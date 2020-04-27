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МОЗ опублікував умови відкриття ринків: 1 покупець на 10 квадратних метрів, продавці за захисними екранами, прибирання кожні 3 години. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я опублікувало перелік умов, за дотримання яких зможуть відновити роботу продуктові ринки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку в Фейсбуці міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Питання відновлення роботи продовольчих ринків розглядатиметься на найближчому засіданні уряду. Загалом відкритися можуть понад 280 продовольчих ринків по всій країні, зазначив міністр.
"Це серйозний крок до послаблення карантину. Тому закликаю дотримуватися всіх профілактичних вимог функціонування ринків. Щоб наші спільні зусилля щодо недопущення поширення вірусу не були марними", - написав Степанов.
Топ коментарі
+21 Александр Скобленко
показати весь коментар27.04.2020 20:53 Відповісти Посилання
+19 XENOmorph X #463378
показати весь коментар27.04.2020 20:49 Відповісти Посилання
+19 Don Bessam #359417
показати весь коментар27.04.2020 20:51 Відповісти Посилання
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Неназванный россиянин три недели назад приехал в Чехию по дипломатическому паспорту, привезя с собой яд рицин, чтобы отравить мэра Праги и еще одного местного политика. Об этом сообщает чешское издание Respekt со ссылкой на источники.
По информации издания, россиянин оказался сотрудником российской спецслужбы, воспользоваться дипломатическим паспортом ему могли помочь в посольстве России в Чехии. Предполагается, что яд предназначался мэру Праги Зденеку Гржибе и главе администрации шестого района города Ондржею Коларжу. Именно Коларж принял решение о сносе в чешской столице памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а мэр города подписал решение о переименовании площади перед посольством России в честь убитого Бориса Немцова.
а после того, как бриты проглотили историю с новичком, что говорить о Чехии??
И голос по трансляции о тех же 10 кв. метрах на человека
Опять двойные стандарты.........
На рынок выхожу ( выходила) в той же маске и перчатках. И толпы не было
А цены ниже
Очень кстати идут телетрансляции.
...сегодня выйти отказался, бо на пляж уже собрался, а с завтрева поеду, бо дожди начинаются... -- фигли дома дома бестолку сидеть?
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А шо это Вы поперёд Бацьки-то в пекло лезете?
Эту честь ещё заслужить надо.
У нас есть и более заслуженная кандидатура.
Летят в самолете Путин и Лукашенко. Путин и говорит
- А если мы сейчас разобьемся, то какой народ больше огорчится, мой или твой?
На что Лукашенко отвечает
- Больше всего огорчатся украинцы, что с нами Порошенко не было.
Ринок 7 на 15 метрів?
А ще кажуть "бєзмозгліє правят"....
тут бєзмозглиє кожен з 73%
менты могут только за пловцами через Днепр гоняться.
А у львівській інфекційній завідуючий по лікувалнню не може навіть за 5 спроб назвати препарати котрі дають хворим! Дивина ? Правда!
высерпост не по адресу.
и да, я больше тролей не кормлю. лимит исчерпан.
Зразу видно напів-грамотєя ,всі речення починає з маленької.
Це якась дебільна логіка щоб ринки на відкритому воздусі закривати, а криті приміщення супермаркетів весь карантин відкриті для людей
На час уборки виганятимуть покупців ? Ні,звичайно. Та і скупчення величезні будуть.
Тут насправді важливий сам факт того, що кретини із Зе-влади второпали, що треба перестати доскіпуватися та лізти туди, куди лізти небезпечно для їх життя (поки що - політичного). Ну, за рік неперевершеного правління - хоч щось притомне і хоч якесь усвідомлення реальності, а не сир по 50 грн за кіло...
Мясо мне будут через защитный экран перекидывать?
А ось умови народу України - ЗЕ ВЛАДА ІДЕ У ВІДСТАВКУ, а з курвами ригами і їх спільниками думаю впораємось
Деякі заходи безпеки встановили всі, але - хто наскільки зміг. Перенапружуватися у цьому питанні ніхто не збирається, бо це все - зайві незручності та витрати, які базікально-відосікна влада покривати точно не хоче, не буде і не зможе.
От того и допущение до 10 человек на рынок одновременно, посадят дядю, который будет под предлогом невидимые QR-коды ставить. Не все же границу пересекали в этом году. Не всех еще пометили, как скот на убой.
Пішли на хрєн ті міністри - закон приймають тільки депутати, а міністри можуть тільки рекомендувати, вони Конституцію України змивають в унітаз кожен день разом з правами українців
Це як дебільні кримчане вітали себе з руцкою весною, зараз пилюкою дихають замість води.