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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ опублікував умови відкриття ринків: 1 покупець на 10 квадратних метрів, продавці за захисними екранами, прибирання кожні 3 години. ІНФОГРАФІКА

МОЗ опублікував умови відкриття ринків: 1 покупець на 10 квадратних метрів, продавці за захисними екранами, прибирання кожні 3 години. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я опублікувало перелік умов, за дотримання яких зможуть відновити роботу продуктові ринки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку в Фейсбуці міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Питання відновлення роботи продовольчих ринків розглядатиметься на найближчому засіданні уряду. Загалом відкритися можуть понад 280 продовольчих ринків по всій країні, зазначив міністр.

"Це серйозний крок до послаблення карантину. Тому закликаю дотримуватися всіх профілактичних вимог функціонування ринків. Щоб наші спільні зусилля щодо недопущення поширення вірусу не були марними", - написав Степанов.

МОЗ опублікував умови відкриття ринків: 1 покупець на 10 квадратних метрів, продавці за захисними екранами, прибирання кожні 3 години 01

МОЗ опублікував умови відкриття ринків: 1 покупець на 10 квадратних метрів, продавці за захисними екранами, прибирання кожні 3 години 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) ринок (460) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Два вопроса. Если бы пандемию можно было бы остановить, принеся в жертву президента одной из стран мира, кого бы вы выбрали? И почему именно Зеленского?
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27.04.2020 20:53 Відповісти
+19
Таких умов точно ніхто не буде дотримуватися.
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27.04.2020 20:49 Відповісти
+19
продавцы в скафандрах от илона маска...а балоны с кислородом токо у минздрава...
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27.04.2020 20:51 Відповісти
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Неназванный россиянин три недели назад приехал в Чехию по дипломатическому паспорту, привезя с собой яд рицин, чтобы отравить мэра Праги и еще одного местного политика. Об этом сообщает чешское издание Respekt со ссылкой на источники.
По информации издания, россиянин оказался сотрудником российской спецслужбы, воспользоваться дипломатическим паспортом ему могли помочь в посольстве России в Чехии. Предполагается, что яд предназначался мэру Праги Зденеку Гржибе и главе администрации шестого района города Ондржею Коларжу. Именно Коларж принял решение о сносе в чешской столице памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а мэр города подписал решение о переименовании площади перед посольством России в честь убитого Бориса Немцова.
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27.04.2020 20:49 Відповісти
там же земан путину зад лижет. Так что Коларжем больше-Коларжем меньше - какая разница?
а после того, как бриты проглотили историю с новичком, что говорить о Чехии??
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27.04.2020 21:03 Відповісти
Таких умов точно ніхто не буде дотримуватися.
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27.04.2020 20:49 Відповісти
от иені цікаво - як регулювати кількість покупців у 1 на 10 кв. м, якщо на Одеському Привозі не один вхід?
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27.04.2020 20:51 Відповісти
Сегодня в Таврии "Панорама" в отделе овощей - возле КАЖДОГО поддона с овощами 2-3 человека. Без всякой дистанции(
И голос по трансляции о тех же 10 кв. метрах на человека
Опять двойные стандарты.........
На рынок выхожу ( выходила) в той же маске и перчатках. И толпы не было
А цены ниже
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27.04.2020 21:00 Відповісти
продавцы в скафандрах от илона маска...а балоны с кислородом токо у минздрава...
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27.04.2020 20:51 Відповісти
а чого на 10 квадратних метрах? це навмисно щоб не змогли притриматися таких умов?
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27.04.2020 20:51 Відповісти
1,5 метра дистанция. Где то так и выходит. 3х3 метра
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27.04.2020 20:54 Відповісти
Ну, начни так класса со второго.
Очень кстати идут телетрансляции.
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27.04.2020 20:59 Відповісти
1,5 метра в одну сторону от одного человека и 1,5 метра до другого человека. Получается 3 метра. 3х3=9
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27.04.2020 20:59 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3191936/019214f9-9b6b-73c3-b105-4e8886a0b1d2
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27.04.2020 21:07 Відповісти
Игорь, это вы ментам расскажите, они же считать умеют.
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28.04.2020 13:32 Відповісти
Все будет норм, как в трамвае - 5 человек на 1 кв.м и трое из них без маски
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27.04.2020 21:16 Відповісти
Из всего этого останется в наших реалиях: покупатель и продавец в маске!
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27.04.2020 20:52 Відповісти
Сегодня с утра, шеф звонил -- просил выйти из отпуска на работу. Это притом, что две трети фирмы работает через день. Коронвирус, грит, лютует...
...сегодня выйти отказался, бо на пляж уже собрался, а с завтрева поеду, бо дожди начинаются... -- фигли дома дома бестолку сидеть?
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27.04.2020 20:52 Відповісти
Рынки и через интернет мессенджеры клиентам продукты продавать смогут. Открывайте всех торговцев на таких условиях.
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27.04.2020 20:52 Відповісти
Два вопроса. Если бы пандемию можно было бы остановить, принеся в жертву президента одной из стран мира, кого бы вы выбрали? И почему именно Зеленского?
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27.04.2020 20:53 Відповісти
лоха не жалко
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27.04.2020 20:56 Відповісти
а вопрос то где? )))))))
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27.04.2020 20:58 Відповісти
Я бы к Зеленскому ещеи добавил Парашенка в жертву принес, чтобы наверняка
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27.04.2020 21:02 Відповісти
А ещё лучше тебя. Ведь ты ничего не стоишь и тебя не жаль.
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27.04.2020 21:56 Відповісти
Сренк-сренк!
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27.04.2020 22:11 Відповісти
... Два вопроса. Если бы пандемию можно было бы остановить, принеся в жертву президента одной из стран мира, кого бы вы выбрали? И почему именно Зеленского?...

