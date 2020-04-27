Пандемії далеко до завершення, зростає кількість випадків COVID-19 в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких країнах Азії, - Гебреєсус

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус попередив, що пандемія коронавірусу COVID-19 зовсім не підходить до кінця.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, він це зробив на тлі ослаблення заходів ізоляції в низці країн Європи.

"Пандемії далеко до свого кінця. ВООЗ далі непокоять наростаючі тренди (зі збільшенням кількості випадків захворювання. - ред.) в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких країнах Азії. Як і у всіх інших регіонах, в країнах цих регіонів повідомляється не про всі випадки захворювань і смертей через малі можливості щодо взяття аналізів", - сказав він на брифінгу в понеділок.

Він підкреслив, що, хоча в Європі з огляду на зменшення масштабу приросту нових випадків COVID-19 починають послаблювати заходи соціальної ізоляції, в ВООЗ вважають за необхідне продовжувати як і раніше виявляти всі випадки коронавірусу і лікувати їх.

При цьому він нагадав, що ВООЗ продовжує надавати допомогу низці країн: зокрема, минулого тижня організація відправила медикаменти до більш ніж 40 країн Африки. Всього, додав Гебреєсус, ВООЗ відправила засоби індивідуального захисту в 105 країн, а лабораторні вантажі - в більш ніж 127 країн.

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