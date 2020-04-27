Підозрюваний у побитті поліцейського ексзаступник мера Києва Слончак перебуває не в СІЗО, а в лікарні, - прокуратура

Володимир Слончак, якому повідомили про підозру в побитті патрульного поліцейського, перебуває в лікарні.

Про це в коментарі виданню "Українська правда" повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурор проситиме застосувати цілодобовий домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу буде направлено в суд завтра. Зараз підозрюваний перебуває в лікарні", - сказала вона.

Максимець сказала, що не володіє інформацією про те, чому Слончак опинився в лікарні. Раніше глава столичної поліції Крищенко говорив, що колишній чиновник перебуває в СІЗО.

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В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.

Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.

Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.

Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.

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