--------------------
А шо это Вы поперёд Бацьки-то в пекло лезете?
Эту честь ещё заслужить надо.
У нас есть и более заслуженная кандидатура.
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28.04.2020 01:03 Відповісти
Прошлогодний анекдот.
Летят в самолете Путин и Лукашенко. Путин и говорит
- А если мы сейчас разобьемся, то какой народ больше огорчится, мой или твой?
На что Лукашенко отвечает
- Больше всего огорчатся украинцы, что с нами Порошенко не было.
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28.04.2020 10:38 Відповісти
адні мордовці в коментах! Про хйла тіпа ніхто не згадав
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28.04.2020 10:19 Відповісти
Так он итак поговаривают не очень здоров, а нам бы от своего избавится. Конечно лучше бы оно само ушло, по заяве собственного желания, но...
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28.04.2020 10:39 Відповісти
Я бы вашего,Путина выбрал
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28.04.2020 12:57 Відповісти
Кому это ***** надо, торгашам и владельцам рынка? Я продукты и в маркете куплю, но там антисептики и продавцы в защите, это всё на базарах будет? Но... дебилы полезут на рынки и количество больных увеличится, а это уже всем угрожает...
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27.04.2020 20:59 Відповісти
вот такие как ты болеют , а дебилы не болеют
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27.04.2020 21:01 Відповісти
Вони вже давно київ захопили ,особливо у урядовому кварталі у них зашкальна концентрація.
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27.04.2020 21:35 Відповісти
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27.04.2020 22:23 Відповісти
В маркеті дорожче. Є досить людей, для яких це важливо. Окрім того є фермери та городники.
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27.04.2020 21:09 Відповісти
кто допустил дебилов до власти ?
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27.04.2020 21:00 Відповісти
Вы ето про какие рынки где 1 покупательна 10кв. метров??? Типо 10 покупателей на весь рынок? А торговцы не обанкротятся с таким мизерным количеством покупателей?
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27.04.2020 21:01 Відповісти
вот такие безмозглые нами правят
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27.04.2020 21:02 Відповісти
"1 покупательна 10кв. метров??? Типо 10 покупателей на весь рынок?"

Ринок 7 на 15 метрів?
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27.04.2020 21:10 Відповісти
...і усі покупці весь день там стоять.
А ще кажуть "бєзмозгліє правят"....

