зараз точно не завадить, а може, допоможе такий потужний політик із такими зв'язками у світі, яким є Міхеіл Саакашвілі", - підкреслив він.

Автор: 

ВР (15047) Саакашвілі Міхеіл (2155) Слуга народу (2820) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+20
Прокуратура Грузии и премьер Грузии скажут в ответ.. украинцы вы дебылы..и будут ПРАВЫ...грузинский ЗЭк получивший 6 лет тюрьмы ,не может быть должностным лицом в другом государстве...СТАДО БАРАНОВ 73 %
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27.04.2020 20:55 Відповісти
+15
Идите вы все в ж-пу со своим сракашвили
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27.04.2020 20:41 Відповісти
+15
Telegram канал @ cenzoru.net Я хочу президента, за которого не стыдно, министров не дебилов и чтоб слово «пленные» вообще ушло из нашей жизни. Чтоб генпрокурор был не свой, а наш, общий. Чтоб депутатами управляли мы, а не Беня.

А самое главное, чтоб президент хвастался реформами и растущей экономикой, а не тем, что он кровати в борделе ловко двигает. Но это, сынок, фантастика.
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27.04.2020 20:41 Відповісти
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У зелени подгорает. Скоро люмпен начнёт на вилах выносить. Нужно новое шоу.
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28.04.2020 00:02 Відповісти
***** -- ну сколько можно жевать этот грузинский сэконд-хэнд НЕУЖЕЛИ ОПЫТ ПОРОШЕНКО НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛ . из него ..реформатор.. как из сантехника гинеколог . подскажите кто-нибудь зеленым ********* . что грузия отзовет посла из КИЕВА и направит нам ноту с протестом
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28.04.2020 06:38 Відповісти
Треба не Сааку в віцепрем'єри, а Зєлю геть і дстрокові
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28.04.2020 07:23 Відповісти
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