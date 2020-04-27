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Новини
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Милованов: Шмигаль поширює неправдиві відомості про погані показники надходжень до бюджету за Верланова

Милованов: Шмигаль поширює неправдиві відомості про погані показники надходжень до бюджету за Верланова

Загальна сума надходжень до державного бюджету за останній рік показала зростання, тоді як прем'єр-міністр Денис Шмигаль поширює неправдиві відомості.

Про це написав ексміністр економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Прем'єр-міністр пояснив звільнення Нефьодова і Верланова. Цитата: "бюджет 2019 показав один із найгірших показників щодо надходжень за останні роки". Це неправда", - написав Милованов.

За його словами, з огляду на посилення гривні в 2019 році, відповідні показники в доларах також показують зростання.

Також читайте: Моє звільнення - політичне рішення. Це зміна курсу, - Верланов

"У відсотках ВВП, надходження також у рамках останніх років - 25%. Бюджетний дефіцит - 1,96% - теж маленький, і в рамках тренду", - додав Милованов.

Милованов передбачає, що ймовірно прем'єр-міністр мав на увазі інші надходження, а не бюджетні. Наприклад, виконання плану з надходжень із митниці і податкової.

Милованов: Шмигаль поширює неправдиві відомості про погані показники надходжень до бюджету за Верланова 01

"У випадку з Максом Нефьодовим план справді був не виконаний. Але він пояснював це декількома об'єктивними факторами - зменшення курсу гривні, менше споживання енергоносіїв і зниження цін на них тощо. Сергій Верланов на шоу Шустера в п'ятницю сказав, що план із податкових надходжень був виконаний. Хто правий? Прем'єр-міністр чи колишні керівники митниці та податкової. І чому їх звільнили?" - резюмував Милованов.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив із займаних посад голову ДМС Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова згідно зі статтею 87 (1) Закону про "Про державну службу".

Експрем'єр Олексій Гончарук назвав звільнення Сергія Верланова черговою помилкою влади і продовженням зачистки антикорупціонерів в уряді.

Зі свого боку, Сергій Верланов підкреслив, що реформи фіскальних органів під загрозою, оскільки в уряді за останні два місяці аж ніяк не акцентувалася увага на зобов'язаннях України перед міжнародними партнерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нефьодов і Верланов знали про мою позицію: їхня відставка була лише питанням часу, - глава Мінфіну Марченко

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) Милованов Тимофій (418) Верланов Сергій (153) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+4
Мілованов, це і через тебе оце:
https://biz.censor.net/news/3191921/gosbyudjet_za_tri_mesyatsa_sveden_s_defitsitom_v_33_milliarda_kaznacheyistvo
https://biz.censor.net/news/3184294/defitsit_gosbyudjeta_za_dva_mesyatsa_prevysil_21_milliard_kaznacheyistvo
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/27/41157717/ Держбюджет України за січень 2020 року виконаний з дефіцитом в розмірі 15,214 млрд грн
https://biz.censor.net/n3172299
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-октябрь) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-сентябрь 2019г.) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3150600 (январь-август) https://biz.censor.net/n3150600
показати весь коментар
27.04.2020 20:54 Відповісти
+3
Зелень врет. Какая из них врет больше: та, что уже отпала и сгнила или та, что еще растет?
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27.04.2020 20:52 Відповісти
+2
Интересно другое. Если все налоги давали рост, если таможня увеличила сбор........... то куда делось это все из бюджета и почему на конец марта там уже была черная дыра? То ли пАпередники странно крали, что проблем с бюджетом не было, то ли нынешние работали пылесосом.
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27.04.2020 22:27 Відповісти
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Зелень врет. Какая из них врет больше: та, что уже отпала и сгнила или та, что еще растет?
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27.04.2020 20:52 Відповісти
Ой !еще один вычеркнутый обьвился! Мож им всем вместе собраться и выступить вместе обо всем что знают , пока МИШКА не сжег все своим темпераментом - Пинчук ,похоже, сомневается вступать в это дерьмо ...
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27.04.2020 20:54 Відповісти
а Ярославський? Ще підписується за клована? Хто знає?
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27.04.2020 20:59 Відповісти
Боюсь, если они так сделают, их вычеркнут реально, а не только на картинках. Вряд ли им такое придется по душе
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27.04.2020 21:02 Відповісти
Да ладно, заставляли авансом налоги платить. Вот отсюда и рост поступлений
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27.04.2020 20:53 Відповісти
Интересно другое. Если все налоги давали рост, если таможня увеличила сбор........... то куда делось это все из бюджета и почему на конец марта там уже была черная дыра? То ли пАпередники странно крали, что проблем с бюджетом не было, то ли нынешние работали пылесосом.
показати весь коментар
27.04.2020 22:27 Відповісти
Мілованов, це і через тебе оце:
https://biz.censor.net/news/3191921/gosbyudjet_za_tri_mesyatsa_sveden_s_defitsitom_v_33_milliarda_kaznacheyistvo
https://biz.censor.net/news/3184294/defitsit_gosbyudjeta_za_dva_mesyatsa_prevysil_21_milliard_kaznacheyistvo
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/27/41157717/ Держбюджет України за січень 2020 року виконаний з дефіцитом в розмірі 15,214 млрд грн
https://biz.censor.net/n3172299
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-октябрь) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-сентябрь 2019г.) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3150600 (январь-август) https://biz.censor.net/n3150600
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27.04.2020 20:54 Відповісти
***,эти бараны ещё себя экономистами называют,промпроизводство падает,рабочие места сокращаются,экономика скукоживается.а налоговая и её вождь собирают всё больше доходов,за счет чего миловашка-дуримашка,в лучшем случае начали просто обдирать бизнес в наглую - и после этого верлашка не должен был быть уволен?
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27.04.2020 21:05 Відповісти
А бубочка бабочку шмыг-шмыг,гыгыг-гыгыг ...
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27.04.2020 21:10 Відповісти
шо ты дядя гонишь, уже ж не воруют - где остальные миллиарды которые перестали красть?
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27.04.2020 21:11 Відповісти
получается бубочка преследует честных зелебобов, ему надо чтоб дыра в бюджете росла
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27.04.2020 21:12 Відповісти
Милованов рассказал, как курил марихуану. - Отсюда откровения: Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов. /Референдум - это большевизм- Милованов.
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27.04.2020 21:15 Відповісти
Кому интересно мнение этого недоразвитого?
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27.04.2020 21:30 Відповісти
экономические показатели такая штука, что их можно выкрутить в любую сторону..как кому выгодно
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27.04.2020 21:57 Відповісти
Ну как бы есть показатели, которые нельзя выкрутить.
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27.04.2020 23:54 Відповісти
Зеленський і команда обіцяли +40%росту ВВП.Нема цих цифр-допобачення.Нехрен обманювати.Так як було і барига справиться.
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27.04.2020 22:25 Відповісти
Анука давайте зеленые пауки к барьеру!
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27.04.2020 22:29 Відповісти
Здесь применима поговорка про интимные отношения жабы и гадюки.
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27.04.2020 23:53 Відповісти
ндс перестали возмещать, впервые за 5 лет
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28.04.2020 07:02 Відповісти
 
 