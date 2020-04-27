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Підозрюваний у побитті поліцейського ексзаступник мера Києва Слончак перебуває не в СІЗО, а в лікарні, - прокуратура

Підозрюваний у побитті поліцейського ексзаступник мера Києва Слончак перебуває не в СІЗО, а в лікарні, - прокуратура

Володимир Слончак, якому повідомили про підозру в побитті патрульного поліцейського, перебуває в лікарні.

Про це в коментарі виданню "Українська правда" повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурор проситиме застосувати цілодобовий домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу буде направлено в суд завтра. Зараз підозрюваний перебуває в лікарні", - сказала вона.

Максимець сказала, що не володіє інформацією про те, чому Слончак опинився в лікарні. Раніше глава столичної поліції Крищенко говорив, що колишній чиновник перебуває в СІЗО.

Читайте також: Ексзаступнику Кличка Слончаку, який напав на поліцейського, повідомили про підозру, - прокуратура

В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.

Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.

Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.

Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - заступник голови КМДА Слончак під час затримання за напад на поліцейського. ВIДЕО

Автор: 

лікарня (1364) прокуратура (3703) Слончак Володимир (15)


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Топ коментарі
+48
больничка лучший друг чиновника больничка для них откосилово а для врачей косилово
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27.04.2020 20:55 Відповісти
+47
ой... как бросаться на копов - здоровее здорового..
а тут - в больничку, вместо СИЗО...воспаление хитрости? или вульгарный понос???
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27.04.2020 20:55 Відповісти
+46
Слава святому одеялу!
Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5855
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27.04.2020 21:21 Відповісти
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Ну так похмелье же! Отравление и все такое.
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27.04.2020 20:55 Відповісти
больничка лучший друг чиновника больничка для них откосилово а для врачей косилово
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27.04.2020 20:55 Відповісти
при Лукьяновке медпункт есть туда его
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27.04.2020 20:57 Відповісти
Слава святому одеялу!
Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5855
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27.04.2020 21:21 Відповісти
""а для врачей косилово"" СУПЕР!
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28.04.2020 05:37 Відповісти
ой... как бросаться на копов - здоровее здорового..
а тут - в больничку, вместо СИЗО...воспаление хитрости? или вульгарный понос???
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27.04.2020 20:55 Відповісти
Бессимптомный короновирус.
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27.04.2020 21:09 Відповісти
Мене також ось що цікавить. Завдання з парадоксальної арифметики.
У Кличко було два заступники, чотири з яких лежали у Кабінеті Міністрів.
Кличко сьогодні звільнив Слончака.
Скільки заступників лежатиме у завтрашньому дні?

Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6639
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27.04.2020 21:14 Відповісти
во уже резко приболел а в машине был бухой
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27.04.2020 20:56 Відповісти
Это всё стресс проклятый, переволновался за здоровье патрульного.
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28.04.2020 09:16 Відповісти
вот и получил врач, давший ему откосить от сизо, обещаные зебобой оманским 300% прибавки)
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27.04.2020 20:56 Відповісти
Слава реформированной полиции.
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27.04.2020 20:56 Відповісти
Скоро ли несчастного мента обвинят в избиении упыря из свиняче-реформаторской команды?
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27.04.2020 20:57 Відповісти
Команда свинарчуковских скотов.
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27.04.2020 20:59 Відповісти
Нескоро. Когда разум к тебе вернется, не раньше.
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27.04.2020 21:01 Відповісти
а чого цей кабан опинився в лікарні...?його ніхто не бив. а навпаки ВОНО кинулося в драку до патрулів... треба за це його було тварину рилом в землю вдавити...КЛІЧКО звільнив його,і сказав хай кожен відповідає за свої дії. ніхто не буде нікого просити і домовлятися. зробив відео заяву. яка домашня варта....під шконку його...
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27.04.2020 20:58 Відповісти
Посмотрите ролик внимательно с третьей минуты. https://censor.net/video_news/3191762/*****************************************************************************************************************
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27.04.2020 22:18 Відповісти
ну посмотрел внимательно...и что я там должен был увидеть...? не понял...? я послушал....только зато что он **** тыкал. грубил. угрожал и материл полицейского орал как бешенный я бы на месте полицейского уже его упаковал бы и будь что будет! какая то свинья бухая или больная на голову будет мне хамить..орать и угрожать человеку при служ. обязоностях.в форме и данные ему властью полномочиями! хамло и бык! останови меня патруль ..я молча покажу документы на машину...а если попросят показать багажники салон. также молча покажу и поеду себе дальше...в стране война. сепаратисты и террористы все с оружием шастают по стране.убивают. грабят и стреляют и взрывают всё и всех вокруг. а какие то адвокаты и волонтёры и блогеры сраные возмущаются и быкуют часто не справедливо на патруль. ( пусть быконут за границей где то...а то ещё проще в россии. там пасть порвут сразу водителю) ютуб в помощь всем кто хочет гавкнуть в мою сторону что то смотрите как там и тут и закройте рты. как то так...))
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27.04.2020 22:35 Відповісти
Я про момент когда началась заварушка. Со слов - "Ты на кого руку поднял"...... Это произнес Слончак. Так кто начал махать руками? И его сразу скрутили. То, что вел себя как свинья - даже вопросов нет, но нападение..........
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27.04.2020 22:43 Відповісти
там трудновато понять как и кто махал... но после того что то наговорил на полицейского и выслушал от СЛОНЧАКА кучу матов и оскорблений..то его за уши и ноздри давно нужно было вытянуть с авто и упаковать в наручники. я же попросил глянуть как это делают в рашке ГБДД. там молча бьют стекло и за ноздри и и уши вытягивают водителя с машины... и есть видело где им говорят. что это вам не в УКРАИНЕ где вокруг вас бегают и упрашивают показать документы! так что как не странно а в рашке нужно поучится(вежливости,)я насмотрелся таких борзых наших блоХеров которые себе лайки ищут задрачивая патрульных..( я не покажу....я не да дам....а кто ты такой? а чего меня остановили? толкают и матерят и в драку в с полицией вступают.... вообще животные страх потеряли....
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27.04.2020 22:52 Відповісти
