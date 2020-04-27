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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемії далеко до завершення, зростає кількість випадків COVID-19 в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких країнах Азії, - Гебреєсус

Пандемії далеко до завершення, зростає кількість випадків COVID-19 в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких країнах Азії, - Гебреєсус

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус попередив, що пандемія коронавірусу COVID-19 зовсім не підходить до кінця.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, він це зробив на тлі ослаблення заходів ізоляції в низці країн Європи.

"Пандемії далеко до свого кінця. ВООЗ далі непокоять наростаючі тренди (зі збільшенням кількості випадків захворювання. - ред.) в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких країнах Азії. Як і у всіх інших регіонах, в країнах цих регіонів повідомляється не про всі випадки захворювань і смертей через малі можливості щодо взяття аналізів", - сказав він на брифінгу в понеділок.

Він підкреслив, що, хоча в Європі з огляду на зменшення масштабу приросту нових випадків COVID-19 починають послаблювати заходи соціальної ізоляції, в ВООЗ вважають за необхідне продовжувати як і раніше виявляти всі випадки коронавірусу і лікувати їх.

При цьому він нагадав, що ВООЗ продовжує надавати допомогу низці країн: зокрема, минулого тижня організація відправила медикаменти до більш ніж 40 країн Африки. Всього, додав Гебреєсус, ВООЗ відправила засоби індивідуального захисту в 105 країн, а лабораторні вантажі - в більш ніж 127 країн.

Читайте також: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом вчасно. Світ мав достатньо часу, щоб відповісти, - Гебреєсус

Автор: 

Азія (82) Африка (312) ВООЗ (770) Європа (1878) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Гебрейесус злочинець.
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27.04.2020 20:56 Відповісти
+14
Гебрейесус не викликає жодної довіри.
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27.04.2020 20:59 Відповісти
+13
Эта макака сейчас любые страшилки будет рассказывать чтобы им финансирование не урезали. После того как они облажались с Китаем, слушать их смысла нет.
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27.04.2020 21:14 Відповісти
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Гебрейесус злочинець.
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27.04.2020 20:56 Відповісти
США уже официально отказались финансировать ВОЗ. Звучат голоса в Америке, что бы открыть уголовное дело в отношении руководства ВОЗ.
Уже в некоторых штатах, Аляске и ещё пару штатах, фактически отменили карантин, там открыли ары, кафе, итд...
В связи с этим, Гебрейесус заявил, что там точно бдет вторая волна вируса.
На что эти штаты жёстко отреагировали на это высказывание Гебрейесуса.
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27.04.2020 21:07 Відповісти
Швеция своим примером доказала что и без строгого карантина заболеваемость сокращается со временем.
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27.04.2020 21:09 Відповісти
это его работа в его интересах продолжение пандемии финансирование поддержка это как профессия врача если не будет больных он будет без работы некого лечить понятно что при уходе пандемии ВОЗ не исчезнет но коронавирус жирный кусок пирога
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27.04.2020 21:24 Відповісти
Стратити вістового!
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27.04.2020 21:39 Відповісти
https://censor.net/user/370753 На електричному стільці.
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27.04.2020 21:42 Відповісти
Сухарів та видовищ!
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27.04.2020 21:50 Відповісти
Вот альтернативная точка зрения в Австрийском парламенте
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k
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27.04.2020 20:58 Відповісти
Гебрейесус не викликає жодної довіри.
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27.04.2020 20:59 Відповісти
А відразу викликає...
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27.04.2020 21:04 Відповісти
Ты что, антисемит ?
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27.04.2020 21:49 Відповісти
Интересно кто и зачем отвандалил страицу Гебрейсуса в Википедии ))
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27.04.2020 21:02 Відповісти
Навіщо нам,ця,істота?
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27.04.2020 21:03 Відповісти
Мне жаль Украину -- никому не верит -- ни своим, ни чужим.

...по вере и воздастся...
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27.04.2020 21:04 Відповісти
При падении ВВП на 10% смертность увеличивается на 2% от населения. Этим карантином мы убиваем больше чем коронавирус.
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27.04.2020 21:07 Відповісти
.по вере и воздастся...

