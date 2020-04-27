Підозрюваний у побитті поліцейського ексзаступник мера Києва Слончак перебуває не в СІЗО, а в лікарні, - прокуратура
Володимир Слончак, якому повідомили про підозру в побитті патрульного поліцейського, перебуває в лікарні.
Про це в коментарі виданню "Українська правда" повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокурор проситиме застосувати цілодобовий домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу буде направлено в суд завтра. Зараз підозрюваний перебуває в лікарні", - сказала вона.
Максимець сказала, що не володіє інформацією про те, чому Слончак опинився в лікарні. Раніше глава столичної поліції Крищенко говорив, що колишній чиновник перебуває в СІЗО.
В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.
Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.
Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.
Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.
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а тут - в больничку, вместо СИЗО...воспаление хитрости? или вульгарный понос???
У Кличко було два заступники, чотири з яких лежали у Кабінеті Міністрів.
Кличко сьогодні звільнив Слончака.
Скільки заступників лежатиме у завтрашньому дні?
2. Это трикотаж и сидя за рулем никто не завязывает пояс - это просто неудобно. Подобные пояса легко съезжают на одну сторону.
3. Очень похоже на обычную зависть. Подобная ситуация в машине-корыте 40-летней давности у Вас вызвала бы совсем другую реакцию наверное.
4. Дама похоже спокойно направилась на тестирование, судя по видео. И раз уж о ней молчат уже 2 дня.........очевидно сели в лужу. А сексизм у Вас просто зашкаливает.
Гопник хватает вас за одежду, когда вы отмахиваетесь от захвата идет дикий вопль Ты на кого руку поднял ....
Второй вариант гопник приближается к вам вплотную лицо в лицо, влазит в личное пространство. Если вы пытаетесь отойти он продолжает наседать. Вы выставляете перед собой руки сдерживая его - и готово - можно орать привлекая внимание свидетелей что жертва -гопник.
Ну а полисы видать с этим трюком таки хорошо знакомы и не стали рассусоливать, сработал выработанный рефлекс на гопоту
Я подниму и протяну руку держа и обозначая дистанцию.
Как это прокоментирует оппонент?
Там, судя по всему были типа киевоперативный или ещё общественники какие-то, иначе ситуация решилась бы по тихому. Какие бы порядочные менты не были бы, но звонок руководства и...
А резонанс - спасибо тем же гражданам(вне погон), которые были рядом.
Другие небожители эту тему учтут.
надо передать "человеку" спасительный артефакт
еле отыскал в архивах
Мы говорим - мент,
Подразумеваем - пи..с (пасивный).
мы говорим - пи..с,
Подразумеваем - мент (терпильный).
"почти по В.В. Маяковскому).
Мы говорим - мент,
Подразумеваем - пи..с (пасивный).
мы говорим - пи..с,
Подразумеваем - мент (терпильный).
"почти по В.В. Маяковскому).
Это мы уже проходили.Но народ хавает и верит.
Назначения: Увольнение, подозрение, домашний арест, суд, срок 3 года.
А потом говорят кермувала без прав. Подождите! Вы же на всю страну кричали, что у нас действуют электронные!
Собственно это такая тенденция в работе полиции последних дней-месяцев - быковать с применением силы и привышением полномочий. Дальше будет...