Вы перепутали понятия вежливость и страх............ вернее даже не перепутали, а поменяли местами. Наверное не в той стране живете, если для Вас страх является показателем вежливости.
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27.04.2020 23:17 Відповісти
да ничего я не перепутал! а то что родился не в той стране может и так.... но я рад что хоть в УКРАИНЕ РОДИЛСЯ.и на том спасибо! а не в рашке и других там ближних и дальних странах! к нему подошли и вежливо спросили ваши документы?! и тут понесло чиновника....гребень взерошился вместе с перьями...да я! да ты кто такой? да я да я .... ну послушайте . ну сколько патрульный стоял и слушал кукареканье его....конец то должен уже быть терпению и диалогу с быком... вот и всё. ну всё же так просто я описал выше как нужно и как бы я поступил..
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28.04.2020 09:06 Відповісти
А зачем вообще надо было вести диалог с сидящим в машине пассажиром и спрашивать у его документы? Я уже писала, что Слончак - быдло, но это не преступление. То есть полицейский слушал-слушал .......... и дальше он прав. Ну если имеешь такую ранимую душу, то работать надо не в полиции, а в детском саду. Хотя и там работка нервная.
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28.04.2020 09:51 Відповісти
вы сами себя слышите ? вы видели как по другому полиция спрашивает предьявить документы? или водитель следом бежит за едущей машиной без него. а спрашивать нужно у бежащего водителя...хахаха ,я же про то. чтот нужно вытаскивать за ужи строптивых борзых водителей, тут вы правы ну потому я не в полиции(хотя родственников и знакомых полно и нотариусы.и адвокаты и следователи в плоть аж есть до генералов...) а детский сад и дня там бы не проработал...не с моими нервами слушать крики и плачь и капризы детей..там нужно быть психически отмороженным...)) всего вам ...
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28.04.2020 09:57 Відповісти
Еще раз ............. Он не был водителем, он был пассажир.
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28.04.2020 10:30 Відповісти
ладно....его тянуть за ноздри со стороны пассажира тогда! какая разница... он же быковал... да и дама тоже вышла вся такая....в халатике чуть ни...пояс по земле тянется .... бурая такая .... её вытягивать с авто тоже.... и проверять на алкоголь... ладно....пусть разбираются...посмотрим...я на таких дамочек за рулём насмотрелся десятками сотнями видов на каналах (стоп хам россии и зупыны лося наши видео) так что это вообще ТРЕШ!!! женщина за рулём особенно если она мажорка или с власти кто они...или пьяная ...
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28.04.2020 11:32 Відповісти
1. Это не халатик, а кардиган
2. Это трикотаж и сидя за рулем никто не завязывает пояс - это просто неудобно. Подобные пояса легко съезжают на одну сторону.
3. Очень похоже на обычную зависть. Подобная ситуация в машине-корыте 40-летней давности у Вас вызвала бы совсем другую реакцию наверное.
4. Дама похоже спокойно направилась на тестирование, судя по видео. И раз уж о ней молчат уже 2 дня.........очевидно сели в лужу. А сексизм у Вас просто зашкаливает.
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28.04.2020 12:27 Відповісти
Дэвушка, это же классика гопнического наезда! Классика!
Гопник хватает вас за одежду, когда вы отмахиваетесь от захвата идет дикий вопль Ты на кого руку поднял ....
Второй вариант гопник приближается к вам вплотную лицо в лицо, влазит в личное пространство. Если вы пытаетесь отойти он продолжает наседать. Вы выставляете перед собой руки сдерживая его - и готово - можно орать привлекая внимание свидетелей что жертва -гопник.
Ну а полисы видать с этим трюком таки хорошо знакомы и не стали рассусоливать, сработал выработанный рефлекс на гопоту
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27.04.2020 23:03 Відповісти
Не знаю я что у них сработало, кому там звонили и похоже спрашивали указаний, но вот нападения на полицейского я там не увидела.
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27.04.2020 23:18 Відповісти
Ну каждый видит то что желает....А хамство, неподчинение и сопротивление вы хот увидели?
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27.04.2020 23:35 Відповісти