тут бєзмозглиє кожен з 73%
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28.04.2020 10:21 Відповісти
при владі ******* , такі ж постанови і приймаються )))
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28.04.2020 10:42 Відповісти
никто там не будет это соблюдать! бред!
менты могут только за пловцами через Днепр гоняться.
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27.04.2020 21:05 Відповісти
один Лукашенко умный человек , правильно сказал -- это массовый психоз
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27.04.2020 21:05 Відповісти
ну если психоз,то добро пожаловать в больничку,в инфикционку за больными с мифическим короновирусом поухаживать.
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27.04.2020 21:12 Відповісти
Знайди на пейсбуху #знімисвоюлікарню з Остапом Стахівим. Подивись 1-годинне інтерв'ю про інфекційну лікарню у Франику (дивитись до кінця) . Потім поясни собі і усім решту як 53 хворих у одному відділенні по 3 у палаті зі спільним коридором сидять так тихо що чути тільки шум бахіл ,а по телефону типу ніхто не говорить ,відео не дивиться,музику не слухає, не розмовляє між собою ? Дивно ? То може вони всі мертві ? А може їх там просто немає?
А у львівській інфекційній завідуючий по лікувалнню не може навіть за 5 спроб назвати препарати котрі дають хворим! Дивина ? Правда!
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27.04.2020 21:45 Відповісти
ваш высер пост не по адресу.
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27.04.2020 21:58 Відповісти
Я би попросив без вашого знаменитого кассабського ХАМСТВА!
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27.04.2020 22:00 Відповісти
еще раз повторюсь, брызжете слюной в другую сторону.
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27.04.2020 22:02 Відповісти
У тебе радіатор на мозґах відклеївся?
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27.04.2020 22:29 Відповісти
я глубоко извиняюсь, а у вас новой методички нет?
и да, я больше тролей не кормлю. лимит исчерпан.
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27.04.2020 22:54 Відповісти
Про методичку спитай у свого шефа!
Зразу видно напів-грамотєя ,всі речення починає з маленької.
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28.04.2020 07:45 Відповісти
А що взагалі такого цінного продається на базарах?
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27.04.2020 21:06 Відповісти
а попистеть ?
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27.04.2020 21:07 Відповісти
например носки , Я вчера в супермаркете видел по 30 гр , а на руках возле рынка купил за 15 грн
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27.04.2020 21:10 Відповісти
казки про білого бичка про дешевші на базарі носки Взагалі читайте новину про які ринки йдеться... Це передовсім домашня городина та фірмові ларьки місцевих дрібних виробників харчів, і то в нормальних містах, а не мегаполісах, де мафія монополізувала збут...
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27.04.2020 21:15 Відповісти
А власники супермаркетів і гіпермаркетів це святі люди ?
Це якась дебільна логіка щоб ринки на відкритому воздусі закривати, а криті приміщення супермаркетів весь карантин відкриті для людей
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27.04.2020 22:39 Відповісти
Це нереальні умови для переважної більшості ринків.
На час уборки виганятимуть покупців ? Ні,звичайно. Та і скупчення величезні будуть.
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27.04.2020 21:10 Відповісти
Буде те саме, що з супермаркетами та продовольчими магазинами - приписи та правила є, але виконання їх покладають на власників та персонал. Тобто спочатку трохи щось будуть виконувати, а потім плюнуть та будуть продавати як раніше, а приписи виконувати "в розумних межах". Що по суті є правильним підходом, якби про це подбали одразу і швидко, щоб виробники та продавці не несли зайвих збитків.
Тут насправді важливий сам факт того, що кретини із Зе-влади второпали, що треба перестати доскіпуватися та лізти туди, куди лізти небезпечно для їх життя (поки що - політичного). Ну, за рік неперевершеного правління - хоч щось притомне і хоч якесь усвідомлення реальності, а не сир по 50 грн за кіло...
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28.04.2020 13:46 Відповісти
А чего вы хотели от барыг? Баклажаны для них дороже человеческих жизней. А тем временем в стране погибло 82 медика...
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27.04.2020 21:11 Відповісти
смотреть ниже мой пост
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27.04.2020 21:16 Відповісти
на улице меньше вероятность заразится чем в помещении
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27.04.2020 21:12 Відповісти
напукают начихают в помещении ,а потом нюхают , а ученные выяснили что заражаются в основном через нос
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27.04.2020 21:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x59jKfnt098 Вы даёте нереальные планы!
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27.04.2020 21:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=inCWCflbYYg Это, как его, волюнтаризм ...
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27.04.2020 21:17 Відповісти
Зебил = ДИбил
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27.04.2020 21:20 Відповісти
Зеляку на Геляку !!!
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27.04.2020 21:21 Відповісти
А рынок "Столичный" на окружной в Киеве вообще не закрывался....это почему? Может они просто незнали?и
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27.04.2020 22:03 Відповісти
Жёстче надо с ними - это ж конкуренты супермаркетов: один покупатель на 100кв. м.; уборка каждые 5 минут; продавцы сидят в специальных бункерах и т.д..
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27.04.2020 22:12 Відповісти
Странно, что еще не обязали торговцев работать только через POS-терминалы.
Мясо мне будут через защитный экран перекидывать?
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27.04.2020 22:32 Відповісти
Министерство здравоохранения опубликовало перечень условий, при соблюдении которых смогут возобновить работу продуктовые рынки. Источник: https://censor.net/n3191936