Блажен, кто не верует - ибо не разочаруется...
Более изощренного обмана в толковании чем в Библии я ни где не встречал.
А истина всегда проста и понятна
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27.04.2020 21:09 Відповісти
Гебрейесус може і правий, але справа в карантині, який неможливо довго виконувати!
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27.04.2020 21:05 Відповісти
карантин- сорок днів. Й нічого білше,за цим словом
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27.04.2020 21:07 Відповісти
40 днів знущання на народом
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27.04.2020 21:16 Відповісти
С украинским долбанутым карантином, ничего путного не будет.

И делается это специально -- со стороны очень хорошо видно, как ваша власть, постепенно подстраивается под текущую неожиданную ситуацию, не меняя своей основной цели: ухайдокать Страну. И эта эпидемия уже им в торбу и в подспорье...
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27.04.2020 21:12 Відповісти
Пляжний аналітик 80-го левела в топіку
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27.04.2020 21:52 Відповісти
Ну, мы ж с тобой оба на карантине...

...согласись, что оценивать, анализировать и комментировать окружающую обстановку, лучше с моего вольного пляжа, чем из твоего хрущёбного подвала...*)
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27.04.2020 22:00 Відповісти
Дивно лише бачити ваш потужний аналітичний продукт на сайті в домені країни, яку автор вважає поголовно жителями хрущобних підвалів населеною... чи хрущоби вам дорогі як пам'ять?
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27.04.2020 22:18 Відповісти
Почему поголовно все хрущёбники? -- я всех так не считаю! Конкретно, только тебя, в данном случае...
...ну и, про хрущёбы кой-чего знаю -- с 1962 года... ...и про пляжи, -- с 1993...

Отовсюду насмотрелся...*)
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27.04.2020 22:22 Відповісти
А что там у вас в ФРГ за пляжи, если вы все в Италии загораете.
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27.04.2020 22:20 Відповісти
В Италию щас нельзя -- и круиз вы мне сорвали, бамбини.
...а так -- кругом озёра, парки, зоны отдыха -- до ближней 3 минуты на велике, до дальней 40 км. Франконские Альпы рядом, туда -- сюда...
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27.04.2020 22:25 Відповісти
У вас можно свободно передвигаться для развлечений?
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27.04.2020 22:27 Відповісти
Да. На свежем воздухе гулять, не более двух чел. вместе, или семьями. Спортом заниматься, животных выгуливать, за покупками, куда угодно. Дистанцию соблюдать -- полицаи контролируют. На машине, только на работу, к врачу и в магазины.
С сегодня, во всех общественных помещениях и в транспорте, только в масках. Можно платки и шарфы использовать. Приемлимо и действенно.
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27.04.2020 22:33 Відповісти
У нас то же самое. Но гулять в парке можно будет с 4.05. А сейчас только в радиусе 200 м от дома. Вечером пошли с мужем *погулять*, в масках, конечно и недалеко от дома. Проехала полиция и не остановилась. Доверяют. Торговые центры с непродуктовыми магазинами откроют с 18.05. Тоже в масках и соблюдать дистанцию. С 4.05 откроют частично индустрию.
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27.04.2020 22:39 Відповісти
Та, вы натерпелись... -- жуть! Дисциплинка хромает трошки -- на левый популизм.
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27.04.2020 22:42 Відповісти
Именно нас в Veneto задело полегче (слава Богу!). А с дисциплиной на Севере благополучно. На дорогах никого, в городах никого. Так и весна прошла в заключении.
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27.04.2020 22:47 Відповісти
Бывал я у вас... ...хм, смешно там вышло.

Наняли с подружкой гондолу с музыкой. Залезли, сели на корме -- ждём музыкантов...
...появляются три деда с инструментами, и все побитые -- деды побитые -- в синяках, в пластырях, хромают, охают... Стали перед нами, распеваются, настриваются.