Свинство увидела, это позорище. Правильно сделал Кличко, что уволил это быдло, но нападения там не было.
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27.04.2020 23:40 Відповісти
Ага. На меня орут, угрожают, брызжут слюной...
Я подниму и протяну руку держа и обозначая дистанцию.
Как это прокоментирует оппонент?
Там, судя по всему были типа киевоперативный или ещё общественники какие-то, иначе ситуация решилась бы по тихому. Какие бы порядочные менты не были бы, но звонок руководства и...
А резонанс - спасибо тем же гражданам(вне погон), которые были рядом.
Другие небожители эту тему учтут.
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28.04.2020 01:04 Відповісти
Коронавирус))
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28.04.2020 00:56 Відповісти
Нехай у насірова плед та носилки попросить,бо без них в суд їхати ніяк неможливо...
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27.04.2020 20:59 Відповісти
Переходящее зелёное одеяло.
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27.04.2020 21:09 Відповісти
Я Шото потерялся??? Где победитель?
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27.04.2020 20:59 Відповісти
скоро на всех каналах страны....
Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4045
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27.04.2020 21:02 Відповісти
лежит насиров придурашный без стыда и совести как в склепе или мавзолее мёртвый! помню.... срамота какая....
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28.04.2020 09:12 Відповісти
Чинуша уже в больничке,видимо гипертонический криз.А почему мусор еще не в больнице,его же жестоко избили?
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27.04.2020 21:02 Відповісти
А что с пьяной депутаткой, права хоть забрали?
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27.04.2020 21:03 Відповісти
Я тоже удивлен почему эта овца , будучи за рулем , отказавшись пройти алкотест не освещается прессой.
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27.04.2020 21:08 Відповісти
Видать, Педалька уже все порешал!
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27.04.2020 21:12 Відповісти
А смысл? 10000 штраф и на год лишения. А если после оформления купила справку, что трезвая - лёгкий испуг.
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28.04.2020 01:06 Відповісти
небось мусор дунул ему прямо в сторону любимой почки...
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27.04.2020 21:07 Відповісти
ему приснился дурной соун?
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27.04.2020 21:08 Відповісти
неверю в прозрение...всю быдлоту вывозить в ближайшую лесопосадку на земляные работы...
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27.04.2020 21:09 Відповісти
Юлия Владимировна всех научила, как сидеть лёжа.
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27.04.2020 21:10 Відповісти
Находится в больнице и уже подружился с Наполеоном и Чингисханом...
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27.04.2020 21:10 Відповісти
и теперь под пледом с обосранным памперсом будут таскать по судам
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27.04.2020 21:12 Відповісти
Устраняет последствия алкогольной интоксикации?
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27.04.2020 21:13 Відповісти
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27.04.2020 21:14 Відповісти
Максимец сказала, что не владеет информацией о том, почему Слончак оказался в больницеИсточник: https://censor.net/n3191938 - так вони туди завжди тікають , коли смаженим запахне !...))
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27.04.2020 21:15 Відповісти
Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура - Цензор.НЕТ 505
надо передать "человеку" спасительный артефакт
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27.04.2020 21:16 Відповісти
Шо ж эти 3,14дары такие слабые? Пидалик, где ты *******, их набрал?
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27.04.2020 21:20 Відповісти
Традиции...
Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9074

Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4605

Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1732

Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7377

Подозреваемый в избиении полицейского экс-заместитель мэра Киева Слончак находится не в СИЗО, а в больнице, - прокуратура - Цензор.НЕТ 447
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27.04.2020 21:21 Відповісти
Одна тачанка на всех?
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27.04.2020 21:33 Відповісти
Підозрюваний у побитті поліцейського ексзаступник мера Києва Слончак перебуває не в СІЗО, а в лікарні, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5792
еле отыскал в архивах
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27.04.2020 22:45 Відповісти
Підозрюваний у побитті поліцейського ексзаступник мера Києва Слончак перебуває не в СІЗО, а в лікарні, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3130
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27.04.2020 23:04 Відповісти
Дайте ему клетчатое одеяло...
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27.04.2020 21:22 Відповісти
Его недуг лечится рассолом
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27.04.2020 21:25 Відповісти
Я вообще удивляюсь нашим "полицейским" ( в них от полиции только форма и название), на тебя напали. Пристрели и всё. Следствие? Да пох. Угроза твоей жизни. пускай опровергнут, что не так. А так, только и способны, что щемить лохов с бабками торгующих семками.
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27.04.2020 21:27 Відповісти
Та в мене взагалі такє враження що більшсть копів це терпіли , два три рази на тиждень обов, язково когось з них опускають або тупо пи@дять , або все разом
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27.04.2020 21:41 Відповісти
і це тільки ті випадки за яки ми знаємо , а скільки замовчано ? Бо соромно курва!0
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27.04.2020 21:42 Відповісти
Ни чести ни совести. сброд в одинаковой форме с позументом.
Мы говорим - мент,
Подразумеваем - пи..с (пасивный).
мы говорим - пи..с,
Подразумеваем - мент (терпильный).
"почти по В.В. Маяковскому).
Підозрюваний у побитті поліцейського ексзаступник мера Києва Слончак перебуває не в СІЗО, а в лікарні, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7074
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27.04.2020 21:47 Відповісти
Ох ты и старый... Зебил наверное?
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28.04.2020 01:07 Відповісти
Ну, не мсовсем старый, да и Порох во время войны на ваЗЕлин не менял.
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28.04.2020 08:47 Відповісти
Ну хоть что-то
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28.04.2020 12:27 Відповісти
Ну другого исхода никто и не ожидал. Конечно, болен. Вирус НАСИРОВА скосил беднягу, клетчатым одеялом «накрыло»
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27.04.2020 21:29 Відповісти
Одеяло зеленое в клетку 1 шт. Выдали?
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27.04.2020 21:31 Відповісти
Я взагалі дивуюсь а чому він не вдома ?
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27.04.2020 21:38 Відповісти
може Віталік приклався ?
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27.04.2020 21:40 Відповісти
Сезонный насморк, наверно, обострился. Ничего, пару месяцев полечится - и с новыми силами и новыми идеями за работу!
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27.04.2020 21:45 Відповісти
І з новим свіжим covid підхопленим в лікарні!
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27.04.2020 22:00 Відповісти
Ни чести ни совести. сброд в одинаковой форме с позументом.
Мы говорим - мент,
Подразумеваем - пи..с (пасивный).
мы говорим - пи..с,
Подразумеваем - мент (терпильный).
"почти по В.В. Маяковскому).
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27.04.2020 21:47 Відповісти
Йому пальчик кайданками прищепили, млятЬ...
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27.04.2020 21:51 Відповісти
Закон для всех один...
Это мы уже проходили.Но народ хавает и верит.
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27.04.2020 21:55 Відповісти
Ну и скажите теперь что не идиот! Нормальный человек, сегодня, сотой дорогой обходит больницу чтоб не подхватить covid!
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27.04.2020 21:58 Відповісти
ну вы странный ей Богу , а ритуал должен быть соблюден ,хочет он этого или нет !
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27.04.2020 22:32 Відповісти
а что ж выхотели ,у гос.служашего после кокса организм ослаб,озноб и усиленное потовыделение) а в клетке можно с ума сойти в таком состоянии.
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27.04.2020 22:07 Відповісти
Сердце,носилки,плед и свобода...
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27.04.2020 22:22 Відповісти
Ds: Воспаление хитрости.
Назначения: Увольнение, подозрение, домашний арест, суд, срок 3 года.
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27.04.2020 22:25 Відповісти
ну а где еще чиновнику быть когда за фаберже берут ? ... Клетчатый плед с коляской родня уже подвезла ? Подельники надеюсь уже заявили о взятие его на падлюки ?
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27.04.2020 22:28 Відповісти
Пристрелить при затриманні за напад на поліціянта, і нема проблем. Як у Штатах.
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27.04.2020 22:43 Відповісти
Ха-ха - я же сразу написал что у этих мразей все стандартно - проворовался и на ликарняный
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27.04.2020 22:52 Відповісти
Вот такие хитроопые в таких ситуациях, всегда косят на больничку. Ну почему-то у них сразу появляется воспаление хитрости, хорошо-то хоть на дурочку не закосил, а то вообще был бы - каюк!
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27.04.2020 23:49 Відповісти
Довгий номер два...Больничка,а потім знову бога за бороду хапать.
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28.04.2020 00:31 Відповісти
А мент в натуре быковал. У нас же в стране работают электронные права? Ему их предъявили, у него "не грузится", с ним разоваривают, он отворачивается, реально быкует.

А потом говорят кермувала без прав. Подождите! Вы же на всю страну кричали, что у нас действуют электронные!

Собственно это такая тенденция в работе полиции последних дней-месяцев - быковать с применением силы и привышением полномочий. Дальше будет...
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28.04.2020 01:17 Відповісти
А самое смешное, что мент в больничке с сотрясением! Веселые яйца возвращаются....
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28.04.2020 01:24 Відповісти
Було б краще, щоб у моргові.
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28.04.2020 02:55 Відповісти
Это обычная практика для зарвавшихся украинских начхальников- чиновников ,вспомните : Рудьковский ,Насиров и другая шалупень....
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28.04.2020 06:51 Відповісти
Плохой мент бил бедного чинушу мордой по кулакам и носакам. Проходимчик в итоге попал на больничку. Насиров знает.
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28.04.2020 09:12 Відповісти
второй шаг ..будет восстановление на работе через суд ...
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28.04.2020 10:03 Відповісти
Таких піде%ів можна тільки клізмою лікувати!!!
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28.04.2020 10:49 Відповісти
Если вы не в курсе, того кто на больничном - нельзя уволить!
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28.04.2020 11:35 Відповісти
 
 