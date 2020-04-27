МОЗ опублікував умови відкриття ринків: 1 покупець на 10 квадратних метрів, продавці за захисними екранами, прибирання кожні 3 години. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я опублікувало перелік умов, за дотримання яких зможуть відновити роботу продуктові ринки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку в Фейсбуці міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Питання відновлення роботи продовольчих ринків розглядатиметься на найближчому засіданні уряду. Загалом відкритися можуть понад 280 продовольчих ринків по всій країні, зазначив міністр.

"Це серйозний крок до послаблення карантину. Тому закликаю дотримуватися всіх профілактичних вимог функціонування ринків. Щоб наші спільні зусилля щодо недопущення поширення вірусу не були марними", - написав Степанов.