Полыли, я и спрашиваю: А что это с вами?
-- Да... ...вчера плохо пели...
Нам хорошо пели, однако... ...может незря их помяли? *)
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27.04.2020 23:30 Відповісти
цей підер в окулярах не хоче нічого розказати про пандемію алкоголю та тютюну в світі??? Яка забирає щорічно сумарно 8 млн людей!!! чому ця гнида. мовчить про цю дійсно пандемію???
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27.04.2020 21:09 Відповісти
Тупенький злодюжка, скоївший Великий злочин...
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27.04.2020 21:10 Відповісти
ВОЗ - самая коррумпированная международная организация.
Уже неоднократно ранее, в адрес ВОЗ звучали обвинения в коррупции.
В частности, ПАСЕ в 2010 году заявила, что ВОЗ специально разгоняла панику и запугивание населения, связи с свинным гриппом, который по заявлением ПАСЕ не был пандемией, о чем кричала тогда ВОЗ.
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27.04.2020 21:11 Відповісти
Тогда скорость распространения инфы , доступ к инету, бла-благерство были не так масштабны. Вот и не сложилось. И ведь пандемия и сегодня объявлена от балды. Нет нужных параметров.
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27.04.2020 21:18 Відповісти
Мама, дарагая!.. Он никак не уймётся. Ну, почему он не писатель фантаст? дешевле и безопаснее для всего человечества дать ему сразу нобелевку по литературе и тем отвадить навсегда от медицины... Хотя ему могут дать нобелевскую-шнобелевскую премию мира. Её дают всем, кому надо "что-то дать - отблагодарить за политическую проституцию (вроде Горбача и Обамы)", а другого "культурного предлога" не находят... Кстати, о "Культуре" - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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27.04.2020 21:12 Відповісти
Совсем с финансами худо?
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27.04.2020 21:12 Відповісти
Эта макака сейчас любые страшилки будет рассказывать чтобы им финансирование не урезали. После того как они облажались с Китаем, слушать их смысла нет.
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27.04.2020 21:14 Відповісти
Китацы заплатитли этому Гебреусу, что бы тот пугал весь мир пандемией короновируса, как можно дольше, что бы киайцы как можно дольше сплавляли свои второортные маски, остюмы, перчатки, ИВЛ всему миру.
Не зря Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ из за того, то ВОЗ и лично Гебреус действуют в интересах Китая.
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27.04.2020 21:15 Відповісти
И не только маски...На этом хайпе скуплены акции крупнейших иностранных предприятий на территории Китая.
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27.04.2020 21:21 Відповісти
Hebrew + Jesus = Гебрейсус.
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27.04.2020 21:25 Відповісти
4 июня 2010 года Комиссия по здравоохранению ПАСЕ распространила заявление, что эпидемии свиного гриппа в 2009 году не было, а была паника, спровоцированная заявлением Всемирной организации здравоохранения, и что эта паника привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов, в частности, что миллионы упаковок закупленной вакцины не были использованы.
По словам председателя комиссии ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, организация странным образом изменила в 2009 году условия объявления пандемии. Британский медицинский журнал прямо обвинил ВОЗ в коррупции.
10 июня 2010 года ВОЗ ответила на заявления BMJ и ПАСЕ с объяснением, в котором обосновывается реальность пандемии, указывается, что критерии пандемии были изменены до появления нового штамма вируса гриппа, вызвавшего пандемию, и одновременно констатируется использование в СМИ фразы про огромное число случаев смерти и заболеваний, взятой со страницы, размещённой в 2003 году на сайте ВОЗ, но которая никогда не была официальным документом ВО.
Немецкий политик Волфганг Водарт сообщил, что пандемии не было, что ВОЗ и фармацевтические концерны манипулируют общественным мнением, чтобы увеличить продажи своих лекарств. Там же он утверждал, что на бренде «свиной грипп» фармацевтические концерны получили прибыль примерно 18 миллиардов долларов США.
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27.04.2020 21:26 Відповісти
Чтобы вышла такая помесь, один из родителей должен быть эфиоп, а второй - юрист.
В общем - эфиопский Остап Бендер.
Эфиоп, твою мать. .
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27.04.2020 21:29 Відповісти
Такая "помесь", в Эфиопии, называется "фалаши"...
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28.04.2020 03:46 Відповісти
гендиректор ненастоящий:
1. Денег нет.
2. Диплом купил.
3. Из США скоро выгонят.
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27.04.2020 21:34 Відповісти
Источник веры, про то, во что никто не верит:

