Пандемії далеко до завершення, зростає кількість випадків COVID-19 в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких країнах Азії, - Гебреєсус
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус попередив, що пандемія коронавірусу COVID-19 зовсім не підходить до кінця.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, він це зробив на тлі ослаблення заходів ізоляції в низці країн Європи.
"Пандемії далеко до свого кінця. ВООЗ далі непокоять наростаючі тренди (зі збільшенням кількості випадків захворювання. - ред.) в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких країнах Азії. Як і у всіх інших регіонах, в країнах цих регіонів повідомляється не про всі випадки захворювань і смертей через малі можливості щодо взяття аналізів", - сказав він на брифінгу в понеділок.
Він підкреслив, що, хоча в Європі з огляду на зменшення масштабу приросту нових випадків COVID-19 починають послаблювати заходи соціальної ізоляції, в ВООЗ вважають за необхідне продовжувати як і раніше виявляти всі випадки коронавірусу і лікувати їх.
При цьому він нагадав, що ВООЗ продовжує надавати допомогу низці країн: зокрема, минулого тижня організація відправила медикаменти до більш ніж 40 країн Африки. Всього, додав Гебреєсус, ВООЗ відправила засоби індивідуального захисту в 105 країн, а лабораторні вантажі - в більш ніж 127 країн.
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Уже в некоторых штатах, Аляске и ещё пару штатах, фактически отменили карантин, там открыли ары, кафе, итд...
В связи с этим, Гебрейесус заявил, что там точно бдет вторая волна вируса.
На что эти штаты жёстко отреагировали на это высказывание Гебрейесуса.
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k
...по вере и воздастся...
Блажен, кто не верует - ибо не разочаруется...
Более изощренного обмана в толковании чем в Библии я ни где не встречал.
А истина всегда проста и понятна
И делается это специально -- со стороны очень хорошо видно, как ваша власть, постепенно подстраивается под текущую неожиданную ситуацию, не меняя своей основной цели: ухайдокать Страну. И эта эпидемия уже им в торбу и в подспорье...
...согласись, что оценивать, анализировать и комментировать окружающую обстановку, лучше с моего вольного пляжа, чем из твоего хрущёбного подвала...*)
...ну и, про хрущёбы кой-чего знаю -- с 1962 года... ...и про пляжи, -- с 1993...
Отовсюду насмотрелся...*)
...а так -- кругом озёра, парки, зоны отдыха -- до ближней 3 минуты на велике, до дальней 40 км. Франконские Альпы рядом, туда -- сюда...
С сегодня, во всех общественных помещениях и в транспорте, только в масках. Можно платки и шарфы использовать. Приемлимо и действенно.
Наняли с подружкой гондолу с музыкой. Залезли, сели на корме -- ждём музыкантов...
...появляются три деда с инструментами, и все побитые -- деды побитые -- в синяках, в пластырях, хромают, охают... Стали перед нами, распеваются, настриваются.
Полыли, я и спрашиваю: А что это с вами?
-- Да... ...вчера плохо пели...
Нам хорошо пели, однако... ...может незря их помяли? *)
Уже неоднократно ранее, в адрес ВОЗ звучали обвинения в коррупции.
В частности, ПАСЕ в 2010 году заявила, что ВОЗ специально разгоняла панику и запугивание населения, связи с свинным гриппом, который по заявлением ПАСЕ не был пандемией, о чем кричала тогда ВОЗ.
Не зря Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ из за того, то ВОЗ и лично Гебреус действуют в интересах Китая.
По словам председателя комиссии ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, организация странным образом изменила в 2009 году условия объявления пандемии. Британский медицинский журнал прямо обвинил ВОЗ в коррупции.
10 июня 2010 года ВОЗ ответила на заявления BMJ и ПАСЕ с объяснением, в котором обосновывается реальность пандемии, указывается, что критерии пандемии были изменены до появления нового штамма вируса гриппа, вызвавшего пандемию, и одновременно констатируется использование в СМИ фразы про огромное число случаев смерти и заболеваний, взятой со страницы, размещённой в 2003 году на сайте ВОЗ, но которая никогда не была официальным документом ВО.
Немецкий политик Волфганг Водарт сообщил, что пандемии не было, что ВОЗ и фармацевтические концерны манипулируют общественным мнением, чтобы увеличить продажи своих лекарств. Там же он утверждал, что на бренде «свиной грипп» фармацевтические концерны получили прибыль примерно 18 миллиардов долларов США.
В общем - эфиопский Остап Бендер.
Эфиоп, твою мать. .
1. Денег нет.
2. Диплом купил.
3. Из США скоро выгонят.
Лукашенко: Повторюсь, в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса
- Пока у нас это получается. И дай Бог нам пройти такими темпами, выйти, как специалисты говорят, на это плато и упасть вниз по заболеванию нашего населения, - сказал Лукашенко.
...наш девиз -- не падать вниз...
тесты - всё валялось на складах и пылилось.
А потом их стали возить "Мриями" и "Русланами" во все страны Европы, де их хватали
и на сегодня, и про запас, и платили в фунтах, шв. франках и евро, не торгуясь.
В Украине маски подорожали в 8 раз - нормальный гешефт на пустом месте !!!
Учитесь у Гейтсов и Гебрейсусов делать деньги "из воздуха": создай видимость проблемы,
а потом за большие деньги избавляй наивный доверчивый пипл от этой несуществующей,
но мощно распиаренной в СМИ "проблемы".
Але чомусь не попередили, шо він може буть ефіопом.
Всі, померлі в медичних масках, потраплять у рай.
А хто помре без маски, - відразу в пекло.
Покайтєсь, грєшнікі!
Істінно говорю вам!
Амінь.
Занесите эти слова в скрижали!...
А у кого слабая психика читайте пост этого человека утром и вечером.
нанесённый экономике и правам человека во всём мире ?
Средний и малый бизнес развалены - от парикмахерской до миникафешки.
Этот Гебрейчик готов это всё возместить ?
Та да,жадность акул фармацептики не имеет предела! Наши аптеки работяют в режиме 24/7 - потому как стрептоцид, поменяв название и упаковку стал дороже в 3 раза...