Милованов: Шмигаль поширює неправдиві відомості про погані показники надходжень до бюджету за Верланова
Загальна сума надходжень до державного бюджету за останній рік показала зростання, тоді як прем'єр-міністр Денис Шмигаль поширює неправдиві відомості.
Про це написав ексміністр економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Прем'єр-міністр пояснив звільнення Нефьодова і Верланова. Цитата: "бюджет 2019 показав один із найгірших показників щодо надходжень за останні роки". Це неправда", - написав Милованов.
За його словами, з огляду на посилення гривні в 2019 році, відповідні показники в доларах також показують зростання.
"У відсотках ВВП, надходження також у рамках останніх років - 25%. Бюджетний дефіцит - 1,96% - теж маленький, і в рамках тренду", - додав Милованов.
Милованов передбачає, що ймовірно прем'єр-міністр мав на увазі інші надходження, а не бюджетні. Наприклад, виконання плану з надходжень із митниці і податкової.
"У випадку з Максом Нефьодовим план справді був не виконаний. Але він пояснював це декількома об'єктивними факторами - зменшення курсу гривні, менше споживання енергоносіїв і зниження цін на них тощо. Сергій Верланов на шоу Шустера в п'ятницю сказав, що план із податкових надходжень був виконаний. Хто правий? Прем'єр-міністр чи колишні керівники митниці та податкової. І чому їх звільнили?" - резюмував Милованов.
Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив із займаних посад голову ДМС Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова згідно зі статтею 87 (1) Закону про "Про державну службу".
Експрем'єр Олексій Гончарук назвав звільнення Сергія Верланова черговою помилкою влади і продовженням зачистки антикорупціонерів в уряді.
Зі свого боку, Сергій Верланов підкреслив, що реформи фіскальних органів під загрозою, оскільки в уряді за останні два місяці аж ніяк не акцентувалася увага на зобов'язаннях України перед міжнародними партнерами.
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