Лукашенко: Повторюсь, в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса
- Пока у нас это получается. И дай Бог нам пройти такими темпами, выйти, как специалисты говорят, на это плато и упасть вниз по заболеванию нашего населения, - сказал Лукашенко.
...наш девиз -- не падать вниз...
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27.04.2020 21:38 Відповісти
Збіговисько альтернативно обдарованих в каментах
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27.04.2020 21:41 Відповісти
Маски, респираторы, вакцины, костюмы, защитные очки, иммуномодуляторы,
тесты - всё валялось на складах и пылилось.
А потом их стали возить "Мриями" и "Русланами" во все страны Европы, де их хватали
и на сегодня, и про запас, и платили в фунтах, шв. франках и евро, не торгуясь.
В Украине маски подорожали в 8 раз - нормальный гешефт на пустом месте !!!
Учитесь у Гейтсов и Гебрейсусов делать деньги "из воздуха": создай видимость проблемы,
а потом за большие деньги избавляй наивный доверчивый пипл от этой несуществующей,
но мощно распиаренной в СМИ "проблемы".
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27.04.2020 21:44 Відповісти
Та пипл пиплом , а штрафы от 17 тысяч грн. не пипл принимает, а правители. 17 грн.- необлагаемый минимум, а 17 тысяч грн.- несколько другое! Наверное народ Украины за прошедшие десяток - другой лет стал в тысячу раз богаче!
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27.04.2020 22:19 Відповісти
Цікаво нахрєна писати про цього опущеного пєрдєуса коли вже всім зрозуміло що це імбецил зєлєподібний?!
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27.04.2020 21:49 Відповісти
Гебрейесус.ну и имечко.почему ему позволяют за такие серьезные вещи говорить?он же явный эфиоп.
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27.04.2020 21:55 Відповісти
Гебрейесус -- Еврей Иисус.
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27.04.2020 22:12 Відповісти
хебрейесос!
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27.04.2020 22:18 Відповісти
Наче шось таке колись казали, що перед кінцем світу буде друге пришестя Ісуса.
Але чомусь не попередили, шо він може буть ефіопом.
Всі, померлі в медичних масках, потраплять у рай.
А хто помре без маски, - відразу в пекло.
Покайтєсь, грєшнікі!
Істінно говорю вам!
Амінь.
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27.04.2020 23:33 Відповісти
Жопа это , а не пандемия! Когда еще этот член в очках писал и какал куда придется, было принято четкое международное определение, что такое "пандемия" Это более 5% заболевшего населения , с распространением по континентам, а не в одной отдельно взятой стране. О каких 5% заболевших идет речь? Грипп, хоть корона, хоть еще какой свиной, птичий, или собачий был, есть и будет! А всякие секретные вирусологические лаборатории приплели для вящей серьезности! Грипп- сезонное заболевание. Зима и ранняя весна - это его. И сезонность его заканчивается!
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27.04.2020 22:13 Відповісти
Грипп, хоть корона, хоть еще какой свиной, птичий, или собачий был, есть и будет!

Занесите эти слова в скрижали!...
А у кого слабая психика читайте пост этого человека утром и вечером.
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28.04.2020 08:23 Відповісти
МОЗ скорее всего разводит мир и Шаты это раскусили. Штаты недавно сказали что с учетом того что многие уже переболели (что показывают их тесты на антитела в массово проведенных тестах) показатель смертности по короне может быть существенно пересмотрен и составлять 0,3-0,5 процента.
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27.04.2020 22:22 Відповісти
Этот Гебрюша должен понимать. что его запросто могут судить за ущерб,
нанесённый экономике и правам человека во всём мире ?
Средний и малый бизнес развалены - от парикмахерской до миникафешки.
Этот Гебрейчик готов это всё возместить ?
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27.04.2020 22:32 Відповісти
Штаты этот развод и массовое кидалово просто так не оставят!
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27.04.2020 22:36 Відповісти
Этот чепуш уже многих утомил... )
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27.04.2020 22:43 Відповісти
Кто ж будет истреблять курицу, ( пандемию ) несущую золотые яйца ?
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27.04.2020 23:04 Відповісти
"Растет количество случаев COVID-19 в Африке, на Северном полюсе и на Марсе" - Гебрейесус
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27.04.2020 23:40 Відповісти
Всемирная Организация Статистики Заболеваемости.
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28.04.2020 07:41 Відповісти
Пандемия далека от завершения,

Та да,жадность акул фармацептики не имеет предела! Наши аптеки работяют в режиме 24/7 - потому как стрептоцид, поменяв название и упаковку стал дороже в 3 раза...
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28.04.2020 08:18 Відповісти
 
 