А ось умови народу України - ЗЕ ВЛАДА ІДЕ У ВІДСТАВКУ, а з курвами ригами і їх спільниками думаю впораємось
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27.04.2020 22:35 Відповісти
Сразу все хором ЭТО НЕ РЕАЛЬНО !!!
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28.04.2020 01:42 Відповісти
А в зараз в супермаркетах такі норми діють? Наприклад, всі квсири сидять за скляними перегородками?
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28.04.2020 06:04 Відповісти
Ні, але хто буде перевіряти? І хто буде скаржитися? Одним треба купувати, іншим - продавати та збувати товар, тож нема дурних (підприємці ж не зе-влада).
Деякі заходи безпеки встановили всі, але - хто наскільки зміг. Перенапружуватися у цьому питанні ніхто не збирається, бо це все - зайві незручності та витрати, які базікально-відосікна влада покривати точно не хоче, не буде і не зможе.
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28.04.2020 13:53 Відповісти
раз рынки открыли ,потом закрыли ,сейчас снова открывают !!! если опять закроют ,то это уже точно довбайоби
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28.04.2020 10:44 Відповісти
Дотримання вимог карантину...МОЗ опублікував умови відкриття ринків: 1 покупець на 10 квадратних метрів, продавці за захисними екранами, прибирання кожні 3 години - Цензор.НЕТ 4348
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28.04.2020 12:16 Відповісти
Теперь они все будут платить налоги с полного оборота, или шо? Могли бы воспользоватся ситуацией и заставить продавцов использовать беспроводные платежные терминалы, организовать это не сложно. Убогая медицина в том числе "заслуга" теневого сектора, пол страны не платит налогов а только требуют, требуют, требуют... Удивительная страна, приоритет оказания любых услуг с стороны государства прост, платишь налоги, получаешь защиту, набор социальных услуг в первую очередь, не платишь - жди очереди, а у нас все наоборот, битый не битого везет.
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28.04.2020 12:21 Відповісти
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ОДНО УСЛОВИЕ - ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СКРИНИНГ.
От того и допущение до 10 человек на рынок одновременно, посадят дядю, который будет под предлогом невидимые QR-коды ставить. Не все же границу пересекали в этом году. Не всех еще пометили, как скот на убой.
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28.04.2020 12:43 Відповісти
Думаю ці "QR-коды" це православна лякалка для плебса, мовчу вже про біо паспорт
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28.04.2020 13:05 Відповісти
Министерство здравоохранения опубликовало перечень условий, при соблюдении которых смогут возобновить работу продуктовые рынки. Источник: https://censor.net/n3191936

Пішли на хрєн ті міністри - закон приймають тільки депутати, а міністри можуть тільки рекомендувати, вони Конституцію України змивають в унітаз кожен день разом з правами українців
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28.04.2020 13:03 Відповісти
Идет уничтожение фермерства ,накануне принятого в турборежиме закона о продаже земли.,при этом фермеры ,при отсутствии денег,а некоторые понабирали ещё кредитов, забросят поля, а у селян за бесценок скупят их паи ,мотивируя земля же пустует,так,что продавайте,за ту сумму ,что мы вам предлагаем, поодиночке вы же не сможете их обрабатывать.Это целенаправленная политика наших слуг во главе с большим слугой ,уничтожить малый бизнес,чтобы они не мешали супермаркетам в сговоре выставлять свои цены..
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28.04.2020 13:04 Відповісти
Логічно, зеленофіли будуть раді залишитисьбез землі
Це як дебільні кримчане вітали себе з руцкою весною, зараз пилюкою дихають замість води.
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28.04.2020 13:07 Відповісти
 
 